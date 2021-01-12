РУС
Креминь рассказал, как действовать, если заведение отказывается обслуживать на государственном языке

В случае отказа обслуживать на государственном языке в Украине нужно подать жалобу или решить ситуацию на месте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке.
В случае отказа работника, обратиться к руководству учреждения или на "горячую линию" учреждения: торговой сети АЗС, аптеки и др. В случае отказа или не обеспечения предоставления информации (услуг) на государственном языке необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты субъекта).

Пожаловаться к Уполномоченному по почтовому адресу 01001, г.. Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес [email protected] или заполнить форму на сайте Уполномоченного https://mova-ombudsman.gov.ua/

"В жалобе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право истца. Рекомендуем также добавить доказательства в подтверждение.
Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты. В электронной жалобе также необходимо указать электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется. Жалобы подаются Уполномоченному в течение шести месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения", - рассказал Креминь.

Напомним, с 16 января 2021 года вступает в силу 30 статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не было просьбы потребителя о другом.

Читайте: В Госбюджете-2021 не выделили средств на программу содействия освоению госязыка и на бесплатные курсы украинского языка, - Креминь

+62
https://censor.net/ua/user/4133
Кремінь розповів, як діяти, якщо заклад відмовляється обслуговувати державною мовою - Цензор.НЕТ 4400
12.01.2021 17:51 Ответить
+33
Кремінь розповів, як діяти, якщо заклад відмовляється обслуговувати державною мовою - Цензор.НЕТ 9998
12.01.2021 18:02 Ответить
+30
Чуйствую будуть великі скандалі.
Взагалі обслуговування має бути абсолютно державною мовою. Виключення лише для негомадян.
12.01.2021 17:34 Ответить
Та з цього півника увесь форум глузує, тож не звертай на нього уваги, він її невартий.
21.01.2021 21:10 Ответить
Ну, може в Києві і не так, але в Полтаві - так. Справа в тому, що більшість молодих людей, працюючих в цих установах приїжджі із сіл, тому для них не є проблемою рідна мова.
13.01.2021 10:44 Ответить
да, собственно говоря, практически вся молодежь крупных городв Востока, Юга и Центра - русскоязычная
т.е. они украинцы, но русскоязычные - и это, учитывая историю Украины, нормально
13.01.2021 19:11 Ответить
ты забываешь, что далеко не только украинский язык родной для украинцев
20.01.2021 22:07 Ответить
Як думаєте хто викликає більше поваги - "наші" сожитєлі, які на 30 році Незалежності та 7 році війни з Росією ні бе ні ме українською і ці студенти-іноземці???!!!Студенти-іноземці виконали колядки та привітали франківців зі святами
https://www.youtube.com/watch?v=m8DQfc6HSZo
12.01.2021 18:31 Ответить
Кремінь розповів, як діяти, якщо заклад відмовляється обслуговувати державною мовою - Цензор.НЕТ 7903
12.01.2021 18:40 Ответить
Ну, заучили пару куплетов. И что с того? Украинский язык в совершенстве они учить все равно не будут. А преподавание им идет на английском.
13.01.2021 01:11 Ответить
Іноземці-студенти не раз і на вулиці розмовляли з журналістами українською. Це при тому, що жити тут вони не збираються. А "руськоязичні" і куплета не хочуть вивчити, або навіть три слова: "Дякую, хорошого дня". Вони просто ненавидять українців, а територія їм до смаку.
13.01.2021 09:36 Ответить
Еще раз для идиоток - выучить пару фраз для общения в магазине и выучить язык - это совершенно разные вещи!

Им украинский язык НЕ НУЖЕН. И срали они на твои попытки заставить их знать мову. Завтра они вернутся в свои страны.
Вот английский им нужен - это 100%.
13.01.2021 09:47 Ответить
Президентка Молдови раптово заговорила українською мовою
https://forpost.lviv.ua/novyny/35870-prezydentka-moldovy-raptovo-zahovoryla-ukrainskoiu-movoiu?fbclid=IwAR19wHyn9Yd0rJyP9lWty_id2-xZLFflRpp7u5-IcDMQc2rE3dldcw70tL0
12.01.2021 18:34 Ответить
В нашій мові є.
12.01.2021 22:10 Ответить
ну, открой учебник
причем не непризнанный Скрипника
13.01.2021 00:56 Ответить
Ти заперечуєш, що є таке слово у ******** українській мові?
13.01.2021 02:30 Ответить
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=президентка
13.01.2021 02:32 Ответить
это не литературное слово
13.01.2021 09:31 Ответить
Ти навіть не Дилетант, ти дебіл.
13.01.2021 09:40 Ответить
мнение анонимных дебилов вроде тебя (невежественных настолько, что даже не знают классического литературного языка) - для меня очень ценно, да-да
13.01.2021 09:45 Ответить
Це слово є в абсолютно усіх словниках ******** української мови. Жоден ******** фахівець з української мови та літератури не буде заперечувати наявність цього слова.
14.01.2021 00:47 Ответить
у тебя типичный ответ интернетного невежды-тролля
20.01.2021 22:02 Ответить
Троль-невіглас тут саме ти
20.01.2021 22:22 Ответить
и это тоже типичный ответ интернетного тролля
20.01.2021 23:32 Ответить
Та не може бути. Пиши ще.
20.01.2021 23:44 Ответить
так и быть, тролль, - я разрешаю тебе оставить комментарий последним
20.01.2021 23:47 Ответить
"В жалобе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право истца. Рекомендуем также добавить доказательства в подтверждение.
Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты. В электронной жалобе также необходимо указать электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется. Жалобы подаются Уполномоченному в течение шести месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения", - рассказал Креминь.- це є " зелене розмивання " української мови.А чому недостатньо трьох свідків очевидців і відеофіксаціїї для того ,щоб "обслуживающий" перестав бути таким назавжи в Україні ?
12.01.2021 18:34 Ответить
Пластиліновий кремінь.
13.01.2021 09:37 Ответить
Яка жалоба? В магазині, якщо відмовляються обслуговувати українською, попросити менеджера, і він обслужить. Якщо заклад не хоче виконувати закон, приймати радикальні дії, і нехай вони пишуть жалоби. Нащо нам жалітися? Ми тут господарі, а не окупанти.
13.01.2021 10:09 Ответить
Официанта поимеют и анально и орально
После чего такой официант будет какать пастью и моментально выучит хоть суахили
12.01.2021 19:50 Ответить
По факту, Украина - двуязычная страна.
И те кто пользуются русским, а их не менее 50% в общей массе избирателей, имеют такие же права на участие в выборах как и носители языка коренного населения. Поэтому силой их прижать не получится - на выборах они будут голосовать за тех кто пообещает "отжать" ситуацию назад.
Если бы украиноговорящих было хотя бы 70-80%, то русскоязычных нагнули бы. А так как сейчас - шансов нет.
12.01.2021 18:42 Ответить
https://www.facebook.com/oleksandr.zarikov?comment_id=Y29tbWVudDoyMDkwMDA1Mzg0NjM0MTUxXzIwOTA0NjY0MzQ1ODgwNDY%3D Жаріков Олександр Я собі не можу уявити скільки руцько язічніх щелеп зламається для них слово паляниця вершина еволюції, а розмовляти то взагалі новий етап розвитку.
12.01.2021 18:46 Ответить
Кремінь розповів, як діяти, якщо заклад відмовляється обслуговувати державною мовою - Цензор.НЕТ 5123
12.01.2021 18:48 Ответить
Ти кого "лічиш" своїм своїм чужим нам-українцям їзиком?!
12.01.2021 19:26 Ответить
ну так не удивляйся потом что за Медведчука будет 50%.
13.01.2021 09:15 Ответить
Немає ніяких 50 на 50. Давно немає. Зараз к@цапська говірка є рідною лише для третини громадян України.
12.01.2021 22:13 Ответить
по факту и Прибалтийские страны были двуязычными,но запрет занимать государственные должности без знания ихнего языка.поставил все на свои места.
13.01.2021 12:13 Ответить
им повезло, когда разваливался совок и население было подавлено, это было правильное время чтобы принять правильные законы и население тогда не могло рыпнуться.
Украина свое время упустила. Сейчас если насильно толкать правильные законы - "ущемленное" население имеющее полноценные паспорта граждан, побежит голосовать за жопоблок.
13.01.2021 12:29 Ответить
то,что называется жопоблок - в 2014 году Майдан разогнал.
13.01.2021 15:47 Ответить
неважно, избиратели остались и они выбирабт новых, таких же.
Это как некоторые упоротые тут ждут что Рашка развалится, и не хотят слышать что за последние 600 лет она разваливалась кучу раз но тупое население никуда не девалось и каждый раз на том месте опять образовывался какой-то гнойник.
13.01.2021 15:57 Ответить
относительно гнойника-100%
13.01.2021 16:10 Ответить
Я так до роботи не дійду, бо в моєму місті української ніде не чути. Які скарги, які звернення? А чому не примусити виконувати закон? Чи закони діляться на обов'язкові і не обов'язкові?
А що робити із поліцейськими, які розмовляють на кацапській, ворожій мові? А може зробити так, як це зробили колись комуністи - у канцтабори (жарт)?
Я якщо можна розмовляти різними мовами (бо тут мається на увазі виключно москальська), то мені має відповідати продавчиня німецькою, чи французською, бо я точно знаю більше 50 слів тих мов? Так говорять промосковські депутати і особливо "слуги московії і бені" - що кожен має право говорити любою мовою. Спеціально приколюсь і буду розмовляти з ватніками європейськими мовами.
12.01.2021 19:03 Ответить
В мене родичІ в Іспанії , так там офіціанти спілкуються іспанською , є подруга в Лівані там на диво спілкуються арабською . Є підозра , що в Німеччині сфера послуг на німецькій , а у Франції на французській і тд . Чому в Україні досі існує "мокшанский язык" (навіть не мова) , тому що я "с детства на нём говорил" ? Треба якось "определиться" , в якій країні ти живеш і хто твій ворог . Всіх з Новим Роком !!! Слава Україні і Героям !!!
12.01.2021 19:08 Ответить
потому, что Украина - ни разу не имперская страна (как названные тобой Испания, Германия и т.д.)
Украина - страна-колония
была и во многом остается
---
в Ливане, что б ты знал, очень умело шпрехают на французском, да и на турецком тоже
т.е. на языках своих бывших метрополий
13.01.2021 00:58 Ответить
Тю, а я зроблю так. На касі АТБ : "Доброго дня , пані касирко, пакета нє надо, фішки не збираю"
12.01.2021 19:58 Ответить
У нашому місті в АТБ усі касири говорять українською, і в СІЛЬПО також, і у ФОРІ, і в інших.
13.01.2021 09:51 Ответить
Замість того , щоб покласти в жорсткі рамки порушника мовного закону, пропонують цілу вереницю рухів, які має робити споживач. Тьху, імпотенти!!!
12.01.2021 20:00 Ответить
АРМІЯ, МОВА, ВІРА
Президент України Петро Порошенко

.
12.01.2021 20:07 Ответить
Спасибо порохоботам за мовный закон
12.01.2021 20:19 Ответить
ЗВІСНО ЩО ОДНОДЕННО ЦЕ НЕ СТАНЕТЬСЯ АЛЕ ТРЕБА ПОЧИНАТИ. ПРИБАЛТИ ДАЛИ ДОБРИЙ ПРИКЛАД ЩО ВСЕ МОЖЛИВО ТО Ж НАСНАГИ НАМ
12.01.2021 21:08 Ответить
Обслуговування повинно бути виключно Українською Мовою або англійською, якщо клієнт ні бельмеса!!!
А так, з такими заморочками, лише один із тисячі буде боротись!!!
Українська Мова не розділяє - розділяє і вбиває язик!
12.01.2021 22:28 Ответить
В цивилизованных странах в коммерции обслуживание идет на том языке, на котором комфортно клиенту. Если же этот язык из малораспространенных - тогда на одном из международных (например, на английском).
13.01.2021 01:12 Ответить
в Германи на турецком или албанском или во Франции на арабском или китайском?
13.01.2021 12:17 Ответить
Вот открой свой бизнес и обслуживай на нем исключительно на украинском.
А другим не указывай.
13.01.2021 09:19 Ответить
ой, да куда там... эти чмошники только здесь ротяки умеют раскрывать
13.01.2021 19:16 Ответить
Вместо того, чтобы заниматься экономикой, они занимаются фигней...
Ну ничего, через лет 20 будете это рассказывать уже не кацапам, а понаехавшим (вместо вымерших и сбежавших на Запад украинцев) кавказцам со среднеазиатами. А я посмотрю на успехи.
13.01.2021 01:00 Ответить
а если меня хорошо обслужат на русском и нахамят на украинском?
13.01.2021 06:25 Ответить
Не может такого быть! Те кто говорят на украинском - исключительно образованные и учтивые господа, а еще они никогда не матерятся, не бухают и какают бабочками!
13.01.2021 09:18 Ответить
Тобі ще й морду наб'ють.
13.01.2021 09:55 Ответить
а если тебе?
13.01.2021 19:14 Ответить
не мне, а тебе.
13.01.2021 21:56 Ответить
"Был на Хрещатике-там все иностранные магазины:
-итальянский-"Тканини",
-Корейский-"Пан Чо Хи",
- японский-"Гудзики".
А все продавцы отвечают по французски- "Вженема".
13.01.2021 08:19 Ответить
