У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція

Біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна в Рівному виявлено саморобний вибуховий пристрій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Сьогодні близько 21:20 в місті Рівне правоохоронці отримали повідомлення про те, що на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку під дверима квартири виявлено саморобний вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, він складається з двох гранат і чорної коробки. Встановлено, що у квартирі проживає мати громадського активіста Віталія Шабуніна", - сказано в повідомленні.

На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Проводяться першочергові слідчі та оперативно-розшукові заходи для встановлення мотивів такого вчинку й особи або осіб, причетних до цієї події.

Нагадаємо, 23 липня 2020 року Віталій Шабунін повідомив про підпал свого будинку.