Китайський уряд засекретив дослідження про походження COVID-19, - Associated Press. ДОКУМЕНТ

Влада КНР виділяє вченим великі гранти на вивчення першоджерела пандемії, однак жодна публікація не виходить у світ без схвалення спеціальної комісії, що діє фактично під прямим контролем глави держави Сі Цзіньпіна

Про це агентству Associated Press стало відомо завдяки витоку документа, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Журналісти розмістили його у відкритому доступі.

Водночас китайський уряд намагається просувати версії про те, що вірус нібито міг зародитися за межами країни, вказує AP.

Особлива увага приділяється району, де розташовується печера, в якій можуть жити заражені кажани - носії "вірусу-прабатька", спорідненого з COVID-19. Ця зона перебуває фактично під державною забороною. Кореспонденти AP, які намагалися пробратися туди, розповіли про те, що силовики "в штатському" стежили за ними і потім перегородили їм доступ, заблокувавши дороги і підходи до цільового об'єкту.

Читайте також: Реальних випадків COVID-19 в Ухані може бути вдесятеро більше, ніж потрапило до статистики, - ЗМІ

Від початку року підконтрольні китайській владі вчені активно вивчають тварин - насамперед, все тих же кажанів - на предмет першопричини інфекції. Тим не менше, досі не було опубліковано жодної роботи з цього питання, стверджує AP. Як стверджується, незалежним від уряду дослідникам вкрай важко отримати право на вивчення живих істот, що мешкають на Півдні Китаю.







Також читайте: Перша партія китайської вакцини Sinovac становитиме 700 тис. доз, безкоштовно отримають лікарі та люди з групи ризику, - Шмигаль







Читайте також: Вакцина китайської компанії Sinopharm проти COVID-19 виявилася ефективною на 79,3%