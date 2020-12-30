На білорусах досліджуватимуть російську вакцину. Вона небезпечна, - місцеві ЗМІ

Попри величезний список протипоказань до застосування "Супутника V" і відмову самого Путіна щепитися власною вакциною, Білорусь стала першою і поки єдиною іноземною державою, яка офіційно зареєструвала російську вакцину. Головними причинами цього сумнівного кроку стали: відсутність виробничих потужностей для масового виробництва "Супутника V" в РФ і підвищена "зговірливість" Лукашенка з Кремлем після невдалих виборів.

"Так чому ж "на горизонті" вакцинації виникла саме Білорусь? Відповідь, як не дивно, проста і перебуває в дещо іншій площині - виробничих потужностей, яких в РФ недостатньо для забезпечення реальної масової вакцинації населення в своїй країні і триваючими дослідженнями нових вакцин. Пам'ятаєте, Пєсков говорив про те, що Путін не прищеплюється "Супутником V", оскільки "розробляється третя вакцина". Наскільки вона буде ефективна, поки складно сказати, але, те, що явно краще "ветеринарного" Супутника V" - точно, але ж його виробництво вже налагоджено, і в цьому прихована суть того, що відбувається", - йдеться в статті.

Обсяги випуску "Супутника V" не достатні для масової вакцинації в РФ. На міста, які явно відчувають її дефіцит, включаючи Москву і Санкт-Петербург, поки приходять тисячі доз, зауважте, не десятки чи сотні, а саме так, від 1 до 5 тисяч.

Старт масового виробництва обіцяють у 2021 році. Наприклад, судячи із заяви відповідальної за вакцинацію в РФ Голікової, до кінця лютого буде вироблено близько 7 млн ​​доз, а директор НДЦ ім. Гамалії Олександр Гінзбург (розробник "Супутника V") стверджує що в січні-лютому 2021 року виробництво вакцини буде досягати до 6 млн доз на місяць.

"Цифри розходяться, але питання не в цьому, за обсягами виробництва зрозуміло: на 140-мільйонну країну цього явно недостатньо, тим більше, що для РФ вкрай необхідно організувати по суті "напівлегальні" її поставки хоч куди-небудь насамперед для її "легалізації" як лікарського засобу, якщо "офіційним шляхом" не виходить", - наголошується в матеріалі.

"Миготіли" різні країни: Угорщина, Туреччина, навіть Ізраїль, всіх не перерахуєш, але це більше нагадувало "протокол про наміри" ніж реальну співпрацю, оскільки незаперечним фактом, що згодом приводило до відмови іноземців від робіт з проєкту, є: відсутність "Супутника V "в офіційних документах ВООЗ як вакцини, яка рекомендована до застосування.

Так і виникла ідея з поставкою "Супутника V" в Білорусь, яка буде першою в світі, крім РФ, країною, в якій це щеплення буде масово використовуватися.

Але чи добре це, задає питання автор. За його словами, "список протипоказань до застосування - вражає: проблеми з печінкою, нирками, ендокринною системою, кровоносною і серцево-судинною системою, легкими, алергією і екземою, здається, таких людей в світі небагато.

Але і це ще не все: Путін згадав на своїй щорічній пресконференції в контексті того, що він сам не прищеплюється, тому що вона не розрахована на застосування особам старше 60 років, але тепер і це обмеження зняте - за словами міністра охорони здоров'я РФ Мурашка: "експертиза підтвердила безпеку російської вакцини від коронавіруса "Супутник V" для людей старше 60 років і схвалила її застосування для літніх людей".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Білорусі почали вакцинувати населення російською "вакциною".

Як повідомлялося, в серпні ВООЗ не включила зареєстровану Росією вакцину від коронавірусу до переліку тих, які перебувають на завершальному етапі випробувань.

В Україні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що країна не буде купувати російську "вакцину" проти Covid-19, оскільки вона не пройшла необхідні стадії клінічних випробувань.

У грудні Туреччина також відмовилася від купівлі російської "вакцини" проти коронавірусу, оскільки вона не відповідає умовам проведення "належних лабораторних досліджень".