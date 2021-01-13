РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9301 посетитель онлайн
Новости
3 656 25

Зеленский подписал указ о направлении двух украинских воинов в Косово

Зеленский подписал указ о направлении двух украинских воинов в Косово

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о направлении в Сербию двух украинских военнослужащих для участия в миссии ООН в Автономном крае Косово и Метохия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует указ №3/2021.

"Направить в Республику Сербия для участия Украины в миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до 2 человек", - говорится в сообщении.

Согласно указу, участие национального персонала из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности и отвечает национальным интересам государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский "миротворец" погиб в Нагорном Карабахе

Автор: 

Зеленский Владимир (21990) Косово (215) миротворцы (1236) ООН (4247) Сербия (409)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
золотой он человек !
отдохнуть бы ему надо..
показать весь комментарий
13.01.2021 17:01 Ответить
+13
главнокакбыкомандующий за работой...
не жалеет себя...ваще...
показать весь комментарий
13.01.2021 17:01 Ответить
+11
- На их месте мог быть я
если б не порвал повестки.
Зеленський підписав указ про направлення двох українських воїнів у Косово - Цензор.НЕТ 1628
показать весь комментарий
13.01.2021 17:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гепа&&Допа? Дубинский&&Бужанский?
показать весь комментарий
13.01.2021 17:00 Ответить
главнокакбыкомандующий за работой...
не жалеет себя...ваще...
показать весь комментарий
13.01.2021 17:01 Ответить
золотой он человек !
отдохнуть бы ему надо..
показать весь комментарий
13.01.2021 17:01 Ответить
Зєсцикло щось давно вже не відпочивав.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:14 Ответить
Очень серьезный указ.Главнокомандующий куле!
показать весь комментарий
13.01.2021 22:02 Ответить
Який преЗЕдент, такі й укази. Круче еще ни один президент у нас не издавал. Косово теперь просто как за каменной стеной. Одно слово - найвэлычниший!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 17:07 Ответить
да дайте клоуну проявиться! начинать надо с мелочи... а там может и сам скатит подальше.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:10 Ответить
Тут подоспело еще одно гениальное кадровое рещение найвэлычнишого:
=== И.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн гривен и уволенный в 2017 году===

Опять Ермак должностями торгует?
показать весь комментарий
13.01.2021 17:11 Ответить
Напоминает,
-почему Мавроди посадили?
- не дал!
- а почему выпустили?!...
хотя здесь сошка совсем мелкого масштаба...измелчал сейчас госслужащий...
як говорили колись:не той тепер Миргород, Хорол річка не та.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:21 Ответить
поїде два блатних генерали з шершавими язиками чи хтось з охоронців кварталу або друзі однокласників шмаркадосіка
показать весь комментарий
13.01.2021 17:13 Ответить
Покупка непродовольственных товаров, в частности носков, увеличивает мобильность населения, что в свою очередь, увеличивает риск заразиться коронавирусом. Об этом во время заседания правительства в среду, 13 января, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Носки хоть хлопцам дадут , то купить никак
показать весь комментарий
13.01.2021 17:14 Ответить
Ибо носки, это росскошь... со стразиками
показать весь комментарий
13.01.2021 17:23 Ответить
Зорян и Шкиряк
показать весь комментарий
13.01.2021 17:16 Ответить
Вдвох їм буде веселіше
показать весь комментарий
13.01.2021 17:17 Ответить
офігеть новина скоро будуть подавати як велику новину , що Зе сходив в туалет взагалі в країні не залишилось про що говорити
показать весь комментарий
13.01.2021 17:22 Ответить
- На их месте мог быть я
если б не порвал повестки.
Зеленський підписав указ про направлення двох українських воїнів у Косово - Цензор.НЕТ 1628
показать весь комментарий
13.01.2021 17:23 Ответить
Важнейшее событие! Сенсация ! Пианист отвлекся от лыжной прогулки и соизволил знатно укрепить миротворческие силы в опасном регионе. ООН выразила восхищение!
показать весь комментарий
13.01.2021 17:26 Ответить
..трудоустраивал счастливчиков в "тёплую точку" брат Альфонса де"Ермака?
показать весь комментарий
13.01.2021 17:29 Ответить
Зеленський підписав указ про направлення двох українських воїнів у Косово - Цензор.НЕТ 9580
показать весь комментарий
13.01.2021 17:31 Ответить
ну двоє, це вже отряд
показать весь комментарий
13.01.2021 17:39 Ответить
Говнокомандующий направил войско...
показать весь комментарий
13.01.2021 17:51 Ответить
Юзик и Лысый?
показать весь комментарий
13.01.2021 18:52 Ответить
Видимо шмаль знатная была.Это позорище....
показать весь комментарий
13.01.2021 22:18 Ответить
президент работает... умища, силища...
показать весь комментарий
14.01.2021 01:29 Ответить
 
 