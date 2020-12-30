Китайський уряд засекретив дослідження про походження COVID-19, - Associated Press. ДОКУМЕНТ
Влада КНР виділяє вченим великі гранти на вивчення першоджерела пандемії, однак жодна публікація не виходить у світ без схвалення спеціальної комісії, що діє фактично під прямим контролем глави держави Сі Цзіньпіна
Про це агентству Associated Press стало відомо завдяки витоку документа, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Журналісти розмістили його у відкритому доступі.
Водночас китайський уряд намагається просувати версії про те, що вірус нібито міг зародитися за межами країни, вказує AP.
Особлива увага приділяється району, де розташовується печера, в якій можуть жити заражені кажани - носії "вірусу-прабатька", спорідненого з COVID-19. Ця зона перебуває фактично під державною забороною. Кореспонденти AP, які намагалися пробратися туди, розповіли про те, що силовики "в штатському" стежили за ними і потім перегородили їм доступ, заблокувавши дороги і підходи до цільового об'єкту.
Від початку року підконтрольні китайській владі вчені активно вивчають тварин - насамперед, все тих же кажанів - на предмет першопричини інфекції. Тим не менше, досі не було опубліковано жодної роботи з цього питання, стверджує AP. Як стверджується, незалежним від уряду дослідникам вкрай важко отримати право на вивчення живих істот, що мешкають на Півдні Китаю.
Китай всеми силами пытается скрыть правду это уже ясно. Примером к тому ещё может быть когда США пыталась провести собственное расследование происхождения коронавируса но и это ни к чему не привело.
"Ковид" возник из "Новичка"
Але він випадково потрапив у простір.
и немного о нюансах политики и китайской вакцины.
АО "Лекхим", которая будет заниматься поставками китайской вакцины в Украину ... финансировала партию "Голос". Дала в прошлом году целых три миллиона гривен.
Лекхим - это заводик сына богатыревой. Отлично работал на госзакупках в ее правление.
зацікавлений: https://www.bbc.com/russian/news-55467195 Коронавирус в Китае: журналистка получила четыре года тюрьмы за репортажи из Уханя ...брехливі комуняки що в срср, що в кнр.