В окупованому Криму побили дружину і дочку українського політв'язня Приходька, - Тягнибок

В окупованому Криму невідомі побили дружину і дочку українського політв'язня Олега Приходька.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, інформує Цензор.НЕТ.

"В окупованому Криму скоєно напад на дочку і дружину в'язня Кремля Олега Приходька. Невідомі жорстоко побили жінок біля їхнього будинку за підтримку Олега", - написав Тягнибок.

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Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста.

1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.

Нагадуємо, російський суд у Ростові-на-Дону 7 вересня 2020 р продовжив арешт Приходька на три місяці.

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