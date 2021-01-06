Працівникам суду заборонено хамити і обговорювати колег, - нові правила

Рада суддів України затвердила Правила поведінки працівників апарату суду. Вони встановлюють стандарти, засновані на принципах доброчесності та дотриманні особистої і професійної етики.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Тепер у правилах прописано, що працівник апарату суду має з повагою ставитися до відвідувачів суду і колег, інших осіб, які виконують обов'язки в суді. Зокрема, це стосується культури телефонних розмов.

У разі емоційної критики або образ з боку відвідувачів суду, працівник апарату суду має проявляти стриманість, сказати про неприйнятність такої поведінки і необхідність дотримання порядку в суді і загальних норм ввічливого спілкування. Він має бути привітним, чемним і доброзичливим, спілкуватися рівним, спокійним тоном голосу, уникати надмірної жестикуляції.

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Є вимоги і до зовнішнього вигляду: працівник апарату суду має бути охайним, дотримуватися ділового стилю в одязі, носити на видному місці бейдж із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади.

Крім того, співробітники судів не можуть вживати невластиву діловому стилю лексику.

Також працівник апарату суду не має допускати, щоб його особисті, сімейні або інші відносини впливали на його поведінку й ухвалення рішень. Він зобов'язаний утримуватися від будь-яких дій, які можуть віддавати перевагу одній зі сторін судового процесу або створювати враження про те, що це можливо.

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