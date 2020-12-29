Судья "забыл" огласить текст решения об аресте комбата Лановенко
Апелляцию на арест командира в/ч А3137 Павла Лановенко пришлось подавать, не читая полного текста решения, которым судья постановил отправить его на гауптвахту.
Об этом сказано в сообщении на Фейсбук-странице 37-го отдельного мотопехотного батальона, информирует Цензор.НЕТ.
Полный текст решения должны были огласить сегодня в 14:00.
"Судья "забыл", что он обещал объявить решение, потому правозащитник друга Морпеха был вынужден подать апелляционную жалобу не читая полного текста, чтобы не терять время", - говорится в сообщении.
Напомним, комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 дней по подозрению в избиении старшего солдата-контрактника Лямцева. Медики констатировали у Лямцева закрытую травму живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, ему сделали операцию. На момент поступления в больницу Лямцев находился в состоянии наркотического опьянения.
Лановенко отрицает факт избиения. Двое свидетелей-лейтенантов слышали разговор между офицером и солдатом на повышенных тонах и слышали звуки, похожие на звуки ударов, но самого избиения не видели.
Хунта не за горами!
Гетьман на чолі Кривавої Хунти !
шо, обісц..ся, ЗЕльоний ?
теж мені "парнєй" знайшов
Отто фон Бісмарк
...???
Чушь несете. Капитан, майор, а не старлей. Для него рота. Поясниш свій пост?
Единственная его заслуга, что он сестр@** такого же чмо комбрига 56 Иванова. Это г@вно вечно накосячит, а потом прячется за жо/\у Иванова. Из-за этого морального уродаа в частности ушол командир разведроты Спартак. Этот чмошник прыгнул на него при других офицерах, получил по роже, а потом побежал рапорта строчит и Иванову скулить, что ему очко порвали. И на пару с Ивановым выдавили его из бригады. А ща это чмо в СИЗО, за то что избил подчинённого пацана. Тот сейчас на больничке. Кстати его задули в больничке и алкоголь и наркоту в крови не нашли...Так что с боевым комбатом вы погорячились. Это отрыжка совковой армии...
PS ...и он не Морпех, его позывной Повар - ВОС у него такой...
Бить надо уметь..