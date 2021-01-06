Работникам суда запрещено хамить и обсуждать коллег, - новые правила

Совет судей Украины утвердил Правила поведения работников аппарата суда. Они устанавливают стандарты, основанные на принципах добропорядочности и соблюдении личной и профессиональной этики.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Теперь в правилах прописано, что работник аппарата суда должен с уважением относиться к посетителям суда и коллегам, другим лицам, выполняющим обязанности в суде. В том числе, это касается культуры телефонных разговоров.

В случае эмоциональной критики или оскорблений со стороны посетителей суда, работник аппарата суда должен проявлять сдержанность, сказать о неприемлемости такого поведения и необходимости соблюдения порядка в суде и общих норм вежливого общения. Он должен быть приветливым, вежливым и доброжелательным, общаться ровным, спокойным тоном голоса, избегать чрезмерной жестикуляции.

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Есть требования и к внешнему виду: работник аппарата суда должен быть опрятным, придерживаться делового стиля в одежде, носить на видном месте бейдж с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Кроме того, сотрудники судов не могут употреблять несвойственную деловому стилю лексику.

Также работник аппарата суда не должен допускать, чтобы его личные, семейные или другие отношения влияли на его поведение и принятие решений. Он обязан воздерживаться от любых действий, которые могут отдавать предпочтение одной из сторон судебного процесса или создавать впечатление о том, что это возможно.

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