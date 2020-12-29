РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8110 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
13 674 68

Судья "забыл" огласить текст решения об аресте комбата Лановенко

Судья

Апелляцию на арест командира в/ч А3137 Павла Лановенко пришлось подавать, не читая полного текста решения, которым судья постановил отправить его на гауптвахту.

Об этом сказано в сообщении на Фейсбук-странице 37-го отдельного мотопехотного батальона, информирует Цензор.НЕТ.

Полный текст решения должны были огласить сегодня в 14:00.

"Судья "забыл", что он обещал объявить решение, потому правозащитник друга Морпеха был вынужден подать апелляционную жалобу не читая полного текста, чтобы не терять время", - говорится в сообщении.

Судья забыл огласить текст решения об аресте комбата Лановенко 01Читайте на Цензор.НЕТ: Доклад о конфликте в 37-м батальоне, из-за которого арестовали комбата Лановенко - "Морпеха". ДОКУМЕНТ

Напомним, комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 дней по подозрению в избиении старшего солдата-контрактника Лямцева. Медики констатировали у Лямцева закрытую травму живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, ему сделали операцию. На момент поступления в больницу Лямцев находился в состоянии наркотического опьянения.

Лановенко отрицает факт избиения. Двое свидетелей-лейтенантов слышали разговор между офицером и солдатом на повышенных тонах и слышали звуки, похожие на звуки ударов, но самого избиения не видели.

Также на Цензор.НЕТ: "Звільнити наркомана взагалі нереально": що робити з наркозалежними військовими та кому перейшов дорогу комбат Лановенко

Автор: 

избиение (9854) суд (25195) военнослужащие (6258) Лановенко Павел (12)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
тримайся Комбат!
Хунта не за горами!
показать весь комментарий
29.12.2020 23:07 Ответить
+11
хто, хто...
Гетьман на чолі Кривавої Хунти !


шо, обісц..ся, ЗЕльоний ?
показать весь комментарий
29.12.2020 23:23 Ответить
+8
Судья "забыл" огласить текст решения об аресте комбата Лановенко - Цензор.НЕТ 2479

...???
показать весь комментарий
29.12.2020 23:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тримайся Комбат!
Хунта не за горами!
показать весь комментарий
29.12.2020 23:07 Ответить
Або достроковві, або 2024 рік.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:13 Ответить
Кто на замен?
показать весь комментарий
29.12.2020 23:19 Ответить
хто, хто...
Гетьман на чолі Кривавої Хунти !


шо, обісц..ся, ЗЕльоний ?
показать весь комментарий
29.12.2020 23:23 Ответить
Хетман был. Нах сказали.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:27 Ответить
Сказать - сказали. Но не дали компас и не указали направление. Вот он тут кругами и бегает.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:48 Ответить
Боюсь, что парни из нацкорпуса будут с тобой не согласны
показать весь комментарий
29.12.2020 23:55 Ответить
це ти про шмаркачів Сабакова ?
теж мені "парнєй" знайшов
показать весь комментарий
30.12.2020 00:29 Ответить
Ну, шмаркачи чи ні, але чомусь Порошенко побоявся дати команду підконтрольному йому СБУ, щоб того ж самого Білецького закрити за організацію масових безладів (стаття 294) та заклики до повалення влади (ст. 109)
показать весь комментарий
30.12.2020 00:53 Ответить
Отбить внутренности у подчиненного мечта поросни? Да и вес у комбата пухлый от проблем.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:18 Ответить
Фейс
показать весь комментарий
29.12.2020 23:20 Ответить
"Порядок має бути !"
Отто фон Бісмарк
показать весь комментарий
29.12.2020 23:25 Ответить
Для порядка другие способы - уставные, а не избиение до операций под настроение начальства.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:30 Ответить
Это не комбат - это Г@ВНО и позор армии. И врядли будет за что-то отвечать. Уже во всю отмазывают.... И среди валантёров подняли скулёж и втюхивают какуе-то хрень про боевого комбата, лепят из этого морального урода героя, лепят что это заказ и тп... Вы спросите у любого в 56 бригаде кто такой Паша Повар, какой он комбат и за какие заслуги будучи старшим лейтенантом стал комбатом!
показать весь комментарий
29.12.2020 23:45 Ответить
Судья "забыл" огласить текст решения об аресте комбата Лановенко - Цензор.НЕТ 2479

...???
показать весь комментарий
29.12.2020 23:12 Ответить
Чушь несете. Капитан, майор, а не старлей. Для него рота.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:26 Ответить
Ти хто, я ж тобі відповів? Згідно ШПС(в якій все написано) ми будемо сперичатись? Може візьмемо окоему роту чи взвод ще до уваги? Ком.бат -подпол, НШ-майор, заступники також майори. Проблеми?
Чушь несете. Капитан, майор, а не старлей. Для него рота. Поясниш свій пост?
показать весь комментарий
29.12.2020 23:31 Ответить
Пост комбата-подполковника занимает старлей из физподготовки. И больше нет никого кроме него. Какой сортир в ВСУ.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:49 Ответить
Нарешті ти зрозумів весь рівень звіздєца при зєсцикуну. При Пороху такого не було.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:56 Ответить
пытаешься объяснить зебилу штатное расписание отдельного батальона ? легче собаку научить разговаривать
показать весь комментарий
30.12.2020 07:56 Ответить
А Свиномародер при чому??
показать весь комментарий
29.12.2020 23:28 Ответить
Зєлєнський президент миру з *************.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:35 Ответить
Не мастурБуй на нього..🤑
показать весь комментарий
29.12.2020 23:42 Ответить
Сашко, ти всюди свою святу свиню запхати мусиш, в будь-яку новину.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:44 Ответить
Та при чому ти тут?
показать весь комментарий
29.12.2020 23:47 Ответить
А свиня кучерява при чому?
показать весь комментарий
29.12.2020 23:49 Ответить
Не ображайся, що тебе так часто кличуть. Заспокійся .
показать весь комментарий
29.12.2020 23:53 Ответить
Сашко, якби мене і кликали свинею, то хіба що лисою. А от кучерява свиня в Україні лише одна. І ти добре знаєш, хто це.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:56 Ответить
Знаю Іллюшенька, знаю, це Бєня шеф твій і твого зє сцикуна.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:57 Ответить
Сашко, якщо ти почав пити мій коньяк, то заявляю безпосередньо - це неподобство, зупинись. Інакше твій випадковий набір думок я пояснити не можу.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:01 Ответить
Я не вживаю зовсім від слова совсєм. Не потрібно казати гоп, поки ......
показать весь комментарий
30.12.2020 00:02 Ответить
А плетеш таке, що сумніви закрадаються.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:04 Ответить
та да.... я вже звик до ваших мрій.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:09 Ответить
до речі, ти там вже кізяків в пічку підкинув?
показать весь комментарий
30.12.2020 00:10 Ответить
Не пічка, а твердопаливний котел. Це раз. В Західній Україні живу, дрова у нас є. Це два. Ну і три. В тебе обігрів лише з кізяками асоціюється? І давно?
показать весь комментарий
30.12.2020 00:14 Ответить
я міський житель. не все розумію в цьому житті, а коли дрова закінчаться , чим будеш топити?
показать весь комментарий
30.12.2020 00:16 Ответить
А коли вони закінчаться, наприклад? Твої прогнози? Рік, два, п'ять, десять, сто?
показать весь комментарий
30.12.2020 00:18 Ответить
Абсолютно не має, Іллюша, в мене в моєї тещі стоїть електро котел вайлент, і сонячна електростанція на 30 кіловат, і я знаю хто з нас програє. Добраніч Іллюша.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:25 Ответить
Так в тебе чи в твоєї тещі електрокотли і сонячні електростанції стоять? Йди спати, бо щось ти заплітикаєшся. Добраніч дійсно.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:32 Ответить
Ага, електрокотел та сонячна електростанція. В тому році поставив, щоб таких як ти дровєносцев з потьмків роздівати. Та ще і гроші не погані на вас заробляти. Добраніч Іллюшенька. Йди кізяки на завтра суши, щоб топити було чим, бо ми люди тьомниє в центральній Україні, все на комусь нажитись хочемо.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:38 Ответить
І ще одне, свої підколи залиш своєму куму, і навчись читати, лисий з кварталу.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:40 Ответить
я щось припомнюю того елітного міністра охорони, що крутив дупою на параді Порошенка, коли в Іловайську в оточенні вбивали українських вояків
показать весь комментарий
29.12.2020 23:30 Ответить
Прізвище його, кого ти помниш?
показать весь комментарий
29.12.2020 23:34 Ответить
Гелетей. Он же был нач охраны при юще, потом петя взял, а еще потом министр обороны. Разжевывать надо.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:41 Ответить
У соєвих сектантів частенько стається амнезія. "Тут помню, а тут нє помню... "
показать весь комментарий
29.12.2020 23:45 Ответить
Харібчику, а тебе випадково не Іллюшою кличуть?
показать весь комментарий
29.12.2020 23:49 Ответить
А тебе часом не "Доцентом"? Той теж пам'ять губив.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:58 Ответить
Сула-Сашко, не лізь до мого коньяку. Стоїть собі, то хай стоїть. Бо тебе вже понесло.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:02 Ответить
Іллюшенька, іди спатуньки, та і я вже піду, надоїли ви мені сьогодні зєбіли сцикунярські якщо чесно.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:08 Ответить
А мені тупі порохоботи ще не набридли. Дивлюсь на них і щоразу подив і науковий інтерес - як же вони такими уйопками стали? Що їх на це спонукало?
показать весь комментарий
30.12.2020 00:16 Ответить
Предать своих побратимов, погибших в котлах.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:02 Ответить
я відповідав і відповідаю за себе і свої дії. ти не можеш цього зробити
показать весь комментарий
30.12.2020 00:05 Ответить
А ти хомчака не помниш, який своєю сракою крутив перед коломойським з корбаном і члєн ложив на МОУ, та організуавав котел в Іловайську? Не знаєш, закрили вже проти хомчака кримінальну справу за це?
показать весь комментарий
29.12.2020 23:46 Ответить
Как организовал котел? За неделю до окончательного окружения интернет на ушах стоял о возможности такого. Но муженка со своей барской позой успокоил, что все под контролем. А когда пришло окружение, был дан приказ Хомчаку на отступление по коридору, предложенному пуйлом, на что согласились муженка с петюней. Врешь поросня
показать весь комментарий
29.12.2020 23:59 Ответить
На ютюбі відео від Владіслава Шапошнікова, подивись.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:01 Ответить
великий афторітєт ваш Владіслав
показать весь комментарий
30.12.2020 00:03 Ответить
Когда разхерячили колонну отступающих, то какие претензии к Хомчаку, когда абы вырваться или быть убитым. Кто дал приказ на такое отступление, поверивши куйлу? Порося и муженко.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:07 Ответить
Ми розмовляємо на різних мовах, я не хочу відповідати на ваші тупі питання, а ви не здатні зрозуміти та аналізувати. До побачення.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:13 Ответить
Вы верно обратили внимание на звание, но пришли к неправильным выводам.
Единственная его заслуга, что он сестр@** такого же чмо комбрига 56 Иванова. Это г@вно вечно накосячит, а потом прячется за жо/\у Иванова. Из-за этого морального уродаа в частности ушол командир разведроты Спартак. Этот чмошник прыгнул на него при других офицерах, получил по роже, а потом побежал рапорта строчит и Иванову скулить, что ему очко порвали. И на пару с Ивановым выдавили его из бригады. А ща это чмо в СИЗО, за то что избил подчинённого пацана. Тот сейчас на больничке. Кстати его задули в больничке и алкоголь и наркоту в крови не нашли...Так что с боевым комбатом вы погорячились. Это отрыжка совковой армии...
PS ...и он не Морпех, его позывной Повар - ВОС у него такой...
показать весь комментарий
29.12.2020 23:40 Ответить
Дякую за пост, але я взнаю ро нього по своїй лінії, ху із ху.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:42 Ответить
Забыл или забил..
Бить надо уметь..
показать весь комментарий
29.12.2020 23:26 Ответить
Нарядами можно задолбать или той же гауптвахтой, если серьезное.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:35 Ответить
а ось не потрібно офіцерам якшатись і васькатись із солдатами, це справи виключно сержантів, і це не розуміють тільки офіцери-бовдури та їх безголові очільники
показать весь комментарий
30.12.2020 00:07 Ответить
Понять комбата можно,но вот ЗАКОН для всех,и для комбатов тоже,даже "героических". Иначе завтра этого героического комбата могут отметелить родственники солдата,ведь справедливо же будет. Если не считаться с Законом.Спросить нужно бы с тех, кто призвал этого горе-солдата-наркомана. Или Родину, кроме наркоманов и алкашей и защищать уже некому?
показать весь комментарий
30.12.2020 09:53 Ответить
Придурки запутавшиеся в сетях. Контрактниками набрали алкашей, наркоманов и прочих тунеядцев. Пойди и попробуй ими управлять на передовой, потребуй от него чтобы он нес согласно устава. Я снимаю шляпу перед нормальными пацанами и их командирами, на них держится весь фронт.
показать весь комментарий
30.12.2020 09:59 Ответить
 
 