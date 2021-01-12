Через територію Азербайджану побудують залізницю з Росії до Вірменії, - Алієв
Лідери РФ, Азербайджану та Вірменії домовилися про будівництво залізничного сполучення.
Про це заявив президент Азербайджану за підсумками двосторонньої зустрічі з російським колегою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ільхама Алієва.
"Після більш ніж 30 років Азербайджан за допомогою транспортних комунікацій через територію Вірменії матиме сполучення з Нахчиванською Автономною Республікою Азербайджанської Республіки. Вірменія через територію Азербайджану матиме залізничний вихід на Росію, на Іран. Також через Нахчиванську Автономну Республіку ми матимемо вихід на турецький ринок, і також турецькі і російські залізничні артерії з'єднаються", - повідомив президент.
На його думку, підписана напередодні тристороння заява, зокрема завдяки зазначеному вище, "відкриває величезні перспективи".
Нагадаємо, 11 січня в Москві пройшла тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.
рождены чтоб сказку сделать былью.
А мы тем временем потащимся с них. Лаптеногие крымский мост построить не сумели а рельсы класть - нивжисть.
Первым объездом Каспия стала сооружение перемычки между Туркменистаном и Ираном. Железной дороги г. Инче-Борун - г. Гярмсар. Дорога сооружена на российские деньги из российских материалов российскими строителями.
И полномочия Азербайджанской таможни вы частично знаете. Могут найти чего-то важного...
Как раз проверять грузы из раши, всегда желательно...
https://www.youtube.com/watch?v=Gv13eeRh2-c Карликовый белорусский грузовой оператор с перегрузом везет крупнокалиберные пулеметы из Сербии в Армению.