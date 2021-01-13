Зеленський підписав указ про направлення двох українських воїнів у Косово

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про направлення до Сербії двох українських військовослужбовців для участі в місії ООН в Автономному краї Косово і Метохія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить указ №3/2021.

"Направити до Республіки Сербія для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй у справах тимчасової адміністрації в Косово національний персонал із числа військовослужбовців Збройних Сил України загальною чисельністю до 2 осіб", - сказано в повідомленні.

Згідно з указом, участь національного персоналу з числа військовослужбовців Збройних сил України в Місії Організації Об'єднаних Націй у справах тимчасової адміністрації в Косово сприятиме підтриманню міжнародного миру і безпеки і відповідає національним інтересам держави.

