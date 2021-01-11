Делегація Молдови на чолі з президенткою Санду прямує до Києва автомобілями
Кортеж президента Молдови Маї Санду вирушив до Києва у другій половині дня 11 січня. Офіційна частина візиту відбудеться у вівторок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що це перший візит президента Молдови до України за останні шість років.
На сайті президентури Молдови опубліковано повний склад офіційної делегації. До неї увійшли, крім Санду, ще дев'ять осіб - держсекретар МЗС Дмитро Соколан, генеральний секретар апарату президента Андрій Спину, радники президента Христина Герасимова (із зовнішньої політики) і Сергій Тофілат (з питань енергетики), посол Молдови в Україні Руслан Болбочан, а також начальник відділу протоколу, офіційні фотограф і оператор, а також один співробітник Служби державної охорони.
Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента України, дипломатичний радник Президента Ігор Жовква повідомив, що 12 січня відбудеться офіційний візит в Україну новообраної президентки Молдови Маї Санду.
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мерседеслісапєд преЗЕдента?
статева ганчірка = ганчірка для підлоги?
Вполне вероятно,что под санкции Госдепа США попадут несколько десятков слуг народа и фракции ОПЗЖ,среди них Дубинский,Ермак,Деркач и прочие болваны,их могут квалифицировать как агентов Кремля...
1. Все оружие Рфии сразу передаётся ВСУ.
2. Молдова может стать хорошим союзником - помощь в живой силе весьма пригодилась бы.
3. Это столько пленных военнослужащих РФ-ии, что можно поменять на всех Украинцев из рашевских тюрем.
4. Отношение к государсту Украина станет уважительным.
Но есть минус. Кто-то может погибнуть... Т.е. надо формировать добровольческие соединения, хорошо мотивированные... Хватит ли у президента духу?
Бо в нас таке СБУ, що парашні агенти шастають по кущах як у себе вдома!
Амина Окуєва і газопровід під Лубнами тому приулад!