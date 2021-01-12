УКР
Через територію Азербайджану побудують залізницю з Росії до Вірменії, - Алієв

Через територію Азербайджану побудують залізницю з Росії до Вірменії, - Алієв

Лідери РФ, Азербайджану та Вірменії домовилися про будівництво залізничного сполучення.

Про це заявив президент Азербайджану за підсумками двосторонньої зустрічі з російським колегою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ільхама Алієва.

"Після більш ніж 30 років Азербайджан за допомогою транспортних комунікацій через територію Вірменії матиме сполучення з Нахчиванською Автономною Республікою Азербайджанської Республіки. Вірменія через територію Азербайджану матиме залізничний вихід на Росію, на Іран. Також через Нахчиванську Автономну Республіку ми матимемо вихід на турецький ринок, і також турецькі і російські залізничні артерії з'єднаються", - повідомив президент.

На його думку, підписана напередодні тристороння заява, зокрема завдяки зазначеному вище, "відкриває величезні перспективи".

Нагадаємо, 11 січня в Москві пройшла тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.

Азербайджан (887) Алієв Ільхам (164) Вірменія (751) залізниця (1594) росія (67862) Нагірний Карабах (466)
Топ коментарі
+6
ихтамнеты будут передвигаться по ней
показати весь коментар
12.01.2021 19:17 Відповісти
+6
Да , да , - " бабло побеждает зло " , - извесная кацапская поговорка . (( .
показати весь коментар
12.01.2021 19:52 Відповісти
+5
хорошо подумали????
показати весь коментар
12.01.2021 19:11 Відповісти
хорошо подумали????
показати весь коментар
12.01.2021 19:11 Відповісти
О таких результатах мечтал ещё старший Алиев. Азербайджану жизненно важно железнодорожное и автомобильное сообщение с Нахичеванью. Которое 30 лет лежало в руинах. А теперь он берет в заложники всю Армению целиком, потому что теперь железнодорожное сообщение Армении с Россией, которое для Армении тоже жизненно важно (потому что армяне умудрились рассориться и с грузинами тоже и теперь у них вообще нет никакой связи по железке), зависит от Азербайджана и армянам будет гораздо труднее начинать войну с тем, от кого зависишь. Ну а пассажи "і також турецькі і російські залізничні артерії з'єднаються" вообще очень мило смотрятся.
показати весь коментар
12.01.2021 20:21 Відповісти
Азербайджан доказаз силой оружия, что торговать и жить в мире могут даже враги!
показати весь коментар
12.01.2021 19:11 Відповісти
Да , да , - " бабло побеждает зло " , - извесная кацапская поговорка . (( .
показати весь коментар
12.01.2021 19:52 Відповісти
В данном случае как раз совершенно правильная поговорка. Теперь армянам будет очень тяжело начинать войнушки против азербайджанцев, когда они будут знать, что при этом они теряют жизненно важное для них железнодорожное сообщение с Россией. Количество буйных голов сильно поуменьшится.
показати весь коментар
12.01.2021 20:23 Відповісти
ихтамнеты будут передвигаться по ней
показати весь коментар
12.01.2021 19:17 Відповісти
Выход авто и жд сообщения через Турцию с Ираком и Сирией. Военные базы ВС РФ в Сирии заиграли новыми красками. Через Сирию далее сообщение с Иорданией и Израилем, и далее Египет, Ливия и т.д.. Через Ирак с Саудовской Аравией и далее с ее соседями. ... Неплохо получается, мягко говоря. Ночной кошмар англо-сакса.
показати весь коментар
12.01.2021 20:48 Відповісти
ага, скорее влажная мечта доб@**@!
показати весь коментар
12.01.2021 21:49 Відповісти
рождены чтоб сказку сделать былью.
А мы тем временем потащимся с них. Лаптеногие крымский мост построить не сумели а рельсы класть - нивжисть.
Первым объездом Каспия стала сооружение перемычки между Туркменистаном и Ираном. Железной дороги г. Инче-Борун - г. Гярмсар. Дорога сооружена на российские деньги из российских материалов российскими строителями.
показати весь коментар
12.01.2021 22:30 Відповісти
Как трогательно! Сейчас расплачусь....
показати весь коментар
12.01.2021 19:20 Відповісти
Таможня дайот добро.
показати весь коментар
12.01.2021 19:24 Відповісти
Вот и вся вайна ( мабуть ) .
показати весь коментар
12.01.2021 19:33 Відповісти
Теперь все грузі, следующие из раши, будут мониториться. Их можно будет Законно, проверять...
показати весь коментар
12.01.2021 19:37 Відповісти
Усе залежить від підписаних угод, тому зовсім не факт що транзитні вантажі айзери зможуть вільно перевіряти.
показати весь коментар
12.01.2021 20:10 Відповісти
Транзитные грузы обычно досматриваются таможней вне зависимости от режима их перемещения. Разве что в крытых закрытых и запломбированных вагонах и контейнерах можно пропускать без проверки. Да и то, никто не мешает их просвечивать рентгеновскими сканерами. Но в любом случае без специального разрешения нельзя провозить оружие и наркотики Это в любом случае будет нарушение международного режима торговли и контрабанда.
показати весь коментар
12.01.2021 20:29 Відповісти
А зачем азербайджанцам мониторить армянские грузы? Что даст это любопытство? (Таможня всё равно имеет право вскрыть любой, даже транзитный вагон, просто потому что кому-то показалось, что задекларированный и фактический вес не совпадают)
показати весь коментар
12.01.2021 20:31 Відповісти
Как зачем? Любой, запрещенный груз вполне может быть изъят... Кроме того, есть косвенные способы отслеживать намерения Армян. Например, в старину, если некое государство высеивает много пшенки, значит, готовится к войне.
И полномочия Азербайджанской таможни вы частично знаете. Могут найти чего-то важного...
Как раз проверять грузы из раши, всегда желательно...
показати весь коментар
12.01.2021 21:57 Відповісти
Да я думаю, что в ближайшие 5-10 лет армяне ничего и не будут возить запрещенного. Да и раньше их отсутствие железнодорожного сообщения не очень пугало.
https://www.youtube.com/watch?v=Gv13eeRh2-c Карликовый белорусский грузовой оператор с перегрузом везет крупнокалиберные пулеметы из Сербии в Армению.
показати весь коментар
13.01.2021 15:45 Відповісти
Теперь будут все повязаны...железкой...ибо если кому вздумается ее перерезать, то перережут и ему как экономические связи ссср
показати весь коментар
12.01.2021 20:02 Відповісти
Ну теперь кацапы смогут свои войска и поставлять вооружение в Армению и Нагорный Карабах через ж/д. У айзеров вообще мозги отсутствуют? При этом их же эксперты в открытую пишут о том, что кацапы через своих "миротворцев" сейчас отжимают у них Нагорный Карабах и что следующая война за него это только вопрос времени.
показати весь коментар
12.01.2021 20:08 Відповісти
Не, вооружение кацапы возить по ж/д не смогут, транзит оружия, наркотиков и прочего подобного должно согласовываться с транзитной страной, иначе это контрабанда и может совершенно законно конфисковываться. Не думаю, что кацапы будут подобным злоупотреблять. Жратву для войск и топливо - будут возить, это не запрещено, собственно ради этого кацапы этот вопрос и подымают, потому что возить самолетами горючку для полутысячи машин и БТР с танками весьма накладно. А боеприпасы и вооружение можно и самолетом пригнать. Что касается "кацапы отжимают Нагорный Карабах" - так фактически они отжимают его у Армении, несмотря на всю риторику насчёт территориальной целостности сам Нагорный Карабах, где живут армяне, в данный момент Азербайджану совсем не нужен и бороться за него они не готовы. Ситуация примерно как у нас с Донбабве - мы конечно заявляем о том, что это наша украинская территория, но при этом ничего не делаем для того, чтобы её вернуть, потому что никто не знает, что потом делать с двумя миллионами настроенных враждебно к нам ватников-любителей "русского мира" и строителей коммунизма.
показати весь коментар
12.01.2021 20:40 Відповісти
В конечном счете эта ж/д в той или иной мере будет работать на оккупацию Нагорного Карабаха и поддержку Армении. Что касается неготовности Айзербаджана зачищать Нагорный Карабах от армян, то только вмешательство кацапов им в этом помешало и после взятия Шуши Степанокерт пал бы в течении нескольких недель и армян выгнали бы всех из Нагорного Карабаха. А так айзеры оставили себе геморрой, да еще и всячески помогают врагам.
показати весь коментар
14.01.2021 00:49 Відповісти
"и армян выгнали бы всех из Нагорного Карабаха" - а вот это вряд ли. Им бы не дали, вплоть до международных санкций. Вот серьезно, Азербайджану не кацапы помешали, нужно было быть глухим и тупым, чтобы не видеть, что Франция формировала антиазербайджанскую и антитурецкую коалицию. И к этой коалиции присоединились США. Алиев - блестящий тактик и дипломат. Что смог, откусил, и не стал жадничать. Потому что теперь отвоеванные территории - это просто территории Азербайджана, без всяких автономий, без миротворческих сил и наблюдателей ОБСЕ. А всё могло быть по другому, если бы он пожадничал. Политика - это искусство возможного, а не сел на коня и давай шашкой махать.
показати весь коментар
14.01.2021 06:34 Відповісти
А вообще наилучшим решением карабахского вопроса был бы размен территориями между Азербайджаном и Арменией. Карабах на коридор до Нахичевани. Это ещё старший Алиев 20 лет назад предлагал. Но армяне к этому не готовы и не будут готовы в ближайшем будущем.
показати весь коментар
14.01.2021 06:40 Відповісти
И хорошо. бабло за транзит парашники платить будут Баку. Меньше денег у них на оккупированный Крым останется и на войну с Украиной.
показати весь коментар
12.01.2021 20:10 Відповісти
Я не дочекаюсь, коли китайці побудують кульцеву залізницю від Пекіна і до Пекіна через всю расєю. Пора вже там створювати новокитайські і молодокитайські народні республіки!
показати весь коментар
12.01.2021 20:12 Відповісти
На біса вірменам залізниця? Вони ж голі та обдерті - їм вже давно нічого нею вивозити і купити для ввозу нема за що. Хіба що поставлять "бронєпоєзд" з курвами на "запасной путь".
показати весь коментар
12.01.2021 20:18 Відповісти
***** опять проиграл.
показати весь коментар
12.01.2021 20:44 Відповісти
Алієв, чим тебе там нагодували?
показати весь коментар
13.01.2021 08:06 Відповісти
 
 