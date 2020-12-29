Суддя "забув" оголосити текст рішення про арешт комбата Лановенка
Апеляцію на арешт командира в/ч А3137 Павла Лановенка довелося подавати, не читаючи повного тексту рішення, яким суддя постановив відправити його на гауптвахту.
Про це сказано в повідомленні на Фейсбук-сторінці 37-го окремого мотопіхотного батальйону, інформує Цензор.НЕТ.
Повний текст рішення мали оголосити сьогодні о 14:00.
"Суддя "забув", що він обіцяв оголосити рішення, тому правозахисник одного з морпіхів був змушений подати апеляційну скаргу не читаючи повного тексту, щоб не втрачати час", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, комбата Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 діб за підозрою у побитті старшого солдата-контрактника Лямцева. Медики констатували у Лямцева закриту травму живота з роздавлюванням селезінки, хвоста підшлункової залози і кореня грижі товстої кишки, йому зробили операцію. На момент надходження до лікарні Лямцев перебував у стані наркотичного сп'яніння.
Лановенко факт побиття заперечує. Двоє свідків-лейтенантів чули розмову між комбатом і солдатом на підвищених тонах і чули звуки, схожі на звуки ударів, але самого побиття не бачили.
Хунта не за горами!
Гетьман на чолі Кривавої Хунти !
шо, обісц..ся, ЗЕльоний ?
теж мені "парнєй" знайшов
Отто фон Бісмарк
...???
Чушь несете. Капитан, майор, а не старлей. Для него рота. Поясниш свій пост?
Единственная его заслуга, что он сестр@** такого же чмо комбрига 56 Иванова. Это г@вно вечно накосячит, а потом прячется за жо/\у Иванова. Из-за этого морального уродаа в частности ушол командир разведроты Спартак. Этот чмошник прыгнул на него при других офицерах, получил по роже, а потом побежал рапорта строчит и Иванову скулить, что ему очко порвали. И на пару с Ивановым выдавили его из бригады. А ща это чмо в СИЗО, за то что избил подчинённого пацана. Тот сейчас на больничке. Кстати его задули в больничке и алкоголь и наркоту в крови не нашли...Так что с боевым комбатом вы погорячились. Это отрыжка совковой армии...
PS ...и он не Морпех, его позывной Повар - ВОС у него такой...
Бить надо уметь..