УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9514 відвідувачів онлайн
Новини
3 656 25

Зеленський підписав указ про направлення двох українських воїнів у Косово

Зеленський підписав указ про направлення двох українських воїнів у Косово

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про направлення до Сербії двох українських військовослужбовців для участі в місії ООН в Автономному краї Косово і Метохія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить указ №3/2021.

"Направити до Республіки Сербія для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй у справах тимчасової адміністрації в Косово національний персонал із числа військовослужбовців Збройних Сил України загальною чисельністю до 2 осіб", - сказано в повідомленні.

Згідно з указом, участь національного персоналу з числа військовослужбовців Збройних сил України в Місії Організації Об'єднаних Націй у справах тимчасової адміністрації в Косово сприятиме підтриманню міжнародного миру і безпеки і відповідає національним інтересам держави.

Читайте також: Українські миротворці вилетіли на ротацію в Косово. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25542) Косово (93) миротворці (911) ООН (3440) Сербія (390)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
золотой он человек !
отдохнуть бы ему надо..
показати весь коментар
13.01.2021 17:01 Відповісти
+13
главнокакбыкомандующий за работой...
не жалеет себя...ваще...
показати весь коментар
13.01.2021 17:01 Відповісти
+11
- На их месте мог быть я
если б не порвал повестки.
Зеленський підписав указ про направлення двох українських воїнів у Косово - Цензор.НЕТ 1628
показати весь коментар
13.01.2021 17:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гепа&&Допа? Дубинский&&Бужанский?
показати весь коментар
13.01.2021 17:00 Відповісти
главнокакбыкомандующий за работой...
не жалеет себя...ваще...
показати весь коментар
13.01.2021 17:01 Відповісти
золотой он человек !
отдохнуть бы ему надо..
показати весь коментар
13.01.2021 17:01 Відповісти
Зєсцикло щось давно вже не відпочивав.
показати весь коментар
13.01.2021 17:14 Відповісти
Очень серьезный указ.Главнокомандующий куле!
показати весь коментар
13.01.2021 22:02 Відповісти
Який преЗЕдент, такі й укази. Круче еще ни один президент у нас не издавал. Косово теперь просто как за каменной стеной. Одно слово - найвэлычниший!!!
показати весь коментар
13.01.2021 17:07 Відповісти
да дайте клоуну проявиться! начинать надо с мелочи... а там может и сам скатит подальше.
показати весь коментар
13.01.2021 17:10 Відповісти
Тут подоспело еще одно гениальное кадровое рещение найвэлычнишого:
=== И.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн гривен и уволенный в 2017 году===

Опять Ермак должностями торгует?
показати весь коментар
13.01.2021 17:11 Відповісти
Напоминает,
-почему Мавроди посадили?
- не дал!
- а почему выпустили?!...
хотя здесь сошка совсем мелкого масштаба...измелчал сейчас госслужащий...
як говорили колись:не той тепер Миргород, Хорол річка не та.
показати весь коментар
13.01.2021 17:21 Відповісти
поїде два блатних генерали з шершавими язиками чи хтось з охоронців кварталу або друзі однокласників шмаркадосіка
показати весь коментар
13.01.2021 17:13 Відповісти
Покупка непродовольственных товаров, в частности носков, увеличивает мобильность населения, что в свою очередь, увеличивает риск заразиться коронавирусом. Об этом во время заседания правительства в среду, 13 января, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Носки хоть хлопцам дадут , то купить никак
показати весь коментар
13.01.2021 17:14 Відповісти
Ибо носки, это росскошь... со стразиками
показати весь коментар
13.01.2021 17:23 Відповісти
Зорян и Шкиряк
показати весь коментар
13.01.2021 17:16 Відповісти
Вдвох їм буде веселіше
показати весь коментар
13.01.2021 17:17 Відповісти
офігеть новина скоро будуть подавати як велику новину , що Зе сходив в туалет взагалі в країні не залишилось про що говорити
показати весь коментар
13.01.2021 17:22 Відповісти
- На их месте мог быть я
если б не порвал повестки.
Зеленський підписав указ про направлення двох українських воїнів у Косово - Цензор.НЕТ 1628
показати весь коментар
13.01.2021 17:23 Відповісти
Важнейшее событие! Сенсация ! Пианист отвлекся от лыжной прогулки и соизволил знатно укрепить миротворческие силы в опасном регионе. ООН выразила восхищение!
показати весь коментар
13.01.2021 17:26 Відповісти
..трудоустраивал счастливчиков в "тёплую точку" брат Альфонса де"Ермака?
показати весь коментар
13.01.2021 17:29 Відповісти
Зеленський підписав указ про направлення двох українських воїнів у Косово - Цензор.НЕТ 9580
показати весь коментар
13.01.2021 17:31 Відповісти
ну двоє, це вже отряд
показати весь коментар
13.01.2021 17:39 Відповісти
Говнокомандующий направил войско...
показати весь коментар
13.01.2021 17:51 Відповісти
Юзик и Лысый?
показати весь коментар
13.01.2021 18:52 Відповісти
Видимо шмаль знатная была.Это позорище....
показати весь коментар
13.01.2021 22:18 Відповісти
президент работает... умища, силища...
показати весь коментар
14.01.2021 01:29 Відповісти
 
 