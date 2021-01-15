Дубінський вимагає проведення позачергового засідання фракції СН через запроваджені проти нього санкції США. ДОКУМЕНТ
Нардеп "Слуги народу" вимагає проведення позачергового засідання фракції щодо введених проти нього санкцій США.
Про це в Telegram повідомив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.
"Дубінський вимагає проведення позачергового засідання фракції щодо введених проти нього персональних санкцій. Підтримую. Дуже цікава історія. А за одно потрібно обговорити історію з переобранням Глави делегації в ПАРЄ і те, які програмні пункти щодо поліпшення життя простих людей партія виконала", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем - Вашингтон вважає його "російським агентом".
