Справа Гандзюк: Дніпровський райсуд Києва 18 січня розгляне пом'якшення запобіжного заходу обвинуваченому Левіну

Дніпровський районний суд Києва 18 січня розгляне клопотання адвоката Олексія Левіна, якого звинувачують в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк, про зміну йому запобіжного заходу на менш суворий.

На початку сьогоднішнього засідання адвокат Левіна подав до суду відповідне клопотання.

Крім того, він просить суд допитати начальника філії Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України в Києві та Київській області.

За його словами, в Лук'янівському СІЗО Левіну не пропонують належної медичної допомоги та ігнорують його скарги на стан здоров'я.

Зокрема, Левіну не провели обстеження судин, через що він і адвокат побоюються, що його стан може погіршитися.

Захисник нагадав, що Левін переніс COVID-19 і зазначив, що через стан здоров'я Левіна він і порушує клопотання про пом'якшення йому запобіжного заходу на такий, що не передбачає утримання під вартою.

На засіданні Левін також заявив, що почувається погано.

Суддя Юлія Іваніна постановила відкласти розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу на наступне засідання, яке заплановане на 13:00 18 січня.

Однак вона відмовила у виклику начальника філії ЦОЗ ДКВС у Києві та Київській області для допиту в судовому засіданні, оскільки в розпоряджені суду є документи щодо надання медичної допомоги Левіну.

Суд продовжив дослідження доказів обвинувачення у справі. Розпочато дослідження 22 тому із 50.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

Фігуранти справи - голова Херсонської облради Мангер, помічник колишнього народного депутата Ігор Павловський, ексучасник АТО Сергій Торбін та Олексій Левін (Москаленко) звинувачуються в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.27 (види співучасті), п.п.4 , 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Судом визнано винними і засуджено до позбавлення волі п'ятьох безпосередніх виконавців нападу на Гандзюк.

