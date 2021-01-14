УКР
Справа Гандзюк: Дніпровський райсуд Києва 18 січня розгляне пом'якшення запобіжного заходу обвинуваченому Левіну

Дніпровський районний суд Києва 18 січня розгляне клопотання адвоката Олексія Левіна, якого звинувачують в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк, про зміну йому запобіжного заходу на менш суворий.

На початку сьогоднішнього засідання адвокат Левіна подав до суду відповідне клопотання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Крім того, він просить суд допитати начальника філії Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України в Києві та Київській області.

За його словами, в Лук'янівському СІЗО Левіну не пропонують належної медичної допомоги та ігнорують його скарги на стан здоров'я.

Зокрема, Левіну не провели обстеження судин, через що він і адвокат побоюються, що його стан може погіршитися.

Захисник нагадав, що Левін переніс COVID-19 і зазначив, що через стан здоров'я Левіна він і порушує клопотання про пом'якшення йому запобіжного заходу на такий, що не передбачає утримання під вартою.

На засіданні Левін також заявив, що почувається погано.

Також читайте: Суд продовжив до лютого арешт обвинувачених у вбивстві Гандзюк Мангера і Левіна

Суддя Юлія Іваніна постановила відкласти розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу на наступне засідання, яке заплановане на 13:00 18 січня.

Однак вона відмовила у виклику начальника філії ЦОЗ ДКВС у Києві та Київській області для допиту в судовому засіданні, оскільки в розпоряджені суду є документи щодо надання медичної допомоги Левіну.

Суд продовжив дослідження доказів обвинувачення у справі. Розпочато дослідження 22 тому із 50.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

Фігуранти справи - голова Херсонської облради Мангер, помічник колишнього народного депутата Ігор Павловський, ексучасник АТО Сергій Торбін та Олексій Левін (Москаленко) звинувачуються в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.27 (види співучасті), п.п.4 , 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Судом визнано винними і засуджено до позбавлення волі п'ятьох безпосередніх виконавців нападу на Гандзюк.

Читайте: Проти Ківи відкрили кримінальну справу через наклеп на Гандзюк

А пам'ятаєте мавпу Зеленського на дебатах? "Чому не сидять вбивці Гандзюк?"
Дело Гандзюк: Днепровский райсуд Киева 18 января рассмотрит смягчение меры пресечения обвиняемому Левину - Цензор.НЕТ 6975
14.01.2021 15:47 Відповісти
Пид… садистов -убийц они отпускают , а невинных Антоненко в тюрьме гноят , в угоду ничтожеству зелёному
14.01.2021 15:50 Відповісти
Стосовно Антоненко. Чи не здається Вам що жінка з відео як дві краплини води схожа на терористку Юлію Прасолову, помилувану Зеленським, а не на Яну Дугарь?
До речі, Прасолова убила полковника СБУ.... Шляхом підриву машини.
Дело Гандзюк: Днепровский райсуд Киева 18 января рассмотрит смягчение меры пресечения обвиняемому Левину - Цензор.НЕТ 4089
14.01.2021 16:06 Відповісти
Якісніша фотка:
Дело Гандзюк: Днепровский райсуд Киева 18 января рассмотрит смягчение меры пресечения обвиняемому Левину - Цензор.НЕТ 2750
14.01.2021 16:07 Відповісти
Вы это, того, не забудьте ему премию выписать.....
14.01.2021 15:55 Відповісти
В частности, Левину не провели обследование сосудов, из-за чего он и адвокат опасаются, что его состояние может ухудшиться.Источник: https://censor.net/ru/n3241828

Хорошо Гандзюк, умерла и ее состояние теперь никогда не ухудшится. А бедненькому убийце в обследовании врачами "Феофании" отказали.
14.01.2021 16:10 Відповісти
Заболел бедненький? Облейте его серной кислотой, может легче станет?
14.01.2021 16:59 Відповісти
Такое впечатление что мы оказались в какой-то измененной реальности, в которой сажают ни в чем не повинных людей, а убийц, по "медицинским показаниям"(кстати, мой сосед, когда уходит в загул, регулярно покупает больничный-оказывается это не так уж и дорого при его зарплате) освобождают из сизо ,колонии, тюрьмы. Пора все ветви этой власти насаживать на колья, вздергивать на столбы или линчевать другим способом..
14.01.2021 18:15 Відповісти
 
 