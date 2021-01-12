Креминь рассказал, как действовать, если заведение отказывается обслуживать на государственном языке

В случае отказа обслуживать на государственном языке в Украине нужно подать жалобу или решить ситуацию на месте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке.

В случае отказа работника, обратиться к руководству учреждения или на "горячую линию" учреждения: торговой сети АЗС, аптеки и др. В случае отказа или не обеспечения предоставления информации (услуг) на государственном языке необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты субъекта).

Пожаловаться к Уполномоченному по почтовому адресу 01001, г.. Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес [email protected] или заполнить форму на сайте Уполномоченного https://mova-ombudsman.gov.ua/

"В жалобе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право истца. Рекомендуем также добавить доказательства в подтверждение.

Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты. В электронной жалобе также необходимо указать электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется. Жалобы подаются Уполномоченному в течение шести месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения", - рассказал Креминь.

Напомним, с 16 января 2021 года вступает в силу 30 статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не было просьбы потребителя о другом.

Читайте: В Госбюджете-2021 не выделили средств на программу содействия освоению госязыка и на бесплатные курсы украинского языка, - Креминь