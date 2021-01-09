Иран покрывает виновных в катастрофе самолета МАУ, - Госдеп США
Власти Ирана покрывают виновных в крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года.
Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Цензор.НЕТ.
Текст заявления размещен на сайте Государственного департамента сегодня, 9 января.
"Собственное расследование Ирана показало, что Корпус стражей Исламской революции (IRGC) сбил самолет двумя ракетами "земля-воздух". Однако через год члены IRGC до сих пор не понесли ответственности за гибель 176 невинных гражданских пассажиров и экипажа на борту. Зато в течение всего этого длительного расследования режим продолжал защищать тех, кто несет ответственность за это в IRGC", - заявил Помпео.
В сообщении отмечается, что США с нетерпением ждут дня, когда иранские власти "оценят жизни иранского народа с тем же рвением, с которым они сейчас прикрывают преступления своих чиновников".
Кроме того, в Госдепе призвали к справедливому расследованию катастрофы и добавили - американский народ чтит память пассажиров и экипажа рейса международных авиалиний Украины PS752, жизнь которых оборвалась в результате трагедии.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
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а я оце собі думаю, яка цікава штука - людьска свідомість... і ви ж абсолютно переконані у власній правоті та незаангажованості...
с самолётом...........
Наверное, соседи заранее проверили розу ветров и абсолютно твердо уверены, что ежели в Иране рванет, то ядерное облако за границу в РФ не полетит.
Источник: https://censor.net/ru/n3240862
А "бубочку" с ОП это не волнует.
Они на отдыхе, на курортах.
Это же их самолеты сбили.
крайне не заинтересован напрягать тему и если взглянуть на карту то точка центра тяжести
арабо-мусульманского мира это Иран..... как ни крути.... скажем в последней войнушке азеров
с армянами за Карабах даже Турция которая имеет очень большие притензии из-за курдов к
Ирану вынуждена пока что засунуть язык в.... скажем в варенье........ так что "решения" по дан
ной теме будут в виде всяких озабоченных притензий а общая позиция - выжидать пока как го
ворится разляжется весь пасъянс...... то есть соболезнования родственникам погибших но это
буде глына глына и ещё раз глына......... колёса крутятся мотор ревёт но никто никуда не едет.
Ни одного контраргумента. За что только вам - троллям бабки платят? Вы ж должны доказать читателям, что ваш оппонент не прав, а вы только обзываетесь. И становится очевидно: вам просто нечего возразить. А ведь для суда таких документов на сволочёвого вашего уже немало. Ну - это продажный суд их игнорирует. Но первая же приличная власть их рассмотрит. И придётся ам , неуважаемый трольь, съесть свой пост. Такова традиция...
А теперь серьёзно.
Порошенко принял Украину в июне 2014-го с разрушенной армией, пустой казной, в условиях захваченных Россией территорий Крыма и Донбаса, страны,нашпигованной агентами московии и предателями. При его каленции удалось отстоять государственность Украины, восстановить армию, остановить агрессора и создать мощный антипутинский фронт из ЕС,США, Канады и Японии. На Россию наложили болезненные санкции.
Пётр Порошенко не был ни вором, ни коррупционером - это клевета олигархата и российских агентов, изрыгавшаяся 4 года всеми каналами. Против него все коррупционеры и московия, которая платит.
Итак, Пётр Порошенко в тяжелейших условиях отстоял государственность Украины, смог восстановить армию и организовать антипутинскую коалицию. Он достойный президент.
А олигархи подсунули недалёкому народу пошлый сериал 95 - сработало. В 2014 Украиной восхищался мир. В 2019 мир смеётся над Украиной или недоуменно пожимает плечами.
Последнее, уважаемый Макар. Не нужно хамить оппоненту. Не нужно так уж явно демонстрировать свою невоспитанность. Я проверял все факты.
Вы хам. Обычно я на малограмотных хамов вроде вас, которым угодно кривляться и переходить на личности, на московитских холуев, лакеев олигархов и ольгинских троллей - не реагирую.
Потому, что Американские сенаторы/конгрессмены, Госдепартамент США делает то, что должны были уже давнно сделать представители МИД Украины, Офиса Президента, сам Президент Украины - занять бескомпромиссную и жесткую международную позицию по отношению к Ирану, в частности сразу после сбития КСИР нашего самолета и давить иранских мразей.
Но Президент торчок Зеленский и его ватное окружение - все эти Миндичи, Шефиры, Ермаки, Тимошенки, Тищенки, Татаровы, Трофимовы - все сплошь сцыкуны и предатели.
И так совпало: Зеленский в Омане!