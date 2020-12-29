Суддя "забув" оголосити текст рішення про арешт комбата Лановенка

Апеляцію на арешт командира в/ч А3137 Павла Лановенка довелося подавати, не читаючи повного тексту рішення, яким суддя постановив відправити його на гауптвахту.

Про це сказано в повідомленні на Фейсбук-сторінці 37-го окремого мотопіхотного батальйону, інформує Цензор.НЕТ.

Повний текст рішення мали оголосити сьогодні о 14:00.

"Суддя "забув", що він обіцяв оголосити рішення, тому правозахисник одного з морпіхів був змушений подати апеляційну скаргу не читаючи повного тексту, щоб не втрачати час", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, комбата Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 діб за підозрою у побитті старшого солдата-контрактника Лямцева. Медики констатували у Лямцева закриту травму живота з роздавлюванням селезінки, хвоста підшлункової залози і кореня грижі товстої кишки, йому зробили операцію. На момент надходження до лікарні Лямцев перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Лановенко факт побиття заперечує. Двоє свідків-лейтенантів чули розмову між комбатом і солдатом на підвищених тонах і чули звуки, схожі на звуки ударів, але самого побиття не бачили.

