33 російські юніори-біатлоністи знялися зі змагань, коли туди приїхали допінг-офіцери
З гонок юніорської "Іжевської гвинтівки" (один з етапів Кубку Росії з біатлону) масово знялися кілька десятків учасників. Це відбулося, коли стало відомо, що на змаганнях будуть присутні допінг-офіцери РУСАДА.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російське видання Sports.ru.
Офіційно в спринтах не стартували 33 біатлоністи (21 хлопець і 12 дівчат) з-поміж внесених у старт-лист. За даними видання, насправді за три дні між індивідуальними гонками і спринтами їх зникло навіть більше - "кілька людей, пробігши індівідуалку, просто не заявилися на спринт".
Зі спринту знялися біатлоністи з Тюмені, Красноярська, Санкт-Петербурга, Підмосков'я, Новосибірська, Пермі, Іжевська, Мордовії та Югри. Серед них опинилися і топ-юніори: другий у юніорському рейтингу країни Денис Таштимеров, учасник юніорського ЧС-2020 Віталій Гатілов, призер першої гонки в Іжевську Олексій Огорєлков.
Президент Союзу біатлоністів Росії Віктор Майгуров повідомив, що стежить за ситуацією і обговорює її з регіонами, а віцепрезидент Олексій Нуждов пообіцяв провести перевірку щодо кожного відмовника.
РУСАДА теж почало власне розслідування.
"Ми дійсно проводили тестування на "Іжевській гвинтівці". Факт масового зняття спортсменів був зафіксований і переданий до відділу розслідувань. Усі необхідні процедури вже проводяться", - розповіла директорка з комунікацій РУСАДА Марія Маркова.
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а че на живоных не поездить?))
https://censor.net/ua/news/3240437/33**************************************************************************************
Порнозвезду Сашу Грей россияне выдали за российскую победительницу математической олимпиады
Пост быстро начал набирать реакции пользователей, в основном положительные, и репосты. В комментариях (более 400) до определенного момента преобладал патриотический позитив типа: "Обалденная девушка. Уверен, что она не станет в СМИ полуголой делать шпагат и демонстрировать части тела. Хорошо, что она в России!"
Гуглимо "Гитлер бессмертный полк" і насолоджуємось
Великая Отечественная Война. 1944 год. Забегает солдат в блиндаж:
- Мужики, там медсестра всем дает!
- А в рот берет?
- Нет, ей голову оторвало!
Стока видео с "утехами" над бедной Сашей.
Там у неё второе подпольное имя - "Саша Грей".
Ну це явно стьоб був з толстим натяком.
ныли в зеркало смотря,
и стонали об аспектах
нежелательных эффектов...