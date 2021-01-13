Зеленский подписал указ о направлении двух украинских воинов в Косово
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о направлении в Сербию двух украинских военнослужащих для участия в миссии ООН в Автономном крае Косово и Метохия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует указ №3/2021.
"Направить в Республику Сербия для участия Украины в миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до 2 человек", - говорится в сообщении.
Согласно указу, участие национального персонала из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности и отвечает национальным интересам государства.
не жалеет себя...ваще...
отдохнуть бы ему надо..
=== И.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн гривен и уволенный в 2017 году===
Опять Ермак должностями торгует?
-почему Мавроди посадили?
- не дал!
- а почему выпустили?!...
хотя здесь сошка совсем мелкого масштаба...измелчал сейчас госслужащий...
як говорили колись:не той тепер Миргород, Хорол річка не та.
Носки хоть хлопцам дадут , то купить никак
если б не порвал повестки.