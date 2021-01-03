В окупованому Криму побили дружину і дочку українського політв'язня Приходька, - Тягнибок
В окупованому Криму невідомі побили дружину і дочку українського політв'язня Олега Приходька.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, інформує Цензор.НЕТ.
"В окупованому Криму скоєно напад на дочку і дружину в'язня Кремля Олега Приходька. Невідомі жорстоко побили жінок біля їхнього будинку за підтримку Олега", - написав Тягнибок.
Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста.
1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.
Нагадуємо, російський суд у Ростові-на-Дону 7 вересня 2020 р продовжив арешт Приходька на три місяці.
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А начистить рыло дупутату, поддерживающему рашу - слабо?
... от тут с ним, я вообще ничего не понял... -- мне он был симпатичен на Майдане -- лица не общим выраженья.
Но шо-то ж не срослось?
кто не в плену, не занимается диверсионной работой, а ходит на работу на оккупированной территории - тех во всем мире называют колобарантами..
воевали за тех кто устроил Голодоморы и геноциды собственного народа (вытираны так называемой ВО) и потом поддерживали оккупантов до самого 1991-го, и сейчас до хрена таких
НО что это меняет в определении слова Колабора́нт ?
НИЧЕГО..
Крымчане могли бы продать имущество, сесть в машину и переехать в свободную Украину..
WHEN WILL THE UN STOP UKRAINOPHOBIA !!! ???
"Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно", - Зеленский на русском поздравил жителей оккупированного полуострова с Новым годом."
Мои пути не ваши - сказал Господь Саваоф.