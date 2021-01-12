Кремінь розповів, як діяти, якщо заклад відмовляється обслуговувати державною мовою

У разі відмови обслуговувати державною мовою в Україні потрібно подати скаргу або вирішити ситуацію на місці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Спробувати вирішити ситуацію на місці і попросити працівника обслуговувати вас державною мовою.

У разі відмови працівника, звернутись до керівництва закладу або на "гарячу лінію" установи: торговельної мережі, АЗС, аптеки тощо. У разі відмови або не забезпечення надання інформації (послуг) державною мовою необхідно зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та дані суб'єкта господарювання (назву, місцезнаходження, контакти суб'єкта).

Подати скаргу до Уповноваженого на поштову адресу 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, електронну скриньку [email protected] або заповнити відповідну форму на сайті Уповноваженого https://mova-ombudsman.gov.ua/

"У скарзі обов’язково має бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання особи, викладено суть скарги, який саме суб'єкт/працівник суб'єкта, коли, за якою адресою, яким чином порушив право скаржника. Рекомендуємо також додати докази на підтвердження. Письмова скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати. В електронній скарзі також необхідно вказати електронну поштову адресу, на яку заявникові може бути надіслана відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування підпису під час надсилання електронного звернення не вимагається. Скарги подаються Уповноваженому протягом шести місяців з дня виявлення заявником порушення", - розповів Кремінь.

Нагадаємо, з 16 січня 2021 року набирає чинності 30 стаття мовного закону, яка зобов'язує всіх постачальників послуг в Україні комунікувати з клієнтами виключно державною мовою, якщо не було прохання споживача про інше.