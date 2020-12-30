РУС
10 436 93

Возле квартиры матери активиста Шабунина обнаружено взрывное устройство, - Нацполиция

Возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ривне обнаружено самодельное взрывное устройство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сегодня около 21:20 в городе Ривне правоохранители получили сообщение о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, оно состоит из двух гранат и черной коробки. Установлено, что в квартире проживает мать общественного активиста Виталия Шабунина", - говорится в сообщении.

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расследуя поджог дома главы ЦПК Шабунина, правоохранители раскрыли еще ряд преступлений, совершенных одной и той же группой лиц, - Клименко

Проводятся первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления мотивов такого поступка и лица или лиц, причастных к этому событию.

Напомним, 23 июля  2020 года Виталий Шабунин сообщил о поджоге своего дома.

Возле квартиры матери активиста Шабунина обнаружено взрывное устройство, - Нацполиция 01

Автор: 

Нацполиция (16712) правоохранительные органы (2972) Ровно (536) силовики (2800) Шабунин Виталий (605)
+27
Ти вважаєш це піаром?
У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2416
31.12.2020 00:10 Ответить
+20
В Ривне возле квартиры матери активиста Шабунина обнаружено взрывное устройство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3053
30.12.2020 23:28 Ответить
+19
Методи татарова-портнова.
31.12.2020 00:20 Ответить
Комусь наступив на хвіст.
30.12.2020 23:15 Ответить
У депов у всех хвост длинный и богатый , особенно у......как думаешь у кого и как её его зовут
30.12.2020 23:20 Ответить
Бу-ра-ті-на.
30.12.2020 23:20 Ответить
Молодец ты как всегда хитёр ну битый парень с 10 летним а может и большим стажем ,удачи
30.12.2020 23:26 Ответить
Ти, я бачу, теж не промах. Ти ж думаєш, що це у щікаладного біригі?
31.12.2020 10:13 Ответить
та кому той жабуня треба, сам собі підкинув муляжі, бо давно гранти не давали, ремонт треба робити.
31.12.2020 08:26 Ответить
А может мы Зеленского недооцениваем. А нас тут диктатура кэгэбэшного российского типа укрепляется. Самое главное запугать любой ценой.
31.12.2020 08:55 Ответить
А диктатори із села зазвичай і вилазять, а оскільки Зеленський явний жлоб, то він має всі данні перетворитись на диктатора.
31.12.2020 09:19 Ответить
і таке є, воно просто тупе і не знає як керувати, воно думає, що президент це як сцарь, типа всі повинні йому підкорятись, а він одноособово керувати
31.12.2020 12:52 Ответить
Шабунин сейчас только по татарову выступает.
30.12.2020 23:19 Ответить
А ХТО ЗАХИЩАЄ ТАТАРОВА..
31.12.2020 06:42 Ответить
Во бубочка озверел
30.12.2020 23:22 Ответить
В Ривне возле квартиры матери активиста Шабунина обнаружено взрывное устройство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3053
30.12.2020 23:28 Ответить
Ти бачив Пороха п'яним чи пив з ним? ти віриш на слово ВАЗеленському, мусєйчук і Каломойському. Тоді тут медицина безсила, намазуй далі це гімно на хліб. В 2019 р Порох пройшов тест в незалежній лабораторії на алкоголь і наркоту. А бубочка відмовився від незалежної лабораторії, і нібито проходив тести у Пальчевського. Чому б це ?
31.12.2020 10:40 Ответить
походу ты быдло с телевизораРУ не слазишь))) только для свинорылых лаптей такой фуфел гнали, про мальчика без трусиков, пепа, алкаш, брата завалил...повезло #уйлу с населением!
31.12.2020 12:23 Ответить
Там у его мамаши недавно еще и крыша прогорела... разборки еще те!
30.12.2020 23:25 Ответить
Повезло бородовочнику с родителями. Куда не плюнь везде хаты. Скоро по этим "минированиям" обнаружится весь объём инвестиций "борцуна с коррупцией" в недвижимость через родителей.
31.12.2020 01:01 Ответить
У таких бомжар як ти немає не мами, ні хати.
31.12.2020 10:42 Ответить
она сама подложила,чтоб активист дома побыл в Новый год,вместо пикета стиоительства платных туалетов на автовокзале в Ривном
30.12.2020 23:34 Ответить
Уже нет им веры, они сами себе имитируют покушения. Чтобы политические расценки повысить.
30.12.2020 23:40 Ответить
кремлебот
31.12.2020 01:29 Ответить
Кацапчег, ти ж не рижий, а тупий і смердючий. Іди пери труси у Навального і лежи сраку )(уйлу. Це твоє
31.12.2020 10:44 Ответить
А прочитать следующие сообщения ,что как и предпологал, это был муляж СЛАБО?
31.12.2020 12:05 Ответить
https://censor.net/ru/news/3240024/v_korpusah_granat_zalojennyh_u_dveri_materi_shabunina_vzryvchatki_ne_obnarujeno_ofis_genprokurora_foto
31.12.2020 12:07 Ответить
Що з того ? це було попередження, погроза. Іди займайся муляжом трусів Навального.
31.12.2020 12:34 Ответить
Пусть получает удовольствие от "только не Порошенко". Пусть хлебает по полной.
30.12.2020 23:44 Ответить
Как и порошенко с фирташем получили от "только не Юля".
31.12.2020 09:47 Ответить
Врешь.
31.12.2020 10:12 Ответить
Я? Тут нужны аргументы, для такого утверждения.
31.12.2020 13:24 Ответить
Вот и давайте конкретные факты. Иначе вы батенька тупой пи.....н.
31.12.2020 13:31 Ответить
Встреча перед выборами с фирташем в Вене. И конкретное отмежевание сразу после этого от Ю.В. Члены БПП Лещенко и Найем тут же заявляют о якобы "найденных доказательствах ширки Юли с рыгами", которые, собственно, посадили ее за решетку. Странная, если не сказать большего, дружба порошенки и луценки со старым уголовником кучмой.
показать весь комментарий
31.12.2020 13:40 Ответить
Это типа доказательства? Не густо, батенька, вернее жиденько. Одни сплошные фантазии и тупые домыслы. А вот постоянные голосования и не голосования в ВР бабы Юли говорят совершенно о обратном. Особенно за последний бюджет и кадровые назначения.

У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 360
31.12.2020 13:57 Ответить
У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9522
31.12.2020 13:57 Ответить
После того, как такие как вы "умники" предали ее на выборах дважды, ни избирателям парашенки, ни избирателям зельца ЮВТ ничего не должна, как вольная птица она имеет моральное право голосовать, как считает нужным. И тупую пропаганду фирташей в картинках умный человек не репостит, она не является аргументом, в сухом остатке вы набрали в рот говна и пытаетесь в меня плюнуть, переходя на попытки личных оскорблений, что недопустимо.
31.12.2020 15:10 Ответить
Правда глаза колет, тело? Т.е. когда она голосует вместе с слугами олигархов и холуями *****, то она типа "обиделась"?

У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 619
31.12.2020 15:15 Ответить
Это голосование четко показало кто входит в новую коалицию. Смачного.
31.12.2020 15:16 Ответить
Щось такого я не памятаю. Він послідовно викривав корупцію. Ти проти цього?
31.12.2020 10:45 Ответить
Я против коррупции. И против лицемерства. Этот борцун лицемер.
31.12.2020 10:54 Ответить
в чому лицимірство? іди допоможи викривати корупцію краще, ніж Шабунін. Чи ти борцун з лицемірством?
31.12.2020 11:06 Ответить
"....Верховный суд отказал Центру противодействия коррупции (ЦПР) в опровержении информации о якобы злоупотреблениях этой организацией грантовыми средствами, полученными из-за рубежа. В связи с этим ГФС проверяет обнародованные депутатом Павлом Пинзеником данные о мошенничестве со стороны данной ЦПР. По данным следствия, значительный объем средств, полученных от международных доноров, был выведен на несколько десятков ФОПов, принадлежащих, в том числе, самим сотрудникам центра.По мнению юристов, в случае подтверждения фиктивности этих операций руководителей ЦПК может ожидать не только административная, но и уголовная ответственность
На этой неделе стало известно, что "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина окончательно проиграл судебный процесс против депутата от "Народного фронта" Павла Пинзеника. Верховный Суд отказал "ЦПК" в опровержении информации о вероятных злоупотреблениях организации Шабунина грантовыми средствами, полученными из-за рубежа. Решение, принятое ВСУ, является окончательным и обжалованию не подлежит...."
31.12.2020 11:39 Ответить
".....Поводом для иска активистов к депутату стала история годичной давности. В мае 2017 года Павел Пинзеник провел брифинг, на котором обнародовал материалы расследования общественной организации «Национальный интерес Украины». ЦПК в 2013-2016 годах получил от грантодателей 1,2 млн долларов. Средства были выделены на реализацию ряда социальных программ. По мнению авторов расследования, в большинстве случаев выполнение этих программ было слабо подтверждено, а донорам предоставляли недостоверную информацию о достигнутых результатах.
К примеру, в своих отчетах руководители ЦПК утверждали, что инициировали принятие 19 законов Украины, создали реестр национальных публичных деятелей Украины, провели три ежегодных конференции по возвращению активов, приняли участие в программах журналистских расследований и другое. Но фактами это не подтверждается. Кроме того, ЦПК получил средства как один из исполнителей проекта международной технической помощи Украине, однако вопреки постановлению Кабмина, регламентирующему деятельность таких исполнителей, не подавал отчеты о проделанной работе в Министерство экономического развития.
По информации авторов расследования, за свою деятельность члены ЦПК получали внушительные оклады. Например, ежемесячные зарплаты главы ЦПК Шабунина и члена правления Александры Устиновой в четвертом квартале 2016 года составляли около 86 тыс. грн. Помимо этих средств, каждый из пяти руководителей ЦПК на момент проведения расследования был зарегистрирован как физлицо-предприниматель - ФЛП(в украинской транскрипции ФОП), и получал еще оплату за предоставление определенных «услуг», оказанных ЦПК в качестве предпринимателя. Каждое физлицо-предприниматель оплачивает из перечисленных ему средств ежеквартально единый налог (5% от суммы) и единичный социальный взнос (сумма фиксированная). Однако, проследить за какие конкретно услуги осуществляется оплата может быть проблематично.
Так, ФОП Шабунин получил от ЦПК 1,7 млн грн, ФОП Устинова - 1,86 млн грн, ФОП Щербан (Елена Щербан, юрист и член правления ЦПК) - 2,42 млн грн. Всего таким образом было выведено 5,92 млн грн, которые перечислили на 32 ФОПа. Получая таким образом деньги, предприниматели без проблем могли сразу обналичивать значительные суммы в банкоматах, от чего их дальнейшую судьбу узнать было бы крайне сложно....."
31.12.2020 12:09 Ответить
Ти не задумувався, чому за Шабуніна і його гранти турбується не грантодавці, а такий собі Національний інтерес України (організація підконтрольна Медведчуку) де співголовою журналіст Василь Апасов, працює на ЗІК, ще та прокримлівська ************?
31.12.2020 12:27 Ответить
Да-да-да, опять происки врагов. Есть вопросы к содержимому? Меня больше интересует как нищий до этого борцун нарушал законы об отмывании средств и смог за год построить дом для себя и своих родителей и накупить квартир. Наверное все в подарок от бабушки получил?
31.12.2020 12:38 Ответить
Про яке содєржаніє ти говориш? зляпаний мертвечуками на швидкоруч пасквіль? якби могли то всі ці гниди давно б посадили Шабуніна і розігнали його ГО. А так залишилося тільки дебілу Ківі обливати зеленкою. Так, зарплати у Шабуніна і команди високі за нашими мірками (3-4 тис дол)- платять західні грантодавці і цим забезпечують їхню незалежність. Там все прозоро і зрозуміло звідки гроші. Ти краще поцікався звідки гроші у "чесних" журналістів типу Дубінського і Апасова. Щось твої висери наводять на роздуми чи не кізячок ти?
31.12.2020 12:51 Ответить
Не нужно тупо петлять и так по тупому переводить стрелки. Вопрос конкретно о финансовых махинациях Шабунина и Ко, а не о зарплатах. И Верховный суд это доказал. И в каком воспаленном мозгу депутаты от НФ стали Медведчуковскими? Напомнить как борцун Шабунин отмазывал свою юристку с мужем, задержанными бухими за рулем АОВцем "Маршалом", и как поливали его грязью все эти говнюки? Как убегал и прятался от журналистов после вопросов о бабках Марушевской с таможни? Или о происхождении средств на которые построены дома под Киевом? Еще раз -- терпеть не могу тупого лицемерства.
31.12.2020 13:27 Ответить
Для чого ти брешеш? Верховний суд нічого не доказав. Він просто умив руки. Все решта - твоя хвора фантазія. Якщо хочеш почути думки другої сторони, тобто, Шабуніна, знайди його інтерв'ю на Радіо НВ за 30 грудня. Тільки ж тобі це не цікаво. Оце і вся твоя нелюбов до лицемірства. Зараз Шабуніна знищує кодла Каломойського (портнов, татаров, палиця, депутати за майбах) швидше за все. Ніхто злочинців не буде шукати, бо вийдуть самі на себе.
31.12.2020 15:40 Ответить
Собака бреше. Верховный суд отказал Центру противодействия коррупции (ЦПК) Шабунина в опровержении информации. Т.е. информация от депутатов Народного Фронта -- это правда. Все остальное это фантазии.

И еще раз -- Напомнить как борцун Шабунин отмазывал свою юристку с мужем, задержанными бухими за рулем АОВцем "Маршалом", и как поливали его грязью все эти говнюки? Как убегал и прятался от журналистов после вопросов о бабках Марушевской с таможни? Или о происхождении средств на которые построены дома под Киевом? Еще раз -- терпеть не могу тупого лицемерства.
31.12.2020 15:57 Ответить
Вот что бывает, когда война с Барыгой завершилась и теперь сидишь без заказов.
30.12.2020 23:44 Ответить
Просто разгул преступности , которого раньше не было
Аваков , перестаньте заниматься политикой !!!
30.12.2020 23:45 Ответить
ого , а Шабунин у нас оказывается активист )) вот так поворот ))
30.12.2020 23:49 Ответить
Активісти з"явились ще з часів розкуркулення. Вони забирали хліб у селян.
У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4134
31.12.2020 00:07 Ответить
Саме тому виживші після Голодомору сироти ставши злодіями робили наколку "ИРА" що означало "иду резать актив".
31.12.2020 01:03 Ответить
А вдруге, активісти реінкарнувались під час "приватизації"..
31.12.2020 09:22 Ответить
Тупе порівняння: розкуркулення і хлібозаготівлі під проводом сраліна і громадська організація. Кончай тупити, ніби ж був адекватним
31.12.2020 10:48 Ответить
Не у вас, у приличных людей.
31.12.2020 09:49 Ответить
Звідки строчиш, бабайка? таке відчуття, що з лугандону
31.12.2020 10:49 Ответить
а Шабунина проверяли? Может, он сами подложил?
31.12.2020 00:03 Ответить
Цей дурник піариться в стилі Тані Чоронвол.
31.12.2020 00:06 Ответить
Ти вважаєш це піаром?
У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2416
31.12.2020 00:10 Ответить
Именно так. Танька-торпеда. Морду разбили но уже осенью 15 го. искала дом в Лесниках за 400 000$))
31.12.2020 00:58 Ответить
Мабуть в побитому стані дуже збуджувала Пашинського.
31.12.2020 01:04 Ответить
Да насрать на эту шмару и её упыря очкастого)
31.12.2020 01:18 Ответить
********** тролли.сгиньте,горите в аду!
31.12.2020 02:25 Ответить
Цей напад на дорозі не піар. А коли вона в ліфті вилила на себе банку фарби, то був піар. І ще було в неї.
31.12.2020 01:11 Ответить
була на барікаді де блокували вугілля з луга/ндону з вимогою зняти блокаду торгівлі з сепарами?
31.12.2020 01:19 Ответить
Ти тупий і брехливий. За Зеленського голосував чи за ОПЗЖ?
31.12.2020 10:51 Ответить
Віталік за що боровся на то й напоровся... так уже за Зе топив, тепер отримує - хату спалили, бімбу матері підклали...
31.12.2020 00:09 Ответить
И НЕ ТІЛЬКИ ВІАЛІК, ВСІХ НАС ЗРООБИЛИ РАЗОМ.
31.12.2020 06:48 Ответить
Методи татарова-портнова.
31.12.2020 00:20 Ответить
Якось воно дуже дивно виглядає: коли цей "полум'яний борець з корупцією" кожень день "викривав баригу", то ніхто на нього не нападав.
А коли він подався до зеко-манди і навіть на ток-шоу стоїть на боці представників зеленого віслюка, то на нього раптом "пішли напади"???
Серйозно? Свої своїх трахають? Оце так райдуга!
31.12.2020 02:19 Ответить
Значить Порошенко. Тільки треба придумати, де він йому насолив. Перевір свої штани: там не насрав тобі Порошенко?
31.12.2020 10:53 Ответить
"зеленые человечки" начали охотится не детей, жен, матерей украинцев как завещал россиянин Мильчаков? Так уже было в УНР 1918-1933.
31.12.2020 00:55 Ответить
Намекнули ему. Грязно будут работать черти крашеные.
31.12.2020 01:29 Ответить
У Рівному біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9936
31.12.2020 02:05 Ответить
їхав би жабунін на свою істєрічєскую родіну - підарасєю.
31.12.2020 08:30 Ответить
Тобі в сраку, там твоя родіна.
31.12.2020 10:54 Ответить
ще один кацап, якщо про члени сраку рот, значить пише срузкє *******, тобі
31.12.2020 12:49 Ответить
про сраку ти почав - про підарасію. Ти уроки вже поробив? у Шабунана батьківщина, а не родіна, бандерівське місто Рівне.
31.12.2020 13:10 Ответить
те що той кацап народився в Рівному не робить його українцем, а підарасєя, це ваша родіна кацапа, пакували б валізи і
31.12.2020 14:29 Ответить
Беня.
31.12.2020 09:55 Ответить
А тепер хотілось би почути від самого Шабуніна: ну як, коли тобі було легше - при "баригах", яких ти нещадно мочив де треба і не треба, чи тепер, за "нових облич"?
31.12.2020 09:59 Ответить
Коментатори дружно розказують, як Шабунін топив за Зеленського. Я, мабуть, щось пропустив. Він закликав не голосувати за Пороха, а голосувати за Зеленського? скіньте посилання. Шабунін послідовно боровся з корупцією і при Пороху, і зараз. Підпали і залякування це методи нинішніх зелених чоловічків, тут і портнова з татариновим не ходи
31.12.2020 10:58 Ответить
Да наступил на хвост
31.12.2020 11:00 Ответить
А нацполіція це що, або хто? Я вважаю, що непідписані пости державних установ , в топ новин, викладати непотрібно, це сміття для ботів. нема там що аналізувати.
31.12.2020 11:45 Ответить
Брехня от соросятины коррупционера и вора денег американских налогоплательщиков. "самострел" для привлечения внимания. Что это чучело что его кумир Сытник! Мерзкие особи.
31.12.2020 13:14 Ответить
История с участком и домом Шабунина получила огласку в западных СМИ. В июле 2017 года бывший глава пресс-службы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Госдепартамента и экс-посол США в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD Бахрейне https://en.wikipedia.org/wiki/J._Adam_Ereli Адам Эрели опубликовал статью, в которой напрямую обвинил Шабунина в коррупции. Он подробно описал процесс получения антикоррупционером своей недвижимости:


Высшее руководство Центра противодействия коррупции на Украине, получившее значительную финансовую поддержку американского правительства, нагрело руки на выгодных сделках и откатах. Согласно налоговой декларации, его директор Виталий Шабунин зарабатывает 34 000 долларов США. В 2010 году он приобрёл квартиру за 60 000 долларов, а в 2014 году - землю под Киевом за 20 000 долларов. В 2016 году он продал свою квартиру за 34 000 долларов и построил дом за 83 000 долларов. Вся недвижимость зарегистрирована на имя его жены и без привлечения заёмных средствhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-foxnews-25 [
«Центр противодействия коррупции» на 47 % финансируется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90 правительством США , ещё около 37 % получает от международных организаций. Согласно официальному сайту, финансирование Центра резко возросло с момента основания центра - до 419 тыс. долларов США в 2016 году

8 июня 2017 года Виталий Шабунин избил помощника депутата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергея Мельничука Всеволода Филимоненко, что привело к надколу челюсти и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0 сотрясению мозга . По версии Филимоненко, Шабунин напал на него за вопрос «Почему не воюешь в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B АТО ?» Ранее большой общественный резонанс вызвала нервная реакция Виталия Шабунина на вручённую ему повестку в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 военкомат - сам он заявил о том, что с https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2000 года имеет справку о негодности к военной службе
https://ru.wikipedia.org/wiki
31.12.2020 13:59 Ответить
 
 