Зеленский подписал указ о направлении двух украинских воинов в Косово

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о направлении в Сербию двух украинских военнослужащих для участия в миссии ООН в Автономном крае Косово и Метохия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует указ №3/2021.

"Направить в Республику Сербия для участия Украины в миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до 2 человек", - говорится в сообщении.

Согласно указу, участие национального персонала из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности и отвечает национальным интересам государства.

