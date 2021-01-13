Вартість опалення та гарячої води у Києві не підвищиться, – Кличко

Цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання в столиці не зміниться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

Він зазначив, що питання тарифів порушується кожного опалювального сезону.

"Збільшується вартість електроенергії та газу, що є основними складовими для виробництва тепла та постачання гарячої води. І це є причиною для перегляду тарифів на тепло та гарячу вод. Київ має обґрунтовані та затвердженні розрахунки. Але цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання не зміниться! Мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року", – наголосив Кличко.

За його словами, кияни сьогодні можуть вплинути на суми у платіжках за комуналку. Так, майже 800 будинків вже скористалися міськими програмами з енергозбереження. Термомодернізація будинків дозволяє зменшити витрати за комунальні послуги в 2-3 рази.

"І столиця продовжує втілювати такі програми. На 2021 рік ми виділили з бюджету понад 150 мільйонів гривень на заходи з енергозбереження. Докладніше дізнатися, як можна долучитися до міських програм, можна на сайті КМДА", – повідомив Віталій Кличко.