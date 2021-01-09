Іран покриває винних у катастрофі літака МАУ, - Держдеп США
Влада Ірану покриває винних у катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" в січні 2020 року.
Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ.
Текст заяви розміщено на сайті Державного департаменту сьогодні, 9 січня.
"Власне розслідування Ірану показало, що Корпус вартових Ісламської революції (IRGC) збив літак двома ракетами "земля-повітря". Однак рік потому члени IRGC досі не понесли відповідальності за загибель 176 невинних цивільних пасажирів та екіпажу на борту. Натомість упродовж усього цього тривалого розслідування режим продовжував захищати тих, хто несе відповідальність за це в IRGC", - заявив Помпео.
У повідомленні наголошується, що США з нетерпінням чекають дня, коли іранська влада "оцінить життя іранського народу з тим же завзяттям, з яким вона зараз прикриває злочини своїх чиновників".
Крім того, в Держдепі закликали до справедливого розслідування катастрофи і додали, що американський народ вшановує пам'ять пасажирів та екіпажу рейсу "Міжнародних авіаліній України" PS752, життя яких обірвалося унаслідок трагедії.
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а я оце собі думаю, яка цікава штука - людьска свідомість... і ви ж абсолютно переконані у власній правоті та незаангажованості...
с самолётом...........
Наверное, соседи заранее проверили розу ветров и абсолютно твердо уверены, что ежели в Иране рванет, то ядерное облако за границу в РФ не полетит.
Источник: https://censor.net/ru/n3240862
А "бубочку" с ОП это не волнует.
Они на отдыхе, на курортах.
Это же их самолеты сбили.
крайне не заинтересован напрягать тему и если взглянуть на карту то точка центра тяжести
арабо-мусульманского мира это Иран..... как ни крути.... скажем в последней войнушке азеров
с армянами за Карабах даже Турция которая имеет очень большие притензии из-за курдов к
Ирану вынуждена пока что засунуть язык в.... скажем в варенье........ так что "решения" по дан
ной теме будут в виде всяких озабоченных притензий а общая позиция - выжидать пока как го
ворится разляжется весь пасъянс...... то есть соболезнования родственникам погибших но это
буде глына глына и ещё раз глына......... колёса крутятся мотор ревёт но никто никуда не едет.
Ни одного контраргумента. За что только вам - троллям бабки платят? Вы ж должны доказать читателям, что ваш оппонент не прав, а вы только обзываетесь. И становится очевидно: вам просто нечего возразить. А ведь для суда таких документов на сволочёвого вашего уже немало. Ну - это продажный суд их игнорирует. Но первая же приличная власть их рассмотрит. И придётся ам , неуважаемый трольь, съесть свой пост. Такова традиция...
А теперь серьёзно.
Порошенко принял Украину в июне 2014-го с разрушенной армией, пустой казной, в условиях захваченных Россией территорий Крыма и Донбаса, страны,нашпигованной агентами московии и предателями. При его каленции удалось отстоять государственность Украины, восстановить армию, остановить агрессора и создать мощный антипутинский фронт из ЕС,США, Канады и Японии. На Россию наложили болезненные санкции.
Пётр Порошенко не был ни вором, ни коррупционером - это клевета олигархата и российских агентов, изрыгавшаяся 4 года всеми каналами. Против него все коррупционеры и московия, которая платит.
Итак, Пётр Порошенко в тяжелейших условиях отстоял государственность Украины, смог восстановить армию и организовать антипутинскую коалицию. Он достойный президент.
А олигархи подсунули недалёкому народу пошлый сериал 95 - сработало. В 2014 Украиной восхищался мир. В 2019 мир смеётся над Украиной или недоуменно пожимает плечами.
Последнее, уважаемый Макар. Не нужно хамить оппоненту. Не нужно так уж явно демонстрировать свою невоспитанность. Я проверял все факты.
Вы хам. Обычно я на малограмотных хамов вроде вас, которым угодно кривляться и переходить на личности, на московитских холуев, лакеев олигархов и ольгинских троллей - не реагирую.
Потому, что Американские сенаторы/конгрессмены, Госдепартамент США делает то, что должны были уже давнно сделать представители МИД Украины, Офиса Президента, сам Президент Украины - занять бескомпромиссную и жесткую международную позицию по отношению к Ирану, в частности сразу после сбития КСИР нашего самолета и давить иранских мразей.
Но Президент торчок Зеленский и его ватное окружение - все эти Миндичи, Шефиры, Ермаки, Тимошенки, Тищенки, Татаровы, Трофимовы - все сплошь сцыкуны и предатели.
И так совпало: Зеленский в Омане!