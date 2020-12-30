Другу хвилю COVID-19 слід очікувати після Нового року, - академік НАН Комісаренко
Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік Сергій Комісаренко вважає, що в Україні не закінчилася перша хвиля коронавірусу і прогнозує другу хвилю після Нового року, однак якою вона буде, спрогнозувати не зміг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Причин (спаду захворюваності - ред.) багато. На жаль, спад йде, але не такий істотний, як було б потрібно, як би хотілося. Хотілося б, щоб він (коронавірус - ред.) майже повністю спав, що продемонструвало б нам закінчення першої хвилі. Я вважаю, що в Україні все ще поки перша хвиля. Але потім треба буде очікувати збільшення кількості інфікованих людей і початку другої хвилі", - сказав Комісаренко.
Академік вважає, що зниження захворюваності відбулося в тому числі завдяки тому, що "люди поступово вчаться правильно поводитися з вірусом і зрозуміли, що це велика небезпека".
За словами академіка, другу хвилю варто очікувати після Нового року.
"Яка буде друга хвиля, наскільки вона буде істотною і потужною, залежатиме більшою мірою від нас. Я говорив і стверджую, що здебільшого ми залежимо від поведінки вірусу: він може стати більш летальним, викликати менш тяжкі захворювання, стати більш контагіозним, і навпаки - може взагалі зникнути, якщо у нього будуть відповідні мутації", - сказав Комісаренко.
Експерт зазначив, що, швидше за все, в Україні буде розповсюджуватися той самий штам вірусу, який існує зараз.
"Думаю, це не буде новий штам, поки що у нас немає начебто нового штаму, який би міг прийти до нас з Британії або іншої країни Європи, де він вже поширюється. Зокрема, він уже є в США, а з Південної прийшов до Європи дуже схожий на британський штам", - сказав академік.
