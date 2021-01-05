Прощание с известным волонтером Александрой Тарасовой состоится завтра в Киеве

Бывшего начальника управления по делам ветеранов войны и участников АТО Минсоцполитики, главу правления благотворительных фондов "Крылья феникса" и "Повернись живим" Александру Тарасову похоронят завтра в Киеве.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила волонтер Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.

Прощание с Александрой Тарасовой будет проходить завтра, 6 января 2021 года, с 13:00 до 14:00 в Поминальном зале Лесного кладбища, улица Крайняя, город Киев.

"По последним анализам у Саши ковида уже не было. Гроб будет закрытый", - написала волонтер.

Напомним, ранее сообщалось, что волонтер и патриот Украины Александра Тарасова умерла от COVID-19. Позже Минветеранов выразило соболезнования по поводу смерти Тарасовой.

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