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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран покрывает виновных в катастрофе самолета МАУ, - Госдеп США

Иран покрывает виновных в катастрофе самолета МАУ, - Госдеп США

Власти Ирана покрывают виновных в крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Цензор.НЕТ.

Текст заявления размещен на сайте Государственного департамента сегодня, 9 января.

"Собственное расследование Ирана показало, что Корпус стражей Исламской революции (IRGC) сбил самолет двумя ракетами "земля-воздух". Однако через год члены IRGC до сих пор не понесли ответственности за гибель 176 невинных гражданских пассажиров и экипажа на борту. Зато в течение всего этого длительного расследования режим продолжал защищать тех, кто несет ответственность за это в IRGC", - заявил Помпео.

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В сообщении отмечается, что США с нетерпением ждут дня, когда иранские власти "оценят жизни иранского народа с тем же рвением, с которым они сейчас прикрывают преступления своих чиновников".

Кроме того, в Госдепе призвали к справедливому расследованию катастрофы и добавили - американский народ чтит память пассажиров и экипажа рейса международных авиалиний Украины PS752, жизнь которых оборвалась в результате трагедии.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Госдепартамент США (1853) Иран (1830) Помпео Майк (341)


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Топ комментарии
+12
Де щось в світі трапилось - шукайте сліди лаптєй.
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09.01.2021 23:48 Ответить
+10
опля...
Фактична відставка Трампа дає себе знати...
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09.01.2021 23:20 Ответить
+8
Иуде «янелоху 42 « какая разница ? Оно приготовило запасные «аэродромы» , оффшоры пополняет барыжа на вакцинах ,войне , лохдауне ,развлекается на лыжах , а рашисты не дремлят
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09.01.2021 23:23 Ответить
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Когда Штаты завалили пассажирский лайнер в 1988 или Совок - в 1983, у них никто даже выговора не получил.
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09.01.2021 23:08 Ответить
Ты обстоятельства путаешь
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09.01.2021 23:20 Ответить
Он не путает. Просто он Рашу и ее прихвостней во все места без устали целует.
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10.01.2021 00:37 Ответить
когда-хуюлда...тут разговор за PS752, а не за мировую справедливость
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09.01.2021 23:56 Ответить
Тоже читал версию(западных журналистов) , шо в катастрофе над Локкбери замешаны срецслужбы США.
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10.01.2021 06:12 Ответить
Так може там вина не только иранцев, поэтому и прикрывают...
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09.01.2021 23:15 Ответить
опля...
Фактична відставка Трампа дає себе знати...
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09.01.2021 23:20 Ответить
Только хотел об этом написать
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09.01.2021 23:27 Ответить
яким чином?
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09.01.2021 23:41 Ответить
Помпео почуває себе вільніше, і не оглядається на шефа.
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09.01.2021 23:56 Ответить
Держдеп і сам Трамп ніколи себе жодним чином не обмежували себе у політиці щодо Ірану... різкі заяви конкретно від Помпео звучали ПОСТІЙНО! можете прогуглити для приколу
а я оце собі думаю, яка цікава штука - людьска свідомість... і ви ж абсолютно переконані у власній правоті та незаангажованості...
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10.01.2021 02:51 Ответить
Мною замечено повседневно что походу все чурбаны и им подобные очень туго расстаются с баблом, а шо не так разве ребята ,ну внесите поправку если не прав ,
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09.01.2021 23:22 Ответить
Иуде «янелоху 42 « какая разница ? Оно приготовило запасные «аэродромы» , оффшоры пополняет барыжа на вакцинах ,войне , лохдауне ,развлекается на лыжах , а рашисты не дремлят
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09.01.2021 23:23 Ответить
это понятно. виновный первым делом скажет, что ему нужен руцкоговорящий переводчик.
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09.01.2021 23:24 Ответить
Де щось в світі трапилось - шукайте сліди лаптєй.
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09.01.2021 23:48 Ответить
Так,з пейсами й у лаптях
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10.01.2021 00:06 Ответить
Збили навмисно, аби знищити свого фізика-втікача.
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10.01.2021 01:07 Ответить
не исключено- это была одна из версий что сбивали что-то или кого-то понятно что вместе
с самолётом...........
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10.01.2021 07:49 Ответить
Иран покрывает убийц самолета. А его спонсор тоталитарная рашка покрывает фашистский иран. Замкнутый круг получается
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10.01.2021 01:13 Ответить
Мне особенно нравится помощь РФ аятоллам с реактором в Бушере.
Наверное, соседи заранее проверили розу ветров и абсолютно твердо уверены, что ежели в Иране рванет, то ядерное облако за границу в РФ не полетит.
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10.01.2021 05:51 Ответить
Сбили в наглую чтобы поставить Запад на уши . В самолете было очень много граждан из стран Запада т.к прямых рейсов в Иран из Западных стран было недостаточно из за санкций .Точно также как сбили малайзийский Боинг над Донбассом в 2014 году
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10.01.2021 01:16 Ответить
Сбивали российские спецы на службе у Ирана, чтобы бубочку напугать. Предварительно ослу в омане рассказали как надо себя вести, чтобы в следующий раз они не сбили самолёт бубочки.
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10.01.2021 07:44 Ответить
Вот это с высочайшей вероятностью.
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10.01.2021 23:41 Ответить
"Власти Ирана покрывают виновных в крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года."
Источник: https://censor.net/ru/n3240862

А "бубочку" с ОП это не волнует.
Они на отдыхе, на курортах.
Это же их самолеты сбили.
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10.01.2021 05:49 Ответить
НЕОБХОДИМО ЖЕСТКО ИХ НАКАЗАТЬ ВПЛОТЬ ДО ЯДЕРНОГО УДАРА ПО ИРАНУ !!!
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10.01.2021 07:40 Ответить
за куклу бубочку понятно кто решает будем писать как есть - наш олигархический директорат
крайне не заинтересован напрягать тему и если взглянуть на карту то точка центра тяжести
арабо-мусульманского мира это Иран..... как ни крути.... скажем в последней войнушке азеров
с армянами за Карабах даже Турция которая имеет очень большие притензии из-за курдов к
Ирану вынуждена пока что засунуть язык в.... скажем в варенье........ так что "решения" по дан
ной теме будут в виде всяких озабоченных притензий а общая позиция - выжидать пока как го
ворится разляжется весь пасъянс...... то есть соболезнования родственникам погибших но это
буде глына глына и ещё раз глына......... колёса крутятся мотор ревёт но никто никуда не едет.
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10.01.2021 08:06 Ответить
Если отдать чёрные ящики, да ещё и честно все расследовать , то выяснится, что Иран и не сбивал.. а сбивали товарищи -«помощники»... потому, что незачем было Ирану сбивать украинский самолёт.
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10.01.2021 09:37 Ответить
Так Иран видит, что УКраине не горит....Так почему бы и не откосить? Традиционная картинка: О том, что рашка обстреливает из ростовской области Украину - первыми сообщает Франция! О том, чей БУК - первыми сообщают граждане из других стран, проведшие своё расследование..О том, что сбит украирский Боинг над Тегераном - первыми сообщают канадцы... То , что случается с Украиной беспокоит кого угодно , только не украинских барых у власти. Сволочёвый гетьман, например, в день Иловайской трагедии офшоры открывал... Мир ввёл санкции против рашки , а сволочёвый с ней торговал, держал там свои заводы, а от других стран требовал, чтоб они через санкции терпели убытки. Нынешний зелёный киндерсюрприз тоже в рашке бизнес крутит и дивиденды оттуда получает. А потом "забывает" задекларировать,,, Так чего Ирану на попу припадать,когда он видит, что Украине по*** этот БОинг и эти погибшие? Точно так же и англичане. Они ослабили санкции по Крыму - ай-ай-ай, какие буки! А что - Украина припадает на попу его вернуть?!
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10.01.2021 11:33 Ответить
Сильно написано. Но тролли правду не терпят. Быстро тебя в спам закатают чтобы помалкивал
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10.01.2021 13:33 Ответить
Спасибо. И мне *** на троллей.
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10.01.2021 14:28 Ответить
Макар: в части Порошенко злостно врёте: в угоду московии и олигархату.
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10.01.2021 23:44 Ответить
https://censor.net/ru/user/441759
Ни одного контраргумента. За что только вам - троллям бабки платят? Вы ж должны доказать читателям, что ваш оппонент не прав, а вы только обзываетесь. И становится очевидно: вам просто нечего возразить. А ведь для суда таких документов на сволочёвого вашего уже немало. Ну - это продажный суд их игнорирует. Но первая же приличная власть их рассмотрит. И придётся ам , неуважаемый трольь, съесть свой пост. Такова традиция...
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11.01.2021 00:35 Ответить
Makar Baboker: "вы хочете аргументов? их у меня есть!"
А теперь серьёзно.
Порошенко принял Украину в июне 2014-го с разрушенной армией, пустой казной, в условиях захваченных Россией территорий Крыма и Донбаса, страны,нашпигованной агентами московии и предателями. При его каленции удалось отстоять государственность Украины, восстановить армию, остановить агрессора и создать мощный антипутинский фронт из ЕС,США, Канады и Японии. На Россию наложили болезненные санкции.
Пётр Порошенко не был ни вором, ни коррупционером - это клевета олигархата и российских агентов, изрыгавшаяся 4 года всеми каналами. Против него все коррупционеры и московия, которая платит.
Итак, Пётр Порошенко в тяжелейших условиях отстоял государственность Украины, смог восстановить армию и организовать антипутинскую коалицию. Он достойный президент.
А олигархи подсунули недалёкому народу пошлый сериал 95 - сработало. В 2014 Украиной восхищался мир. В 2019 мир смеётся над Украиной или недоуменно пожимает плечами.
Последнее, уважаемый Макар. Не нужно хамить оппоненту. Не нужно так уж явно демонстрировать свою невоспитанность. Я проверял все факты.
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11.01.2021 16:31 Ответить
Чтобы говорить серьёзно - не стоит подсовывать оппоненту порохоботские темники. "Порошенко принял страну... " "не был ни вором, ни коррупционером".... принесите носовой платок.. я рыдаю от просветления.... Порошенко , обманув избирателей посулами мира ща две недели и достойной оплатой бойцов на фронте, сп**л страну по непредписанной Конституцией процедуре "однотуровых выборов" ... Олигархи его оклеветали ?! Бедняга ! Ещё один платочек принесите !!! Кто его так не любит? Ахметов, с которым он в основных отраслях пополам и потому такие были цены за газ и электричество , с которым он пилил серую зону и роттредам+ ? Фирташ, которому он - при блокаде Крыма - починил ЛЭП для его титановых заводов ? Российские агенты - которым он на стройку крымского моста поставлял аккумуляторы для грузовиков ? Злые российские агенты не закрыли ни одно из его 104-х предприятий на своей территории..Торговали с ним сжиженным газом и удобрениями... Патриот, блин? Тогда поговорим - о перемирии с сепарами вместо "АТО за 2 недели" (во время которого рашка помеляа сепарам стрелковое оружине на танки и грады) об иловайском расстреле по согласованию с Главштабом РФ, про "Жму вам руку" - в беседах с х"""лом, о Дебальцево и ДАПе которые он тайно сдал уже после подписания минских туалетных бумажек, не предупредив находившиеся там части ВСУ, поговорим о 300 км территорий южнее Донецка, которые будучи под контролем Украины по минску - не известно с каких херов - были отданы сепарам... Поговорим об тайном отъезде главнокомандующего из страны без издания приказа о передаче полномочий на время отбытия по военной необходимости на Мальдивы ! Откуда он знал, что в эту неделю не будет атаки по всему фронту ? Х""лдо пообщало? У генштаба рФ отпуск попросил ? Ты мне не Мэрри Поппинс , брехло порохобоское , чтоб мне нотации по этикету читать... Ты сообщник вора и убийцы украинцев, сказочник, блин. А факты ... возьми подготовленные к суду делА на петю и там проверь факты ещё раз....
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12.01.2021 10:59 Ответить
Обговорювати всю несітницю, що ви тут навели, немає сенсу.

Вы хам. Обычно я на малограмотных хамов вроде вас, которым угодно кривляться и переходить на личности, на московитских холуев, лакеев олигархов и ольгинских троллей - не реагирую.
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12.01.2021 22:21 Ответить
Поступове відходження Іраном від дружніх івдносин з Україною...Нагадаю,з Іраном Україну раніше пов"язувало спільне підприємство з будівництва літаків...Колись,Іран,після руйнівного землетрусу,Україні-єдиній з немусульманських країн дозволив надати гуманітарну і технічну допомогу.Та бачу,дружба з ****** швидко руйнує нормальних людей...
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10.01.2021 12:15 Ответить
Иран был нормальной страной до 1978 года . Ну как Турция сегодняшняя .Полно туристов туда ездило , экономика росла у них , ковры , фрукты и нефть продавали
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10.01.2021 13:42 Ответить
Похоже на начало процесса "припомнить все".
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10.01.2021 15:28 Ответить
Теперь понимаете, почему сейчас на некоторое, переходное время нам в Украине нужно "внешнее управление из США"?
Потому, что Американские сенаторы/конгрессмены, Госдепартамент США делает то, что должны были уже давнно сделать представители МИД Украины, Офиса Президента, сам Президент Украины - занять бескомпромиссную и жесткую международную позицию по отношению к Ирану, в частности сразу после сбития КСИР нашего самолета и давить иранских мразей.
Но Президент торчок Зеленский и его ватное окружение - все эти Миндичи, Шефиры, Ермаки, Тимошенки, Тищенки, Татаровы, Трофимовы - все сплошь сцыкуны и предатели.
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10.01.2021 15:56 Ответить
И аналогичная ситуация по всем внешнеполитическим вопросам.
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10.01.2021 15:57 Ответить
Ирану заплатили за этот выстрел. Угадайте, кто?
И так совпало: Зеленский в Омане!
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10.01.2021 23:38 Ответить
 
 