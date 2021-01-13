РУС
Стоимость отопления и горячей воды в Киеве не повысится, – Кличко

В этот отопительный сезон стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение в столице не изменится.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинге, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

Он отметил, что вопрос тарифов поднимается в каждый отопительный сезон.

"Увеличивается стоимость электроэнергии и газа, которые являются основными составляющими для производства тепла и снабжения горячей водой. И это является причиной для пересмотра тарифов на тепло и горячую воду. Киев имеет обоснованные и утвержденные расчеты. Но в этот отопительный сезон стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится! Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года", – отметил Кличко.

По его словам, киевляне сегодня могут повлиять на суммы в платежках за коммуналку. Так, почти 800 домов уже воспользовались городскими программами по энергосбережению. Термомодернизация домов позволяет уменьшить расходы за коммунальные услуги в 2-3 раза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Киева повысили тарифы на отопление и горячую воду: что по чем

"И столица продолжает воплощать такие программы. На 2021 год мы выделили из бюджета более 150 млн гривен на мероприятия по энергосбережению. Подробнее узнать, как можно присоединиться к городским программам, можно на сайте КГГА", – сообщил Виталий Кличко.

Топ комментарии
+6
У меня за декабрь 2019 го было 1200 грн, за этот 1800, причем топят значительно хуже. В 2019 м было +27-28 в квартире, сейчас 22-23. Очень странно все это, хотя платим по счетчику домовому.
13.01.2021 14:12 Ответить
+5
Слабак! Оманський брехун казав що знизить тариф у 2 рази.
13.01.2021 14:08 Ответить
+4
Да мы уже ощутили, по сравнению с ноябрем за декабрь счет больше чем в 1,5 раза за отопление. Было 1340грн в ноябре, а за декабрь пришло 2970грн. Радуемся....
13.01.2021 14:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хуже не будет!
13.01.2021 14:05 Ответить
Да мы уже ощутили, по сравнению с ноябрем за декабрь счет больше чем в 1,5 раза за отопление. Было 1340грн в ноябре, а за декабрь пришло 2970грн. Радуемся....
13.01.2021 14:06 Ответить
Разбирайтесь, ибо тут что-то нечисто.
У знакомых тоже задрали цену, но они разобрались - хитрожопые коммунальщики не по счетчику посчитали, а по "базовой цене" - оно и получилось тоже примерно в 1,5 раза больше.

Но когда подняли хай и начали писАть заявы - им пересчитали в следующем месяце.
13.01.2021 15:10 Ответить
Врет. В прошлом году у меня за отопление, за декабрь было 1300, а сейчас 1900 гр. Вот как-то так.
13.01.2021 14:07 Ответить
У меня за декабрь 2019 го было 1200 грн, за этот 1800, причем топят значительно хуже. В 2019 м было +27-28 в квартире, сейчас 22-23. Очень странно все это, хотя платим по счетчику домовому.
13.01.2021 14:12 Ответить
а у нас народ стал гнать на верхние этажи, что, мол, воздух из батарей верхние этажи не стравили, и поэтому батареи еле-еле теплые.
13.01.2021 14:43 Ответить
Шо, неужели наконец-то совесть проснулась?
В ТРЕТИЙ раз за сезон поднимать цены "не велит"?
13.01.2021 14:07 Ответить
Слабак! Оманський брехун казав що знизить тариф у 2 рази.
13.01.2021 14:08 Ответить
Знову бреше? Нє??
13.01.2021 14:24 Ответить
Посмотрим платежки за сичень.
За грудень вчера пришла - отопление таки 950, как было и прошлую зиму.

Свет подорожает точно - но это Ишак поднимает, тут Виталя ничего не сделает...
13.01.2021 15:05 Ответить
Да ну ладно. Еще один по примеру Зеленского - сначала повысить в два раза, потом снизить на 30%.

Кстати, если Кличко не знал - в Киеве перебои с горячей водой.
13.01.2021 14:41 Ответить
Где это ты вычитал?
Виталя говорит - ни снижения, ни повышения, расценки прошлой зимы.

Или у тебя методичка?
13.01.2021 15:07 Ответить
Вот поц, не хочет зраду разгонять.
13.01.2021 15:02 Ответить
так уже повысилась с 1 января куда ещё?!
13.01.2021 15:05 Ответить
ЧУДО!!! А Кличко- Кашпировский.
13.01.2021 16:35 Ответить
Під Києвом за 65 квадратів прийшло 3500 лише за опалення по 52 грн метр. Це при плюсовій температурі за грудень Заздрю киянам...
13.01.2021 17:02 Ответить
Мне 1800 пришло за 40 квадрат. Так это по счетчику.
13.01.2021 17:15 Ответить
Артем в Днепре такие-же цены , за 37,5 - 1700 , счетчик стоит
13.01.2021 20:29 Ответить
Щоб не мерзнути: https://remontoseli.com.ua/heating.html
08.02.2021 16:19 Ответить
 
 