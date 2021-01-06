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Покупка электроэнергии у режима Лукашенко грозит сотрудничеству Украины с ЕС, - Наливайченко

Покупка электроэнергии у режима Лукашенко грозит сотрудничеству Украины с ЕС, - Наливайченко

Закупка электроэнергии из Белорусской АЭС ставит под угрозу партнерские отношения Украины и стран-членов Европейского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил секретарь комитета Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Валентин Наливайченко.

"Последствия бессмысленного и вероятно коррумпированного решения о закупке электричества из Беларуси будут довольно серьезными. Более нелепого внешнеполитического решения от украинской власти не могли не представить", - отметил нардеп.

По его информации, в Еврокомиссии крайне разочарованы решением Украины сотрудничать с Белорусской АЭС, которой страны-члены ЕС - Польша, Литва, Латвия и Эстония - объявили бойкот.

"Сказать, что европейские партнеры разочарованы решением украинских властей покупать электричество из Белорусской АЭС, - ничего не сказать. Еще осенью 2020-го украинская власть на официальном уровне уверяла партнеров из Евросоюза, что в любом случае не планирует сотрудничать с путинской АЭС в Беларуси, а с нового года вероломно начала покупать у нее электричество", - подчеркнул Наливайченко.

Также читайте: С сегодняшнего дня отменяется льготный тариф на первые 100 кВт⋅час электроэнергии для населения

Нардеп напомнил, что парламенты стран Балтии на законодательном уровне ввели запрет на покупку э/э из Белорусской АЭС и благодаря этому АЭС фактически потеряли целевой рынок сбыта.

"Но тут случилось то, чего европейцы и представить себе не могли - на помощь Лукашенко и Путину пришла Украина. Что это? - Это не что иное, как наглая диверсия против национальных интересов Украины. Российская пятая колонна внутри страны поставила под угрозу основу основ поддержки нашего государства в ЕС и НАТО", - добавил нардеп.

Напомним, импортные поставки электроэнергии с Белорусской АЭС осуществляют три компании - "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЭРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.

Как сообщалось ранее, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн. Импорт спровоцировал крупнейший за годы независимости кризис на энергорынке.

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 году в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что Украина начала импорт электроэнергии с белорусской АЭС Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деструктивные силы в Украине до сих пор пытаются протолкнуть импорт электричества из России, - Наливайченко

Автор: 

Беларусь (7919) Наливайченко Валентин (894) Евросоюз (17265) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+35
Який дурдом, свої атомні працюють по мінімуму, а ці "господарники" купують у ворога.
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06.01.2021 15:26 Ответить
+30
Зеленому недоумку це те, що треба.
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06.01.2021 15:23 Ответить
+23
так ты ж баран, и призывал голосовать за Зеленского и сам лично за него голосовал!
скажи, у тебя мозг размером с яблоко или с грушу и вытянутый к верху?
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06.01.2021 15:35 Ответить
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Украино- рашкованский миллиардер, с гражданством Америки.
Сем Кіслін знайомий із багатьма впливовими людьми. Серед його партнерів по бізнесу і друзів - Анатолій Франчук (колишній прем'єр-міністр Криму), Рудольф Джуліані (колишній мер Нью-Йорку), Дональд Трамп, інвестиції в Україну він залучав під гарантії Леоніда Кучми, Анатолія Кінаха та Віктора Януковича.[2]
******** источник. Вы , чмошники зелёные, совсем не палитесь.
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06.01.2021 19:26 Ответить
Вот когда об этом заявят официально ФБР и прочие подобные структуры, а не директор гастронома - тогда и поговорим. А пока лучше не постить чушь из источников, которые сами по уши в мутных схемах.
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06.01.2021 19:33 Ответить
а в кацапів газ купувати європейцям норм?
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06.01.2021 15:49 Ответить
европецы могут снять санкции с росии и наложить на Украину, а если много умничать, могут еще и признать крым росийским
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06.01.2021 16:31 Ответить
А тодуі вже я, росіянка , з кулеметом на коцапів піду! Обіцяю!
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06.01.2021 17:52 Ответить
Ага, Європа це знатна шлюха. На террор Сталіна дружньо очі закривали.
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06.01.2021 20:36 Ответить
А шо там Герус прокукурікає? А нічого, у нього на ФБ тиша ще з 22 грудня, певно десь на Мальдівах жопу гріє...
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06.01.2021 15:52 Ответить
Prorosijskaja vlast u vas,kak bi etogo i nado bylo ozidat.Nadejus sto nasa vlast bolse s vasej nebut imet nekakix del takze
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06.01.2021 15:58 Ответить
У фарумчан Цэнзара - гонару, як у касапау'.
"...мы свабодныя грамадзяне -свабоднай краiны"
А на справе - нiякага у'плыву грамадцтва на у'ладу не мае.
Ва Украiне як i да 2014 алiгархiчны феадалiзм.
За апошнiя некалькi месяцау' журналiсты знайшлi штук 5 беркутау'-катау' Майдана, якiя амаль з 2016 працуюць у лукашэнкау'скiм АМАПе. Цi Пеця, цi Зяленскi запатрабавау" iх выдаць?!
Анiякiх дэмакратычных прынцыпау' Украiна не мае - "дерибан" краiны, вось адзiная мэта мясцовых элiтак.
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06.01.2021 15:59 Ответить
Ну, не варто так перебільшувати. В Україні вже шостий президент, а в Білорусі який?
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06.01.2021 16:06 Ответить
А як семы будзе Бойка - будзеш яго у прыклад мне ставiць?
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06.01.2021 16:09 Ответить
А Ви думали я Вам Зєлю в приклад ставлю? Я Вам наочно демонструю здатність народу україни міняти президентів. Але, схоже Ви навряд чи зрозумієте, що це таке взагалі.
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06.01.2021 16:24 Ответить
Не паравадзi стрэлкi - я зауважыу', што перамогi вашых рэвалюцый знiшчаюцца чарговай уладай раз-за разам. А ва Украiне выбары былi з развалу СССР - Януковiча вы таксама выбралi дэмакратычна.
Мяне папракаць Лукашэнкам - смешна. Я хоць разумею, што ен злодзей, злачынец, прымiтыу'ная палiтычная жывелiна. А вось ты - "вышывата", нават не прызнаеш, што цябе чарговы раз "на @балi"
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06.01.2021 16:37 Ответить
Ви вельми нечастий гість на Цензорі, якщо ввжаєте що мене на@бав Зеля або Янукович.
А те, що Ви розумієте, що Лука злодій - то неабияке досягнення.
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06.01.2021 16:50 Ответить
Ха Ха - ну вось я кажу, вышывата, калi ты Пецю за дужкi вывяу'
Ну пэу'на, ен жа "курс на Эу'развяз" у канстытуцыю запiсау' - таксама як пуцен "дзiцячыя сняданкi".
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06.01.2021 17:06 Ответить
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06.01.2021 17:51 Ответить
Звісно, Ви можете писати які завгодно свої думки, навіть і крамольні. Це ж Вам не Білорусь. А у Вашій ситуації критично обговорювати різних президентів України приблизно те саме, що євнухам критично обговорювати різних жінок.
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06.01.2021 19:20 Ответить
У нас что, свой электроэнергии в Украине не хватает? На наших ГЭС, АЭС, ГРЭС, ТЭС и всяких других ЭС вырабатывается недостаточно э/э? НЕ ВЕРЮ
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06.01.2021 16:00 Ответить
В Україні надлишек електроенергіі,Україна гальмує власні енергоблоки АЕС!!))
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06.01.2021 16:04 Ответить
Так а я о чем?
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06.01.2021 16:15 Ответить
валик хочет, что б мы покупали только у ахметова????
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06.01.2021 16:00 Ответить
Зєля принимает со всех сторон как порноактриса. А как дысал критиковал!
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06.01.2021 16:04 Ответить
дешеву українську атомну генерацію згортають на користь бєнє-ринатів, натомість якусь ліву, з-за порєбріка, купують..
зекомандА с Вошьдьом, у вас с головой всЬо в порядке?.. хто буде сидіти за стратегічно-економічні диверсії проти України?.. невже сама-одна тільки ваша Зеля-дурепа?
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06.01.2021 16:07 Ответить
И США и Ес накажут конкретных покупателей белорусской элэнергии.,а не всю Украину.И правильно сделают ! С конфискацией панамских или мальдивских счетов.
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06.01.2021 16:17 Ответить
лучше они наказали зекоманду
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06.01.2021 16:35 Ответить
Пока будут олигархи, которые как пиявки, высасывают кровь из людей, путь в Европу закрыт. На майдане стояли зря, и голосовали за Зеленского тоже зря, вместо избавления от олигархата, вы наоборот, привели их к власти. Последствия уже видны, повышение тарифов. раздеребанивание украинской земли, леса. Вот только олигархи, когда максимально вытянут все ресурсы с земли и людей, уедут по "европах", а вы останетесь у разбитого корыта. Зато весело посмеетесь вместе с клоуном.
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06.01.2021 16:24 Ответить
Купівля електроенергії у режиму Лукашенка загрожує співпраці України з ЄС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 8368
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06.01.2021 16:24 Ответить
Ай яй яй. Бедный гудок😢
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06.01.2021 16:54 Ответить
Я за сотруднечество -всеже ж соседи.
А враги будут пользоватья нашей грызней.
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06.01.2021 19:03 Ответить
"зеленые слуги" должны служит интересам мацковского хозяина ,а не народу Украины ,что они и делают
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06.01.2021 17:09 Ответить
Nacionalnyje vizy zakrojet v Polsu i Baltijskije strani,togda nado budet jexat na zarobotki v Belorus lukosenka vsem najdiot rabotu
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06.01.2021 17:16 Ответить
Україна має імплементувати в своє законодавство санкції наших партнерів проти кривавого режиму луки.
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06.01.2021 17:18 Ответить
другого выхода у нас нет, или Беларусь или Юлины веерные отключения, АЭС полностью развалили, если кто то не согласен напишите в каком сейчас состоянии АЭС, то что одна АЭС попёрдывает на полусогнутых я знаю, то что ахмедка включил свои котлы на максимум и энергии не хватает я знаю, так что до весны Беларусь.
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06.01.2021 17:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/354493 В якому місті вони розвалені?
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06.01.2021 18:08 Ответить
Вадік, ти чьо дурак?! У нас жеж кловун дибільний у власті! І шо куди експортувати?! Нє, кловуна можем, а кому воно надо?!
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06.01.2021 18:17 Ответить
"Спасиб" Украина.. Когда начался у вас замес на Донбассе, беженцев(ваты) хлынуло в Беларусь. Теперь к вам бегут наши айтишники из-за того что репрессии уже перешли даже гитлеровскую германию. Спасибо еще раз что спонсируете фашиста лукаша
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06.01.2021 18:02 Ответить
Я себе представляю разницу между вашими айтишниками и даунбасскими *беженцами*!
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06.01.2021 18:23 Ответить
В нас свої енергоблоки на атомних станціях відмикають від мережі.Це ж дурість.
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06.01.2021 18:09 Ответить
На данный момент порядка 0,9 ГВт недозагрузки только по АЭС.
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06.01.2021 21:32 Ответить
А тем временем, совместно с отменой льготных 100 квт, отменили и скидку тем у кого электрическое отопление....
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06.01.2021 19:15 Ответить
Чья бы корова мычала, а юлькины миньоны молчали бы!
Бабыюлина крыша--беня скупил по гривне ПОЛОВИНУ элэнергии у Энергоатома, а что делать второму бедному еврею пиньчуку, правильно---покупать электричество у таракана!
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07.01.2021 01:30 Ответить
в левом полушарии циркового ********** из шапито 95, летом (работали) если можно так сказать 6 из 15 энергоблоков, сейчас вырабатывают 200 млн. квт.ч. это полный финиш,https://hromadske.ua/ru/posts/ukraina-napolovinu-sokratila-moshnosti-aes-v-polzu-bolee-dorogih-zelenoj-i-ugolnoj-energetiki это последствия правления этого идиота, почитай очень интересно, там полное описание происходящего.
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07.01.2021 12:58 Ответить
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