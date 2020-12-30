На белорусах будут исследовать российскую вакцину. Она опасна, - местные СМИ

Несмотря на громадный список противопоказаний к применению "Спутника V" и отказ самого Путина прививаться собственной вакциной, Беларусь стала первым и пока единственным иностранным государством, которое официально зарегистрировало российскую вакцину. Главными причинами этого сомнительного шага стали: отсутствие производственных мощностей для массового производства "Спутника V" в РФ и повышенная "сговорчивость" Лукашенко с Кремлём после неудачных выборов.

"Так почему же "на горизонте" вакцинации возникла именно Беларусь? Ответ, как ни странно, прост и находится в несколько другой плоскости – производственных мощностей, которых в РФ недостаточно для обеспечения реальной массовой вакцинации населения в своей стране и продолжающимися исследованиями новых вакцин. Помните, Песков говорил о том, что Путин не прививается "Спутником V", поскольку "разрабатывается третья вакцина". Насколько она будет эффективна, пока сложно сказать, но то, что явно получше "ветеринарного "Спутника V" – точно, а ведь его производство уже налажено, и в этом скрыта суть происходящего", - говорится в статье.

Объемы выпуска "Спутника V" не достаточны для массовой вакцинации в РФ. На города, которые явно испытывают ее дефицит, включая Москву и Санкт-Петербург, пока приходят тысячи доз, заметьте, не десятки или сотни, а именно так, от 1 до 5 тысяч.

Старт массового производства обещают в 2021 году. Например, судя по заявлению ответственной за вакцинацию в РФ Голиковой, до конца февраля будет произведено около 7 млн доз, а директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург (разработчик "Спутника V") утверждает что в январе-феврале 2021 года производство вакцины будет достигать до 6 млн доз в месяц.

"Цифры как бы расходятся, но вопрос не в этом, по объемам производства понятно: на 140-миллионную страну этого явно недостаточно, тем более, что для РФ крайне необходимо организовать посути "полулегальные" ее поставки хоть куда-нибудь прежде всего для ее "легализации" как лекарственного средства, если "официальным путем" не выходит", - отмечается в материале.

"Мелькали" разные страны: Венгрия, Турция, даже Израиль, всех не перечислишь, но это больше напоминало "протокол о намерениях" чем реальное сотрудничество, поскольку неопровержимым фактом, которое впоследствии приводило к отказу иностранцев от работ по проекту, является: отсутствие "Спутника V" в официальных документах ВОЗ как вакцины, которая рекомендована к применению.

Так и возникла идея с поставкой "Спутника V" в Беларусь, которая будет являться первой в мире, кроме РФ, страной, в которой данная прививка будет массово использоваться.

Но хорошо ли это, задает вопрос автор. По его словам, "список противопоказаний к применению – впечатляет: проблемы с печенью, почками, эндокринной системой, кровеносной и сердечно-сосудистой системой, легкими, аллергией и экземами, кажется, таких людей в мире не много.

Но и это еще не все: Путин упомянул на своей ежегодной пресс-конференции в контексте того, что он сам не прививается, потому что она не рассчитана на применение лицами старше 60 лет, но теперь и это ограничение снято - по словам министра здравоохранения РФ Мурашко: "экспертиза подтвердила безопасность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для людей старше 60 лет и одобрил ее применение для пожилых людей".

Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси начали вакцинировать население российской "вакциной".

Как сообщалось, в августе ВОЗ не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.

В Украине министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что страна не будет покупать российскую "вакцину" от Covid-19, поскольку она не прошла необходимые стадии клинических испытаний.

В декабре Турция также отказалась от покупки российской "вакцины" против коронавируса, поскольку она не соответствует условиям проведения "надлежащих лабораторных исследований".

