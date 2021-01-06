Купівля електроенергії у режиму Лукашенка загрожує співпраці України з ЄС, - Наливайченко

Закупівля електричної енергії з Білоруської АЕС ставить під загрозу партнерські відносини України та країн-членів Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив секретар комітету Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом Валентин Наливайченко.

"Наслідки безглуздого і ймовірно корумпованого рішення про закупівлю електрики з Білорусі будуть доволі серйозними. Більш недолугого зовнішньополітичного рішення від української влади годі було й уявити", - зазначив нардеп.

За його інформацією, в Єврокомісії вкрай розчаровані рішенням України співпрацювати з Білоруською АЕС, якій країни-члени ЄС – Польща, Литва, Латвія та Естонія – оголосили бойкот.

"Сказати, що європейські партнери розчаровані рішенням української влади купувати електрику з Білоруської АЕС, - нічого не сказати. Ще восени 2020-го українська влада на офіційному рівні запевняла партнерів з Євросоюзу, що в жодному разі не планує співпрацювати з путінською АЕС в Білорусі, а з нового року віроломно почала купувати в неї струм", - наголосив Наливайченко.

Нардеп нагадав, що парламенти країн Балтії на законодавчому рівні запровадили заборону на купівлю струму з Білоруської АЕС і завдяки цьому АЕС фактично втратили цільовий ринок збуту.

"Але тут трапилося те, чого європейці і уявити собі не могли, - на допомогу Лукашенку і Путіну прийшла Україна. Що це? - Це ніщо інше, як зухвала диверсія проти національних інтересів України. Російська п‘ята колона всередині країни поставила під загрозу основу основ підтримки нашої держави в ЄС та НАТО", - додав нардеп.

Нагадаємо, імпортні поставки електроенергії з Білоруської АЕС здійснюють три компанії – "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "Донбасенерго" Максима Єфімова і "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

Як повідомлялося раніше, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019-го по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн. Імпорт спровокував найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була запроваджена навесні 2020 року, зокрема, після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялося, що Україна почала імпорт електроенергії з білоруської АЕС Лукашенка.

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