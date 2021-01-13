Стоимость отопления и горячей воды в Киеве не повысится, – Кличко
В этот отопительный сезон стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение в столице не изменится.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинге, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.
Он отметил, что вопрос тарифов поднимается в каждый отопительный сезон.
"Увеличивается стоимость электроэнергии и газа, которые являются основными составляющими для производства тепла и снабжения горячей водой. И это является причиной для пересмотра тарифов на тепло и горячую воду. Киев имеет обоснованные и утвержденные расчеты. Но в этот отопительный сезон стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится! Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года", – отметил Кличко.
По его словам, киевляне сегодня могут повлиять на суммы в платежках за коммуналку. Так, почти 800 домов уже воспользовались городскими программами по энергосбережению. Термомодернизация домов позволяет уменьшить расходы за коммунальные услуги в 2-3 раза.
"И столица продолжает воплощать такие программы. На 2021 год мы выделили из бюджета более 150 млн гривен на мероприятия по энергосбережению. Подробнее узнать, как можно присоединиться к городским программам, можно на сайте КГГА", – сообщил Виталий Кличко.
У знакомых тоже задрали цену, но они разобрались - хитрожопые коммунальщики не по счетчику посчитали, а по "базовой цене" - оно и получилось тоже примерно в 1,5 раза больше.
Но когда подняли хай и начали писАть заявы - им пересчитали в следующем месяце.
В ТРЕТИЙ раз за сезон поднимать цены "не велит"?
За грудень вчера пришла - отопление таки 950, как было и прошлую зиму.
Свет подорожает точно - но это Ишак поднимает, тут Виталя ничего не сделает...
Кстати, если Кличко не знал - в Киеве перебои с горячей водой.
Виталя говорит - ни снижения, ни повышения, расценки прошлой зимы.
Или у тебя методичка?