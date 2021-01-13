Подсудимый Лебедко уволен из ГФС. ДОКУМЕНТ
Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 миллионов гривен и уволенный в 2017 году, а в 2020 году назначенный и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, уволен с занимаемой должности.
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье сообщил, что и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн гривен и уволенный в 2017 году", передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что в 2017 году Цензор.НЕТ написал о впечатляющем преступлении - исполняющий обязанности начальника управления внутренней безопасности ГФС Сергей Лебедко, ближайшее доверенное лицо тогдашнего главы ГФС Романа Насирова, задержан СБУ на вымогательстве взятки за возмещение налога на добавленную стоимость! 24 февраля 2017-го Лебедко арестовали с поличным, он получил 66 миллионов гривен.
"Лебедко тогда немедленно уволили. А против Насирова было открыто уголовное дело НАБУ. И вот Насиров продолжает находиться под прицелом НАБУ, его дело передано в Высший антикоррупционный суд. Но его ближайший сотрудник Сергей Лебедко стал при президенте Зеленском "новым лицом" и успешно сделал карьеру!" - констатировал Бутусов.
"По следам наших публикаций. Сегодня утром и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Сергей Лебедко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Приказ подписан и зарегистрирован, решение вступило в силу. Все-таки общественное мнение, СМИ и Фейсбук реально работают. Спасибо всем за лайки, репосты, это все очень не зря. Пока общество неравнодушно, власть вынуждена действовать", - сообщил сегодня, 13 января, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Апдейт предыдущего поста о назначении подсудимого Лебедко и.о. руководителя Офиса крупных налогоплательщиков ГФС. Сегодня принято решение об увольнении г. Лебедко. Локальный респект власти. "Борітеся- поборете!" - рассказал экс-Генпрокурор Юрий Луценко.
Напомним, 12 января стало известно, что и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн гривен и уволенный в 2017 году.
Более подробно читайте в статье Юрия Бутусова "И.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн гривен и уволенный в 2017 году".
