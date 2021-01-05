Прощання з відомою волонтеркою Олександрою Тарасовою відбудеться завтра в Києві

Колишню начальницю управління у справах ветеранів війни та учасників АТО Мінсоцполітики, главу правління благодійних фондів "Крила фенікса" і "Повернись живим" Олександру Тарасову поховають завтра у Києві.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила волонтерка Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.

Прощання з Олександрою Тарасовою відбуватиметься завтра, 6 січня 2021 року з 13:00 до 14:00 у поминальній залі Лісового кладовища, вулиця Крайня, місто Київ.

"За останніми аналізами у Саші ковіду вже не було. Труна буде закрита", - написала волонтерка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що волонтерка і патріотка України Олександра Тарасова померла від COVID-19. Пізніше Мінветеранів висловило співчуття з приводу смерті Тарасової.

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