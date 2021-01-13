РУС
Подсудимый Лебедко уволен из ГФС. ДОКУМЕНТ

Подсудимый Лебедко уволен из ГФС. ДОКУМЕНТ

Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 миллионов гривен и уволенный в 2017 году, а в 2020 году назначенный и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, уволен с занимаемой должности.

Подсудимый Лебедко уволен из ГФС 01

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье сообщил, что и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн гривен и уволенный в 2017 году", передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в 2017 году Цензор.НЕТ написал о впечатляющем преступлении - исполняющий обязанности начальника управления внутренней безопасности ГФС Сергей Лебедко, ближайшее доверенное лицо тогдашнего главы ГФС Романа Насирова, задержан СБУ на вымогательстве взятки за возмещение налога на добавленную стоимость! 24 февраля 2017-го Лебедко арестовали с поличным, он получил 66 миллионов гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Луценко о назначении Лебедко: "Плохие и коррумпированные прокуроры" задержали налоговика, "новые и честные" руководители дали зеленый свет подсудимому

"Лебедко тогда немедленно уволили. А против Насирова было открыто уголовное дело НАБУ. И вот Насиров продолжает находиться под прицелом НАБУ, его дело передано в Высший антикоррупционный суд. Но его ближайший сотрудник Сергей Лебедко стал при президенте Зеленском "новым лицом" и успешно сделал карьеру!" - констатировал Бутусов.

"По следам наших публикаций. Сегодня утром и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Сергей Лебедко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Приказ подписан и зарегистрирован, решение вступило в силу. Все-таки общественное мнение, СМИ и Фейсбук реально работают. Спасибо всем за лайки, репосты, это все очень не зря. Пока общество неравнодушно, власть вынуждена действовать", - сообщил сегодня, 13 января, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Апдейт предыдущего поста о назначении подсудимого Лебедко и.о. руководителя Офиса крупных налогоплательщиков ГФС. Сегодня принято решение об увольнении г. Лебедко. Локальный респект власти. "Борітеся- поборете!" - рассказал экс-Генпрокурор Юрий Луценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Насиров опроверг информацию о своей связи с Лебедко: Это фактически не соответствует действительности. Кто-то пытается оболгать и очернить мою репутацию

Напомним, 12 января стало известно, что и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн гривен и уволенный в 2017 году.

Более подробно читайте в статье Юрия Бутусова "И.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн гривен и уволенный в 2017 году".

Луценко Юрий ГФС Лебедко Сергей
+36
Блин, это все, что нужно знать Байдену о кадровой политике зеленских.
13.01.2021 14:50
+23
Потопает в суд. Восстановят. И опять по кругу.
13.01.2021 14:49
+23
это хорошо, а КТО ЕГО НАЗНАЧИЛ С УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ НА И.О.??? Это само по себе преступление!!! Фамилии?? Дела на комиссию, ответственных лиц??? Или там сам ермак, а он же бессмертный?
13.01.2021 14:54
Потопает в суд. Восстановят. И опять по кругу.
13.01.2021 14:49
К станку ..на завод... все равно не пойдет..)))
13.01.2021 16:15
Точно... "Ворон ворону...", а среди наших "элит" это даже не народная мудрость - "конституционная (негласная) норма"!
13.01.2021 16:42
Ще півляма компенсації отримає...
13.01.2021 18:57
Пока хоть так !!! И то хорошо !!! Не допускать коррупционеров к власти Он сидеть должен уже давно а его на должность толкают -- ТВАРИ !!!
13.01.2021 19:01
В заявлении написано: За власним бажанням. C чем он пойдет в суд?
13.01.2021 21:59
Блин, это все, что нужно знать Байдену о кадровой политике зеленских.
13.01.2021 14:50
на фото посмотрел и подумал и эта макака в очках еще не застрелена?????
13.01.2021 14:53
а у пархатих було інше ? в 14му мусоров позвільняли а у 16 му майже всіх "поновили" ...
13.01.2021 14:55
а кто такие - эти Ваши"пархатые" ?
13.01.2021 15:00
Ты не любиш евреев,зачем же так об одноплеменниках Величайшего (пархатых)?
13.01.2021 15:01
евреи и жиды(пархатые) ..это как говорят в Одессе разные вещи
13.01.2021 16:16
Хоч один єврей працює біля станка?
13.01.2021 16:25
при Союзі знав одного ... токар з його був ніякий але але бухгалтершу по сраці гладив
13.01.2021 19:12
А кого именно Оно имело ввиду? Евреи строят Израиль ,а Беня и его л(п)идер *строят* украинцев,выкачивая последнее.
13.01.2021 16:57
точно ... жиди виїхали у Ізраїль ще на початку 90х ... а гевгеи в Україні сини "югггістов" за національністю ... як жериновський ... мама гуССкая а папа югггіст
жид це словянська назва семітів -юдеїв а juda єврей це німецька ... "гуССкий язык" для кацапів написали німці ...
13.01.2021 19:09
блин, Байдену пох на кадровую политику ЗЕбени в частности, да и вообще Украины в целом. если она не задевает интересы США и Байдена, конесчно.
13.01.2021 15:44
А еще Байден знает, что в 2017 г. за взятку в 66 млн. ... просто увольняли из ГФС.
13.01.2021 16:41
Я сагласен этот урод коррупционер.но луценко тоже один из коррупционеров.УКРАИНУ не кому не победит -кроме коррупцие.этого мы видем с началы КИЕВСКОГО ПУСИ.первыми коррупционерами были балотные .их купил Золотая Орда...
13.01.2021 14:54
это хорошо, а КТО ЕГО НАЗНАЧИЛ С УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ НА И.О.??? Это само по себе преступление!!! Фамилии?? Дела на комиссию, ответственных лиц??? Или там сам ермак, а он же бессмертный?
13.01.2021 14:54
Ну не сам Ермак, а брат его...
13.01.2021 16:09
...за долю малую.
13.01.2021 16:29
Так я не понял, а почему его только уволили аж в 2017 за взятку в 66 лямов, а не посадили?..
13.01.2021 14:55
"Путь осилит идущий". Смотрите и анализируйте. Если, Вам, что-то не понятно, обратитесь к поисковику. 18.01.2021 должно быть заседание суда, который решает его судьбу.
13.01.2021 14:59
потому что в "нормальных" странах в таких случаях как минимум министры подают в отставку - отвечать должен всегда руководитель и кто-его-туда-назначил. а если нет - значит все "легально" и под чутким руководством сверху.
13.01.2021 15:23
А потом кричат - инвесторы бегут с Украины, да к вам падлам и с копейкой на пушечный выстрел никто не придет - токсичная зеленая ********.
13.01.2021 14:56
Україною править мафія. Тому ми можемо розраховувати лише на інвестиції Медельїнського картеля.
13.01.2021 15:05
Это школа Соломона ЗЕли,
Школа бальных танцев,
Вам говорят.
Две шаги налево,
Две шаги направо,
Шаг впирод и две назад.
13.01.2021 14:57
Шаг впирод и две назад.
13.01.2021 14:58
припиЗЕдент у нас точно велосипедный!
работает на педальном приводе - надают ему педалей начинает шевелиться в нужном направлении
13.01.2021 14:59
Впигод.
13.01.2021 15:24
На основании чего его уволили? заметки в ФБ?

Так через месяц-два-шесть восстановят и выплатят всю зарплату + компенсацию за вынужденный прогул.
13.01.2021 14:57
Новость всю читал, или только заголовок? Он написал заявление по собственному желанию. Если уволился по собственному, суд не даже не восстановит.
13.01.2021 16:06
Скан заявления ты где-то видел?
90% их восстанавливается в должности, только потому, что вот такие "зели", "рошенки", "ющи" увольняют их яко бы "по собственному желанию", а в судах потом тупо не могут предъявить это заявление как "доказательство добровольности" и опаньки - чел снова на своем "теплом" месте!
14.01.2021 11:33
Сколько кадровых проколов! Подписал, а там хоть трава не расти? Ну,хоть когда нибудь президент интересуется как работают вновь назначенные? Или это такая политика: назначить на 2 дня, и только потом выяснить, что сволочь? Смысл в чем?
13.01.2021 14:57
С началы КИЕВСКОГО РУСИ-УКРАИНУ ослабял и раздерял коррупционеры и сепары.УКРАИНА НЕ ПОБЕДИМА !! но вас легго побеждает тотже балотные московиты с помошю денег и сепаратизм...порошенко,ахмедов,коломойский,медведчук,бойко и.т.д служили в 90 годы кремлю и сегодня служат им.НО Я ВЕРЮ В МАЙДАНЦОВ !!! АТОВЦОВ!!! ДОБРОВОЛЦОВ!!! ОДНИМ СЛОВАМ ВЕРЮ В УКРАИНУ !!!
13.01.2021 14:57
а зачем брали? а кто рекомендовал и предлагал? а кто в контрольных органах пропустил? а кто дал допуск до держтаемныци? а кто и скока отката получил? а может этого штымпа сразу с работы и на кичу? ну що у нас за власть такая? вопросы вопросы вопросы и все без ответа......
13.01.2021 14:59
Я ВЕРЮ В УКРАИНУ !!! модет быт Я наивный..но Я ВСЕРАВНО ВЕРЮ В СВОБОДНОЕ ДУХ УКРАИНЦОВ !!! ЛЮБИМЫХ НЕ ВЫБЕРАЮТ !!!
13.01.2021 14:59
Любимых не выбирают,не спорю,но зелюбовь зла,полюбили они й коЗела.
13.01.2021 15:04
https://censor.net/ru/user/477117 - касапський бот. Як кожен касап - брехливий і малограмотний.
13.01.2021 15:58
Конечно его должны были уволить.с чего бы это какой то сраный насировский порохобот будет занимать блатную взяточную должность при зеле и ермачке.
13.01.2021 15:03
ай-ай-ай, такой ценный кадр, ...а 66 лямов - ну не такая уж и большая сумма..., и на заседаня суда мог бы отпрашиваться...
13.01.2021 15:04
Ооооо, цирррозник выполз.)))
13.01.2021 15:05
Поздравляю тебя, конечно, но, если продолжишь бухать -сыграешь в ящик в ближайшем будущем.
13.01.2021 15:09
Владимир Ермоленко - Я влюбилса в УКРАИНУ когда тебя на свете не было,как и пороха,зе,коломойского.Я ПРО УКРАИНУ говарю а ты про Президента УКРАИНЕ каторого выбрали УКРАИНЦЫ !!! Хочеш как в рассие?президента выберают по указание кремля?МЫ видели "президенство" пороха.НА КАЖДОМ УГЛУ УКРАИНЕ открывалса маназин "рошен"
13.01.2021 15:10
тобі в Карабах касапи, видать, хорошу підзорну трубу підкинули, стільки багато бачиш, що саме в нас в Україні відкривається і скільки...
13.01.2021 15:55
я В НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЕ видел президентов -Кравчука,кучму,Юшенко,януковича,пороха,зеленского.Я ТОЛКА ПРИ ЮШЕНКО УВИДЕЛ КАК УКРАИНЦЫ НАЧЕЛИ СЕНИТ СВОЕ ПРОШЛОЕ !!! КАК ОНИ НАЧЕЛИ ГОРДИТСА ЧТО ОНИ УКРАИНЦЫ !!! ПРИ ЮШЕНКО В ПЕРВЫЕ С.БАНДЕРА СИАЛ НЕ ТОЛКА МАИМ ГЕРОЯМ И ГЕРОЯМ БОЛШЕНСТВО УКРАИНЦОВ !!!
13.01.2021 15:14
блестящая но короткая карьера
13.01.2021 15:14
значит "брал" не только для себя, а скорее всего - по личной указке (кто там сверху). и его "увольнение" ничего не изменит.
13.01.2021 15:19
Ржали дыбилы?

Підсудного Лебедка звільнили з ДФС, - Луценко - Цензор.НЕТ 624
13.01.2021 15:21
Паула кит Я знаю ты смотрел фильм "3 Билдболды на границие" .но это АМЕРИКАНСКОЕ ФИЛЬМ.ты смотри БИЛБОЛДЫ где порох за регионалов высказовалса.не ужели у УКРАИНЦОВ ПОМЯТ наченаетса с нового дня ?ВЫЖЕ не русские....МНЕ БОЛЬНА ЗА УКРАИНУ...
13.01.2021 15:25
Тепер він відновиться по суду і отримає компенсацію. Так по сценарію?
13.01.2021 15:38
первое послание Байдену украинскому президенту (передано через некто Сытник) стих один
13.01.2021 15:42
пене зеленський, народ у нас не тупий, як ти вважаєш. тупий ти....... тому що звільняти треба і його і тих хто робив подання і тих хто призначив. ці (люди) знайдуть та призначать ще одного, таког ж самого ворюгу. а ти називаєш цих людей своїми друзями. тому, сам такий.......
13.01.2021 15:45
П Пост Ю. Луценко ( экс-генпрокурор)- позорище:"Локальный респект власти. "Борітеся- поборете!" Эта власть назначила Лебедко,находящегося подсудом закоррупцию,а уволился он по собственному желанию ( попросили, а нне уволили). Да того, кто назначил надо тоже уволить за некомпетентнность.
13.01.2021 15:47
Тепер в кабмін?
13.01.2021 15:57
наша налогово-фискальная - как тот змей из сказки: одну голову срубили, а на её месте еще 3 выросло. просто не там и не так рубят панове.
13.01.2021 15:59
... і щуку кинули у річку ... (Крилов).
Вот это я понимаю! Ну, просто -ЗА@БИСЬ!!! Чувак сп@здил 66 лимонов, дальше работал в ГФС, а потом его просто УВОЛИЛИ !!!
Та дайте мне возможность скоммуниздить хотя бы лимон - а потом просто увольте...
13.01.2021 16:03
Я б погодився "по собственному желанию" і за якісь срані 500 тисяч, а тихочеш цілий мільйон
14.01.2021 08:49
Звільнили лише "за власним бажанням". Якби не це - й далі працював би.
13.01.2021 16:29
Лучший способ уволить это по собственному желанию - не будет возможности оспорить увольнение в суде и восстановиться на должности. Совершенно очевидно, что это не воздействие укоров совести, а кто то очень важный вежливо попросил написать заявление. Не смог отказать.
13.01.2021 17:01
"Поки суспільство не байдуже, влада змушена діяти". - У справі татарова суспільство теж було небайдуже - але на неЛоха це не вплинуло.
13.01.2021 16:31
Блин, даже не интересно - где напряженный сюжет в духе Портняжки, погони, перестрелки отравленными ручками, Печерский суд и ДБР, где в конце концов мудрое решение преЗедента? Шмаркля даже не успел чело нахмурить и извилинами пошевелить как все решилось.
Занавес.
13.01.2021 16:56
Украина становится самой зловонной ямой в мире. Спасибо лгуну и вороватому шуллеру Зеленскому.
13.01.2021 16:59
"Победа" -говорите..... народ победил !?? Срам один ,господа! Взяточника ,ожидающего приговора ( а "судьи" третий год решиться не в силах ) назначают главным фискалом за КРУПНЫМИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ!?!? Да в любой приличной стране после такого скандала ,как минимум, пол-правительства уходит в отставку,а виновные идут под суд! Интересно живем.
13.01.2021 17:20
А это ЧМО, именуемое себя президентом, прокоментирует этот зашквар с назначением...!? Или ОНО , совсем не управляет ситуацией в стране..!?
13.01.2021 17:25
Можно подумать, что этот идиот не знал, кого назначал на должность.
13.01.2021 18:22
66 лямов и в запас... Система реально не работает...
13.01.2021 18:50
І скільки в тому запасі ще хабарників? А ще кажуть, що дефіцит кадрів. А чого не на зону?
14.01.2021 08:43
А почему не уволен тот,кто его назначил?
13.01.2021 19:08
Який і кому респект? Чому радіємо.
Лебедко по тихому звільнився і пішов на пенсію. Пенсія немаленька плюс вихідна допомога. Тоді як звільнення за правопорушення позбавляло всього цього.
Тепер він формально чистий і для майбутнього суду. Навіть якщо буде якесь покарання, то пенсію вже не заберуть, так і не змінять послужного списку.
Може спокійно за прикладом чоловіка венідіктової влаштуватися держслужбовцем.
Лебідко в черговий раз всіх розвів, а тут роздають респекти владі. Те що луценко недалекий давно зрозуміло, чому бутусов повівся на цю дешеву виставу?
Лебідко вже в команді зеленського, чекайте другої серії.
13.01.2021 21:39
А чого ж і не повторити трюк отого поліціянта, по приколу так по приколу. Куди ж ще витрачати гроші з Бюджету. Ще і люстріровані підтягуються. Даремно Яник переживав за внука.
14.01.2021 08:48
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! кРЫСЫ ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ! ))
14.01.2021 02:01
.

делов -то. потом восстановиться и за простой еще и бабки получит
сто разов такое было
14.01.2021 02:41
Ще в 2017 році Лебедько попався на хабарі в 66 мільйонів гривень!!!!!!!! і не сів, а лише перелякався ? Це ж було при Петі, який злодіям "руки рубав" ! Які тепер претензіі до зеленоі шмарклі ?
14.01.2021 08:47
Зеленський,якби не дурак,ще б звільнив того хто додумався призначити цього корупціонера.явно ж не за дармо.🤔
14.01.2021 11:38
 
 