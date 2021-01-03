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Новини Окуповані території
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В окупованому Криму побили дружину і дочку українського політв'язня Приходька, - Тягнибок

В окупованому Криму побили дружину і дочку українського політв'язня Приходька, - Тягнибок

В окупованому Криму невідомі побили дружину і дочку українського політв'язня Олега Приходька.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, інформує Цензор.НЕТ.

"В окупованому Криму скоєно напад на дочку і дружину в'язня Кремля Олега Приходька. Невідомі жорстоко побили жінок біля їхнього будинку за підтримку Олега", - написав Тягнибок.

Також читайте: Російський суд залишив українського політв'язня Приходька в СІЗО Ростова до березня 2021 року - адвокат

Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста  Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста.

1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.

Нагадуємо, російський суд у Ростові-на-Дону 7 вересня 2020 р продовжив арешт Приходька на три місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан здоров'я незаконно утримуваного в РФ політв'язня Приходька критично погіршився, - Денісова

В окупованому Криму побили дружину і дочку українського політвязня Приходька, - Тягнибок 01

Крим (14183) Тягнибок Олег (166) політв’язні (1357) Приходько Олег (45)


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Топ коментарі
+27
Так Олежа, еще с факелами трошки походите и покричите.
А начистить рыло дупутату, поддерживающему рашу - слабо?
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03.01.2021 20:32
+14
Які ж вони паскуди....Я б переїхав на їх місці в Україну .., думаю держава допомогла б, там стає просто небезпечно для украiнцiв
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03.01.2021 20:33
+9
Реакция нынешней власти будет - подадут воду... не зря шмыгаль и прочие мрази мусолят эту тему.
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03.01.2021 20:33
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Так Олежа, еще с факелами трошки походите и покричите.
А начистить рыло дупутату, поддерживающему рашу - слабо?
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03.01.2021 20:32 Відповісти
для этого есть прокуратура и полиция которая живет на налоги украинцев.
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03.01.2021 21:22 Відповісти
Вони заточені проти Порошенка.
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03.01.2021 22:16 Відповісти
Тягнибок
... от тут с ним, я вообще ничего не понял... -- мне он был симпатичен на Майдане -- лица не общим выраженья.

Но шо-то ж не срослось?
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03.01.2021 20:32 Відповісти
Які ж вони паскуди....Я б переїхав на їх місці в Україну .., думаю держава допомогла б, там стає просто небезпечно для украiнцiв
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03.01.2021 20:33 Відповісти
якщо всі українці переїдуть - від кого тоді Крим визволяти??? бурятів і мокшан, які понаїхали. рятувати?
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03.01.2021 20:38 Відповісти
Алеж хто той Крим буде звільняти? Там сконцентрована така потужна військове угруповання кацапів .... І не треба забувати що і спина у України не прикрита, за спиною ті ж самi кацапи ..
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03.01.2021 20:46 Відповісти
цей проект під назвою Росія сам розвалиться як СРСР... з такою неадекватною політикою далеко не зайдуть...
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03.01.2021 21:03 Відповісти
Дай то бог..
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03.01.2021 21:12 Відповісти
освобождать землю - просто гектары..
кто не в плену, не занимается диверсионной работой, а ходит на работу на оккупированной территории - тех во всем мире называют колобарантами..
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03.01.2021 20:46 Відповісти
Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупаційною громадською чи військовою владою на шкоду власній країні.
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03.01.2021 20:54 Відповісти
так и есть..
воевали за тех кто устроил Голодоморы и геноциды собственного народа (вытираны так называемой ВО) и потом поддерживали оккупантов до самого 1991-го, и сейчас до хрена таких
НО что это меняет в определении слова Колабора́нт ?
НИЧЕГО..
Крымчане могли бы продать имущество, сесть в машину и переехать в свободную Украину..
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03.01.2021 21:04 Відповісти
можно будет стрелять не задумываясь...)
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03.01.2021 20:50 Відповісти
Ніхто не збирається рятувати окупантів. Заберемо землю і відразу почнемо процедуру інтернування на історичну батьківщину з повною конфіскацією майна. Поїдуть і попливуть в ********* в трусєлях і з голими задами... І ще й будуть вдячні що живими залишились...
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03.01.2021 21:19 Відповісти
"думаю держава допомогла б" сними розовые очки!
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03.01.2021 21:21 Відповісти
Реакция нынешней власти будет - подадут воду... не зря шмыгаль и прочие мрази мусолят эту тему.
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03.01.2021 20:33 Відповісти
головне - розказувати, як біндєравци прітісняйут рускаізичних
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03.01.2021 20:38 Відповісти
Віджив "лідер" Тягнибок"! Харе Рама! Це щось задовга хвороба навіть на совід....
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03.01.2021 21:07 Відповісти
Там НКВД снова свирепствует, 65-летних террористов украинских ловит, наверное кремль взорвать хотел
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03.01.2021 21:11 Відповісти
кацапское быдло
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03.01.2021 21:18 Відповісти
КОГДА ООН ПРЕКРАТИТ УКРАИНОФОБИЮ !!!???
WHEN WILL THE UN STOP UKRAINOPHOBIA !!! ???
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03.01.2021 21:26 Відповісти
Тягнибок-Фротман-Цегельський з кримінальником-бандитом-рейдером Пупсом зганьбили "Свободу" синхронним голосуванням в ВР з ригами за гроші Льовочкіна. Це дозволило Тягнибоку придбати землю в заповіднику під Києвом і побудувати там два палацових комплекса - собі і братові. В той час як рядові "свободівці" віддавали життя і самовіддано боронили Україну ... Цегельський-Фротман будував "гніздечко"... Мабуть закінчив і знову знадобились гроші... От і виліз. "Свобода" здохне, або очиститься.
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03.01.2021 21:26 Відповісти
Пам'ятаю тільки одне синхронне голосування в Раді порохнявої "єврейської салідарнасті" з віслючими "слугами урода" за дерибан землі в третій ночі під час карантину.
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03.01.2021 22:08 Відповісти
У Вас "коротка память". Свобода синхронно голосувала з ригами - 66% голосувань "хором". І їх не обрали до ВР наступного скликання... Це їх прокурор Махніцький на пару з Кубівим отримували відкати (25%) з рефінансування Приватбанку в 2014-15 роках і Мохніцький який кришував Кубіва збагачував себе і партійну касу "Свободи"...
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03.01.2021 22:31 Відповісти
Махніцький був генпрокурором в 2015?
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03.01.2021 22:52 Відповісти
"Свято" продовжувалось здається до лютого 2015 коли ці два чорти "зникли" (бо були впевнені в арешті) в якомусь мотелі де вирішили наостанок допитись до чортиків... Але ж Бені це е було потрібно... і він їх відмазав. Обох оптом...
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03.01.2021 23:17 Відповісти
Махніцький був генпрокурором три місяці після Майдану. Потім пішов радником до ліпецького гИтьмана і був вигнаний з "Свободи" Так що попросіть в куратора нову методичку і не будете ганьбитись тут казками про поганих націоналістів..
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03.01.2021 23:32 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 9 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 Президент України Петро Порошенко звільнив Олега Махніцького з посади радника Президента України. Це сталося в звязку з скандалом щодо падіння курсу гривні і початком розслідування за відверте кришування Кубіва. Мохніцький не є націоналістом по духу і це доведено його корупційними діями.
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03.01.2021 23:53 Відповісти
Так його сиворилий за це звільнив з посади генпрокурора чи свого радника? Махніцького вигнали з "Свободи" в 2014.
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04.01.2021 00:05 Відповісти
А що їм ще залишалось робити після публічного викриття "активної співпраці" з представником "самонемічі" та Бєнєю? Вивели убого з політики "на пенсію"... Зараз в штатах взялись за транзакції Бєні. Можливо скоро у Мохніцького станеться інфаркт міокарда а Кубіва депресія доведе до самогубства...
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04.01.2021 00:11 Відповісти
Недоумку ти хоч сам читаєш,те що тут копіпастиш? Ще раз спеціально для тебе повторюю.З "Свободи" його вигнали ще до того, як він став радником сиворилого гИтьмана. Не підкажеш за які заслуги той зробив його своїм радником?
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04.01.2021 00:24 Відповісти
Я за Пєтю не голосував. Ніколи. І голосувати не збираюсь. Знаю його особисто і ніяких ілюзій щодо спадкового казнокрада в мене не має. Можеш, хамло, ЗЕдрімити і далі. "Нам своє робить".
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04.01.2021 00:58 Відповісти
Зразу згадалось, як вранці зЕзідент облизував крисчан кацапським язиком.

"Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно", - Зеленский на русском поздравил жителей оккупированного полуострова с Новым годом."
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03.01.2021 21:41 Відповісти
Ще є люди що дивяться та слухають резидента.
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04.01.2021 08:43 Відповісти
Кацапи в своєму ТБ розкажуть як ці жінки напали на рускагаварящіх і їх гнобили.
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03.01.2021 21:41 Відповісти
Не розумію, чого вони до сих пір там сидять під кацапами? Давно б вже на материк перебрались. Думаю Тягнибок допоміг би їм з житлом та матеріально...
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03.01.2021 21:48 Відповісти
А кого потім визволяти з окупаціїї,якщо всі патріоти виїдуть?
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03.01.2021 22:10 Відповісти
Коли вийдуть патріоти тоді треба не визволяти, а знищувати і виганяти кацапів.
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03.01.2021 22:18 Відповісти
Избили женщин, патриота Украины, правнуки нквд-ешников и сегодняшние коллаборанты медведчуковцы, которых крышевал шоколад, а сегодня крышует шоумен, и с которыми в парламенте сотрудничают сегодняшние совковые патриоты.
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03.01.2021 21:50 Відповісти
крысы в обезвоженной пустыне с каждым годом становятся всё более агреSSивны
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03.01.2021 21:57 Відповісти
свою миссию я не выполнил(пока).... но я вернусь.... и это будет разгром полнейший...
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03.01.2021 22:10 Відповісти
Тяги в бік
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03.01.2021 22:19 Відповісти
Ох і розумний жеш!! Як та ворона!
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04.01.2021 14:54 Відповісти
По другому возможно нельзя было - потому что Сам Господь Бог на некоторое время оградил Украину от ватного совкового быдла, это Крым, Донецк и Луганск.
Мои пути не ваши - сказал Господь Саваоф.
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03.01.2021 22:28 Відповісти
Тем временем фСБУ охраняет дела сексотов ...
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04.01.2021 03:57 Відповісти
 
 