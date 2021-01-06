Купівля електроенергії у режиму Лукашенка загрожує співпраці України з ЄС, - Наливайченко
Закупівля електричної енергії з Білоруської АЕС ставить під загрозу партнерські відносини України та країн-членів Європейського Союзу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив секретар комітету Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом Валентин Наливайченко.
"Наслідки безглуздого і ймовірно корумпованого рішення про закупівлю електрики з Білорусі будуть доволі серйозними. Більш недолугого зовнішньополітичного рішення від української влади годі було й уявити", - зазначив нардеп.
За його інформацією, в Єврокомісії вкрай розчаровані рішенням України співпрацювати з Білоруською АЕС, якій країни-члени ЄС – Польща, Литва, Латвія та Естонія – оголосили бойкот.
"Сказати, що європейські партнери розчаровані рішенням української влади купувати електрику з Білоруської АЕС, - нічого не сказати. Ще восени 2020-го українська влада на офіційному рівні запевняла партнерів з Євросоюзу, що в жодному разі не планує співпрацювати з путінською АЕС в Білорусі, а з нового року віроломно почала купувати в неї струм", - наголосив Наливайченко.
Нардеп нагадав, що парламенти країн Балтії на законодавчому рівні запровадили заборону на купівлю струму з Білоруської АЕС і завдяки цьому АЕС фактично втратили цільовий ринок збуту.
"Але тут трапилося те, чого європейці і уявити собі не могли, - на допомогу Лукашенку і Путіну прийшла Україна. Що це? - Це ніщо інше, як зухвала диверсія проти національних інтересів України. Російська п‘ята колона всередині країни поставила під загрозу основу основ підтримки нашої держави в ЄС та НАТО", - додав нардеп.
Нагадаємо, імпортні поставки електроенергії з Білоруської АЕС здійснюють три компанії – "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "Донбасенерго" Максима Єфімова і "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.
Як повідомлялося раніше, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019-го по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн. Імпорт спровокував найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку.
Тимчасова заборона на імпорт із Росії була запроваджена навесні 2020 року, зокрема, після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.
Раніше повідомлялося, що Україна почала імпорт електроенергії з білоруської АЕС Лукашенка.
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Сем Кіслін знайомий із багатьма впливовими людьми. Серед його партнерів по бізнесу і друзів - Анатолій Франчук (колишній прем'єр-міністр Криму), Рудольф Джуліані (колишній мер Нью-Йорку), Дональд Трамп, інвестиції в Україну він залучав під гарантії Леоніда Кучми, Анатолія Кінаха та Віктора Януковича.[2]
******** источник. Вы , чмошники зелёные, совсем не палитесь.
"...мы свабодныя грамадзяне -свабоднай краiны"
А на справе - нiякага у'плыву грамадцтва на у'ладу не мае.
Ва Украiне як i да 2014 алiгархiчны феадалiзм.
За апошнiя некалькi месяцау' журналiсты знайшлi штук 5 беркутау'-катау' Майдана, якiя амаль з 2016 працуюць у лукашэнкау'скiм АМАПе. Цi Пеця, цi Зяленскi запатрабавау" iх выдаць?!
Анiякiх дэмакратычных прынцыпау' Украiна не мае - "дерибан" краiны, вось адзiная мэта мясцовых элiтак.
Мяне папракаць Лукашэнкам - смешна. Я хоць разумею, што ен злодзей, злачынец, прымiтыу'ная палiтычная жывелiна. А вось ты - "вышывата", нават не прызнаеш, што цябе чарговы раз "на @балi"
А те, що Ви розумієте, що Лука злодій - то неабияке досягнення.
Ну пэу'на, ен жа "курс на Эу'развяз" у канстытуцыю запiсау' - таксама як пуцен "дзiцячыя сняданкi".
дысалкритиковал!
зекомандА с Вошьдьом, у вас с головой всЬо в порядке?.. хто буде сидіти за стратегічно-економічні диверсії проти України?.. невже сама-одна тільки ваша Зеля-дурепа?
А враги будут пользоватья нашей грызней.
Бабыюлина крыша--беня скупил по гривне ПОЛОВИНУ элэнергии у Энергоатома, а что делать второму бедному еврею пиньчуку, правильно---покупать электричество у таракана!