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Новини
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Купівля електроенергії у режиму Лукашенка загрожує співпраці України з ЄС, - Наливайченко

Купівля електроенергії у режиму Лукашенка загрожує співпраці України з ЄС, - Наливайченко

Закупівля електричної енергії з Білоруської АЕС ставить під загрозу партнерські відносини України та країн-членів Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив секретар комітету Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом Валентин Наливайченко.

"Наслідки безглуздого і ймовірно корумпованого рішення про закупівлю електрики з Білорусі будуть доволі серйозними. Більш недолугого зовнішньополітичного рішення від української влади годі було й уявити", - зазначив нардеп.

За його інформацією, в Єврокомісії вкрай розчаровані рішенням України співпрацювати з Білоруською АЕС, якій країни-члени ЄС – Польща, Литва, Латвія та Естонія – оголосили бойкот.

"Сказати, що європейські партнери розчаровані рішенням української влади купувати електрику з Білоруської АЕС, - нічого не сказати. Ще восени 2020-го українська влада на офіційному рівні запевняла партнерів з Євросоюзу, що в жодному разі не планує співпрацювати з путінською АЕС в Білорусі, а з нового року віроломно почала купувати в неї струм", - наголосив Наливайченко.

Нардеп нагадав, що парламенти країн Балтії на законодавчому рівні запровадили заборону на купівлю струму з Білоруської АЕС і завдяки цьому АЕС фактично втратили цільовий ринок збуту.

"Але тут трапилося те, чого європейці і уявити собі не могли, - на допомогу Лукашенку і Путіну прийшла Україна. Що це? - Це ніщо інше, як зухвала диверсія проти національних інтересів України. Російська п‘ята колона всередині країни поставила під загрозу основу основ підтримки нашої держави в ЄС та НАТО", - додав нардеп.

Нагадаємо, імпортні поставки електроенергії з Білоруської АЕС здійснюють три компанії – "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "Донбасенерго" Максима Єфімова і "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

Як повідомлялося раніше, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019-го по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн. Імпорт спровокував найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була запроваджена навесні 2020 року, зокрема, після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялося, що Україна почала імпорт електроенергії з білоруської АЕС Лукашенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деструктивні сили в Україні досі намагаються проштовхнути імпорт електрики з Росії, - Наливайченко

Автор: 

Білорусь (7967) Наливайченко Валентин (100) Євросоюз (13638) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+35
Який дурдом, свої атомні працюють по мінімуму, а ці "господарники" купують у ворога.
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06.01.2021 15:26 Відповісти
+30
Зеленому недоумку це те, що треба.
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06.01.2021 15:23 Відповісти
+23
так ты ж баран, и призывал голосовать за Зеленского и сам лично за него голосовал!
скажи, у тебя мозг размером с яблоко или с грушу и вытянутый к верху?
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06.01.2021 15:35 Відповісти
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Украино- рашкованский миллиардер, с гражданством Америки.
Сем Кіслін знайомий із багатьма впливовими людьми. Серед його партнерів по бізнесу і друзів - Анатолій Франчук (колишній прем'єр-міністр Криму), Рудольф Джуліані (колишній мер Нью-Йорку), Дональд Трамп, інвестиції в Україну він залучав під гарантії Леоніда Кучми, Анатолія Кінаха та Віктора Януковича.[2]
******** источник. Вы , чмошники зелёные, совсем не палитесь.
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06.01.2021 19:26 Відповісти
Вот когда об этом заявят официально ФБР и прочие подобные структуры, а не директор гастронома - тогда и поговорим. А пока лучше не постить чушь из источников, которые сами по уши в мутных схемах.
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06.01.2021 19:33 Відповісти
а в кацапів газ купувати європейцям норм?
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06.01.2021 15:49 Відповісти
европецы могут снять санкции с росии и наложить на Украину, а если много умничать, могут еще и признать крым росийским
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06.01.2021 16:31 Відповісти
А тодуі вже я, росіянка , з кулеметом на коцапів піду! Обіцяю!
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06.01.2021 17:52 Відповісти
Ага, Європа це знатна шлюха. На террор Сталіна дружньо очі закривали.
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06.01.2021 20:36 Відповісти
А шо там Герус прокукурікає? А нічого, у нього на ФБ тиша ще з 22 грудня, певно десь на Мальдівах жопу гріє...
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06.01.2021 15:52 Відповісти
Prorosijskaja vlast u vas,kak bi etogo i nado bylo ozidat.Nadejus sto nasa vlast bolse s vasej nebut imet nekakix del takze
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06.01.2021 15:58 Відповісти
У фарумчан Цэнзара - гонару, як у касапау'.
"...мы свабодныя грамадзяне -свабоднай краiны"
А на справе - нiякага у'плыву грамадцтва на у'ладу не мае.
Ва Украiне як i да 2014 алiгархiчны феадалiзм.
За апошнiя некалькi месяцау' журналiсты знайшлi штук 5 беркутау'-катау' Майдана, якiя амаль з 2016 працуюць у лукашэнкау'скiм АМАПе. Цi Пеця, цi Зяленскi запатрабавау" iх выдаць?!
Анiякiх дэмакратычных прынцыпау' Украiна не мае - "дерибан" краiны, вось адзiная мэта мясцовых элiтак.
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06.01.2021 15:59 Відповісти
Ну, не варто так перебільшувати. В Україні вже шостий президент, а в Білорусі який?
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06.01.2021 16:06 Відповісти
А як семы будзе Бойка - будзеш яго у прыклад мне ставiць?
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06.01.2021 16:09 Відповісти
А Ви думали я Вам Зєлю в приклад ставлю? Я Вам наочно демонструю здатність народу україни міняти президентів. Але, схоже Ви навряд чи зрозумієте, що це таке взагалі.
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06.01.2021 16:24 Відповісти
Не паравадзi стрэлкi - я зауважыу', што перамогi вашых рэвалюцый знiшчаюцца чарговай уладай раз-за разам. А ва Украiне выбары былi з развалу СССР - Януковiча вы таксама выбралi дэмакратычна.
Мяне папракаць Лукашэнкам - смешна. Я хоць разумею, што ен злодзей, злачынец, прымiтыу'ная палiтычная жывелiна. А вось ты - "вышывата", нават не прызнаеш, што цябе чарговы раз "на @балi"
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06.01.2021 16:37 Відповісти
Ви вельми нечастий гість на Цензорі, якщо ввжаєте що мене на@бав Зеля або Янукович.
А те, що Ви розумієте, що Лука злодій - то неабияке досягнення.
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06.01.2021 16:50 Відповісти
Ха Ха - ну вось я кажу, вышывата, калi ты Пецю за дужкi вывяу'
Ну пэу'на, ен жа "курс на Эу'развяз" у канстытуцыю запiсау' - таксама як пуцен "дзiцячыя сняданкi".
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06.01.2021 17:06 Відповісти
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06.01.2021 17:51 Відповісти
Звісно, Ви можете писати які завгодно свої думки, навіть і крамольні. Це ж Вам не Білорусь. А у Вашій ситуації критично обговорювати різних президентів України приблизно те саме, що євнухам критично обговорювати різних жінок.
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06.01.2021 19:20 Відповісти
У нас что, свой электроэнергии в Украине не хватает? На наших ГЭС, АЭС, ГРЭС, ТЭС и всяких других ЭС вырабатывается недостаточно э/э? НЕ ВЕРЮ
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06.01.2021 16:00 Відповісти
В Україні надлишек електроенергіі,Україна гальмує власні енергоблоки АЕС!!))
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06.01.2021 16:04 Відповісти
Так а я о чем?
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06.01.2021 16:15 Відповісти
валик хочет, что б мы покупали только у ахметова????
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06.01.2021 16:00 Відповісти
Зєля принимает со всех сторон как порноактриса. А как дысал критиковал!
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06.01.2021 16:04 Відповісти
дешеву українську атомну генерацію згортають на користь бєнє-ринатів, натомість якусь ліву, з-за порєбріка, купують..
зекомандА с Вошьдьом, у вас с головой всЬо в порядке?.. хто буде сидіти за стратегічно-економічні диверсії проти України?.. невже сама-одна тільки ваша Зеля-дурепа?
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06.01.2021 16:07 Відповісти
И США и Ес накажут конкретных покупателей белорусской элэнергии.,а не всю Украину.И правильно сделают ! С конфискацией панамских или мальдивских счетов.
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06.01.2021 16:17 Відповісти
лучше они наказали зекоманду
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06.01.2021 16:35 Відповісти
Пока будут олигархи, которые как пиявки, высасывают кровь из людей, путь в Европу закрыт. На майдане стояли зря, и голосовали за Зеленского тоже зря, вместо избавления от олигархата, вы наоборот, привели их к власти. Последствия уже видны, повышение тарифов. раздеребанивание украинской земли, леса. Вот только олигархи, когда максимально вытянут все ресурсы с земли и людей, уедут по "европах", а вы останетесь у разбитого корыта. Зато весело посмеетесь вместе с клоуном.
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06.01.2021 16:24 Відповісти
Купівля електроенергії у режиму Лукашенка загрожує співпраці України з ЄС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 8368
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06.01.2021 16:24 Відповісти
Ай яй яй. Бедный гудок😢
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06.01.2021 16:54 Відповісти
Я за сотруднечество -всеже ж соседи.
А враги будут пользоватья нашей грызней.
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06.01.2021 19:03 Відповісти
"зеленые слуги" должны служит интересам мацковского хозяина ,а не народу Украины ,что они и делают
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06.01.2021 17:09 Відповісти
Nacionalnyje vizy zakrojet v Polsu i Baltijskije strani,togda nado budet jexat na zarobotki v Belorus lukosenka vsem najdiot rabotu
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06.01.2021 17:16 Відповісти
Україна має імплементувати в своє законодавство санкції наших партнерів проти кривавого режиму луки.
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06.01.2021 17:18 Відповісти
другого выхода у нас нет, или Беларусь или Юлины веерные отключения, АЭС полностью развалили, если кто то не согласен напишите в каком сейчас состоянии АЭС, то что одна АЭС попёрдывает на полусогнутых я знаю, то что ахмедка включил свои котлы на максимум и энергии не хватает я знаю, так что до весны Беларусь.
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06.01.2021 17:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/354493 В якому місті вони розвалені?
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06.01.2021 18:08 Відповісти
Вадік, ти чьо дурак?! У нас жеж кловун дибільний у власті! І шо куди експортувати?! Нє, кловуна можем, а кому воно надо?!
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06.01.2021 18:17 Відповісти
"Спасиб" Украина.. Когда начался у вас замес на Донбассе, беженцев(ваты) хлынуло в Беларусь. Теперь к вам бегут наши айтишники из-за того что репрессии уже перешли даже гитлеровскую германию. Спасибо еще раз что спонсируете фашиста лукаша
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06.01.2021 18:02 Відповісти
Я себе представляю разницу между вашими айтишниками и даунбасскими *беженцами*!
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06.01.2021 18:23 Відповісти
В нас свої енергоблоки на атомних станціях відмикають від мережі.Це ж дурість.
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06.01.2021 18:09 Відповісти
На данный момент порядка 0,9 ГВт недозагрузки только по АЭС.
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06.01.2021 21:32 Відповісти
А тем временем, совместно с отменой льготных 100 квт, отменили и скидку тем у кого электрическое отопление....
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06.01.2021 19:15 Відповісти
Чья бы корова мычала, а юлькины миньоны молчали бы!
Бабыюлина крыша--беня скупил по гривне ПОЛОВИНУ элэнергии у Энергоатома, а что делать второму бедному еврею пиньчуку, правильно---покупать электричество у таракана!
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07.01.2021 01:30 Відповісти
в левом полушарии циркового ********** из шапито 95, летом (работали) если можно так сказать 6 из 15 энергоблоков, сейчас вырабатывают 200 млн. квт.ч. это полный финиш,https://hromadske.ua/ru/posts/ukraina-napolovinu-sokratila-moshnosti-aes-v-polzu-bolee-dorogih-zelenoj-i-ugolnoj-energetiki это последствия правления этого идиота, почитай очень интересно, там полное описание происходящего.
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07.01.2021 12:58 Відповісти
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