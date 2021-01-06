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Працівникам суду заборонено хамити і обговорювати колег, - нові правила

Працівникам суду заборонено хамити і обговорювати колег, - нові правила

Рада суддів України затвердила Правила поведінки працівників апарату суду. Вони встановлюють стандарти, засновані на принципах доброчесності та дотриманні особистої і професійної етики.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Тепер у правилах прописано, що працівник апарату суду має з повагою ставитися до відвідувачів суду і колег, інших осіб, які виконують обов'язки в суді. Зокрема, це стосується культури телефонних розмов.

У разі емоційної критики або образ з боку відвідувачів суду, працівник апарату суду має проявляти стриманість, сказати про неприйнятність такої поведінки і необхідність дотримання порядку в суді і загальних норм ввічливого спілкування. Він має бути привітним, чемним і доброзичливим, спілкуватися рівним, спокійним тоном голосу, уникати надмірної жестикуляції.

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Є вимоги і до зовнішнього вигляду: працівник апарату суду має бути охайним, дотримуватися ділового стилю в одязі, носити на видному місці бейдж із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади.

Крім того, співробітники судів не можуть вживати невластиву діловому стилю лексику.

Також працівник апарату суду не має допускати, щоб його особисті, сімейні або інші відносини впливали на його поведінку й ухвалення рішень. Він зобов'язаний утримуватися від будь-яких дій, які можуть віддавати перевагу одній зі сторін судового процесу або створювати враження про те, що це можливо.

Також читайте: ОАСК відкрив провадження проти кваліфкомісії адвокатів через погрози Портнова прокурору Божку. ДОКУМЕНТ

Автор: 

правила (96) суд (11734) етика (19)


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Топ коментарі
+7
Працівникам суду заборонено хамити і обговорювати колег, - нові правила - Цензор.НЕТ 9969
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06.01.2021 15:29 Відповісти
+7
Суддя виносить вирок в 4,5 роки тюрми глухому обвинуваченому.
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06.01.2021 15:31 Відповісти
+3
а знаєте чому?
Бо суддям підняли у минулому році зарплати і тепер суддя отримує 80к, а секретар суду 5к.
Тому дівчата зранку до вечора обговорюють їх зарплати і зрозуміло що у незадовільній формі.
Тому це правило не для відвідувачів
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06.01.2021 15:26 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Вон оно че, Михалыч! Так это че, они теперь своих родителей пенсионеров на работу таскать будут???
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06.01.2021 15:12 Відповісти
Михалыч - это из кацапТВ ? В Украине нормальные люди не смотрят ТВ-отброссии
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06.01.2021 15:20 Відповісти
Для очистки нации могу предложить ещё расстрелять всех кто при СССР вступил в ряды пионеров! Тогда кол-во НОРМАЛЬНЫХ людей увеличится от 73% до 100%.
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06.01.2021 15:55 Відповісти
ха ха ой дебилы прости Господи и ни слова что брать взятки возглавлять судьям ОПГ совершать злочин изнасилования прямо в своих кабинетах посетительниц или секретарок младых что пить водку или ещё круче колоть в вену наркоту а потом идти в суд и рассматривать УГОЛВНЫНЕ ДЕЛА сам видел пару такиз случаев-- лично!!!! это все не нашло у ВСП а почему да все там "проституированные классифицируемые профессиАНАЛЬНЫЕ" "куртизанки" собрались..ворон ворону как говорят глаз не выклевывает..
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06.01.2021 16:05 Відповісти
Зато теперь Вас будут встречать вежливо и с улыбкой и делать все то что Вы пересилили, и в конце скажут ВСЕГО ХО РО ШЭГО! Приходите ещё!
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06.01.2021 16:12 Відповісти
Ой я вас прошу когда я чистил рыло одному судье моему сокурснику за западло прямо в кабинете его......то было куда приятней... а воно шобла промолчало типа ударилось само теперь вот бигает от исполнения приговора лишение свободы за взятку наверное это 3500 эпизод наконец то зафиксировали и прячется вежливо от приговора не хочется ему у тюрьму.. А ТЫ НЕ ВОРУЙ НЕ БЕРИ ВЗЯТОК ВЕДЬ ВСЕ ТАК ПРОСТО ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ... а как быть когда я приходу к судье дамочке в кабинет а она одинокая страдающая полюціями ставит мне адвокату аргументом мол поимей меня как женщину!!!!! а я твоему клиенту сделаю все шо хочешь а я то знаю что у нее просто изобилие позывов на секс.. это вообще простите как????. нет я вам скажу так только расстреливать прямо в кабинетах ничего эти твари не поймут никогда.. судей надо воспитывать ОБЩЕСТВУ С ПЕЛЕНОК БЕЗ МАМЫ С ПАПОЙ сироты чтобы с детства учили ЗАКОН ЭТО ВСЕ- ЭТО ЖИЗНЬ.... А БЕЗЗАКОНИЕ-- ЭТО СМЕРТЬ и все поверьте нам 10 тысяч сирот вырастить с пеленок будет дешевле чем вот такие ублюдки...
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06.01.2021 16:27 Відповісти
Отброссия - враг человечества (история этому доказательство) и неважно каким образом она перестанет существовать как государство , лишь бы произошло это поскорее...
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06.01.2021 17:03 Відповісти
І все це за 2100 грн.
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06.01.2021 15:14 Відповісти
Не хочешь не иди туда. Никто ж силой не заставляет))
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06.01.2021 15:21 Відповісти
Если раньше на звонок в суд
- Алло! Это прачечная?
отвечали -
- Х....ая! Это аппарат суда!"
то теперь на такой же звонок следует отвечать:
- Уважаемый! Исходя из норм вежливости я не могу сказать Вам куда (пальцем) вы попали....
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06.01.2021 15:16 Відповісти
Никто не захочет работать в суде на таких условиях)
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06.01.2021 15:19 Відповісти
А хто їх там тримає якщо, умови не влаштовують?
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06.01.2021 15:28 Відповісти
Что же это за работа, когда кроме начальства и послать некого.
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06.01.2021 15:22 Відповісти
а знаєте чому?
Бо суддям підняли у минулому році зарплати і тепер суддя отримує 80к, а секретар суду 5к.
Тому дівчата зранку до вечора обговорюють їх зарплати і зрозуміло що у незадовільній формі.
Тому це правило не для відвідувачів
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06.01.2021 15:26 Відповісти
В апелляции судьи получаю 150.000 грн/месяц !!!
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06.01.2021 15:33 Відповісти
хай то роблять не на робочому місці, а у вільний від роботи час у приватній сфері.
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06.01.2021 21:07 Відповісти
Працівникам суду заборонено хамити і обговорювати колег, - нові правила - Цензор.НЕТ 9969
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06.01.2021 15:29 Відповісти
Суддя виносить вирок в 4,5 роки тюрми глухому обвинуваченому.
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06.01.2021 15:31 Відповісти
А вот дулі мовчки тикати правилами не забороняється, мабуть, навпаки, як виключення із правил.
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06.01.2021 16:58 Відповісти
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06.01.2021 17:02 Відповісти
Да и на цензоре пора бы пора очеловечиваться.
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06.01.2021 15:31 Відповісти
дулю. не для того его создавали серьёзные дяденьки.
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06.01.2021 16:26 Відповісти
Зато воровать и брать взятки видимо не запрещено ...
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06.01.2021 15:31 Відповісти
Что не запрещено, то разрешено!
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06.01.2021 18:07 Відповісти
Два раза перечитал. Ни слова о том, что бы не и в коррупции или хотя бы не садились пьяными за руль - ни слова.
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06.01.2021 15:32 Відповісти
це не ті правила. не може бути усе в кучі, як у совковій голові.
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06.01.2021 21:08 Відповісти
Ага,работникам суда запрещено хамить и обсуждать коллег,стало быть остальным можно?!
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06.01.2021 15:34 Відповісти
а ти, остальной, працюєш у суді?
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06.01.2021 21:09 Відповісти
Лишили судейских приятного дополнения к профессии
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06.01.2021 15:36 Відповісти
-Порутчик,а правда ли,что вы в молодости были членом суда? -О,Наташа,молодость хорошая пора... Членом суда,членом туда!!!
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06.01.2021 15:38 Відповісти
о молодость молодость сейчас разве всего упомнишь -членом туда! членом суда! извини за поправку но так по моему логичнее будет
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06.01.2021 16:00 Відповісти
мало того у всех большие дорогие маетки и крузеры с лэндроверами и мерседесы..... а ты шо целкой претворяешься?
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06.01.2021 16:01 Відповісти
Про вовков понравилось!
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06.01.2021 15:40 Відповісти
лучше бы вы взятки брать всем работникам судов ,включая судей , запретили. а тотшо толку украинцам от вежливых и сдержаных взяточников?
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06.01.2021 15:58 Відповісти
а ось шо: ти йому кажеш, все що думаєш, бо ти не зв"язаний трудовими відносинами із судом, завдяки яким ти повинен виконувати цей кодекс. і завдяки цьому кодексу, він вона воно зобов"зано тебе слухати, наливающись як помідор і пускаючи з вух дим, а послати у вдповідь тебе не зможе. а ти кажеш шо з того?
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06.01.2021 21:12 Відповісти
Де носити бейджик, якщо у деяких працівників суда видні місця знаходяться ззаду?
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06.01.2021 16:22 Відповісти
Аппарат суда - это не судьи.
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06.01.2021 16:23 Відповісти
это давление на правосудие! лишают судей законных привилегий!
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06.01.2021 16:31 Відповісти
Першою цю гайку несвободи придумала Юлія Володимирівна, коли булаву ділила з Вікторм Анрієвичем. Памятаю як підписували інливідуальну цідулку на кожного, про етичну поведінку раба щодо його патриція, там сказано, раби не повинні розкривати рота, ні на роботі, ні дома за клавіатурою ПК, їм заборонено критикувати прем'єра, начальників і міністрів, навіть, як що вони патологічні ідіоти чи злочинці. Я був здивований, чому тоді прапор не цілували перед шеренгою, і не клялись у вірності як в північній Кореї своєму міністру як світочу нації. Мабуть вже це антиконституційне дійство прийшло і до суддів. Це не правило, там є ваш підпис і вимога мовчати, це продовження гвалтування Коституції.
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06.01.2021 17:57 Відповісти
Запреты запретить
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06.01.2021 18:02 Відповісти
Работникам суда запрещено хамить...
Фразу можно трактовать двояко. А именно:
- Граждане, явившиеся на суд, не должны хамить судьям, народным заседателям, секретарям, судебнім исполнителям, судебному конвою, уборщицам, охранникам и прочим работникам суда... Или,- так:
- Все вышеперечисленные работники не должны хамить подсудимым, свидетелям, находящимся в зале суда,- представителям сторон истца, ответчика, работникам масс-медиа и пр...
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06.01.2021 18:04 Відповісти
Повесить плакат "Хамству- бой",вьідать охране резиновьіе палки, а для посетителей ввести правило чтоб являлись в суд только в одежде с натуралньіх волокон
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06.01.2021 19:04 Відповісти
от видно, що ушколі думать не навчили: завжди шукай те, що в себе вбирає " Правила поведения работников аппарата суда", ти працюєш в апараті суда? це гра слів українського речення, розібрати яку можна лише знайшовчи те, що в себе вбирає. так що нарягли тут саме работнікав, вони не мають права хамить, а не ти їм, як користвувач їх послух, вірніше, ти в ці правила не втягнутий.Источник: https://censor.net/ru/n3240548
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06.01.2021 21:17 Відповісти
Так это шо - им теперь вообще не разговаривать?
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06.01.2021 19:03 Відповісти
наново вчитимуться.
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06.01.2021 21:18 Відповісти
А Мурку грати можна, чи тепер ні?
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06.01.2021 19:16 Відповісти
Как над нами издеваются. Разве может быть судьей человек с низкими моральными качествами? Это вершители судеб человечества. А у нас с их помощью и с молчаливого нашего согласия превратили их в неприкосновенных бандитов. В мое время их выбирали люди на определенный срок и имели право их отзыва в случае невыполнения их прямых обязанностей. Что не так мы сделали?.
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06.01.2021 19:54 Відповісти
ти як українстька недодєлана вузом вчилка. при чому тут моральні якості до відсутності норм поведінки в суспільстві взагалі? ти звучиш як глибокий совок вирощений глибокими совками, без надії вилікуватись. Старі совкові норми відійшли починаючи із лихих 90х, які ввели свої норми виживання. Працездатне населення зараз як раз продукти тих часів, або продукти цих продуктів. Якщо раніше норми формувалися тісними стосунками життям у племені, ці норми і то старійшини і племінна рада приймала, старших слухали за досвід, плем"я наказувало і вибачало. То зараз люди скрізь без коріння і прив"язки до старих живуть, не переймють від старих знання, а якщо і переймають, то вони лише мішають жити, відсталі. А нових ніхто не бачив і не нюхав, бо ніде, усі із одного інкубатора. окрім того норми лихих 90х дуже вдобні, вони перемегаючі все і вся.
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06.01.2021 21:28 Відповісти
Как над нами издеваются. Разве может быть судьей человек с низкими моральными качествами? Это вершители судеб человечества. А у нас с их помощью и с молчаливого нашего согласия превратили их в неприкосновенных бандитов. В мое время их выбирали люди на определенный срок и имели право их отзыва в случае невыполнения их прямых обязанностей. Что не так мы сделали?.
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06.01.2021 19:55 Відповісти
судьям нужно ошейник верности закону одевать. Что бы при малейшей мысли о взятке током ху**рило, а при непровомерных приговорах, вообще голову сносило после первого удара молотка. Эх мечты.
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06.01.2021 20:59 Відповісти
 
 