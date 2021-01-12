УКР
Україна поки не вимагатиме від іноземців вакцинації проти коронавірусу, - Ляшко

Україна поки не вимагатиме від іноземців вакцинації проти коронавірусу, - Ляшко

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна поки не вимагатиме міжнародного свідоцтва про проведення вакцинації проти коронавірусу від іноземців під час в'їзду в країну.

Про це сказав на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Україна розглядає це питання, але поки що не впроваджує. Оскільки сьогодні це питання ще обговорюється. Остаточне рішення буде ухвалено після того, як отримаємо чітку інформацію про те, що вакцинована людина робить неможливим поширення коронавірусної хвороби. Нинішні дослідження сфокусовані на тому, щоб зменшити летальність і зменшити важкість перебігу хвороби", - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, Україна розглядає питання впровадження свідоцтва про проведення вакцинації проти коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу можуть видавати тільки після щеплення Pfizer, - Ляшко

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5423) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Украина пока не будет требовать от иностранцев вакцинации от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8033
показати весь коментар
12.01.2021 13:31 Відповісти
А было бы смешно.

На дальнем хуторе Украине, где будут делать клизьмы китайским кампотом только через полгода, уже сейчас резко стали требовать вакцинацию у белых людей.
показати весь коментар
12.01.2021 13:32 Відповісти
Kak mozno trebovat jesli u samix krugli 0 vakcinaciji
показати весь коментар
12.01.2021 13:32 Відповісти
Требовать от кого то легче чем самому что то делать.
Им это решение далось ох как не легко )))))
показати весь коментар
12.01.2021 13:34 Відповісти
)))))
показати весь коментар
12.01.2021 13:33 Відповісти
лучше требовать от украинцев пожизненного карантина !
показати весь коментар
12.01.2021 13:39 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2021 13:42 Відповісти
 
 