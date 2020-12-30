УКР
Китайський уряд засекретив дослідження про походження COVID-19, - Associated Press. ДОКУМЕНТ

Китайський уряд засекретив дослідження про походження COVID-19, - Associated Press. ДОКУМЕНТ

Влада КНР виділяє вченим великі гранти на вивчення першоджерела пандемії, однак жодна публікація не виходить у світ без схвалення спеціальної комісії, що діє фактично під прямим контролем глави держави Сі Цзіньпіна

Про це агентству Associated Press стало відомо завдяки витоку документа, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Журналісти розмістили його у відкритому доступі.

Водночас китайський уряд намагається просувати версії про те, що вірус нібито міг зародитися за межами країни, вказує AP.

Особлива увага приділяється району, де розташовується печера, в якій можуть жити заражені кажани - носії "вірусу-прабатька", спорідненого з COVID-19. Ця зона перебуває фактично під державною забороною. Кореспонденти AP, які намагалися пробратися туди, розповіли про те, що силовики "в штатському" стежили за ними і потім перегородили їм доступ, заблокувавши дороги і підходи до цільового об'єкту.

Читайте також: Реальних випадків COVID-19 в Ухані може бути вдесятеро більше, ніж потрапило до статистики, - ЗМІ

Від початку року підконтрольні китайській владі вчені активно вивчають тварин - насамперед, все тих же кажанів - на предмет першопричини інфекції. Тим не менше, досі не було опубліковано жодної роботи з цього питання, стверджує AP. Як стверджується, незалежним від уряду дослідникам вкрай важко отримати право на вивчення живих істот, що мешкають на Півдні Китаю.

Китайський уряд засекретив дослідження про походження COVID-19, - Associated Press 01
Китайський уряд засекретив дослідження про походження COVID-19, - Associated Press 02
Китайський уряд засекретив дослідження про походження COVID-19, - Associated Press 03

Також читайте: Перша партія китайської вакцини Sinovac становитиме 700 тис. доз, безкоштовно отримають лікарі та люди з групи ризику, - Шмигаль

Китайський уряд засекретив дослідження про походження COVID-19, - Associated Press 04
Китайський уряд засекретив дослідження про походження COVID-19, - Associated Press 05
Китайський уряд засекретив дослідження про походження COVID-19, - Associated Press 06

Читайте також: Вакцина китайської компанії Sinopharm проти COVID-19 виявилася ефективною на 79,3%

Топ коментарі
+13
Если все засекретили значит есть что скрывать, Кстати от этого вируса Китай выиграл больше всех, а потеряли США и ЕС, это наводит на определенные подозрения.
показати весь коментар
30.12.2020 20:49 Відповісти
+7
Какая неожиданность
показати весь коментар
30.12.2020 20:45 Відповісти
+6
А чего тут не понятно. ***** свой Новичек через китайские офшоры решил пропихнуть.
показати весь коментар
30.12.2020 20:45 Відповісти
Какая неожиданность
показати весь коментар
30.12.2020 20:45 Відповісти
Ну конечно же и вирус из китайского города Ухань, в провинции Хубэй, тут https://censor.net/news/3189478/ssha_dopuskayut_utechku_covid19_iz_laboratorii_v_uhani_kitayi_oprovergaet_ssylayas_na_voz, вообще https://censor.net/ru/news/3174181/chislo_zarajennyh_i_umershih_znachitelno_vyshe_chem_nazyvaetsya_vrach_o_situatsii_v_epitsentre_kitayiskogo, да
показати весь коментар
30.12.2020 21:53 Відповісти
А чего тут не понятно. ***** свой Новичек через китайские офшоры решил пропихнуть.
показати весь коментар
30.12.2020 20:45 Відповісти
Новичек- это фосфорорганический препарат.... Ковид интереснее - он мутирует....
показати весь коментар
30.12.2020 20:47 Відповісти
як і грип та інші віруси
показати весь коментар
30.12.2020 21:03 Відповісти
Там наверна , как с рукава царевна выбрасывала кости , - так и в реалии , - будут выбрасывать в мир новые разновидности ковида ... ((
показати весь коментар
30.12.2020 20:51 Відповісти
Не неси бред, поди проспись. Здесь речь совсем о другом
показати весь коментар
30.12.2020 21:28 Відповісти
Все логично- кто заказывает музыку тот и танцует.... КНР не исключает «искусственный» путь происхождения ... Молодцы кита
показати весь коментар
30.12.2020 20:46 Відповісти
Пацаков проверьте , а уж опосля...
показати весь коментар
30.12.2020 20:48 Відповісти
Если все засекретили значит есть что скрывать, Кстати от этого вируса Китай выиграл больше всех, а потеряли США и ЕС, это наводит на определенные подозрения.
показати весь коментар
30.12.2020 20:49 Відповісти
Просто, благодаря коротким новостям в сети, у большинства вырабатывается фрагментарная память, как... у рыбок гупи. Но если вспомнить с чего все начиналось, с первых сообщений о вспышке вируса в китайском Ухане, то мозаика из разрозненных фактов начнет складываться. А ведь сейчас в Китае особых проблем с короной нет, от слова - вообще.
показати весь коментар
30.12.2020 21:59 Відповісти
Вообще-то Китай тоже много потерял, и в торговле,и в производстве, и в людях.
показати весь коментар
31.12.2020 08:38 Відповісти
мда? https://glavcom.ua/ru/news/koronavirusnyj-god-stal-neverojatno-uspeshnym-dlja-mirovyh-milliarderov-forbes-725142.html «Коронавирусный» год стал невероятно успешным для мировых миллиардеров - Forbes ,
https://www.vtimes.io/2020/12/16/kitai-privlek-1-trln-yuanei-inostrannih-investitsii-v-etom-godu-a2042 Китай привлек более $150 млрд иностранных инвестиций Этот год стал очень успешным для его рынков капитала, несмотря на пандемию , https://www.interfax.ru/business/743363 Акции китайских компаний подорожали на $5 трлн в 2020 году
показати весь коментар
31.12.2020 11:49 Відповісти
И давно. С самого начала.
показати весь коментар
30.12.2020 20:49 Відповісти
Летючіє крісі, пардонте -- міші. Они такіє. Свєрхсікретніє!
показати весь коментар
30.12.2020 20:50 Відповісти
та да. https://www.intermonitor.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0.jpg именно они , эти чёрные памперсы с крылышками, питающиеся кровью и разносят заразу по всему миру.
показати весь коментар
30.12.2020 20:57 Відповісти
Может, там нет никаких мышей, вот и не пускали.
показати весь коментар
30.12.2020 20:57 Відповісти
https://zn.ua/WORLD/chto-kitaj-pytaetsja-skryt-o-koronaviruse-the-washington-post.html

Китай всеми силами пытается скрыть правду это уже ясно. Примером к тому ещё может быть когда США пыталась провести собственное расследование происхождения коронавируса но и это ни к чему не привело.
показати весь коментар
30.12.2020 20:58 Відповісти
https://www.nature.com/articles/nm.3985 А вот и правда, но не всем она нравится...
показати весь коментар
30.12.2020 21:32 Відповісти
"секрет" кремлёвского ЧК -
"Ковид" возник из "Новичка"
показати весь коментар
30.12.2020 21:06 Відповісти
Здається, вони створили той ковід.
Але він випадково потрапив у простір.
показати весь коментар
30.12.2020 21:07 Відповісти
От зараз кремлеботи почнуть кидати фейки. Готуйте вуха для локшини, бо ольгинців у нас тут, наче тарганів.
показати весь коментар
30.12.2020 21:14 Відповісти
Перший пішов! Та ще й з цитатою геббельса. Ху#ло теж геббельса ******** цитувати.
показати весь коментар
30.12.2020 21:20 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2020 21:23 Відповісти
китаезы наварили млрд на раздутой фикции сведениях о вирусне ,к которой они подготовились , средствах защиты на тестах, масках ,измерителях ,температуры ,швлах ,а теперь это все дело нужно засекретить...
показати весь коментар
30.12.2020 21:41 Відповісти
Правильно зробили, там вуха Обами і демпартії стирчать
показати весь коментар
30.12.2020 21:43 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1344310004132831232 3 ч

и немного о нюансах политики и китайской вакцины.
АО "Лекхим", которая будет заниматься поставками китайской вакцины в Украину ... финансировала партию "Голос". Дала в прошлом году целых три миллиона гривен.

https://twitter.com/ZDnipro2

https://twitter.com/ZDnipro2 ZloiDnipro2 https://twitter.com/ZDnipro2 @ZDnipro2 https://twitter.com/ZDnipro2/status/1344320057988558849 3 ч

Лекхим - это заводик сына богатыревой. Отлично работал на госзакупках в ее правление.
показати весь коментар
30.12.2020 21:50 Відповісти
Несуществующая фейкболячка засекречена хахаха
показати весь коментар
30.12.2020 23:57 Відповісти
Чего ожидали от коммунистов?
показати весь коментар
31.12.2020 08:36 Відповісти
Китай заинтересован в правдивой информации, какой бы она ни была. Потому и засекретили, чтобы никто не давил на ученых.
показати весь коментар
31.12.2020 08:49 Відповісти
ну звісно ж зацікавлений : https://www.bbc.com/russian/news-55467195 Коронавирус в Китае: журналистка получила четыре года тюрьмы за репортажи из Уханя ...брехливі комуняки що в срср, що в кнр.
показати весь коментар
31.12.2020 12:07 Відповісти
Китайская вакцина от китайского вируса - оригинально! Божественно! Гениально!
показати весь коментар
31.12.2020 12:04 Відповісти
Эти уроды(китайцы) жрут все,что шевелится и не шевелится тоже.Отсюда и все проблемы.
показати весь коментар
07.01.2021 19:47 Відповісти
 
 