Креминь рассказал, как действовать, если заведение отказывается обслуживать на государственном языке
В случае отказа обслуживать на государственном языке в Украине нужно подать жалобу или решить ситуацию на месте.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
Попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке.
В случае отказа работника, обратиться к руководству учреждения или на "горячую линию" учреждения: торговой сети АЗС, аптеки и др. В случае отказа или не обеспечения предоставления информации (услуг) на государственном языке необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты субъекта).
Пожаловаться к Уполномоченному по почтовому адресу 01001, г.. Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес [email protected] или заполнить форму на сайте Уполномоченного https://mova-ombudsman.gov.ua/
"В жалобе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право истца. Рекомендуем также добавить доказательства в подтверждение.
Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты. В электронной жалобе также необходимо указать электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется. Жалобы подаются Уполномоченному в течение шести месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения", - рассказал Креминь.
Напомним, с 16 января 2021 года вступает в силу 30 статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не было просьбы потребителя о другом.
т.е. они украинцы, но русскоязычные - и это, учитывая историю Украины, нормально
https://www.youtube.com/watch?v=m8DQfc6HSZo
Им украинский язык НЕ НУЖЕН. И срали они на твои попытки заставить их знать мову. Завтра они вернутся в свои страны.
Вот английский им нужен - это 100%.
https://forpost.lviv.ua/novyny/35870-prezydentka-moldovy-raptovo-zahovoryla-ukrainskoiu-movoiu?fbclid=IwAR19wHyn9Yd0rJyP9lWty_id2-xZLFflRpp7u5-IcDMQc2rE3dldcw70tL0
причем не непризнанный Скрипника
После чего такой официант будет какать пастью и моментально выучит хоть суахили
И те кто пользуются русским, а их не менее 50% в общей массе избирателей, имеют такие же права на участие в выборах как и носители языка коренного населения. Поэтому силой их прижать не получится - на выборах они будут голосовать за тех кто пообещает "отжать" ситуацию назад.
Если бы украиноговорящих было хотя бы 70-80%, то русскоязычных нагнули бы. А так как сейчас - шансов нет.
Украина свое время упустила. Сейчас если насильно толкать правильные законы - "ущемленное" население имеющее полноценные паспорта граждан, побежит голосовать за жопоблок.
Это как некоторые упоротые тут ждут что Рашка развалится, и не хотят слышать что за последние 600 лет она разваливалась кучу раз но тупое население никуда не девалось и каждый раз на том месте опять образовывался какой-то гнойник.
А що робити із поліцейськими, які розмовляють на кацапській, ворожій мові? А може зробити так, як це зробили колись комуністи - у канцтабори (жарт)?
Я якщо можна розмовляти різними мовами (бо тут мається на увазі виключно москальська), то мені має відповідати продавчиня німецькою, чи французською, бо я точно знаю більше 50 слів тих мов? Так говорять промосковські депутати і особливо "слуги московії і бені" - що кожен має право говорити любою мовою. Спеціально приколюсь і буду розмовляти з ватніками європейськими мовами.
Украина - страна-колония
была и во многом остается
в Ливане, что б ты знал, очень умело шпрехают на французском, да и на турецком тоже
т.е. на языках своих бывших метрополий
Президент України Петро Порошенко
А так, з такими заморочками, лише один із тисячі буде боротись!!!
Українська Мова не розділяє - розділяє і вбиває язик!
А другим не указывай.
Ну ничего, через лет 20 будете это рассказывать уже не кацапам, а понаехавшим (вместо вымерших и сбежавших на Запад украинцев) кавказцам со среднеазиатами. А я посмотрю на успехи.
-итальянский-"Тканини",
-Корейский-"Пан Чо Хи",
- японский-"Гудзики".
А все продавцы отвечают по французски- "Вженема".