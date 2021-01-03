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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму избили жену и дочь украинского политзаключенного Приходько, - Тягнибок

В оккупированном Крыму избили жену и дочь украинского политзаключенного Приходько, - Тягнибок

В оккупированном Крыму неизвестные избили жену и дочь украинского политзаключенного Олега Приходько.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, информирует Цензор.НЕТ.

"В оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену узника Кремля Олега Приходько. Неизвестные жестоко избили женщин возле их дома за поддержку Олега", - написал Тягнибок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский суд оставил украинского политзаключенного Приходько в СИЗО Ростова до марта 2021 года, - адвокат

Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.

1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.

Российский суд в Ростове-на-Дону 7 сентября 2020 г. продлил арест Приходько на три месяца.

Также читайте: Сторона обвинения по делу крымчанина Приходько использует как доказательство данные из "Википедии", - адвокат Шейхмамбетов

В оккупированном Крыму избили жену и дочь украинского политзаключенного Приходько, - Тягнибок 01

Автор: 

Крым (26419) Тягнибок Олег (1240) политзаключенные (1624) Приходько Олег (47)


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Топ комментарии
+27
Так Олежа, еще с факелами трошки походите и покричите.
А начистить рыло дупутату, поддерживающему рашу - слабо?
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03.01.2021 20:32
+14
Які ж вони паскуди....Я б переїхав на їх місці в Україну .., думаю держава допомогла б, там стає просто небезпечно для украiнцiв
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03.01.2021 20:33
+9
Реакция нынешней власти будет - подадут воду... не зря шмыгаль и прочие мрази мусолят эту тему.
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03.01.2021 20:33
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Так Олежа, еще с факелами трошки походите и покричите.
А начистить рыло дупутату, поддерживающему рашу - слабо?
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03.01.2021 20:32 Ответить
для этого есть прокуратура и полиция которая живет на налоги украинцев.
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03.01.2021 21:22 Ответить
Вони заточені проти Порошенка.
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03.01.2021 22:16 Ответить
Тягнибок
... от тут с ним, я вообще ничего не понял... -- мне он был симпатичен на Майдане -- лица не общим выраженья.

Но шо-то ж не срослось?
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03.01.2021 20:32 Ответить
Які ж вони паскуди....Я б переїхав на їх місці в Україну .., думаю держава допомогла б, там стає просто небезпечно для украiнцiв
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03.01.2021 20:33 Ответить
якщо всі українці переїдуть - від кого тоді Крим визволяти??? бурятів і мокшан, які понаїхали. рятувати?
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03.01.2021 20:38 Ответить
Алеж хто той Крим буде звільняти? Там сконцентрована така потужна військове угруповання кацапів .... І не треба забувати що і спина у України не прикрита, за спиною ті ж самi кацапи ..
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03.01.2021 20:46 Ответить
цей проект під назвою Росія сам розвалиться як СРСР... з такою неадекватною політикою далеко не зайдуть...
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03.01.2021 21:03 Ответить
Дай то бог..
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03.01.2021 21:12 Ответить
освобождать землю - просто гектары..
кто не в плену, не занимается диверсионной работой, а ходит на работу на оккупированной территории - тех во всем мире называют колобарантами..
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03.01.2021 20:46 Ответить
Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупаційною громадською чи військовою владою на шкоду власній країні.
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03.01.2021 20:54 Ответить
так и есть..
воевали за тех кто устроил Голодоморы и геноциды собственного народа (вытираны так называемой ВО) и потом поддерживали оккупантов до самого 1991-го, и сейчас до хрена таких
НО что это меняет в определении слова Колабора́нт ?
НИЧЕГО..
Крымчане могли бы продать имущество, сесть в машину и переехать в свободную Украину..
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03.01.2021 21:04 Ответить
можно будет стрелять не задумываясь...)
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03.01.2021 20:50 Ответить
Ніхто не збирається рятувати окупантів. Заберемо землю і відразу почнемо процедуру інтернування на історичну батьківщину з повною конфіскацією майна. Поїдуть і попливуть в ********* в трусєлях і з голими задами... І ще й будуть вдячні що живими залишились...
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03.01.2021 21:19 Ответить
"думаю держава допомогла б" сними розовые очки!
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03.01.2021 21:21 Ответить
Реакция нынешней власти будет - подадут воду... не зря шмыгаль и прочие мрази мусолят эту тему.
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03.01.2021 20:33 Ответить
головне - розказувати, як біндєравци прітісняйут рускаізичних
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03.01.2021 20:38 Ответить
Віджив "лідер" Тягнибок"! Харе Рама! Це щось задовга хвороба навіть на совід....
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03.01.2021 21:07 Ответить
Там НКВД снова свирепствует, 65-летних террористов украинских ловит, наверное кремль взорвать хотел
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03.01.2021 21:11 Ответить
кацапское быдло
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03.01.2021 21:18 Ответить
КОГДА ООН ПРЕКРАТИТ УКРАИНОФОБИЮ !!!???
WHEN WILL THE UN STOP UKRAINOPHOBIA !!! ???
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03.01.2021 21:26 Ответить
Тягнибок-Фротман-Цегельський з кримінальником-бандитом-рейдером Пупсом зганьбили "Свободу" синхронним голосуванням в ВР з ригами за гроші Льовочкіна. Це дозволило Тягнибоку придбати землю в заповіднику під Києвом і побудувати там два палацових комплекса - собі і братові. В той час як рядові "свободівці" віддавали життя і самовіддано боронили Україну ... Цегельський-Фротман будував "гніздечко"... Мабуть закінчив і знову знадобились гроші... От і виліз. "Свобода" здохне, або очиститься.
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03.01.2021 21:26 Ответить
Пам'ятаю тільки одне синхронне голосування в Раді порохнявої "єврейської салідарнасті" з віслючими "слугами урода" за дерибан землі в третій ночі під час карантину.
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03.01.2021 22:08 Ответить
У Вас "коротка память". Свобода синхронно голосувала з ригами - 66% голосувань "хором". І їх не обрали до ВР наступного скликання... Це їх прокурор Махніцький на пару з Кубівим отримували відкати (25%) з рефінансування Приватбанку в 2014-15 роках і Мохніцький який кришував Кубіва збагачував себе і партійну касу "Свободи"...
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03.01.2021 22:31 Ответить
Махніцький був генпрокурором в 2015?
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03.01.2021 22:52 Ответить
"Свято" продовжувалось здається до лютого 2015 коли ці два чорти "зникли" (бо були впевнені в арешті) в якомусь мотелі де вирішили наостанок допитись до чортиків... Але ж Бені це е було потрібно... і він їх відмазав. Обох оптом...
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03.01.2021 23:17 Ответить
Махніцький був генпрокурором три місяці після Майдану. Потім пішов радником до ліпецького гИтьмана і був вигнаний з "Свободи" Так що попросіть в куратора нову методичку і не будете ганьбитись тут казками про поганих націоналістів..
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03.01.2021 23:32 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 9 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 Президент України Петро Порошенко звільнив Олега Махніцького з посади радника Президента України. Це сталося в звязку з скандалом щодо падіння курсу гривні і початком розслідування за відверте кришування Кубіва. Мохніцький не є націоналістом по духу і це доведено його корупційними діями.
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03.01.2021 23:53 Ответить
Так його сиворилий за це звільнив з посади генпрокурора чи свого радника? Махніцького вигнали з "Свободи" в 2014.
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04.01.2021 00:05 Ответить
А що їм ще залишалось робити після публічного викриття "активної співпраці" з представником "самонемічі" та Бєнєю? Вивели убого з політики "на пенсію"... Зараз в штатах взялись за транзакції Бєні. Можливо скоро у Мохніцького станеться інфаркт міокарда а Кубіва депресія доведе до самогубства...
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04.01.2021 00:11 Ответить
Недоумку ти хоч сам читаєш,те що тут копіпастиш? Ще раз спеціально для тебе повторюю.З "Свободи" його вигнали ще до того, як він став радником сиворилого гИтьмана. Не підкажеш за які заслуги той зробив його своїм радником?
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04.01.2021 00:24 Ответить
Я за Пєтю не голосував. Ніколи. І голосувати не збираюсь. Знаю його особисто і ніяких ілюзій щодо спадкового казнокрада в мене не має. Можеш, хамло, ЗЕдрімити і далі. "Нам своє робить".
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04.01.2021 00:58 Ответить
Зразу згадалось, як вранці зЕзідент облизував крисчан кацапським язиком.

"Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно", - Зеленский на русском поздравил жителей оккупированного полуострова с Новым годом."
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03.01.2021 21:41 Ответить
Ще є люди що дивяться та слухають резидента.
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04.01.2021 08:43 Ответить
Кацапи в своєму ТБ розкажуть як ці жінки напали на рускагаварящіх і їх гнобили.
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03.01.2021 21:41 Ответить
Не розумію, чого вони до сих пір там сидять під кацапами? Давно б вже на материк перебрались. Думаю Тягнибок допоміг би їм з житлом та матеріально...
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03.01.2021 21:48 Ответить
А кого потім визволяти з окупаціїї,якщо всі патріоти виїдуть?
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03.01.2021 22:10 Ответить
Коли вийдуть патріоти тоді треба не визволяти, а знищувати і виганяти кацапів.
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03.01.2021 22:18 Ответить
Избили женщин, патриота Украины, правнуки нквд-ешников и сегодняшние коллаборанты медведчуковцы, которых крышевал шоколад, а сегодня крышует шоумен, и с которыми в парламенте сотрудничают сегодняшние совковые патриоты.
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03.01.2021 21:50 Ответить
крысы в обезвоженной пустыне с каждым годом становятся всё более агреSSивны
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03.01.2021 21:57 Ответить
свою миссию я не выполнил(пока).... но я вернусь.... и это будет разгром полнейший...
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03.01.2021 22:10 Ответить
Тяги в бік
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03.01.2021 22:19 Ответить
Ох і розумний жеш!! Як та ворона!
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04.01.2021 14:54 Ответить
По другому возможно нельзя было - потому что Сам Господь Бог на некоторое время оградил Украину от ватного совкового быдла, это Крым, Донецк и Луганск.
Мои пути не ваши - сказал Господь Саваоф.
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03.01.2021 22:28 Ответить
Тем временем фСБУ охраняет дела сексотов ...
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04.01.2021 03:57 Ответить
 
 