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Спікерка Палати представників США Пелосі закликала Національну гвардію вивести протестувальників із будівлі Капітолію

Спікерка Палати представників США Пелосі закликала Національну гвардію вивести протестувальників із будівлі Капітолію

Спікерка Палати представників Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі закликала Національну гвардію втрутитися в ситуацію з протестом прихильників Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство USA Today  із посиланням на власні джерела.

Вона попросила військових очистити будинок Капітолію від протестувальників.

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Також читайте: Засідання Конгресу США перервано на тлі протестів, у Вашингтоні запроваджено комендантську годину

Автор: 

Конгрес США (1236) протест (2402) США (23360) Пелосі Ненсі (68)


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Топ коментарі
+40
Кацапы вон нах из капитолия !
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06.01.2021 22:28 Відповісти
+25
Полиция и спецназ начали паковать вату в здании Сената. - USA TODAY Спікерка Палати представників США Пелосі закликала Національну гвардію вивести протестувальників із будівлі Капітолію - Цензор.НЕТ 7005
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06.01.2021 22:35 Відповісти
+20
Взятие "Метро" в Донецке вспомнилось Спікерка Палати представників США Пелосі закликала Національну гвардію вивести протестувальників із будівлі Капітолію - Цензор.НЕТ 8226
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06.01.2021 22:50 Відповісти
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Тобто Америка тільки з корінними американцями, без англійців, ірландців, німців, італійців і т.д.?
І ніщо не каже свобода, як авторитарний недофашистський переворот. Доречі, воно здало назад і навіть його віцепрез Пенс вже відхрещується від нього
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06.01.2021 22:53 Відповісти
А то як? Одні чінгачуки з апачами мають залишитись?
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06.01.2021 22:56 Відповісти
Если америка без мигрантов то это пустыня безлюдная будет .Мигранты создали сша ,как страну в своё время или ты хочешь туда кацапов переселить
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06.01.2021 23:01 Відповісти
https://twitter.com/Marmfarm

https://twitter.com/Marmfarm Марусичка https://twitter.com/Marmfarm @Marmfarm https://twitter.com/Marmfarm/status/1346915178789687296 24 мин

Интересно, как скоро над Капитолием водрузится аквафреш?
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06.01.2021 22:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nWgwgkCdMnQ LIVE: Protesters storm US Capitol as Congress debates Electoral College objections | ABC News
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06.01.2021 22:48 Відповісти
Новая модель Моторолы замечена в здании Капитолия.

Спікерка Палати представників США Пелосі закликала Національну гвардію вивести протестувальників із будівлі Капітолію - Цензор.НЕТ 9535
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06.01.2021 22:49 Відповісти
Та нет, он с другом на Капитолийский шпиль приехал посмотреть!
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06.01.2021 22:52 Відповісти
А тебе беснующиеся ниггеры и разноцветные наркоманы, устроившие погромы в городах, ндравяцца?
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06.01.2021 22:53 Відповісти
Взятие "Метро" в Донецке вспомнилось Спікерка Палати представників США Пелосі закликала Національну гвардію вивести протестувальників із будівлі Капітолію - Цензор.НЕТ 8226
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06.01.2021 22:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/43002

Вы знаете, что в этот раз ЗА Трампа проголосовало на несколько миллионов избирателей больше, чем на прошлых выборах?
Вы знаете, что Трамп создал условия и из Китая в США вернулось более 30 000 компаний?
Вы знаете, что при Трампе, до Ковид, была самая минимальная безработица за последние полвека?
Вы знаете, что он поддерживал отечественного производителя в торговой войне против демпинга китайских товаров?
Вы не помните, откуда пошёл по миру Ковид?
Вы не помните, что именно решения Трампа заблокировали строительство Северного потока-2?
Вы слышали о нескольких кацапских кибератаках, на правительственные сервера при трампе?
Вы знаете. что при Трампе Москва утратила своих главных союзников на Ближнем Востоке - Ирак, Сирию и Египет? Да, не Трамп начинал этот процесс, но он его закончил.
А теперь подумайте, КАК, почему и КТО стоит за идеей голосовать по почте? И почему Байден победил именно за счёт голосов отправленных по почте..
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06.01.2021 22:50 Відповісти
Ага И именно поэтому ржавая падаль хочет развалить демократию и установить личную диктатуру.
Ты или слабоумный - или гебнявый.
Я уде устал слушать за последнее время из каждого утюга:
"Если не трамп, путин, лукашенка (нужное подчеркнуть)
то США, расии, беларусси (нужное подчеркнуть) смерть"
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06.01.2021 22:56 Відповісти
Як ви могли повірити,що Трамп агент цього покидька?

Спікерка Палати представників США Пелосі закликала Національну гвардію вивести протестувальників із будівлі Капітолію - Цензор.НЕТ 8537
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06.01.2021 22:51 Відповісти
в ютюбі була маса каналів кацапських які пропагували ідеологію секту конспіролухів Кьюанон
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06.01.2021 22:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/473086 Я не знаю,про що ви кажете.Але наше населення вірить політологам і блогерам.
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06.01.2021 23:03 Відповісти
Qanon секта маргінальних ракалів які демонізували демократів до краю, і це все добро просували кацапи. ні не чув?пнх
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06.01.2021 23:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/473086 Я за таке не чув.І не повинен чути.
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06.01.2021 23:08 Відповісти
ну звісно ти не повинен чути як кацапи хейтять демократів у допомогу трампону, нашо таке чути, краще картинку запостити
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06.01.2021 23:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/473086 Багато тролів на українських сайтах,з прізвищем Морозов.Ти не один з них?
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06.01.2021 23:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/473086 Мене немає у Фейсбуці.Може є аккаунт якийсь у твіттері? В тебе тут нуль підписників і мене з подібними прізвищами тролі,блокували в твітері,неодноразово.
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06.01.2021 23:48 Відповісти
аж 1 підписник, тільки шо підтвердив його, я тут не особливо коментю і заглядую в акаунт, твітера нема
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06.01.2021 23:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/473086 Хтось видалив твій попередній допис.
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07.01.2021 00:01 Відповісти
я видалив, навіщо залишати всім на огляд свій фейсбук
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07.01.2021 00:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/473086 Так в історії мого браузера він залишився.Може я кацапський троль?
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07.01.2021 00:12 Відповісти
ну залишився і добре, одного не боюсь, а більше мабуть і не бачило
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07.01.2021 00:15 Відповісти
Перхоть с окурка лаптями спадает ...
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06.01.2021 23:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475076 В Україні це падло вихваляють.Говорять що він планує,він знає,він думає і тд.Навіть якщо його критикують і вважають ворогом,то виходить так,що він найрозумніший.Такого бути не може,на москальщині ціла система.Якщо змінять *****,не думаю,що щось кардинально зміниться.
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06.01.2021 23:53 Відповісти
Спікерка Палати представників США Пелосі закликала Національну гвардію вивести протестувальників із будівлі Капітолію - Цензор.НЕТ 9470
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06.01.2021 22:51 Відповісти
Что-то не догоняю - то ли люди дебилы, то ли ботов напустили. Трамп, может, и заигрывает с Путиным и за него голосовала "вата", которая эмигрировала в Америку, но прежде всего, президента выбирают американцы и именно для них, а не для нас, в первую очередь, они смотрят - кто лучше. Демократы слишком левацкие и для многих американцев они являются зудшим злом, чем Трамп, который тупо и прямо высказывается о женщинах, рассовых вопросах и заигрывает с Путиным. Когда начались погромы BLM и антифа напала на протестующих Трампа, которые требовали пересчет голосов, то все кричали "Так им и надо! Это правильно!", а когда протестующие Трампа, увидевшие, что их голос вообще не слышат, решили захватить капитолий, чтобы их услышали, так давить их нацгвардией. За время их протестов, не слышно из новостей, чтобы был разграблен хоть 1 магазин, зато демократы возмущаются.

Да, санкции против России, с очень большой вероятностью, будут вводиться, по сравнению с Трампом, и позиция Америки будет более про Украинская, что нам и выгодно, а с другой стороны, отмена ограничений миграции исламистов и ущемление белых путем введения привелегий для черных - это хуже для Америки прежде всего, а она задаёт тренды. Сперва этот перекос будет в Америке, потом перекинется на Европу, а потом Европа будет требовать и от других стран, которые имеют с ней отношения, чтобы были различные привелегии для рас, ЛГБТ сообществ, исламистов и незаконных мигрантов. Польше уже впаивали штраф за то, что та отказывалась принимать на свою территорию мигрантов, даже не смотря на то, что та решила заменить их украинцами из-за более лучшей интеграции в общество.
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06.01.2021 22:51 Відповісти
Они себе разберутся сами и Европа у себя решать будет как захочет, че ты расплакался то?
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06.01.2021 23:03 Відповісти
А розкажи-но нам, "розумнику", де зараз оті BLM і антифа, які, з твоїми словами підтримують демократів (тобто Байдена)? Чому не вийшли захищати новообраного Президента США? Може тому, що оті BLM і антифа підтримують не демократів, а ***** і їхнє завдання сіяти хаос? Так само, як і твоє - розповсюджувати ********** брехні?
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06.01.2021 23:22 Відповісти
Господи, что за дебил. Во первых, такие погромы уже случались и раньше 1967 (Детройт, закрытие полицейскими бара), 1968 (вся страна, убит Мартин Лютер Кинг), 1973 (Южная Дакота, выступление коренных жителей за свои права), 1992 (Лос Анджелес, судьи оправдали 4-х полицейских, убивших чернокожего Р. Кинга), 2001 (Цинциннати, убит 19-ти летний чернокожий нарушитель Тимати Томас), 2014, 2015, 2016 и так далее.
Во вторых, лично я вижу связь между BLM и демократами, поскольку, BLM выступали в основном в штатах демократов и демократы всегда были на стороне афроамериканцев, поскольку те исправно голосовали за них. Кроме того, во время предвыборной компании, было выгодно сеять беспорядки под предлогом "Посмотрите, что творится при президентстве Трампа. Если бы не он, не было бы такого!"
Почему не вышли защищать? Я без понятия. У них спроси. Наверное потому, что демократам не выгодно выпускать их на улицу, поскольку и без них Байдена сделают президентом, а то если выпустят, придется еще тратиться на ликвидацию последствий в виде компенсаций и прочего.
***** руководит антифа и BLM? У тебя там всё норм в голове? Он может подогревать эти движения, но никак не руководить ими. Если бы он руководил, он бы давно уже выпустил их на улицы именно для того, чтобы не допустить победы Байдена. Но те, кто штурмуют не являются BLM и антифа, так ведь? Значит, это либо недовольные граждане США, либо, как ты выражаешься, прихвостни *****. Но пока я не увидел доказательств, что это именно его прихвостни.
И вообще, забавно наблюдать, как любую точку зрения, которая не нравится, сразу относят в ранг пропаганды от руссо-тв. В отличии от тебя, я задаюсь вопросом, а не тупо иду со стадом, которому удобна только одна позиция.
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07.01.2021 01:24 Відповісти
Полиции шттов пора реально заняться блмщиками их их главарями валить под чистую.А этих ввести нацгвардию и просто валить на повал.Эти ублюдки самое худшее что может быть.Им пофиг на всё.Им главное пострелять пофоткаться и говорить какие они крутые.Это отбитые на голову с оружием отморозки.
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06.01.2021 22:52 Відповісти
ха ха).как ответка прилетела бумерангом за цветные майданы.
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06.01.2021 22:52 Відповісти
Michael MacKay@mhmc· 7 мин

To my American friends: I told you this would happen. So did everyone else who truly understands Russia's invasion of Ukraine. Ignorance is punished with humiliation. Chaos in the Capitol in D.C. today repeats violence at the regional parliament in Simferopol in February 2014.

Моїм американським друзям: я казав вам, що це станеться.
Так само як і всі інші, хто справді розуміє вторгнення Росії в Україну.
Невігластво карається приниженням. Сьогодні Хаос у Капітолії округу Колумбія повторює насильство в обласному парламенті в Сімферополі в лютому 2014 року.
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06.01.2021 22:52 Відповісти
Вы такое загнул... у Капитолия шо , база ЧФ нарабсеи.Здесь внутренние терки , которые полиция легко разрулит. Не, то военные подсобят...Но трампу - кирдык.
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06.01.2021 22:56 Відповісти
Это Вы Мак Кейну скажите, я думаю, он прислушается к Вашему авторитетному мнению.
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06.01.2021 23:01 Відповісти
Вы с дуба грохнулся?
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07.01.2021 00:05 Відповісти
Пелоси Ненси - демократка. 100% рейтинг доверия ЛГБТ США (Human Rights Campaign, HRC) Она не любит республиканцев.
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06.01.2021 22:55 Відповісти
нє, гайз, це ганчірка новососії зрисована з прапорів конфедератів

https://twitter.com/_dopeless

https://twitter.com/_dopeless Yes! Dopeless https://twitter.com/_dopeless @_dopeless https://twitter.com/_dopeless/status/1346911576113102852 46 мин

Прихильники Трампа бігають по Капітолію з ганчіркою "новоросії".
Ну майже. Зміст той самий. Трам - чудовий президент.

Спікерка Палати представників США Пелосі закликала Національну гвардію вивести протестувальників із будівлі Капітолію - Цензор.НЕТ 562
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06.01.2021 22:55 Відповісти
Это флаг конфедерации. Говнороссы его тупо скопировали
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06.01.2021 23:17 Відповісти
https://censor.net/ru/user/83292 Яка нафіг новоросія? Ви хоч знаєте,що це за прапор?
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06.01.2021 23:25 Відповісти
В RNC знайшли бомбу. Враховуючи як Трамп сьогодні кляв республіканців, називаючи їх зрадниками, хтось може отримати за підбурювання до тероризму
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06.01.2021 22:56 Відповісти
Підарашка намагається повторити сценарій Криму?! А ху-ху не *****? Смокчіть за обидві щоки, уроди. Вам тепер за все відсиплеться, і за Капітолій, і за Севастополь, і за Донецьк, ТВАРИНКИ!!!
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06.01.2021 23:03 Відповісти
ну как попросила - сказала Байфден президент через десять дней, а ты получишь 140 лет пожизненное
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06.01.2021 23:21 Відповісти
Просто удалить ???
И всё ???
А морды им, што, бить не будут ???
Не, ну я так не играю !!!
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06.01.2021 23:23 Відповісти
Эта Пелоси настоящая женщина с яйцами, не то что наша Йуля, которая должна есть меньше сладкого
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06.01.2021 23:25 Відповісти
Дальнобойщик Паша (Paus14 наверное) говном исходит на ютубе как Байдена не любит (и Пороха тоже), но за то как любит рыжуюЖабу.
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06.01.2021 23:30 Відповісти
Паша дальнобощик - маланец, работающий пропагандистом под видом дальнобояя.
Иванс Бобровс точно такой же. только заброшен в Германию.
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06.01.2021 23:51 Відповісти
РыжуюЖабу надо сажать на электрофицированный предмет мебели - стульчак с электро-подогревом, пора, ой пора.
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06.01.2021 23:32 Відповісти
Трамп довыйогивается, что ему влепят пулю в зад (и притом свои же).
И будет стыдно и мучительно больно за 4 бесцельных года.
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06.01.2021 23:53 Відповісти
Ольга голубовська солідарна з Пелосі і сказала: « Та нах нам цей Тромб...»
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07.01.2021 00:14 Відповісти
Это США или Белорусь?
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07.01.2021 10:06 Відповісти
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