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Делегація Молдови на чолі з президенткою Санду прямує до Києва автомобілями

Делегація Молдови на чолі з президенткою Санду прямує до Києва автомобілями

Кортеж президента Молдови Маї Санду вирушив до Києва у другій половині дня 11 січня. Офіційна частина візиту відбудеться у вівторок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що це перший візит президента Молдови до України за останні шість років.

На сайті президентури Молдови опубліковано повний склад офіційної делегації. До неї увійшли, крім Санду, ще дев'ять осіб - держсекретар МЗС Дмитро Соколан, генеральний секретар апарату президента Андрій Спину, радники президента Христина Герасимова (із зовнішньої політики) і Сергій Тофілат (з питань енергетики), посол Молдови в Україні Руслан Болбочан, а також начальник відділу протоколу, офіційні фотограф і оператор, а також один співробітник Служби державної охорони.

Читайте також: Завтра Зеленський проведе переговори з президенткою Молдови Санду, очікується підписання низки документів, - ОП

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента України, дипломатичний радник Президента Ігор Жовква повідомив, що 12 січня відбудеться офіційний візит в Україну новообраної президентки Молдови Маї Санду.

Автор: 

візит (1620) Молдова (2091) Мая Санду (261)


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Топ коментарі
+35
Делегація зєлєнського звиздячить їм на зустріч на лижах.
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11.01.2021 21:22 Відповісти
+12
Делегация Молдовы во главе с президентом Санду направляется в Киев на автомобилях - Цензор.НЕТ 2889
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11.01.2021 21:28 Відповісти
+12
коли Яценюк літав за кордон економ -класом ти його чомусь не хвалив.
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11.01.2021 22:01 Відповісти
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бесстрашные молдоване..
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11.01.2021 21:20 Відповісти
єто звучит епично
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11.01.2021 21:25 Відповісти
Молодці молдавани, показали що таке економія коштів!
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11.01.2021 21:34 Відповісти
коли Яценюк літав за кордон економ -класом ти його чомусь не хвалив.
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11.01.2021 22:01 Відповісти
Лошары, подумал один отдыхающий лыжник
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11.01.2021 22:23 Відповісти
Приятно видеть, что два очень важных лица молдавской правительственной делегации, судя по их украинским фамилиям, из числа бессарабских украинцев.
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12.01.2021 00:06 Відповісти
Делегація зєлєнського звиздячить їм на зустріч на лижах.
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11.01.2021 21:22 Відповісти
прямо з Буковельских гір
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11.01.2021 21:25 Відповісти
по відремонтованих автобанах.
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11.01.2021 22:02 Відповісти
Нє, у підніжжя гір на лижі роліки прикріплять ше, тоді поїдуть...
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11.01.2021 22:09 Відповісти
Делегация Молдовы во главе с президентом Санду направляется в Киев на автомобилях - Цензор.НЕТ 2889
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11.01.2021 21:28 Відповісти
и впереди ..на белом коне...сам )))
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11.01.2021 21:35 Відповісти
Делегація Молдови на чолі з президенткою Санду прямує до Києва автомобілями - Цензор.НЕТ 80
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11.01.2021 21:55 Відповісти
Ще що-броньований мерседес лісапєд преЗЕдента?
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11.01.2021 22:03 Відповісти
...потім,де без снігу-на ЗЕПЕД нах!
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11.01.2021 22:08 Відповісти
Великий полководец будет встречать на Сокаре с шаурмой?
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11.01.2021 21:22 Відповісти
З епохою достатку чувакі
Делегация Молдовы во главе с президентом Санду направляется в Киев на автомобилях - Цензор.НЕТ 5502
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11.01.2021 21:25 Відповісти
Шаурма походу хероватая, вон как сощурился владимир ссаныч
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11.01.2021 21:38 Відповісти
Шаурма - та что доктор прописал. Дорога неровная была.
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11.01.2021 21:40 Відповісти
шаурма тверда поперек хавальника стала от і розперло
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11.01.2021 22:09 Відповісти
Делегація Молдови на чолі з президенткою Санду прямує до Києва автомобілями - Цензор.НЕТ 7490
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11.01.2021 22:12 Відповісти
"ударим автопробегом..." (Остап Ибрагимович)
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11.01.2021 21:22 Відповісти
Молдова швидше за нас попаде в НАТО і буде частиною Європи,як і Румунія.
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11.01.2021 21:24 Відповісти
Це наврядчи. Поки у них є така пухлина как ПіМіЄровци, то ніхто нікуди не увійде. Поки катсапов статевими ганчірками не поженуть за порєбрік...
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11.01.2021 21:27 Відповісти
Украина может им ООчень помочь в этом деле..если захочет ессно....
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11.01.2021 21:29 Відповісти
просто небо закрыть и устроить ночь длинных ножей. всего и делов
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11.01.2021 21:34 Відповісти
шоб никакая скатина в тельняшке и галубам берете не десантировалась. Если наши закроют небо, то резерва не будет у кацапов в Молдове. Блин, я уже как Игорь Л начал писать
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11.01.2021 21:37 Відповісти
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12.01.2021 02:35 Відповісти
да там много рычагов, от газа, до полной блокады нарыва.....
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11.01.2021 21:40 Відповісти
Небо давно закрыто. Молдаване сами пропускают макшаней в Приднестровье.
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11.01.2021 21:43 Відповісти
Та й там в парламнтi вати вистачае.
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11.01.2021 21:48 Відповісти
https://censor.net/ru/user/447490

статева ганчірка = ганчірка для підлоги?
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11.01.2021 22:36 Відповісти
Так Молдова и сейчас больше на европейскую страну похожа чем Украина. В Молдове и *евробляхи* не внезакона и огнестрел разрешен. Украина же страна рабов продолжает на коленях ползать
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11.01.2021 21:49 Відповісти
🤣
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11.01.2021 22:36 Відповісти
евробляхи)
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11.01.2021 21:28 Відповісти
Євроляхи
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11.01.2021 22:06 Відповісти
Их реформированные за евробляхеров примут, подумают из Молдавии тачки гонят.
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11.01.2021 21:29 Відповісти
На границе их должны встречать и сопровождать украинские спецслужбы. Хотя...
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11.01.2021 21:32 Відповісти
Ага, МВД завтра расскажет как президент Молдовы напала на полицейского с травматом и пыталась застрелиться!
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11.01.2021 21:36 Відповісти
Це вона так своєю простотою і економністю хоче натовкти Найгундоснішого в корупційне лайно. жаль що не на велику приїде.
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11.01.2021 21:32 Відповісти
Учіться у Молдови, олухи зелені. Нехай це і популізм, але вони дають приклад своїй нації - спиляти мушку, економити, прибрати непотрібні для суті справи понти. А який приклад своїй нації показує янелох і його свита?
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11.01.2021 21:35 Відповісти
І я думаю що Санду не понтується. Так вона це бачить. І правильно бачить.
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11.01.2021 21:35 Відповісти
в смысле на автомобилях, а самолета у них нету??? это комично, или трагично...
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11.01.2021 21:36 Відповісти
А шо не так? Или через океан нужно ехать? Или ты просто типилл из зетипиллов?
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11.01.2021 21:40 Відповісти
После Дадона этим бортом стрёмно, вспоминая Качинских.
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11.01.2021 22:34 Відповісти
Вова, ты главное когда завтра будешь Ермаку говорить: « Вот это лошара! Мы в Запорожье и то на самолете летаем!» убедись что на тебе нет работающего микрофона!
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11.01.2021 21:38 Відповісти
треба було на веліках, по пріколу.
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11.01.2021 21:38 Відповісти
Погода не сприяє
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11.01.2021 22:14 Відповісти
Один охранник? Наш Осел ваще без охраны и на лисапете. Учитесь, молдоване!
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11.01.2021 21:39 Відповісти
Видел этот "кортедж" молдавского президента. Очень скромно - три автобуса, скорая, пару легковушек. Украинских гайцов было больше. Это конечно не зеленый скромняга на 200-ах велосиПЕДИКАх.
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11.01.2021 21:40 Відповісти
Сподіваюсь підвіска витримає трасу М05.
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11.01.2021 21:47 Відповісти
А как они в Украину попадут? У нас же *евробляхи* запрещены? Санду попадет на большие деньги за каждую *евробляху* у нас штраф 700000грн.
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11.01.2021 21:52 Відповісти
Болван, у нас запрещены евробляхи с укроводилами.
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11.01.2021 22:44 Відповісти
А где такое написано что укроводилы ето нелюди тоесть скот? Или ты намекаешь что для того чтобы ездить на европейском авто нужен молдавский, венгерский, польский или литовский паспорт? Намек понял.
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11.01.2021 23:24 Відповісти
Украина поки шо неевропа.И вы сами в этом виноваты. Поэтому платите ввозную пошлину и ехай на здоровье.
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11.01.2021 23:36 Відповісти
А Молдавия и Грузия европа? А почему тогда нам назначили европейские цены на свет и газ и другие налоги кивая на европу? Да я уверен что даже если когда то Украина станет европой то все равно с нас и пошлины и три шкуры будут драть. Так что ничего хорошего от етого не жду.
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11.01.2021 23:41 Відповісти
Так то Грузия. Там тепло.
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11.01.2021 23:44 Відповісти
Так ведь рядом. На машине, 5 часов с небольшим.
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11.01.2021 21:52 Відповісти
Хорошая новость из столицы США.
Вполне вероятно,что под санкции Госдепа США попадут несколько десятков слуг народа и фракции ОПЗЖ,среди них Дубинский,Ермак,Деркач и прочие болваны,их могут квалифицировать как агентов Кремля...
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11.01.2021 21:57 Відповісти
Я вам мне завидую Зелемойские... Новая эпоха пришла,подарки Госдепа принесла,но не печеньки Нуланд...
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11.01.2021 21:59 Відповісти
А наш в туалет на вертолете.
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11.01.2021 21:59 Відповісти
Потому что, из грязи в "князи"....Тяжёлое детство, недоедал, донашивал соседское....Теперь, как и Янукович, нажраться не может - глаза разбегаются от возможностей прибрать к рукам общак (бюджет)....
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11.01.2021 22:51 Відповісти
Байден прийде ,порядок наведе...
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11.01.2021 22:00 Відповісти
Майя Санду говорила с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом около часа.Видимо Молдова идет в НАТО вслед за Грузией...,и это есть харашё
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11.01.2021 22:05 Відповісти
А шо им надо было на мопедах или на самокатах?
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11.01.2021 22:13 Відповісти
Она показывает гражданам Молдовы и соседям, что она не Додон. Это Додон в пандемию мог брать собой всю семью на самолёт и лететь куда угодно отдыхать за государственный счёт. Санду не будет устраивать показуху как любят совки, только потому что она президент. Киев здесь рядом, можно и на машине, не умрут советники.
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11.01.2021 22:21 Відповісти
Так у нее семьи нету,могла и на поезде поехать.
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12.01.2021 05:10 Відповісти
Їй треба в Канів їхати, а не до зеленої шмарклі. В Каневі покоїться козацький отаман та володар Молдови Іван Підкова. Кремезний був козак. 2 метри 30 сантиметрів зросту.
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11.01.2021 22:21 Відповісти
та сколько там езды? из Чишинеу до Одессы, а там по объездной на киивскую трассу.
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11.01.2021 22:32 Відповісти
По логике: Будут предлагать одновременно накрыть приднестровье, совместными усилиями... Для Украины, политически, помощь молдове - весьма полезна..
1. Все оружие Рфии сразу передаётся ВСУ.
2. Молдова может стать хорошим союзником - помощь в живой силе весьма пригодилась бы.
3. Это столько пленных военнослужащих РФ-ии, что можно поменять на всех Украинцев из рашевских тюрем.
4. Отношение к государсту Украина станет уважительным.
Но есть минус. Кто-то может погибнуть... Т.е. надо формировать добровольческие соединения, хорошо мотивированные... Хватит ли у президента духу?
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11.01.2021 22:48 Відповісти
Звучит угрожающе
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11.01.2021 23:11 Відповісти
Наоборот, заинтироговывающее. Девки, вино, как то утром, панимашь, на рассвете заглянул в соседский сад, там смуглянка Майи Санду...
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11.01.2021 23:40 Відповісти
Хоча б охорони достатньо взяла із собою!
Бо в нас таке СБУ, що парашні агенти шастають по кущах як у себе вдома!
Амина Окуєва і газопровід під Лубнами тому приулад!
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12.01.2021 10:58 Відповісти
...приклад....
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12.01.2021 10:59 Відповісти
 
 