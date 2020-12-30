Возле квартиры матери активиста Шабунина обнаружено взрывное устройство, - Нацполиция

Возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ривне обнаружено самодельное взрывное устройство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сегодня около 21:20 в городе Ривне правоохранители получили сообщение о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, оно состоит из двух гранат и черной коробки. Установлено, что в квартире проживает мать общественного активиста Виталия Шабунина", - говорится в сообщении.

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Проводятся первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления мотивов такого поступка и лица или лиц, причастных к этому событию.

Напомним, 23 июля 2020 года Виталий Шабунин сообщил о поджоге своего дома.