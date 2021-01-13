УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3992 відвідувача онлайн
Новини Тарифи ЖКГ
8 579 19

Вартість опалення та гарячої води у Києві не підвищиться, – Кличко

Вартість опалення та гарячої води у Києві не підвищиться, – Кличко

Цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання в столиці не зміниться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

Він зазначив, що питання тарифів порушується кожного опалювального сезону.

"Збільшується вартість електроенергії та газу, що є основними складовими для виробництва тепла та постачання гарячої води. І це є причиною для перегляду тарифів на тепло та гарячу вод. Київ має обґрунтовані та затвердженні розрахунки. Але цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання не зміниться! Мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року", – наголосив Кличко.

За його словами, кияни сьогодні можуть вплинути на суми у платіжках за комуналку. Так, майже 800 будинків вже скористалися міськими програмами з енергозбереження. Термомодернізація будинків дозволяє зменшити витрати за комунальні послуги в 2-3 рази.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Києва підвищила тарифи на опалення і гарячу воду: що почому

"І столиця продовжує втілювати такі програми. На 2021 рік ми виділили з бюджету понад 150 мільйонів гривень на заходи з енергозбереження. Докладніше дізнатися, як можна долучитися до міських програм, можна на сайті КМДА", – повідомив Віталій Кличко.

Автор: 

Тарифи на воду (399) Київ (20188) Кличко Віталій (3560) опалення (937)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
У меня за декабрь 2019 го было 1200 грн, за этот 1800, причем топят значительно хуже. В 2019 м было +27-28 в квартире, сейчас 22-23. Очень странно все это, хотя платим по счетчику домовому.
показати весь коментар
13.01.2021 14:12 Відповісти
+5
Слабак! Оманський брехун казав що знизить тариф у 2 рази.
показати весь коментар
13.01.2021 14:08 Відповісти
+4
Да мы уже ощутили, по сравнению с ноябрем за декабрь счет больше чем в 1,5 раза за отопление. Было 1340грн в ноябре, а за декабрь пришло 2970грн. Радуемся....
показати весь коментар
13.01.2021 14:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хуже не будет!
показати весь коментар
13.01.2021 14:05 Відповісти
Да мы уже ощутили, по сравнению с ноябрем за декабрь счет больше чем в 1,5 раза за отопление. Было 1340грн в ноябре, а за декабрь пришло 2970грн. Радуемся....
показати весь коментар
13.01.2021 14:06 Відповісти
Разбирайтесь, ибо тут что-то нечисто.
У знакомых тоже задрали цену, но они разобрались - хитрожопые коммунальщики не по счетчику посчитали, а по "базовой цене" - оно и получилось тоже примерно в 1,5 раза больше.

Но когда подняли хай и начали писАть заявы - им пересчитали в следующем месяце.
показати весь коментар
13.01.2021 15:10 Відповісти
Врет. В прошлом году у меня за отопление, за декабрь было 1300, а сейчас 1900 гр. Вот как-то так.
показати весь коментар
13.01.2021 14:07 Відповісти
У меня за декабрь 2019 го было 1200 грн, за этот 1800, причем топят значительно хуже. В 2019 м было +27-28 в квартире, сейчас 22-23. Очень странно все это, хотя платим по счетчику домовому.
показати весь коментар
13.01.2021 14:12 Відповісти
а у нас народ стал гнать на верхние этажи, что, мол, воздух из батарей верхние этажи не стравили, и поэтому батареи еле-еле теплые.
показати весь коментар
13.01.2021 14:43 Відповісти
Шо, неужели наконец-то совесть проснулась?
В ТРЕТИЙ раз за сезон поднимать цены "не велит"?
показати весь коментар
13.01.2021 14:07 Відповісти
Слабак! Оманський брехун казав що знизить тариф у 2 рази.
показати весь коментар
13.01.2021 14:08 Відповісти
Знову бреше? Нє??
показати весь коментар
13.01.2021 14:24 Відповісти
Посмотрим платежки за сичень.
За грудень вчера пришла - отопление таки 950, как было и прошлую зиму.

Свет подорожает точно - но это Ишак поднимает, тут Виталя ничего не сделает...
показати весь коментар
13.01.2021 15:05 Відповісти
Да ну ладно. Еще один по примеру Зеленского - сначала повысить в два раза, потом снизить на 30%.

Кстати, если Кличко не знал - в Киеве перебои с горячей водой.
показати весь коментар
13.01.2021 14:41 Відповісти
Где это ты вычитал?
Виталя говорит - ни снижения, ни повышения, расценки прошлой зимы.

Или у тебя методичка?
показати весь коментар
13.01.2021 15:07 Відповісти
Вот поц, не хочет зраду разгонять.
показати весь коментар
13.01.2021 15:02 Відповісти
так уже повысилась с 1 января куда ещё?!
показати весь коментар
13.01.2021 15:05 Відповісти
ЧУДО!!! А Кличко- Кашпировский.
показати весь коментар
13.01.2021 16:35 Відповісти
Під Києвом за 65 квадратів прийшло 3500 лише за опалення по 52 грн метр. Це при плюсовій температурі за грудень Заздрю киянам...
показати весь коментар
13.01.2021 17:02 Відповісти
Мне 1800 пришло за 40 квадрат. Так это по счетчику.
показати весь коментар
13.01.2021 17:15 Відповісти
Артем в Днепре такие-же цены , за 37,5 - 1700 , счетчик стоит
показати весь коментар
13.01.2021 20:29 Відповісти
Щоб не мерзнути: https://remontoseli.com.ua/heating.html
показати весь коментар
08.02.2021 16:19 Відповісти
 
 