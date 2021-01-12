Україна поки не вимагатиме від іноземців вакцинації проти коронавірусу, - Ляшко

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна поки не вимагатиме міжнародного свідоцтва про проведення вакцинації проти коронавірусу від іноземців під час в'їзду в країну.

Про це сказав на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Україна розглядає це питання, але поки що не впроваджує. Оскільки сьогодні це питання ще обговорюється. Остаточне рішення буде ухвалено після того, як отримаємо чітку інформацію про те, що вакцинована людина робить неможливим поширення коронавірусної хвороби. Нинішні дослідження сфокусовані на тому, щоб зменшити летальність і зменшити важкість перебігу хвороби", - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, Україна розглядає питання впровадження свідоцтва про проведення вакцинації проти коронавірусу.

