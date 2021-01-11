Делегація Молдови на чолі з президенткою Санду прямує до Києва автомобілями

Кортеж президента Молдови Маї Санду вирушив до Києва у другій половині дня 11 січня. Офіційна частина візиту відбудеться у вівторок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що це перший візит президента Молдови до України за останні шість років.

На сайті президентури Молдови опубліковано повний склад офіційної делегації. До неї увійшли, крім Санду, ще дев'ять осіб - держсекретар МЗС Дмитро Соколан, генеральний секретар апарату президента Андрій Спину, радники президента Христина Герасимова (із зовнішньої політики) і Сергій Тофілат (з питань енергетики), посол Молдови в Україні Руслан Болбочан, а також начальник відділу протоколу, офіційні фотограф і оператор, а також один співробітник Служби державної охорони.

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Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента України, дипломатичний радник Президента Ігор Жовква повідомив, що 12 січня відбудеться офіційний візит в Україну новообраної президентки Молдови Маї Санду.