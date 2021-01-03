В оккупированном Крыму избили жену и дочь украинского политзаключенного Приходько, - Тягнибок

В оккупированном Крыму неизвестные избили жену и дочь украинского политзаключенного Олега Приходько.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, информирует Цензор.НЕТ.

"В оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену узника Кремля Олега Приходько. Неизвестные жестоко избили женщин возле их дома за поддержку Олега", - написал Тягнибок.

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Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.

1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.

Российский суд в Ростове-на-Дону 7 сентября 2020 г. продлил арест Приходько на три месяца.

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