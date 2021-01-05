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33 російські юніори-біатлоністи знялися зі змагань, коли туди приїхали допінг-офіцери

33 російські юніори-біатлоністи знялися зі змагань, коли туди приїхали допінг-офіцери

З гонок юніорської "Іжевської гвинтівки" (один з етапів Кубку Росії з біатлону) масово знялися кілька десятків учасників. Це відбулося, коли стало відомо, що на змаганнях будуть присутні допінг-офіцери РУСАДА.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російське видання Sports.ru.

Офіційно в спринтах не стартували 33 біатлоністи (21 хлопець і 12 дівчат) з-поміж внесених у старт-лист. За даними видання, насправді за три дні між індивідуальними гонками і спринтами їх зникло навіть більше - "кілька людей, пробігши індівідуалку, просто не заявилися на спринт".

Зі спринту знялися біатлоністи з Тюмені, Красноярська, Санкт-Петербурга, Підмосков'я, Новосибірська, Пермі, Іжевська, Мордовії та Югри. Серед них опинилися і топ-юніори: другий у юніорському рейтингу країни Денис Таштимеров, учасник юніорського ЧС-2020 Віталій Гатілов, призер першої гонки в Іжевську Олексій Огорєлков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відібрані у Росії через допінг золоті медалі Чемпіонату Європи вручили українським біатлоністам. ФОТО

Президент Союзу біатлоністів Росії Віктор Майгуров повідомив, що стежить за ситуацією і обговорює її з регіонами, а віцепрезидент Олексій Нуждов пообіцяв провести перевірку щодо кожного відмовника.

РУСАДА теж почало власне розслідування.

"Ми дійсно проводили тестування на "Іжевській гвинтівці". Факт масового зняття спортсменів був зафіксований і переданий до відділу розслідувань. Усі необхідні процедури вже проводяться", - розповіла директорка з комунікацій РУСАДА Марія Маркова.

Читайте: Росію на 2 роки відсторонили від міжнародних змагань через допінг

Автор: 

біатлон (79) росія (65934) спорт (1631) допінг-контроль (242)


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Топ коментарі
+32
Трохи в інший степ, але теж про тролювання кацапів "достіженіямі". Згадав, як один юзер у книзі-мармизі запостив ось таке )))))
Порнозвезду Сашу Грей россияне выдали за российскую победительницу математической олимпиады

Пост быстро начал набирать реакции пользователей, в основном положительные, и репосты. В комментариях (более 400) до определенного момента преобладал патриотический позитив типа: "Обалденная девушка. Уверен, что она не станет в СМИ полуголой делать шпагат и демонстрировать части тела. Хорошо, что она в России!" 33 российских юниора-биатлониста снялись с соревнований, когда на них приехали допинг-офицеры - Цензор.НЕТ 5945

33 российских юниора-биатлониста снялись с соревнований, когда на них приехали допинг-офицеры - Цензор.НЕТ 7581
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05.01.2021 13:17
+29
33 російські юніори-біатлоністи знялися зі змагань, коли на них приїхали допінг-офіцери - Цензор.НЕТ 9561
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05.01.2021 13:24
+29
"Быстрее всех взяла тройной интеграл от многочлена в общем виде..." 33 російські юніори-біатлоністи знялися зі змагань, коли на них приїхали допінг-офіцери - Цензор.НЕТ 4211
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05.01.2021 13:35
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33 российских юниора-биатлониста снялись с соревнований, когда на них приехали допинг-офицеры...

а че на живоных не поездить?))
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05.01.2021 13:12 Відповісти
Они теперь на ипподроме выступают.
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05.01.2021 13:27 Відповісти
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05.01.2021 13:49 Відповісти
Кумедно, але цього разу і українська версія не відрізняється...
https://censor.net/ua/news/3240437/33**************************************************************************************
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05.01.2021 13:32 Відповісти
"....снялись с соревнований". Определяющее слово "соревнований" - "на них приехали допинг-офицены..."
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05.01.2021 14:22 Відповісти
Так вони встигли перетнути фініш з допінг-інспекторами на спині чи ні?)))
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05.01.2021 13:12 Відповісти
Трохи в інший степ, але теж про тролювання кацапів "достіженіямі". Згадав, як один юзер у книзі-мармизі запостив ось таке )))))
Порнозвезду Сашу Грей россияне выдали за российскую победительницу математической олимпиады

Пост быстро начал набирать реакции пользователей, в основном положительные, и репосты. В комментариях (более 400) до определенного момента преобладал патриотический позитив типа: "Обалденная девушка. Уверен, что она не станет в СМИ полуголой делать шпагат и демонстрировать части тела. Хорошо, что она в России!" 33 российских юниора-биатлониста снялись с соревнований, когда на них приехали допинг-офицеры - Цензор.НЕТ 5945

33 российских юниора-биатлониста снялись с соревнований, когда на них приехали допинг-офицеры - Цензор.НЕТ 7581
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05.01.2021 13:17 Відповісти
Эх Сашка, команда молодости нашей)))
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05.01.2021 13:23 Відповісти
"Быстрее всех взяла тройной интеграл от многочлена в общем виде..." 33 російські юніори-біатлоністи знялися зі змагань, коли на них приїхали допінг-офіцери - Цензор.НЕТ 4211
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05.01.2021 13:35 Відповісти
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05.01.2021 13:58 Відповісти
а вы, батенька, в теме!
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05.01.2021 14:15 Відповісти
33 російські юніори-біатлоністи знялися зі змагань, коли на них приїхали допінг-офіцери - Цензор.НЕТ 9561
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05.01.2021 13:24 Відповісти
Було на пабліках новососів та имперців))
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05.01.2021 13:24 Відповісти
Ага, це була операція "Ватная буря" на одноватніках, потім перекинулося в інші соцмережі (ВК, мармизокнига, твіттер). Пам'ятаю цей іржач ))))))

33 російські юніори-біатлоністи знялися зі змагань, коли на них приїхали допінг-офіцери - Цензор.НЕТ 7187
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05.01.2021 13:33 Відповісти
Зачем Адик усы сбрил ? (с)
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05.01.2021 13:48 Відповісти
Та то он психанул, когда Геббельс его подколол "Адик, ты с усами такой красавчег, ну чисто Будьонный!"
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05.01.2021 13:57 Відповісти
на палку его!!! и па Маскве носить низабудим-нипразтим!!!
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05.01.2021 14:12 Відповісти
Так вони вже...😅😅😅
Гуглимо "Гитлер бессмертный полк" і насолоджуємось
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05.01.2021 14:38 Відповісти
Акция бессмертный полк - это у кацапов глубоко законспирированный геронтофильский ЛГБТ парад. Потому дидов они на палки и насаживают...
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05.01.2021 17:44 Відповісти
нє добіл сволочєй в сорокпятом!
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05.01.2021 19:44 Відповісти
Да уж, видео и аудиоролики с ее стонами разошлись по всему миру...
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05.01.2021 13:29 Відповісти
Про нее говорили что способна поднять на ноги даже безнадежных.
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05.01.2021 13:36 Відповісти
Причому одночасно по троє і навіть більше, е-е-еее, поранених...
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05.01.2021 13:41 Відповісти
Это как анекдот:
Великая Отечественная Война. 1944 год. Забегает солдат в блиндаж:
- Мужики, там медсестра всем дает!
- А в рот берет?
- Нет, ей голову оторвало!
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05.01.2021 13:49 Відповісти
33 російські юніори-біатлоністи знялися зі змагань, коли на них приїхали допінг-офіцери - Цензор.НЕТ 2037
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05.01.2021 14:02 Відповісти
Погуглил!
Стока видео с "утехами" над бедной Сашей.
Там у неё второе подпольное имя - "Саша Грей".
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05.01.2021 18:58 Відповісти
Це карателі знущаються)))
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05.01.2021 22:09 Відповісти
Топор хотя бы не тупой был?
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07.01.2021 16:54 Відповісти
Закруглений))
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07.01.2021 19:00 Відповісти
"Уверен, что она не станет в СМИ полуголой делать шпагат и демонстрировать части тела"

Ну це явно стьоб був з толстим натяком.
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05.01.2021 14:40 Відповісти
ХЗ, кацапи часто пишуть таке на повному серйозі. У коментах до новини про "загиблу медсестру" була більшість коментів скорботи... Так само як про "дедушку Алексея Гилина"...
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05.01.2021 18:31 Відповісти
Да это кацапов шизанутая сВолочкова совсем затерроризировала своей писей-бабочкой...
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05.01.2021 20:16 Відповісти
Ну... Хто на спині, а хто і на колінах чи ліктях...
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05.01.2021 13:21 Відповісти
Обосцались и нечего было сдавать!
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05.01.2021 13:14 Відповісти
В штраф-бат их!!!
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05.01.2021 13:14 Відповісти
33 российских юниора-биатлониста снялись с соревнований, когда на них приехали допинг-офицеры - Цензор.НЕТ 7040
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05.01.2021 13:16 Відповісти
33 засранца. 😁
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05.01.2021 13:16 Відповісти
Орда , однако . Эти ватные клоуны задолбали весь мир . Когда уже ваша раша окончательно рухнет ?
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05.01.2021 13:17 Відповісти
Юниоры , по сути дети .
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05.01.2021 13:20 Відповісти
Гітлерюгенд також були дітьми.
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05.01.2021 13:25 Відповісти
а потом Наденька пообещала показать свой кадык!..
33 російські юніори-біатлоністи знялися зі змагань, коли на них приїхали допінг-офіцери - Цензор.НЕТ 6082
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05.01.2021 13:19 Відповісти
очередной факт "величия московитов"
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05.01.2021 13:21 Відповісти
33 путиниста-мельдониста.....
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05.01.2021 13:24 Відповісти
А может их привили "Спутник V" ?
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05.01.2021 13:33 Відповісти
33 богатьіря, чешуйой своєй горя. с німі дядька черномор.
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05.01.2021 14:04 Відповісти
33 богатьіря, чешуйой своєй горя,
ныли в зеркало смотря,
и стонали об аспектах
нежелательных эффектов...
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05.01.2021 14:14 Відповісти
допинг-офицеры Вермахта
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05.01.2021 13:30 Відповісти
Ані нє вінавати!
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05.01.2021 13:31 Відповісти
Подлость и вранье - вот истинные русские скрепы.
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05.01.2021 13:42 Відповісти
"орудуют допинг-офицеры"?!
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05.01.2021 13:48 Відповісти
вони б чудово виконали завдання мовного контролю ))))
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05.01.2021 14:05 Відповісти
ліл!
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05.01.2021 13:49 Відповісти
пора уже завязывать с этой РУСАДОй, а то совсем не кому будет бегать-плавать-стрелять...
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05.01.2021 14:17 Відповісти
коцапы в своем репертуаре, дурят всех, используют допинг
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05.01.2021 15:23 Відповісти
"Чешуей как жар горя -тридцать три богатыря, с ними - дядька Черномор" (или Черномырдин?). От такой накачки и жабры прорежутся не только чешуя. Великий поэт что то таки предчувствовал.
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05.01.2021 15:38 Відповісти
Не каются кацапы...
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05.01.2021 18:20 Відповісти
ЦензорНет: Украинского спортивного гимнаста Верняева временно отстранили от соревнований. Наставник украинской сборной не исключает, что это может быть допинг. Но пока сказали ничего не рассказывать. Это закрытая информация, пока", Источник: https://censor.net/ru/n3240465
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05.01.2021 21:58 Відповісти
Идиоты! А могли быстро выпить свою мочу и никто ничего бы не узнал.
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05.01.2021 22:29 Відповісти
 
 