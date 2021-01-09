Іран покриває винних у катастрофі літака МАУ, - Держдеп США

Влада Ірану покриває винних у катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" в січні 2020 року.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ.

Текст заяви розміщено на сайті Державного департаменту сьогодні, 9 січня.

"Власне розслідування Ірану показало, що Корпус вартових Ісламської революції (IRGC) збив літак двома ракетами "земля-повітря". Однак рік потому члени IRGC досі не понесли відповідальності за загибель 176 невинних цивільних пасажирів та екіпажу на борту. Натомість упродовж усього цього тривалого розслідування режим продовжував захищати тих, хто несе відповідальність за це в IRGC", - заявив Помпео.

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У повідомленні наголошується, що США з нетерпінням чекають дня, коли іранська влада "оцінить життя іранського народу з тим же завзяттям, з яким вона зараз прикриває злочини своїх чиновників".

Крім того, в Держдепі закликали до справедливого розслідування катастрофи і додали, що американський народ вшановує пам'ять пасажирів та екіпажу рейсу "Міжнародних авіаліній України" PS752, життя яких обірвалося унаслідок трагедії.

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