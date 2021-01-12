Через територію Азербайджану побудують залізницю з Росії до Вірменії, - Алієв

Лідери РФ, Азербайджану та Вірменії домовилися про будівництво залізничного сполучення.

Про це заявив президент Азербайджану за підсумками двосторонньої зустрічі з російським колегою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ільхама Алієва.

"Після більш ніж 30 років Азербайджан за допомогою транспортних комунікацій через територію Вірменії матиме сполучення з Нахчиванською Автономною Республікою Азербайджанської Республіки. Вірменія через територію Азербайджану матиме залізничний вихід на Росію, на Іран. Також через Нахчиванську Автономну Республіку ми матимемо вихід на турецький ринок, і також турецькі і російські залізничні артерії з'єднаються", - повідомив президент.

На його думку, підписана напередодні тристороння заява, зокрема завдяки зазначеному вище, "відкриває величезні перспективи".

Нагадаємо, 11 січня в Москві пройшла тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.

