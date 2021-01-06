Покупка электроэнергии у режима Лукашенко грозит сотрудничеству Украины с ЕС, - Наливайченко

Закупка электроэнергии из Белорусской АЭС ставит под угрозу партнерские отношения Украины и стран-членов Европейского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил секретарь комитета Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Валентин Наливайченко.

"Последствия бессмысленного и вероятно коррумпированного решения о закупке электричества из Беларуси будут довольно серьезными. Более нелепого внешнеполитического решения от украинской власти не могли не представить", - отметил нардеп.

По его информации, в Еврокомиссии крайне разочарованы решением Украины сотрудничать с Белорусской АЭС, которой страны-члены ЕС - Польша, Литва, Латвия и Эстония - объявили бойкот.

"Сказать, что европейские партнеры разочарованы решением украинских властей покупать электричество из Белорусской АЭС, - ничего не сказать. Еще осенью 2020-го украинская власть на официальном уровне уверяла партнеров из Евросоюза, что в любом случае не планирует сотрудничать с путинской АЭС в Беларуси, а с нового года вероломно начала покупать у нее электричество", - подчеркнул Наливайченко.

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Нардеп напомнил, что парламенты стран Балтии на законодательном уровне ввели запрет на покупку э/э из Белорусской АЭС и благодаря этому АЭС фактически потеряли целевой рынок сбыта.

"Но тут случилось то, чего европейцы и представить себе не могли - на помощь Лукашенко и Путину пришла Украина. Что это? - Это не что иное, как наглая диверсия против национальных интересов Украины. Российская пятая колонна внутри страны поставила под угрозу основу основ поддержки нашего государства в ЕС и НАТО", - добавил нардеп.

Напомним, импортные поставки электроэнергии с Белорусской АЭС осуществляют три компании - "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЭРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.

Как сообщалось ранее, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн. Импорт спровоцировал крупнейший за годы независимости кризис на энергорынке.

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 году в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что Украина начала импорт электроэнергии с белорусской АЭС Лукашенко.

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