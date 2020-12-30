УКР
На білорусах досліджуватимуть російську вакцину. Вона небезпечна, - місцеві ЗМІ

Попри величезний список протипоказань до застосування "Супутника V" і відмову самого Путіна щепитися власною вакциною, Білорусь стала першою і поки єдиною іноземною державою, яка офіційно зареєструвала російську вакцину. Головними причинами цього сумнівного кроку стали: відсутність виробничих потужностей для масового виробництва "Супутника V" в РФ і підвищена "зговірливість" Лукашенка з Кремлем після невдалих виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті Олександра Вланцевича для "Беларускай праўды".

"Так чому ж "на горизонті" вакцинації виникла саме Білорусь? Відповідь, як не дивно, проста і перебуває в дещо іншій площині - виробничих потужностей, яких в РФ недостатньо для забезпечення реальної масової вакцинації населення в своїй країні і триваючими дослідженнями нових вакцин. Пам'ятаєте, Пєсков говорив про те, що Путін не прищеплюється "Супутником V", оскільки "розробляється третя вакцина". Наскільки вона буде ефективна, поки складно сказати, але, те, що явно краще "ветеринарного" Супутника V" - точно, але ж його виробництво вже налагоджено, і в цьому прихована суть того, що відбувається", - йдеться в статті.

Обсяги випуску "Супутника V" не достатні для масової вакцинації в РФ. На міста, які явно відчувають її дефіцит, включаючи Москву і Санкт-Петербург, поки приходять тисячі доз, зауважте, не десятки чи сотні, а саме так, від 1 до 5 тисяч.

Також читайте: Російська вакцина проти COVID-19 - гібридна зброя проти України, - Кулеба

Старт масового виробництва обіцяють у 2021 році. Наприклад, судячи із заяви відповідальної за вакцинацію в РФ Голікової, до кінця лютого буде вироблено близько 7 млн ​​доз, а директор НДЦ ім. Гамалії Олександр Гінзбург (розробник "Супутника V") стверджує що в січні-лютому 2021 року виробництво вакцини буде досягати до 6 млн доз на місяць.

"Цифри розходяться, але питання не в цьому, за обсягами виробництва зрозуміло: на 140-мільйонну країну цього явно недостатньо, тим більше, що для РФ вкрай необхідно організувати по суті "напівлегальні" її поставки хоч куди-небудь насамперед для її "легалізації" як лікарського засобу, якщо "офіційним шляхом" не виходить", - наголошується в матеріалі.

"Миготіли" різні країни: Угорщина, Туреччина, навіть Ізраїль, всіх не перерахуєш, але це більше нагадувало "протокол про наміри" ніж реальну співпрацю, оскільки незаперечним фактом, що згодом приводило до відмови іноземців від робіт з проєкту, є: відсутність "Супутника V "в офіційних документах ВООЗ як вакцини, яка рекомендована до застосування.

Так і виникла ідея з поставкою "Супутника V" в Білорусь, яка буде першою в світі, крім РФ, країною, в якій це щеплення буде масово використовуватися.

Але чи добре це, задає питання автор. За його словами, "список протипоказань до застосування - вражає: проблеми з печінкою, нирками, ендокринною системою, кровоносною і серцево-судинною системою, легкими, алергією і екземою, здається, таких людей в світі небагато.

Також читайте: Росія передасть Білорусі першу партію вакцини "Супутник V" на початку 2021 року, - посол Мезенцев

Але і це ще не все: Путін згадав на своїй щорічній пресконференції в контексті того, що він сам не прищеплюється, тому що вона не розрахована на застосування особам старше 60 років, але тепер і це обмеження зняте - за словами міністра охорони здоров'я РФ Мурашка: "експертиза підтвердила безпеку російської вакцини від коронавіруса "Супутник V" для людей старше 60 років і схвалила її застосування для літніх людей".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Білорусі почали вакцинувати населення російською "вакциною".

Як повідомлялося, в серпні ВООЗ не включила зареєстровану Росією вакцину від коронавірусу до переліку тих, які перебувають на завершальному етапі випробувань.

В Україні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що країна не буде купувати російську "вакцину" проти Covid-19, оскільки вона не пройшла необхідні стадії клінічних випробувань.

У грудні Туреччина також відмовилася від купівлі російської "вакцини" проти коронавірусу, оскільки вона не відповідає умовам проведення "належних лабораторних досліджень".

+7
та ладно! )))) разве братьянавек могут так кинуть????
30.12.2020 12:08
+7
В российской вакцине ветеринары тоже должны хорошо разбираться, она же по ветеринарным технологиям создана.
30.12.2020 12:33
+6
Физиологически не сильно отличается, отличается только отношением к пациенту. Если какая коровка склеит копыта от вакцины, то ничего страшного, главное что вирус она разносить точно больше не будет, да и мясо не пропадет. К человеку такой подход неприемлем, потому человеческую вакцину долго и тщательно тестируют на безопасность.
30.12.2020 12:46
30.12.2020 12:08
та ладно! )))) разве братьянавек могут так кинуть????
30.12.2020 12:08
Кинуть, или помочь?
30.12.2020 14:34
Машерову допомогли вже.
30.12.2020 14:36
Что-то из разряда польского самолета))))
30.12.2020 14:42
совок - страна, которую нє жалко... а РБ обломок ево
30.12.2020 12:11
Интересно было услышать квалифицированное заявление корреспондента газеты "Беларуской ПРАВДЫ".
Шарит человек в вакцинах.
30.12.2020 12:14
Сейчас все в этом разбираются. Я кошку прививал, тоже информацию всю от ветеринара узнал.
30.12.2020 12:26
В российской вакцине ветеринары тоже должны хорошо разбираться, она же по ветеринарным технологиям создана.
30.12.2020 12:33
В принципе человек от животного не отличается физиологически.
30.12.2020 12:40
Физиологически не сильно отличается, отличается только отношением к пациенту. Если какая коровка склеит копыта от вакцины, то ничего страшного, главное что вирус она разносить точно больше не будет, да и мясо не пропадет. К человеку такой подход неприемлем, потому человеческую вакцину долго и тщательно тестируют на безопасность.
30.12.2020 12:46
Ради науки я готов идти на жертвы. Может это послужит делу спасения миллионов жизней.
30.12.2020 13:19
не ради науки,а ради ботских ********** копеек. и не идти, а просто п*здеть здесь. жалко твоих животных.
30.12.2020 14:12
Вот ты себе и сделай вакцину,Алень!
30.12.2020 13:08
А как я сделаю, если не предлагают.
30.12.2020 13:21
Тебе вакцину должны сделать под копчик,черенком от лопаты.
30.12.2020 19:12
"человек от животного не отличается физиологически" - то ти собачі та котячі корма їсиш?
30.12.2020 13:21
Не, они мою еду воруют.
30.12.2020 13:25
Ну не потрібно так: звинувачувати тварин у власних злочинах. Більше не кради в них їхню їжу. Я розумію, що ти не бачив між вами різниці, але все ж
30.12.2020 13:34
Ну от уже кореспондент рашнського Пєрвого анала Півоваров зробив заяву - його привили супутником, але він все одно захворів на ковід...
30.12.2020 12:58
Дешевше буде просто заразитися і перехворіти короною ніж кацапське лайно колоти.
30.12.2020 12:14
лукашенко - СВОЛОЧЬ ! .
30.12.2020 12:15
Какие все-таки беларусы терпеливые...
30.12.2020 12:21
Вы шо!
Это хорошая привывка от русскага мира для дурачья, которое топит за тихановскую.
Надо ещё пару летальных случаев и у некоторых начнут пробуждаться остатки сознания.
30.12.2020 12:21
У беларусов беда. То, что готовилось для Украины и полупровалилось, оставив таки шанс, в Беларуси реализовалось почти полностью - осталось только закончить, т.к. ситуация там патовая.
30.12.2020 12:27
Рогатые таки нашли себе полигон для испытаний.) Они там и контролируемые революции прокатали, теперь вакцину прокатают.
30.12.2020 12:40
Надо теперь походить против этой вакцины... От лукашенки помогло же...
30.12.2020 12:41
Всё логично к сожалению белорусы показали себя терпилами,и кроме шариков и лозунга "уходи" ни чем не проявили,последние скудные
митинги по 100 человек тому пример
30.12.2020 12:53
"Дебили,б###дь!" (с)
30.12.2020 12:58
Бацька,я к не дивно колотися не захотів - показово Як і х@йло...
30.12.2020 12:59
Все сябри ви вже на рівні тварин
30.12.2020 13:08
"Старший брат" считает белорусов пациентами ветеринаров...
30.12.2020 13:17
Предлагаю и сербов колоть кремлёвской отравой.... И венгров....И китайцев....И французов - они тоже очень близки с лаптекопытными....И итальянцев... И немцев .... Не жалко...
30.12.2020 13:17
https://twitter.com/Kharkiv_2019

ми навіть знаємо, чиї то хакєри

https://twitter.com/Kharkiv_2019 Таня Бойко https://twitter.com/Kharkiv_2019 @Kharkiv_2019 https://twitter.com/Kharkiv_2019/status/1344038439818301447 13 ч
Хакери атакували найбільшу приватну бельгійську лабораторію, яка щоденно робить приблизно 3 тисячі тестів на коронавірус.
Кіберзлочинці вимагають викуп. Відновити доступ до сайту та бази даних хакери обіцяють, щойно отримають гроші. Скільки вони хочуть - невідомо.
30.12.2020 13:27
молодці білоруси, в рай раніше кацапів відправляться. Головне, аби не майдан.
30.12.2020 13:27
вот и букетики пригодятся...на могилки подопытных.
30.12.2020 13:41
Смерть Луки находится на кончике иглы этой прививки. Как бы его самого не закололи - те кто останется живым после прививки.
30.12.2020 16:56
чому випробовувати? її випробували в британії на скрипалях. та і нещодавно в росії на навальному. чудово діє
30.12.2020 18:26
читал на других ресурсах шо в Аргентине уже колят этот спутникV.
30.12.2020 18:42
Не опаснее коронавируса. Если у человека выбор жизнь, или спутник - все выберут спутник.
30.12.2020 19:32
 
 