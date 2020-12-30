У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція
Біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна в Рівному виявлено саморобний вибуховий пристрій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Сьогодні близько 21:20 в місті Рівне правоохоронці отримали повідомлення про те, що на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку під дверима квартири виявлено саморобний вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, він складається з двох гранат і чорної коробки. Встановлено, що у квартирі проживає мати громадського активіста Віталія Шабуніна", - сказано в повідомленні.
На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
Проводяться першочергові слідчі та оперативно-розшукові заходи для встановлення мотивів такого вчинку й особи або осіб, причетних до цієї події.
Нагадаємо, 23 липня 2020 року Віталій Шабунін повідомив про підпал свого будинку.
А теперь вы, мил человек, иначе вы хуже тупого зеленского...
На этой неделе стало известно, что "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина окончательно проиграл судебный процесс против депутата от "Народного фронта" Павла Пинзеника. Верховный Суд отказал "ЦПК" в опровержении информации о вероятных злоупотреблениях организации Шабунина грантовыми средствами, полученными из-за рубежа. Решение, принятое ВСУ, является окончательным и обжалованию не подлежит...."
К примеру, в своих отчетах руководители ЦПК утверждали, что инициировали принятие 19 законов Украины, создали реестр национальных публичных деятелей Украины, провели три ежегодных конференции по возвращению активов, приняли участие в программах журналистских расследований и другое. Но фактами это не подтверждается. Кроме того, ЦПК получил средства как один из исполнителей проекта международной технической помощи Украине, однако вопреки постановлению Кабмина, регламентирующему деятельность таких исполнителей, не подавал отчеты о проделанной работе в Министерство экономического развития.
По информации авторов расследования, за свою деятельность члены ЦПК получали внушительные оклады. Например, ежемесячные зарплаты главы ЦПК Шабунина и члена правления Александры Устиновой в четвертом квартале 2016 года составляли около 86 тыс. грн. Помимо этих средств, каждый из пяти руководителей ЦПК на момент проведения расследования был зарегистрирован как физлицо-предприниматель - ФЛП(в украинской транскрипции ФОП), и получал еще оплату за предоставление определенных «услуг», оказанных ЦПК в качестве предпринимателя. Каждое физлицо-предприниматель оплачивает из перечисленных ему средств ежеквартально единый налог (5% от суммы) и единичный социальный взнос (сумма фиксированная). Однако, проследить за какие конкретно услуги осуществляется оплата может быть проблематично.
Так, ФОП Шабунин получил от ЦПК 1,7 млн грн, ФОП Устинова - 1,86 млн грн, ФОП Щербан (Елена Щербан, юрист и член правления ЦПК) - 2,42 млн грн. Всего таким образом было выведено 5,92 млн грн, которые перечислили на 32 ФОПа. Получая таким образом деньги, предприниматели без проблем могли сразу обналичивать значительные суммы в банкоматах, от чего их дальнейшую судьбу узнать было бы крайне сложно....."
И еще раз -- Напомнить как борцун Шабунин отмазывал свою юристку с мужем, задержанными бухими за рулем АОВцем "Маршалом", и как поливали его грязью все эти говнюки? Как убегал и прятался от журналистов после вопросов о бабках Марушевской с таможни? Или о происхождении средств на которые построены дома под Киевом? Еще раз -- терпеть не могу тупого лицемерства.
Аваков , перестаньте заниматься политикой !!!
А коли він подався до зеко-манди і навіть на ток-шоу стоїть на боці представників зеленого віслюка, то на нього раптом "пішли напади"???
Серйозно? Свої своїх трахають? Оце так райдуга!
Высшее руководство Центра противодействия коррупции на Украине, получившее значительную финансовую поддержку американского правительства, нагрело руки на выгодных сделках и откатах. Согласно налоговой декларации, его директор Виталий Шабунин зарабатывает 34 000 долларов США. В 2010 году он приобрёл квартиру за 60 000 долларов, а в 2014 году - землю под Киевом за 20 000 долларов. В 2016 году он продал свою квартиру за 34 000 долларов и построил дом за 83 000 долларов. Вся недвижимость зарегистрирована на имя его жены и без привлечения заёмных средствhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-foxnews-25 [
«Центр противодействия коррупции» на 47 % финансируется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90 правительством США , ещё около 37 % получает от международных организаций. Согласно официальному сайту, финансирование Центра резко возросло с момента основания центра - до 419 тыс. долларов США в 2016 году
8 июня 2017 года Виталий Шабунин избил помощника депутата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергея Мельничука Всеволода Филимоненко, что привело к надколу челюсти и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0 сотрясению мозга . По версии Филимоненко, Шабунин напал на него за вопрос «Почему не воюешь в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B АТО ?» Ранее большой общественный резонанс вызвала нервная реакция Виталия Шабунина на вручённую ему повестку в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 военкомат - сам он заявил о том, что с https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2000 года имеет справку о негодности к военной службе
https://ru.wikipedia.org/wiki