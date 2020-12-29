УКР
13 674 68

Суддя "забув" оголосити текст рішення про арешт комбата Лановенка

Суддя

Апеляцію на арешт командира в/ч А3137 Павла Лановенка довелося подавати, не читаючи повного тексту рішення, яким суддя постановив відправити його на гауптвахту.

Про це сказано в повідомленні на Фейсбук-сторінці 37-го окремого мотопіхотного батальйону, інформує Цензор.НЕТ.

Повний текст рішення мали оголосити сьогодні о 14:00.

"Суддя "забув", що він обіцяв оголосити рішення, тому правозахисник одного з морпіхів був змушений подати апеляційну скаргу не читаючи повного тексту, щоб не втрачати час", - сказано в повідомленні.

Суддя забув оголосити текст рішення про арешт комбата Лановенка 01

Нагадаємо, комбата Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 діб за підозрою у побитті старшого солдата-контрактника Лямцева. Медики констатували у Лямцева закриту травму живота з роздавлюванням селезінки, хвоста підшлункової залози і кореня грижі товстої кишки, йому зробили операцію. На момент надходження до лікарні Лямцев перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Лановенко факт побиття заперечує. Двоє свідків-лейтенантів чули розмову між комбатом і солдатом на підвищених тонах і чули звуки, схожі на звуки ударів, але самого побиття не бачили.

+23
тримайся Комбат!
Хунта не за горами!
29.12.2020 23:07 Відповісти
+11
хто, хто...
Гетьман на чолі Кривавої Хунти !


шо, обісц..ся, ЗЕльоний ?
29.12.2020 23:23 Відповісти
+8
Судья "забыл" огласить текст решения об аресте комбата Лановенко - Цензор.НЕТ 2479

...???
29.12.2020 23:12 Відповісти
тримайся Комбат!
Хунта не за горами!
29.12.2020 23:07 Відповісти
Або достроковві, або 2024 рік.
29.12.2020 23:13 Відповісти
Кто на замен?
29.12.2020 23:19 Відповісти
хто, хто...
Гетьман на чолі Кривавої Хунти !


шо, обісц..ся, ЗЕльоний ?
29.12.2020 23:23 Відповісти
Хетман был. Нах сказали.
29.12.2020 23:27 Відповісти
Сказать - сказали. Но не дали компас и не указали направление. Вот он тут кругами и бегает.
29.12.2020 23:48 Відповісти
Боюсь, что парни из нацкорпуса будут с тобой не согласны
29.12.2020 23:55 Відповісти
це ти про шмаркачів Сабакова ?
теж мені "парнєй" знайшов
показати весь коментар
Ну, шмаркачи чи ні, але чомусь Порошенко побоявся дати команду підконтрольному йому СБУ, щоб того ж самого Білецького закрити за організацію масових безладів (стаття 294) та заклики до повалення влади (ст. 109)
показати весь коментар
30.12.2020 00:53 Відповісти
Отбить внутренности у подчиненного мечта поросни? Да и вес у комбата пухлый от проблем.
29.12.2020 23:18 Відповісти
Фейс
29.12.2020 23:20 Відповісти
"Порядок має бути !"
Отто фон Бісмарк
29.12.2020 23:25 Відповісти
Для порядка другие способы - уставные, а не избиение до операций под настроение начальства.
29.12.2020 23:30 Відповісти
Это не комбат - это Г@ВНО и позор армии. И врядли будет за что-то отвечать. Уже во всю отмазывают.... И среди валантёров подняли скулёж и втюхивают какуе-то хрень про боевого комбата, лепят из этого морального урода героя, лепят что это заказ и тп... Вы спросите у любого в 56 бригаде кто такой Паша Повар, какой он комбат и за какие заслуги будучи старшим лейтенантом стал комбатом!
29.12.2020 23:45 Відповісти
Судья "забыл" огласить текст решения об аресте комбата Лановенко - Цензор.НЕТ 2479

...???
29.12.2020 23:12 Відповісти
Чушь несете. Капитан, майор, а не старлей. Для него рота.
29.12.2020 23:26 Відповісти
Ти хто, я ж тобі відповів? Згідно ШПС(в якій все написано) ми будемо сперичатись? Може візьмемо окоему роту чи взвод ще до уваги? Ком.бат -подпол, НШ-майор, заступники також майори. Проблеми?
Чушь несете. Капитан, майор, а не старлей. Для него рота. Поясниш свій пост?
29.12.2020 23:31 Відповісти
Пост комбата-подполковника занимает старлей из физподготовки. И больше нет никого кроме него. Какой сортир в ВСУ.
показати весь коментар
29.12.2020 23:49 Відповісти
Нарешті ти зрозумів весь рівень звіздєца при зєсцикуну. При Пороху такого не було.
29.12.2020 23:56 Відповісти
пытаешься объяснить зебилу штатное расписание отдельного батальона ? легче собаку научить разговаривать
30.12.2020 07:56 Відповісти
А Свиномародер при чому??
29.12.2020 23:28 Відповісти
Зєлєнський президент миру з *************.
29.12.2020 23:35 Відповісти
Не мастурБуй на нього..🤑
29.12.2020 23:42 Відповісти
Сашко, ти всюди свою святу свиню запхати мусиш, в будь-яку новину.
29.12.2020 23:44 Відповісти
Та при чому ти тут?
29.12.2020 23:47 Відповісти
А свиня кучерява при чому?
29.12.2020 23:49 Відповісти
Не ображайся, що тебе так часто кличуть. Заспокійся .
29.12.2020 23:53 Відповісти
Сашко, якби мене і кликали свинею, то хіба що лисою. А от кучерява свиня в Україні лише одна. І ти добре знаєш, хто це.
29.12.2020 23:56 Відповісти
Знаю Іллюшенька, знаю, це Бєня шеф твій і твого зє сцикуна.
29.12.2020 23:57 Відповісти
Сашко, якщо ти почав пити мій коньяк, то заявляю безпосередньо - це неподобство, зупинись. Інакше твій випадковий набір думок я пояснити не можу.
30.12.2020 00:01 Відповісти
Я не вживаю зовсім від слова совсєм. Не потрібно казати гоп, поки ......
30.12.2020 00:02 Відповісти
А плетеш таке, що сумніви закрадаються.
30.12.2020 00:04 Відповісти
та да.... я вже звик до ваших мрій.
30.12.2020 00:09 Відповісти
до речі, ти там вже кізяків в пічку підкинув?
30.12.2020 00:10 Відповісти
Не пічка, а твердопаливний котел. Це раз. В Західній Україні живу, дрова у нас є. Це два. Ну і три. В тебе обігрів лише з кізяками асоціюється? І давно?
30.12.2020 00:14 Відповісти
я міський житель. не все розумію в цьому житті, а коли дрова закінчаться , чим будеш топити?
30.12.2020 00:16 Відповісти
А коли вони закінчаться, наприклад? Твої прогнози? Рік, два, п'ять, десять, сто?
30.12.2020 00:18 Відповісти
Абсолютно не має, Іллюша, в мене в моєї тещі стоїть електро котел вайлент, і сонячна електростанція на 30 кіловат, і я знаю хто з нас програє. Добраніч Іллюша.
30.12.2020 00:25 Відповісти
Так в тебе чи в твоєї тещі електрокотли і сонячні електростанції стоять? Йди спати, бо щось ти заплітикаєшся. Добраніч дійсно.
30.12.2020 00:32 Відповісти
Ага, електрокотел та сонячна електростанція. В тому році поставив, щоб таких як ти дровєносцев з потьмків роздівати. Та ще і гроші не погані на вас заробляти. Добраніч Іллюшенька. Йди кізяки на завтра суши, щоб топити було чим, бо ми люди тьомниє в центральній Україні, все на комусь нажитись хочемо.
30.12.2020 00:38 Відповісти
І ще одне, свої підколи залиш своєму куму, і навчись читати, лисий з кварталу.
30.12.2020 00:40 Відповісти
я щось припомнюю того елітного міністра охорони, що крутив дупою на параді Порошенка, коли в Іловайську в оточенні вбивали українських вояків
29.12.2020 23:30 Відповісти
Прізвище його, кого ти помниш?
29.12.2020 23:34 Відповісти
Гелетей. Он же был нач охраны при юще, потом петя взял, а еще потом министр обороны. Разжевывать надо.
29.12.2020 23:41 Відповісти
У соєвих сектантів частенько стається амнезія. "Тут помню, а тут нє помню... "
29.12.2020 23:45 Відповісти
Харібчику, а тебе випадково не Іллюшою кличуть?
29.12.2020 23:49 Відповісти
А тебе часом не "Доцентом"? Той теж пам'ять губив.
29.12.2020 23:58 Відповісти
Сула-Сашко, не лізь до мого коньяку. Стоїть собі, то хай стоїть. Бо тебе вже понесло.
30.12.2020 00:02 Відповісти
Іллюшенька, іди спатуньки, та і я вже піду, надоїли ви мені сьогодні зєбіли сцикунярські якщо чесно.
30.12.2020 00:08 Відповісти
А мені тупі порохоботи ще не набридли. Дивлюсь на них і щоразу подив і науковий інтерес - як же вони такими уйопками стали? Що їх на це спонукало?
30.12.2020 00:16 Відповісти
Предать своих побратимов, погибших в котлах.
30.12.2020 00:02 Відповісти
я відповідав і відповідаю за себе і свої дії. ти не можеш цього зробити
30.12.2020 00:05 Відповісти
А ти хомчака не помниш, який своєю сракою крутив перед коломойським з корбаном і члєн ложив на МОУ, та організуавав котел в Іловайську? Не знаєш, закрили вже проти хомчака кримінальну справу за це?
29.12.2020 23:46 Відповісти
Как организовал котел? За неделю до окончательного окружения интернет на ушах стоял о возможности такого. Но муженка со своей барской позой успокоил, что все под контролем. А когда пришло окружение, был дан приказ Хомчаку на отступление по коридору, предложенному пуйлом, на что согласились муженка с петюней. Врешь поросня
29.12.2020 23:59 Відповісти
На ютюбі відео від Владіслава Шапошнікова, подивись.
30.12.2020 00:01 Відповісти
великий афторітєт ваш Владіслав
30.12.2020 00:03 Відповісти
Когда разхерячили колонну отступающих, то какие претензии к Хомчаку, когда абы вырваться или быть убитым. Кто дал приказ на такое отступление, поверивши куйлу? Порося и муженко.
30.12.2020 00:07 Відповісти
Ми розмовляємо на різних мовах, я не хочу відповідати на ваші тупі питання, а ви не здатні зрозуміти та аналізувати. До побачення.
30.12.2020 00:13 Відповісти
Вы верно обратили внимание на звание, но пришли к неправильным выводам.
Единственная его заслуга, что он сестр@** такого же чмо комбрига 56 Иванова. Это г@вно вечно накосячит, а потом прячется за жо/\у Иванова. Из-за этого морального уродаа в частности ушол командир разведроты Спартак. Этот чмошник прыгнул на него при других офицерах, получил по роже, а потом побежал рапорта строчит и Иванову скулить, что ему очко порвали. И на пару с Ивановым выдавили его из бригады. А ща это чмо в СИЗО, за то что избил подчинённого пацана. Тот сейчас на больничке. Кстати его задули в больничке и алкоголь и наркоту в крови не нашли...Так что с боевым комбатом вы погорячились. Это отрыжка совковой армии...
PS ...и он не Морпех, его позывной Повар - ВОС у него такой...
29.12.2020 23:40 Відповісти
Дякую за пост, але я взнаю ро нього по своїй лінії, ху із ху.
29.12.2020 23:42 Відповісти
Забыл или забил..
Бить надо уметь..
29.12.2020 23:26 Відповісти
Нарядами можно задолбать или той же гауптвахтой, если серьезное.
29.12.2020 23:35 Відповісти
а ось не потрібно офіцерам якшатись і васькатись із солдатами, це справи виключно сержантів, і це не розуміють тільки офіцери-бовдури та їх безголові очільники
30.12.2020 00:07 Відповісти
Понять комбата можно,но вот ЗАКОН для всех,и для комбатов тоже,даже "героических". Иначе завтра этого героического комбата могут отметелить родственники солдата,ведь справедливо же будет. Если не считаться с Законом.Спросить нужно бы с тех, кто призвал этого горе-солдата-наркомана. Или Родину, кроме наркоманов и алкашей и защищать уже некому?
30.12.2020 09:53 Відповісти
Придурки запутавшиеся в сетях. Контрактниками набрали алкашей, наркоманов и прочих тунеядцев. Пойди и попробуй ими управлять на передовой, потребуй от него чтобы он нес согласно устава. Я снимаю шляпу перед нормальными пацанами и их командирами, на них держится весь фронт.
30.12.2020 09:59 Відповісти
 
 