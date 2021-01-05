33 російські юніори-біатлоністи знялися зі змагань, коли туди приїхали допінг-офіцери

З гонок юніорської "Іжевської гвинтівки" (один з етапів Кубку Росії з біатлону) масово знялися кілька десятків учасників. Це відбулося, коли стало відомо, що на змаганнях будуть присутні допінг-офіцери РУСАДА.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російське видання Sports.ru.

Офіційно в спринтах не стартували 33 біатлоністи (21 хлопець і 12 дівчат) з-поміж внесених у старт-лист. За даними видання, насправді за три дні між індивідуальними гонками і спринтами їх зникло навіть більше - "кілька людей, пробігши індівідуалку, просто не заявилися на спринт".

Зі спринту знялися біатлоністи з Тюмені, Красноярська, Санкт-Петербурга, Підмосков'я, Новосибірська, Пермі, Іжевська, Мордовії та Югри. Серед них опинилися і топ-юніори: другий у юніорському рейтингу країни Денис Таштимеров, учасник юніорського ЧС-2020 Віталій Гатілов, призер першої гонки в Іжевську Олексій Огорєлков.

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Президент Союзу біатлоністів Росії Віктор Майгуров повідомив, що стежить за ситуацією і обговорює її з регіонами, а віцепрезидент Олексій Нуждов пообіцяв провести перевірку щодо кожного відмовника.

РУСАДА теж почало власне розслідування.

"Ми дійсно проводили тестування на "Іжевській гвинтівці". Факт масового зняття спортсменів був зафіксований і переданий до відділу розслідувань. Усі необхідні процедури вже проводяться", - розповіла директорка з комунікацій РУСАДА Марія Маркова.

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