Судья "забыл" огласить текст решения об аресте комбата Лановенко

Апелляцию на арест командира в/ч А3137 Павла Лановенко пришлось подавать, не читая полного текста решения, которым судья постановил отправить его на гауптвахту.

Об этом сказано в сообщении на Фейсбук-странице 37-го отдельного мотопехотного батальона, информирует Цензор.НЕТ.

Полный текст решения должны были огласить сегодня в 14:00.

"Судья "забыл", что он обещал объявить решение, потому правозащитник друга Морпеха был вынужден подать апелляционную жалобу не читая полного текста, чтобы не терять время", - говорится в сообщении.

Напомним, комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 дней по подозрению в избиении старшего солдата-контрактника Лямцева. Медики констатировали у Лямцева закрытую травму живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, ему сделали операцию. На момент поступления в больницу Лямцев находился в состоянии наркотического опьянения.

Лановенко отрицает факт избиения. Двое свидетелей-лейтенантов слышали разговор между офицером и солдатом на повышенных тонах и слышали звуки, похожие на звуки ударов, но самого избиения не видели.

