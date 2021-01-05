Премьера фильма "Синдром войны. Я привык убивать": памяти волонтера Александры Тарасовой

2 января от последствий COVID-19 умерла известная волонтер фронта, бывшая оперная певица Александра Тарасова.

Все, кто хоть как-то связан с передовой, знают ее имя - с 2014 года она возглавила фонд "Крылья Феникса", как только он был организован.

Именно она начала завозить первые кевларовые бронежилеты, растаможивать их.

В 2016 году она приняла предложение работать в Министерстве социальной политики.

Сделав очень много для тех, кто выжил в самые страшные годы российско-украинской войны, сама она умерла в столичной больнице. Как пишут ее друзья - из-за бездеятельности медиков.

Цензор.НЕТ представляет премьеру фильма режиссера Олены Солодовниковой "Синдром войны. Я привык убивать", где волонтер Тарасова вместе со своим мужем-фронтовиком Александром являются одними из главных героев.

Еще до начала эпидемии Александра Тарасова болела астмой, о чем в фильме есть отдельный эпизод. "Во время съемок в санатории в Бердянске Саша потеряла сознание после ссоры с мужем. И другая героиня фильма Ира Базыкина "откачивала" ее, поскольку на лечебном курорте не нашлось не то что врача, а даже медсестры. Мы зафиксировали на видео эту сцену. Было ужасно страшно, дочка Саши бежала за лекарствами, плакала - вспоминает режиссер Олена Солодовникова, - К счастью, Ира военный медик, и тогда все обошлось. Но через два года астма Саши дала осложнение во время коронавируса. Я до сих пор не могу поверить, что она "сгорела" за две недели".

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И еще один момент, о котором мало кто сейчас говорит вслух... После съмок фильма муж Александры попал в тюрьму - он сбил человека, находясь за рулем автомобиля. До этого Александра Тарасова и ее муж многократно обращались в медицинские учреждения, потому что оба понимали, что Александр страдает от серьезного посттравматического синдрома. Но ПТСР в нашей стране не рассматривается как серьезная болезнь. Врачи не помогли. И в суде диагноз ПТСР никак не рассмотрели в качестве смягчающего обстоятельства - Александр отправился в тюрьму.

Александра Тарасова смотрела фильм "Синдром Войны. Я привык убивать" на одной из закрытых презентаций. "Саше очень сложно было публично рассказать, что ее муж-доброволец страдает психическими расстройствами, в их отношениях присутствует семейное насилие - после возвращения с войны, мы снимали его в один из очередных "заездов" в психлечебницу. Но Саша нашла в себе силы рассказать непростую историю своей семьи – волонтера и добровольца. И таких семей в Украине тысячи, как оказалось. Особенный отклик во время показов фильм получил именно от жен ветеранов, которые не обращались к психологам после возвращения с войны.

Необходимо доносить до людей проблемы наших ветеранов и волонтеров, потому что ПТСР - это страшный диагноз. И у Саши Тарасовой он тоже был, она очень много сил потратила за последние семь лет, помогая другим", - говорит режиссер Олена Солодовникова.

Светлой памяти Александры Тарасовой мы посвящаем этот фильм.

Фильм снят при поддержке Министерства информационной политики Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что волонтер и патриот Украины Александра Тарасова умерла от COVID-19. Позже Минветеранов выразило соболезнования по поводу смерти Тарасовой.

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