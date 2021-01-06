Покупка электроэнергии у режима Лукашенко грозит сотрудничеству Украины с ЕС, - Наливайченко
Закупка электроэнергии из Белорусской АЭС ставит под угрозу партнерские отношения Украины и стран-членов Европейского Союза.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил секретарь комитета Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Валентин Наливайченко.
"Последствия бессмысленного и вероятно коррумпированного решения о закупке электричества из Беларуси будут довольно серьезными. Более нелепого внешнеполитического решения от украинской власти не могли не представить", - отметил нардеп.
По его информации, в Еврокомиссии крайне разочарованы решением Украины сотрудничать с Белорусской АЭС, которой страны-члены ЕС - Польша, Литва, Латвия и Эстония - объявили бойкот.
"Сказать, что европейские партнеры разочарованы решением украинских властей покупать электричество из Белорусской АЭС, - ничего не сказать. Еще осенью 2020-го украинская власть на официальном уровне уверяла партнеров из Евросоюза, что в любом случае не планирует сотрудничать с путинской АЭС в Беларуси, а с нового года вероломно начала покупать у нее электричество", - подчеркнул Наливайченко.
Нардеп напомнил, что парламенты стран Балтии на законодательном уровне ввели запрет на покупку э/э из Белорусской АЭС и благодаря этому АЭС фактически потеряли целевой рынок сбыта.
"Но тут случилось то, чего европейцы и представить себе не могли - на помощь Лукашенко и Путину пришла Украина. Что это? - Это не что иное, как наглая диверсия против национальных интересов Украины. Российская пятая колонна внутри страны поставила под угрозу основу основ поддержки нашего государства в ЕС и НАТО", - добавил нардеп.
Напомним, импортные поставки электроэнергии с Белорусской АЭС осуществляют три компании - "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЭРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.
Как сообщалось ранее, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн. Импорт спровоцировал крупнейший за годы независимости кризис на энергорынке.
Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 году в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось, что Украина начала импорт электроэнергии с белорусской АЭС Лукашенко.
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Сем Кіслін знайомий із багатьма впливовими людьми. Серед його партнерів по бізнесу і друзів - Анатолій Франчук (колишній прем'єр-міністр Криму), Рудольф Джуліані (колишній мер Нью-Йорку), Дональд Трамп, інвестиції в Україну він залучав під гарантії Леоніда Кучми, Анатолія Кінаха та Віктора Януковича.[2]
******** источник. Вы , чмошники зелёные, совсем не палитесь.
"...мы свабодныя грамадзяне -свабоднай краiны"
А на справе - нiякага у'плыву грамадцтва на у'ладу не мае.
Ва Украiне як i да 2014 алiгархiчны феадалiзм.
За апошнiя некалькi месяцау' журналiсты знайшлi штук 5 беркутау'-катау' Майдана, якiя амаль з 2016 працуюць у лукашэнкау'скiм АМАПе. Цi Пеця, цi Зяленскi запатрабавау" iх выдаць?!
Анiякiх дэмакратычных прынцыпау' Украiна не мае - "дерибан" краiны, вось адзiная мэта мясцовых элiтак.
Мяне папракаць Лукашэнкам - смешна. Я хоць разумею, што ен злодзей, злачынец, прымiтыу'ная палiтычная жывелiна. А вось ты - "вышывата", нават не прызнаеш, што цябе чарговы раз "на @балi"
А те, що Ви розумієте, що Лука злодій - то неабияке досягнення.
Ну пэу'на, ен жа "курс на Эу'развяз" у канстытуцыю запiсау' - таксама як пуцен "дзiцячыя сняданкi".
дысалкритиковал!
зекомандА с Вошьдьом, у вас с головой всЬо в порядке?.. хто буде сидіти за стратегічно-економічні диверсії проти України?.. невже сама-одна тільки ваша Зеля-дурепа?
А враги будут пользоватья нашей грызней.
Бабыюлина крыша--беня скупил по гривне ПОЛОВИНУ элэнергии у Энергоатома, а что делать второму бедному еврею пиньчуку, правильно---покупать электричество у таракана!