УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8128 відвідувачів онлайн
Новини
10 436 93

У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція

У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція

Біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна в Рівному виявлено саморобний вибуховий пристрій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Сьогодні близько 21:20 в місті Рівне правоохоронці отримали повідомлення про те, що на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку під дверима квартири виявлено саморобний вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, він складається з двох гранат і чорної коробки. Встановлено, що у квартирі проживає мати громадського активіста Віталія Шабуніна", - сказано в повідомленні.

На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Читайте також: Розслідуючи підпал будинку голови ЦПК Шабуніна, правоохоронці розкрили ще низку злочинів, скоєних тою самою групою осіб, - Клименко

Проводяться першочергові слідчі та оперативно-розшукові заходи для встановлення мотивів такого вчинку й особи або осіб, причетних до цієї події.

Нагадаємо, 23 липня 2020 року Віталій Шабунін повідомив про підпал свого будинку.

У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція 01

Автор: 

Нацполіція (15435) Правоохоронні органи (2710) Рівне (581) силовики (2516) Шабунін Віталій (604)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Ти вважаєш це піаром?
У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2416
показати весь коментар
31.12.2020 00:10 Відповісти
+20
В Ривне возле квартиры матери активиста Шабунина обнаружено взрывное устройство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3053
показати весь коментар
30.12.2020 23:28 Відповісти
+19
Методи татарова-портнова.
показати весь коментар
31.12.2020 00:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Комусь наступив на хвіст.
показати весь коментар
30.12.2020 23:15 Відповісти
У депов у всех хвост длинный и богатый , особенно у......как думаешь у кого и как её его зовут
показати весь коментар
30.12.2020 23:20 Відповісти
Бу-ра-ті-на.
показати весь коментар
30.12.2020 23:20 Відповісти
Молодец ты как всегда хитёр ну битый парень с 10 летним а может и большим стажем ,удачи
показати весь коментар
30.12.2020 23:26 Відповісти
Ти, я бачу, теж не промах. Ти ж думаєш, що це у щікаладного біригі?
показати весь коментар
31.12.2020 10:13 Відповісти
та кому той жабуня треба, сам собі підкинув муляжі, бо давно гранти не давали, ремонт треба робити.
показати весь коментар
31.12.2020 08:26 Відповісти
А может мы Зеленского недооцениваем. А нас тут диктатура кэгэбэшного российского типа укрепляется. Самое главное запугать любой ценой.
показати весь коментар
31.12.2020 08:55 Відповісти
А диктатори із села зазвичай і вилазять, а оскільки Зеленський явний жлоб, то він має всі данні перетворитись на диктатора.
показати весь коментар
31.12.2020 09:19 Відповісти
і таке є, воно просто тупе і не знає як керувати, воно думає, що президент це як сцарь, типа всі повинні йому підкорятись, а він одноособово керувати
показати весь коментар
31.12.2020 12:52 Відповісти
Шабунин сейчас только по татарову выступает.
показати весь коментар
30.12.2020 23:19 Відповісти
А ХТО ЗАХИЩАЄ ТАТАРОВА..
показати весь коментар
31.12.2020 06:42 Відповісти
Во бубочка озверел
показати весь коментар
30.12.2020 23:22 Відповісти
В Ривне возле квартиры матери активиста Шабунина обнаружено взрывное устройство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3053
показати весь коментар
30.12.2020 23:28 Відповісти
Ти бачив Пороха п'яним чи пив з ним? ти віриш на слово ВАЗеленському, мусєйчук і Каломойському. Тоді тут медицина безсила, намазуй далі це гімно на хліб. В 2019 р Порох пройшов тест в незалежній лабораторії на алкоголь і наркоту. А бубочка відмовився від незалежної лабораторії, і нібито проходив тести у Пальчевського. Чому б це ?
показати весь коментар
31.12.2020 10:40 Відповісти
походу ты быдло с телевизораРУ не слазишь))) только для свинорылых лаптей такой фуфел гнали, про мальчика без трусиков, пепа, алкаш, брата завалил...повезло #уйлу с населением!
показати весь коментар
31.12.2020 12:23 Відповісти
Там у его мамаши недавно еще и крыша прогорела... разборки еще те!
показати весь коментар
30.12.2020 23:25 Відповісти
Повезло бородовочнику с родителями. Куда не плюнь везде хаты. Скоро по этим "минированиям" обнаружится весь объём инвестиций "борцуна с коррупцией" в недвижимость через родителей.
показати весь коментар
31.12.2020 01:01 Відповісти
У таких бомжар як ти немає не мами, ні хати.
показати весь коментар
31.12.2020 10:42 Відповісти
она сама подложила,чтоб активист дома побыл в Новый год,вместо пикета стиоительства платных туалетов на автовокзале в Ривном
показати весь коментар
30.12.2020 23:34 Відповісти
Уже нет им веры, они сами себе имитируют покушения. Чтобы политические расценки повысить.
показати весь коментар
30.12.2020 23:40 Відповісти
кремлебот
показати весь коментар
31.12.2020 01:29 Відповісти
Кацапчег, ти ж не рижий, а тупий і смердючий. Іди пери труси у Навального і лежи сраку )(уйлу. Це твоє
показати весь коментар
31.12.2020 10:44 Відповісти
А прочитать следующие сообщения ,что как и предпологал, это был муляж СЛАБО?
показати весь коментар
31.12.2020 12:05 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3240024/v_korpusah_granat_zalojennyh_u_dveri_materi_shabunina_vzryvchatki_ne_obnarujeno_ofis_genprokurora_foto
показати весь коментар
31.12.2020 12:07 Відповісти
Що з того ? це було попередження, погроза. Іди займайся муляжом трусів Навального.
показати весь коментар
31.12.2020 12:34 Відповісти
Пусть получает удовольствие от "только не Порошенко". Пусть хлебает по полной.
показати весь коментар
30.12.2020 23:44 Відповісти
Как и порошенко с фирташем получили от "только не Юля".
показати весь коментар
31.12.2020 09:47 Відповісти
Врешь.
показати весь коментар
31.12.2020 10:12 Відповісти
Я? Тут нужны аргументы, для такого утверждения.
показати весь коментар
31.12.2020 13:24 Відповісти
Вот и давайте конкретные факты. Иначе вы батенька тупой пи.....н.
показати весь коментар
31.12.2020 13:31 Відповісти
Встреча перед выборами с фирташем в Вене. И конкретное отмежевание сразу после этого от Ю.В. Члены БПП Лещенко и Найем тут же заявляют о якобы "найденных доказательствах ширки Юли с рыгами", которые, собственно, посадили ее за решетку. Странная, если не сказать большего, дружба порошенки и луценки со старым уголовником кучмой.
А теперь вы, мил человек, иначе вы хуже тупого зеленского...
показати весь коментар
31.12.2020 13:40 Відповісти
Это типа доказательства? Не густо, батенька, вернее жиденько. Одни сплошные фантазии и тупые домыслы. А вот постоянные голосования и не голосования в ВР бабы Юли говорят совершенно о обратном. Особенно за последний бюджет и кадровые назначения.

У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 360
показати весь коментар
31.12.2020 13:57 Відповісти
У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9522
показати весь коментар
31.12.2020 13:57 Відповісти
После того, как такие как вы "умники" предали ее на выборах дважды, ни избирателям парашенки, ни избирателям зельца ЮВТ ничего не должна, как вольная птица она имеет моральное право голосовать, как считает нужным. И тупую пропаганду фирташей в картинках умный человек не репостит, она не является аргументом, в сухом остатке вы набрали в рот говна и пытаетесь в меня плюнуть, переходя на попытки личных оскорблений, что недопустимо.
показати весь коментар
31.12.2020 15:10 Відповісти
Правда глаза колет, тело? Т.е. когда она голосует вместе с слугами олигархов и холуями *****, то она типа "обиделась"?

У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 619
показати весь коментар
31.12.2020 15:15 Відповісти
Это голосование четко показало кто входит в новую коалицию. Смачного.
показати весь коментар
31.12.2020 15:16 Відповісти
Щось такого я не памятаю. Він послідовно викривав корупцію. Ти проти цього?
показати весь коментар
31.12.2020 10:45 Відповісти
Я против коррупции. И против лицемерства. Этот борцун лицемер.
показати весь коментар
31.12.2020 10:54 Відповісти
в чому лицимірство? іди допоможи викривати корупцію краще, ніж Шабунін. Чи ти борцун з лицемірством?
показати весь коментар
31.12.2020 11:06 Відповісти
"....Верховный суд отказал Центру противодействия коррупции (ЦПР) в опровержении информации о якобы злоупотреблениях этой организацией грантовыми средствами, полученными из-за рубежа. В связи с этим ГФС проверяет обнародованные депутатом Павлом Пинзеником данные о мошенничестве со стороны данной ЦПР. По данным следствия, значительный объем средств, полученных от международных доноров, был выведен на несколько десятков ФОПов, принадлежащих, в том числе, самим сотрудникам центра.По мнению юристов, в случае подтверждения фиктивности этих операций руководителей ЦПК может ожидать не только административная, но и уголовная ответственность
На этой неделе стало известно, что "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина окончательно проиграл судебный процесс против депутата от "Народного фронта" Павла Пинзеника. Верховный Суд отказал "ЦПК" в опровержении информации о вероятных злоупотреблениях организации Шабунина грантовыми средствами, полученными из-за рубежа. Решение, принятое ВСУ, является окончательным и обжалованию не подлежит...."
показати весь коментар
31.12.2020 11:39 Відповісти
".....Поводом для иска активистов к депутату стала история годичной давности. В мае 2017 года Павел Пинзеник провел брифинг, на котором обнародовал материалы расследования общественной организации «Национальный интерес Украины». ЦПК в 2013-2016 годах получил от грантодателей 1,2 млн долларов. Средства были выделены на реализацию ряда социальных программ. По мнению авторов расследования, в большинстве случаев выполнение этих программ было слабо подтверждено, а донорам предоставляли недостоверную информацию о достигнутых результатах.
К примеру, в своих отчетах руководители ЦПК утверждали, что инициировали принятие 19 законов Украины, создали реестр национальных публичных деятелей Украины, провели три ежегодных конференции по возвращению активов, приняли участие в программах журналистских расследований и другое. Но фактами это не подтверждается. Кроме того, ЦПК получил средства как один из исполнителей проекта международной технической помощи Украине, однако вопреки постановлению Кабмина, регламентирующему деятельность таких исполнителей, не подавал отчеты о проделанной работе в Министерство экономического развития.
По информации авторов расследования, за свою деятельность члены ЦПК получали внушительные оклады. Например, ежемесячные зарплаты главы ЦПК Шабунина и члена правления Александры Устиновой в четвертом квартале 2016 года составляли около 86 тыс. грн. Помимо этих средств, каждый из пяти руководителей ЦПК на момент проведения расследования был зарегистрирован как физлицо-предприниматель - ФЛП(в украинской транскрипции ФОП), и получал еще оплату за предоставление определенных «услуг», оказанных ЦПК в качестве предпринимателя. Каждое физлицо-предприниматель оплачивает из перечисленных ему средств ежеквартально единый налог (5% от суммы) и единичный социальный взнос (сумма фиксированная). Однако, проследить за какие конкретно услуги осуществляется оплата может быть проблематично.
Так, ФОП Шабунин получил от ЦПК 1,7 млн грн, ФОП Устинова - 1,86 млн грн, ФОП Щербан (Елена Щербан, юрист и член правления ЦПК) - 2,42 млн грн. Всего таким образом было выведено 5,92 млн грн, которые перечислили на 32 ФОПа. Получая таким образом деньги, предприниматели без проблем могли сразу обналичивать значительные суммы в банкоматах, от чего их дальнейшую судьбу узнать было бы крайне сложно....."
показати весь коментар
31.12.2020 12:09 Відповісти
Ти не задумувався, чому за Шабуніна і його гранти турбується не грантодавці, а такий собі Національний інтерес України (організація підконтрольна Медведчуку) де співголовою журналіст Василь Апасов, працює на ЗІК, ще та прокримлівська ************?
показати весь коментар
31.12.2020 12:27 Відповісти
Да-да-да, опять происки врагов. Есть вопросы к содержимому? Меня больше интересует как нищий до этого борцун нарушал законы об отмывании средств и смог за год построить дом для себя и своих родителей и накупить квартир. Наверное все в подарок от бабушки получил?
показати весь коментар
31.12.2020 12:38 Відповісти
Про яке содєржаніє ти говориш? зляпаний мертвечуками на швидкоруч пасквіль? якби могли то всі ці гниди давно б посадили Шабуніна і розігнали його ГО. А так залишилося тільки дебілу Ківі обливати зеленкою. Так, зарплати у Шабуніна і команди високі за нашими мірками (3-4 тис дол)- платять західні грантодавці і цим забезпечують їхню незалежність. Там все прозоро і зрозуміло звідки гроші. Ти краще поцікався звідки гроші у "чесних" журналістів типу Дубінського і Апасова. Щось твої висери наводять на роздуми чи не кізячок ти?
показати весь коментар
31.12.2020 12:51 Відповісти
Не нужно тупо петлять и так по тупому переводить стрелки. Вопрос конкретно о финансовых махинациях Шабунина и Ко, а не о зарплатах. И Верховный суд это доказал. И в каком воспаленном мозгу депутаты от НФ стали Медведчуковскими? Напомнить как борцун Шабунин отмазывал свою юристку с мужем, задержанными бухими за рулем АОВцем "Маршалом", и как поливали его грязью все эти говнюки? Как убегал и прятался от журналистов после вопросов о бабках Марушевской с таможни? Или о происхождении средств на которые построены дома под Киевом? Еще раз -- терпеть не могу тупого лицемерства.
показати весь коментар
31.12.2020 13:27 Відповісти
Для чого ти брешеш? Верховний суд нічого не доказав. Він просто умив руки. Все решта - твоя хвора фантазія. Якщо хочеш почути думки другої сторони, тобто, Шабуніна, знайди його інтерв'ю на Радіо НВ за 30 грудня. Тільки ж тобі це не цікаво. Оце і вся твоя нелюбов до лицемірства. Зараз Шабуніна знищує кодла Каломойського (портнов, татаров, палиця, депутати за майбах) швидше за все. Ніхто злочинців не буде шукати, бо вийдуть самі на себе.
показати весь коментар
31.12.2020 15:40 Відповісти
Собака бреше. Верховный суд отказал Центру противодействия коррупции (ЦПК) Шабунина в опровержении информации. Т.е. информация от депутатов Народного Фронта -- это правда. Все остальное это фантазии.

И еще раз -- Напомнить как борцун Шабунин отмазывал свою юристку с мужем, задержанными бухими за рулем АОВцем "Маршалом", и как поливали его грязью все эти говнюки? Как убегал и прятался от журналистов после вопросов о бабках Марушевской с таможни? Или о происхождении средств на которые построены дома под Киевом? Еще раз -- терпеть не могу тупого лицемерства.
показати весь коментар
31.12.2020 15:57 Відповісти
Вот что бывает, когда война с Барыгой завершилась и теперь сидишь без заказов.
показати весь коментар
30.12.2020 23:44 Відповісти
Просто разгул преступности , которого раньше не было
Аваков , перестаньте заниматься политикой !!!
показати весь коментар
30.12.2020 23:45 Відповісти
ого , а Шабунин у нас оказывается активист )) вот так поворот ))
показати весь коментар
30.12.2020 23:49 Відповісти
Активісти з"явились ще з часів розкуркулення. Вони забирали хліб у селян.
У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4134
показати весь коментар
31.12.2020 00:07 Відповісти
Саме тому виживші після Голодомору сироти ставши злодіями робили наколку "ИРА" що означало "иду резать актив".
показати весь коментар
31.12.2020 01:03 Відповісти
А вдруге, активісти реінкарнувались під час "приватизації"..
показати весь коментар
31.12.2020 09:22 Відповісти
Тупе порівняння: розкуркулення і хлібозаготівлі під проводом сраліна і громадська організація. Кончай тупити, ніби ж був адекватним
показати весь коментар
31.12.2020 10:48 Відповісти
Не у вас, у приличных людей.
показати весь коментар
31.12.2020 09:49 Відповісти
Звідки строчиш, бабайка? таке відчуття, що з лугандону
показати весь коментар
31.12.2020 10:49 Відповісти
а Шабунина проверяли? Может, он сами подложил?
показати весь коментар
31.12.2020 00:03 Відповісти
Цей дурник піариться в стилі Тані Чоронвол.
показати весь коментар
31.12.2020 00:06 Відповісти
Ти вважаєш це піаром?
У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2416
показати весь коментар
31.12.2020 00:10 Відповісти
Именно так. Танька-торпеда. Морду разбили но уже осенью 15 го. искала дом в Лесниках за 400 000$))
показати весь коментар
31.12.2020 00:58 Відповісти
Мабуть в побитому стані дуже збуджувала Пашинського.
показати весь коментар
31.12.2020 01:04 Відповісти
Да насрать на эту шмару и её упыря очкастого)
показати весь коментар
31.12.2020 01:18 Відповісти
********** тролли.сгиньте,горите в аду!
показати весь коментар
31.12.2020 02:25 Відповісти
Цей напад на дорозі не піар. А коли вона в ліфті вилила на себе банку фарби, то був піар. І ще було в неї.
показати весь коментар
31.12.2020 01:11 Відповісти
була на барікаді де блокували вугілля з луга/ндону з вимогою зняти блокаду торгівлі з сепарами?
показати весь коментар
31.12.2020 01:19 Відповісти
Ти тупий і брехливий. За Зеленського голосував чи за ОПЗЖ?
показати весь коментар
31.12.2020 10:51 Відповісти
Віталік за що боровся на то й напоровся... так уже за Зе топив, тепер отримує - хату спалили, бімбу матері підклали...
показати весь коментар
31.12.2020 00:09 Відповісти
И НЕ ТІЛЬКИ ВІАЛІК, ВСІХ НАС ЗРООБИЛИ РАЗОМ.
показати весь коментар
31.12.2020 06:48 Відповісти
Методи татарова-портнова.
показати весь коментар
31.12.2020 00:20 Відповісти
Якось воно дуже дивно виглядає: коли цей "полум'яний борець з корупцією" кожень день "викривав баригу", то ніхто на нього не нападав.
А коли він подався до зеко-манди і навіть на ток-шоу стоїть на боці представників зеленого віслюка, то на нього раптом "пішли напади"???
Серйозно? Свої своїх трахають? Оце так райдуга!
показати весь коментар
31.12.2020 02:19 Відповісти
Значить Порошенко. Тільки треба придумати, де він йому насолив. Перевір свої штани: там не насрав тобі Порошенко?
показати весь коментар
31.12.2020 10:53 Відповісти
"зеленые человечки" начали охотится не детей, жен, матерей украинцев как завещал россиянин Мильчаков? Так уже было в УНР 1918-1933.
показати весь коментар
31.12.2020 00:55 Відповісти
Намекнули ему. Грязно будут работать черти крашеные.
показати весь коментар
31.12.2020 01:29 Відповісти
У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9936
показати весь коментар
31.12.2020 02:05 Відповісти
їхав би жабунін на свою істєрічєскую родіну - підарасєю.
показати весь коментар
31.12.2020 08:30 Відповісти
Тобі в сраку, там твоя родіна.
показати весь коментар
31.12.2020 10:54 Відповісти
ще один кацап, якщо про члени сраку рот, значить пише срузкє *******, тобі
показати весь коментар
31.12.2020 12:49 Відповісти
про сраку ти почав - про підарасію. Ти уроки вже поробив? у Шабунана батьківщина, а не родіна, бандерівське місто Рівне.
показати весь коментар
31.12.2020 13:10 Відповісти
те що той кацап народився в Рівному не робить його українцем, а підарасєя, це ваша родіна кацапа, пакували б валізи і
показати весь коментар
31.12.2020 14:29 Відповісти
Беня.
показати весь коментар
31.12.2020 09:55 Відповісти
А тепер хотілось би почути від самого Шабуніна: ну як, коли тобі було легше - при "баригах", яких ти нещадно мочив де треба і не треба, чи тепер, за "нових облич"?
показати весь коментар
31.12.2020 09:59 Відповісти
Коментатори дружно розказують, як Шабунін топив за Зеленського. Я, мабуть, щось пропустив. Він закликав не голосувати за Пороха, а голосувати за Зеленського? скіньте посилання. Шабунін послідовно боровся з корупцією і при Пороху, і зараз. Підпали і залякування це методи нинішніх зелених чоловічків, тут і портнова з татариновим не ходи
показати весь коментар
31.12.2020 10:58 Відповісти
Да наступил на хвост
показати весь коментар
31.12.2020 11:00 Відповісти
А нацполіція це що, або хто? Я вважаю, що непідписані пости державних установ , в топ новин, викладати непотрібно, це сміття для ботів. нема там що аналізувати.
показати весь коментар
31.12.2020 11:45 Відповісти
Брехня от соросятины коррупционера и вора денег американских налогоплательщиков. "самострел" для привлечения внимания. Что это чучело что его кумир Сытник! Мерзкие особи.
показати весь коментар
31.12.2020 13:14 Відповісти
История с участком и домом Шабунина получила огласку в западных СМИ. В июле 2017 года бывший глава пресс-службы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Госдепартамента и экс-посол США в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD Бахрейне https://en.wikipedia.org/wiki/J._Adam_Ereli Адам Эрели опубликовал статью, в которой напрямую обвинил Шабунина в коррупции. Он подробно описал процесс получения антикоррупционером своей недвижимости:


Высшее руководство Центра противодействия коррупции на Украине, получившее значительную финансовую поддержку американского правительства, нагрело руки на выгодных сделках и откатах. Согласно налоговой декларации, его директор Виталий Шабунин зарабатывает 34 000 долларов США. В 2010 году он приобрёл квартиру за 60 000 долларов, а в 2014 году - землю под Киевом за 20 000 долларов. В 2016 году он продал свою квартиру за 34 000 долларов и построил дом за 83 000 долларов. Вся недвижимость зарегистрирована на имя его жены и без привлечения заёмных средствhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-foxnews-25 [
«Центр противодействия коррупции» на 47 % финансируется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90 правительством США , ещё около 37 % получает от международных организаций. Согласно официальному сайту, финансирование Центра резко возросло с момента основания центра - до 419 тыс. долларов США в 2016 году

8 июня 2017 года Виталий Шабунин избил помощника депутата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергея Мельничука Всеволода Филимоненко, что привело к надколу челюсти и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0 сотрясению мозга . По версии Филимоненко, Шабунин напал на него за вопрос «Почему не воюешь в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B АТО ?» Ранее большой общественный резонанс вызвала нервная реакция Виталия Шабунина на вручённую ему повестку в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 военкомат - сам он заявил о том, что с https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2000 года имеет справку о негодности к военной службе
https://ru.wikipedia.org/wiki
показати весь коментар
31.12.2020 13:59 Відповісти
 
 