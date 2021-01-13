Підсудного Лебедка звільнили з ДФС. ДОКУМЕНТ

Сергій Лебедко, затриманий на місці злочину під час одержання хабаря в 66 мільйонів гривень і звільнений в 2017 році, а в 2020 році призначений в.о. начальника Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, звільнений із займаної посади.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своїй статті повідомив, що в.о. начальника Офісу великих платників податків ДФС призначено Сергія Лебедка, затриманого на місці злочину під час одержання хабаря в 66 млн гривень і звільненого в 2017 році".

Він нагадав, що в 2017 році Цензор.НЕТ написав про вражаючий злочин - виконувач обов'язків начальника управління внутрішньої безпеки ДФС Сергій Лебедко, найближча довірена особа тодішнього глави ДФС Романа Насірова, затриманий СБУ на вимаганні хабаря за відшкодування податку на додану вартість! 24 лютого 2017 року Лебедка заарештували на місці злочину, він отримав 66 мільйонів гривень.

"Лебедка тоді негайно звільнили. А проти Насірова було відкрито кримінальну справу НАБУ. І ось Насіров продовжує перебувати під прицілом НАБУ, його справа передана до Вищого антикорупційного суду. Але його найближчий співробітник Сергій Лебедко став при президенті Зеленському "новим обличчям" і успішно зробив кар'єру!" - констатував Бутусов.

"Слідами наших публікацій. Сьогодні вранці в.о. начальника Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Сергій Лебедко написав заяву про звільнення за власним бажанням. Наказ підписаний і зареєстрований, рішення набуло чинності. Все-таки громадська думка, ЗМІ та фейсбук реально працюють. Дякую всім за лайки, репости, це все дуже не дарма. Поки суспільство не байдуже, влада змушена діяти", - повідомив сьогодні, 13 січня, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Апдейт попереднього поста про призначення підсудного Лебедка в.о. керівника Офісу великих платників податків ДФС. Сьогодні прийнято рішення про звільнення п. Лебедка. Локальний респект владі. "Борітеся - поборете!"- повідомив екс-Генпрокурор Юрій Луценко.

