В оккупированном Крыму избили жену и дочь украинского политзаключенного Приходько, - Тягнибок
В оккупированном Крыму неизвестные избили жену и дочь украинского политзаключенного Олега Приходько.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, информирует Цензор.НЕТ.
"В оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену узника Кремля Олега Приходько. Неизвестные жестоко избили женщин возле их дома за поддержку Олега", - написал Тягнибок.
Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. 10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.
1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.
Российский суд в Ростове-на-Дону 7 сентября 2020 г. продлил арест Приходько на три месяца.
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А начистить рыло дупутату, поддерживающему рашу - слабо?
... от тут с ним, я вообще ничего не понял... -- мне он был симпатичен на Майдане -- лица не общим выраженья.
Но шо-то ж не срослось?
кто не в плену, не занимается диверсионной работой, а ходит на работу на оккупированной территории - тех во всем мире называют колобарантами..
воевали за тех кто устроил Голодоморы и геноциды собственного народа (вытираны так называемой ВО) и потом поддерживали оккупантов до самого 1991-го, и сейчас до хрена таких
НО что это меняет в определении слова Колабора́нт ?
НИЧЕГО..
Крымчане могли бы продать имущество, сесть в машину и переехать в свободную Украину..
WHEN WILL THE UN STOP UKRAINOPHOBIA !!! ???
"Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно", - Зеленский на русском поздравил жителей оккупированного полуострова с Новым годом."
Мои пути не ваши - сказал Господь Саваоф.