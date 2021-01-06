Работникам суда запрещено хамить и обсуждать коллег, - новые правила
Совет судей Украины утвердил Правила поведения работников аппарата суда. Они устанавливают стандарты, основанные на принципах добропорядочности и соблюдении личной и профессиональной этики.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
Теперь в правилах прописано, что работник аппарата суда должен с уважением относиться к посетителям суда и коллегам, другим лицам, выполняющим обязанности в суде. В том числе, это касается культуры телефонных разговоров.
В случае эмоциональной критики или оскорблений со стороны посетителей суда, работник аппарата суда должен проявлять сдержанность, сказать о неприемлемости такого поведения и необходимости соблюдения порядка в суде и общих норм вежливого общения. Он должен быть приветливым, вежливым и доброжелательным, общаться ровным, спокойным тоном голоса, избегать чрезмерной жестикуляции.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Автомайдан" заставил судей ОАСК раскрыть информацию о служебных квартирах
Есть требования и к внешнему виду: работник аппарата суда должен быть опрятным, придерживаться делового стиля в одежде, носить на видном месте бейдж с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
Кроме того, сотрудники судов не могут употреблять несвойственную деловому стилю лексику.
Также работник аппарата суда не должен допускать, чтобы его личные, семейные или другие отношения влияли на его поведение и принятие решений. Он обязан воздерживаться от любых действий, которые могут отдавать предпочтение одной из сторон судебного процесса или создавать впечатление о том, что это возможно.
Также на Цензор.НЕТ: Высший совет правосудия о ликвидации Окружного админсуда Киева: Нужна дискуссия экспертов. ДОКУМЕНТ
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Алло! Это прачечная?
отвечали -
- Х....ая! Это аппарат суда!"
то теперь на такой же звонок следует отвечать:
- Уважаемый! Исходя из норм вежливости я не могу сказать Вам куда (пальцем) вы попали....
Бо суддям підняли у минулому році зарплати і тепер суддя отримує 80к, а секретар суду 5к.
Тому дівчата зранку до вечора обговорюють їх зарплати і зрозуміло що у незадовільній формі.
Тому це правило не для відвідувачів
Фразу можно трактовать двояко. А именно:
- Граждане, явившиеся на суд, не должны хамить судьям, народным заседателям, секретарям, судебнім исполнителям, судебному конвою, уборщицам, охранникам и прочим работникам суда... Или,- так:
- Все вышеперечисленные работники не должны хамить подсудимым, свидетелям, находящимся в зале суда,- представителям сторон истца, ответчика, работникам масс-медиа и пр...