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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран покриває винних у катастрофі літака МАУ, - Держдеп США

Іран покриває винних у катастрофі літака МАУ, - Держдеп США

Влада Ірану покриває винних у катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" в січні 2020 року.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ.

Текст заяви розміщено на сайті Державного департаменту сьогодні, 9 січня.

"Власне розслідування Ірану показало, що Корпус вартових Ісламської революції (IRGC) збив літак двома ракетами "земля-повітря". Однак рік потому члени IRGC досі не понесли відповідальності за загибель 176 невинних цивільних пасажирів та екіпажу на борту. Натомість упродовж усього цього тривалого розслідування режим продовжував захищати тих, хто несе відповідальність за це в IRGC", - заявив Помпео.

Читайте також: Канада працює над притягненням Ірану до відповідальності за аварію літака МАУ, - глава МЗС Шампань

У повідомленні наголошується, що США з нетерпінням чекають дня, коли іранська влада "оцінить життя іранського народу з тим же завзяттям, з яким вона зараз прикриває злочини своїх чиновників".

Крім того, в Держдепі закликали до справедливого розслідування катастрофи і додали, що американський народ вшановує пам'ять пасажирів та екіпажу рейсу "Міжнародних авіаліній України" PS752, життя яких обірвалося унаслідок трагедії.

Читайте також: Україна єдина залишилася розслідувати цю трагедію, - Мамедов про катастрофу літака МАУ в Ірані

Автор: 

Держдепартамент США (1650) Іран (2069) Помпео Майк (338)


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Топ коментарі
+12
Де щось в світі трапилось - шукайте сліди лаптєй.
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09.01.2021 23:48 Відповісти
+10
опля...
Фактична відставка Трампа дає себе знати...
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09.01.2021 23:20 Відповісти
+8
Иуде «янелоху 42 « какая разница ? Оно приготовило запасные «аэродромы» , оффшоры пополняет барыжа на вакцинах ,войне , лохдауне ,развлекается на лыжах , а рашисты не дремлят
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09.01.2021 23:23 Відповісти
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Когда Штаты завалили пассажирский лайнер в 1988 или Совок - в 1983, у них никто даже выговора не получил.
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09.01.2021 23:08 Відповісти
Ты обстоятельства путаешь
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09.01.2021 23:20 Відповісти
Он не путает. Просто он Рашу и ее прихвостней во все места без устали целует.
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10.01.2021 00:37 Відповісти
когда-хуюлда...тут разговор за PS752, а не за мировую справедливость
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09.01.2021 23:56 Відповісти
Тоже читал версию(западных журналистов) , шо в катастрофе над Локкбери замешаны срецслужбы США.
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10.01.2021 06:12 Відповісти
Так може там вина не только иранцев, поэтому и прикрывают...
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09.01.2021 23:15 Відповісти
опля...
Фактична відставка Трампа дає себе знати...
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09.01.2021 23:20 Відповісти
Только хотел об этом написать
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09.01.2021 23:27 Відповісти
яким чином?
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09.01.2021 23:41 Відповісти
Помпео почуває себе вільніше, і не оглядається на шефа.
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09.01.2021 23:56 Відповісти
Держдеп і сам Трамп ніколи себе жодним чином не обмежували себе у політиці щодо Ірану... різкі заяви конкретно від Помпео звучали ПОСТІЙНО! можете прогуглити для приколу
а я оце собі думаю, яка цікава штука - людьска свідомість... і ви ж абсолютно переконані у власній правоті та незаангажованості...
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10.01.2021 02:51 Відповісти
Мною замечено повседневно что походу все чурбаны и им подобные очень туго расстаются с баблом, а шо не так разве ребята ,ну внесите поправку если не прав ,
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09.01.2021 23:22 Відповісти
Иуде «янелоху 42 « какая разница ? Оно приготовило запасные «аэродромы» , оффшоры пополняет барыжа на вакцинах ,войне , лохдауне ,развлекается на лыжах , а рашисты не дремлят
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09.01.2021 23:23 Відповісти
это понятно. виновный первым делом скажет, что ему нужен руцкоговорящий переводчик.
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09.01.2021 23:24 Відповісти
Де щось в світі трапилось - шукайте сліди лаптєй.
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09.01.2021 23:48 Відповісти
Так,з пейсами й у лаптях
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10.01.2021 00:06 Відповісти
Збили навмисно, аби знищити свого фізика-втікача.
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10.01.2021 01:07 Відповісти
не исключено- это была одна из версий что сбивали что-то или кого-то понятно что вместе
с самолётом...........
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10.01.2021 07:49 Відповісти
Иран покрывает убийц самолета. А его спонсор тоталитарная рашка покрывает фашистский иран. Замкнутый круг получается
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10.01.2021 01:13 Відповісти
Мне особенно нравится помощь РФ аятоллам с реактором в Бушере.
Наверное, соседи заранее проверили розу ветров и абсолютно твердо уверены, что ежели в Иране рванет, то ядерное облако за границу в РФ не полетит.
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10.01.2021 05:51 Відповісти
Сбили в наглую чтобы поставить Запад на уши . В самолете было очень много граждан из стран Запада т.к прямых рейсов в Иран из Западных стран было недостаточно из за санкций .Точно также как сбили малайзийский Боинг над Донбассом в 2014 году
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10.01.2021 01:16 Відповісти
Сбивали российские спецы на службе у Ирана, чтобы бубочку напугать. Предварительно ослу в омане рассказали как надо себя вести, чтобы в следующий раз они не сбили самолёт бубочки.
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10.01.2021 07:44 Відповісти
Вот это с высочайшей вероятностью.
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10.01.2021 23:41 Відповісти
"Власти Ирана покрывают виновных в крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года."
Источник: https://censor.net/ru/n3240862

А "бубочку" с ОП это не волнует.
Они на отдыхе, на курортах.
Это же их самолеты сбили.
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10.01.2021 05:49 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЖЕСТКО ИХ НАКАЗАТЬ ВПЛОТЬ ДО ЯДЕРНОГО УДАРА ПО ИРАНУ !!!
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10.01.2021 07:40 Відповісти
за куклу бубочку понятно кто решает будем писать как есть - наш олигархический директорат
крайне не заинтересован напрягать тему и если взглянуть на карту то точка центра тяжести
арабо-мусульманского мира это Иран..... как ни крути.... скажем в последней войнушке азеров
с армянами за Карабах даже Турция которая имеет очень большие притензии из-за курдов к
Ирану вынуждена пока что засунуть язык в.... скажем в варенье........ так что "решения" по дан
ной теме будут в виде всяких озабоченных притензий а общая позиция - выжидать пока как го
ворится разляжется весь пасъянс...... то есть соболезнования родственникам погибших но это
буде глына глына и ещё раз глына......... колёса крутятся мотор ревёт но никто никуда не едет.
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10.01.2021 08:06 Відповісти
Если отдать чёрные ящики, да ещё и честно все расследовать , то выяснится, что Иран и не сбивал.. а сбивали товарищи -«помощники»... потому, что незачем было Ирану сбивать украинский самолёт.
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10.01.2021 09:37 Відповісти
Так Иран видит, что УКраине не горит....Так почему бы и не откосить? Традиционная картинка: О том, что рашка обстреливает из ростовской области Украину - первыми сообщает Франция! О том, чей БУК - первыми сообщают граждане из других стран, проведшие своё расследование..О том, что сбит украирский Боинг над Тегераном - первыми сообщают канадцы... То , что случается с Украиной беспокоит кого угодно , только не украинских барых у власти. Сволочёвый гетьман, например, в день Иловайской трагедии офшоры открывал... Мир ввёл санкции против рашки , а сволочёвый с ней торговал, держал там свои заводы, а от других стран требовал, чтоб они через санкции терпели убытки. Нынешний зелёный киндерсюрприз тоже в рашке бизнес крутит и дивиденды оттуда получает. А потом "забывает" задекларировать,,, Так чего Ирану на попу припадать,когда он видит, что Украине по*** этот БОинг и эти погибшие? Точно так же и англичане. Они ослабили санкции по Крыму - ай-ай-ай, какие буки! А что - Украина припадает на попу его вернуть?!
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10.01.2021 11:33 Відповісти
Сильно написано. Но тролли правду не терпят. Быстро тебя в спам закатают чтобы помалкивал
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10.01.2021 13:33 Відповісти
Спасибо. И мне *** на троллей.
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10.01.2021 14:28 Відповісти
Макар: в части Порошенко злостно врёте: в угоду московии и олигархату.
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10.01.2021 23:44 Відповісти
https://censor.net/ru/user/441759
Ни одного контраргумента. За что только вам - троллям бабки платят? Вы ж должны доказать читателям, что ваш оппонент не прав, а вы только обзываетесь. И становится очевидно: вам просто нечего возразить. А ведь для суда таких документов на сволочёвого вашего уже немало. Ну - это продажный суд их игнорирует. Но первая же приличная власть их рассмотрит. И придётся ам , неуважаемый трольь, съесть свой пост. Такова традиция...
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11.01.2021 00:35 Відповісти
Makar Baboker: "вы хочете аргументов? их у меня есть!"
А теперь серьёзно.
Порошенко принял Украину в июне 2014-го с разрушенной армией, пустой казной, в условиях захваченных Россией территорий Крыма и Донбаса, страны,нашпигованной агентами московии и предателями. При его каленции удалось отстоять государственность Украины, восстановить армию, остановить агрессора и создать мощный антипутинский фронт из ЕС,США, Канады и Японии. На Россию наложили болезненные санкции.
Пётр Порошенко не был ни вором, ни коррупционером - это клевета олигархата и российских агентов, изрыгавшаяся 4 года всеми каналами. Против него все коррупционеры и московия, которая платит.
Итак, Пётр Порошенко в тяжелейших условиях отстоял государственность Украины, смог восстановить армию и организовать антипутинскую коалицию. Он достойный президент.
А олигархи подсунули недалёкому народу пошлый сериал 95 - сработало. В 2014 Украиной восхищался мир. В 2019 мир смеётся над Украиной или недоуменно пожимает плечами.
Последнее, уважаемый Макар. Не нужно хамить оппоненту. Не нужно так уж явно демонстрировать свою невоспитанность. Я проверял все факты.
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11.01.2021 16:31 Відповісти
Чтобы говорить серьёзно - не стоит подсовывать оппоненту порохоботские темники. "Порошенко принял страну... " "не был ни вором, ни коррупционером".... принесите носовой платок.. я рыдаю от просветления.... Порошенко , обманув избирателей посулами мира ща две недели и достойной оплатой бойцов на фронте, сп**л страну по непредписанной Конституцией процедуре "однотуровых выборов" ... Олигархи его оклеветали ?! Бедняга ! Ещё один платочек принесите !!! Кто его так не любит? Ахметов, с которым он в основных отраслях пополам и потому такие были цены за газ и электричество , с которым он пилил серую зону и роттредам+ ? Фирташ, которому он - при блокаде Крыма - починил ЛЭП для его титановых заводов ? Российские агенты - которым он на стройку крымского моста поставлял аккумуляторы для грузовиков ? Злые российские агенты не закрыли ни одно из его 104-х предприятий на своей территории..Торговали с ним сжиженным газом и удобрениями... Патриот, блин? Тогда поговорим - о перемирии с сепарами вместо "АТО за 2 недели" (во время которого рашка помеляа сепарам стрелковое оружине на танки и грады) об иловайском расстреле по согласованию с Главштабом РФ, про "Жму вам руку" - в беседах с х"""лом, о Дебальцево и ДАПе которые он тайно сдал уже после подписания минских туалетных бумажек, не предупредив находившиеся там части ВСУ, поговорим о 300 км территорий южнее Донецка, которые будучи под контролем Украины по минску - не известно с каких херов - были отданы сепарам... Поговорим об тайном отъезде главнокомандующего из страны без издания приказа о передаче полномочий на время отбытия по военной необходимости на Мальдивы ! Откуда он знал, что в эту неделю не будет атаки по всему фронту ? Х""лдо пообщало? У генштаба рФ отпуск попросил ? Ты мне не Мэрри Поппинс , брехло порохобоское , чтоб мне нотации по этикету читать... Ты сообщник вора и убийцы украинцев, сказочник, блин. А факты ... возьми подготовленные к суду делА на петю и там проверь факты ещё раз....
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12.01.2021 10:59 Відповісти
Обговорювати всю несітницю, що ви тут навели, немає сенсу.

Вы хам. Обычно я на малограмотных хамов вроде вас, которым угодно кривляться и переходить на личности, на московитских холуев, лакеев олигархов и ольгинских троллей - не реагирую.
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12.01.2021 22:21 Відповісти
Поступове відходження Іраном від дружніх івдносин з Україною...Нагадаю,з Іраном Україну раніше пов"язувало спільне підприємство з будівництва літаків...Колись,Іран,після руйнівного землетрусу,Україні-єдиній з немусульманських країн дозволив надати гуманітарну і технічну допомогу.Та бачу,дружба з ****** швидко руйнує нормальних людей...
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10.01.2021 12:15 Відповісти
Иран был нормальной страной до 1978 года . Ну как Турция сегодняшняя .Полно туристов туда ездило , экономика росла у них , ковры , фрукты и нефть продавали
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10.01.2021 13:42 Відповісти
Похоже на начало процесса "припомнить все".
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10.01.2021 15:28 Відповісти
Теперь понимаете, почему сейчас на некоторое, переходное время нам в Украине нужно "внешнее управление из США"?
Потому, что Американские сенаторы/конгрессмены, Госдепартамент США делает то, что должны были уже давнно сделать представители МИД Украины, Офиса Президента, сам Президент Украины - занять бескомпромиссную и жесткую международную позицию по отношению к Ирану, в частности сразу после сбития КСИР нашего самолета и давить иранских мразей.
Но Президент торчок Зеленский и его ватное окружение - все эти Миндичи, Шефиры, Ермаки, Тимошенки, Тищенки, Татаровы, Трофимовы - все сплошь сцыкуны и предатели.
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10.01.2021 15:56 Відповісти
И аналогичная ситуация по всем внешнеполитическим вопросам.
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10.01.2021 15:57 Відповісти
Ирану заплатили за этот выстрел. Угадайте, кто?
И так совпало: Зеленский в Омане!
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10.01.2021 23:38 Відповісти
 
 