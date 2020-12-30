УКР
Коронавірус і карантин
1 895 13

Другу хвилю COVID-19 слід очікувати після Нового року, - академік НАН Комісаренко

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік Сергій Комісаренко вважає, що в Україні не закінчилася перша хвиля коронавірусу і прогнозує другу хвилю після Нового року, однак якою вона буде, спрогнозувати не зміг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Причин (спаду захворюваності - ред.) багато. На жаль, спад йде, але не такий істотний, як було б потрібно, як би хотілося. Хотілося б, щоб він (коронавірус - ред.) майже повністю спав, що продемонструвало б нам закінчення першої хвилі. Я вважаю, що в Україні все ще поки перша хвиля. Але потім треба буде очікувати збільшення кількості інфікованих людей і початку другої хвилі", - сказав Комісаренко.

Академік вважає, що зниження захворюваності відбулося в тому числі завдяки тому, що "люди поступово вчаться правильно поводитися з вірусом і зрозуміли, що це велика небезпека".

За словами академіка, другу хвилю варто очікувати після Нового року.

Також читайте: У НАН України заявили про необхідність прийому вітамінів при COVID-19: особливо важливий вітамін D

"Яка буде друга хвиля, наскільки вона буде істотною і потужною, залежатиме більшою мірою від нас. Я говорив і стверджую, що здебільшого ми залежимо від поведінки вірусу: він може стати більш летальним, викликати менш тяжкі захворювання, стати більш контагіозним, і навпаки - може взагалі зникнути, якщо у нього будуть відповідні мутації", - сказав Комісаренко.

Експерт зазначив, що, швидше за все, в Україні буде розповсюджуватися той самий штам вірусу, який існує зараз.

"Думаю, це не буде новий штам, поки що у нас немає начебто нового штаму, який би міг прийти до нас з Британії або іншої країни Європи, де він вже поширюється. Зокрема, він уже є в США, а з Південної прийшов до Європи дуже схожий на британський штам", - сказав академік.

Читайте також: Академік НАН Комісаренко про наслідки COVID-19 для організму: Може позначатися на пам'яті, бити по серцю і призводити до суїцидів

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) COVID-19 (19767) коронавірус (19923) Комісаренко Сергій (11)
Топ коментарі
+2
Эксперды, где они только берутся, какие то черти вылезят изо всех щелей и льют дерьмо про несуществующую угрозу. А плебс слушает и мотает.
показати весь коментар
30.12.2020 17:58 Відповісти
+2
а ты тоже експерт я вижу ....)) хотя скорее недоумок )
показати весь коментар
30.12.2020 18:11 Відповісти
+2
та не "скорее", а 100%
показати весь коментар
30.12.2020 20:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
еге, від столу до столу рознесуть
показати весь коментар
30.12.2020 17:33 Відповісти
Круто шарик соплями лохотронят, шариковы безголовые хавают
показати весь коментар
30.12.2020 18:57 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2020 18:01 Відповісти
Только не умрите от смеха.

Миша Радуцкий где-то накрадуцкал вакцину от коронавируса от Pfizer и теперь прозванивает лучших людей этой страны и толкает им по 3 тыс баксов за дозу. Санта Барыга. (с)
показати весь коментар
30.12.2020 18:11 Відповісти
Зеленский и К повторяют фокус с китайскими масками и закупают китайское дерьмо от Sinovac Biotech для вакцинации врачей и военных. Речь идет о закупке 1,8 млн доз по цене 504 грн за дозу. Это в два раза дороже чем компании AstraZeneca.(с)
показати весь коментар
30.12.2020 18:40 Відповісти
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про спрощену процедуру залучення медиків з-за кордону, зокрема з України, на роботу до Польщі у рамках боротьби з пандемією коронавірусу.
Про це інформує https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2044,ustawy-z-podpisem-prezydenta.html канцелярія президента Польщі , передає кореспондент Укрінформу.
Іноземні лікарі зможуть приїжджати до Польщі відповідно до закону про додаткові заходи із протидії COVID-19, який польський парламент ухвалив 28 листопада.
Згідно із законом, діятимуть спрощені умови підтвердження дипломів: не потрібні нострифікація, проходження відповідного післядипломного стажу і здача відповідного лікарського іспиту.
Натомість необхідними вимогами є мінімум трирічний досвід роботи за фахом упродовж останніх п'яти років, отримання дозвільних документів на перебування в Польщі, володіння польською мовою.
Польські компанії із працевлаштування інформують про бажання сотень лікарів, у першу чергу з України та Білорусі, приїхати на роботу до Польщі.
показати весь коментар
30.12.2020 19:34 Відповісти
После праздников уже будет цунами
показати весь коментар
30.12.2020 21:13 Відповісти
За Марксом суцільний контроль над суспільством встановлюється через руйнування середнього класу. За матеріалами Всесвітнього Банка 1-ша фаза - до 2025 року, так що будуть нові "хвилі" або новий "штам", або ще яку заразу видумають. Бюрократи з ВООЗ вже на днях попередили про таку можливість.
показати весь коментар
30.12.2020 22:23 Відповісти
 
 