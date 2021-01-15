УКР
Дубінський вимагає проведення позачергового засідання фракції СН через запроваджені проти нього санкції США. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народу" вимагає проведення позачергового засідання фракції щодо введених проти нього санкцій США.

Про це в Telegram повідомив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.

"Дубінський вимагає проведення позачергового засідання фракції щодо введених проти нього персональних санкцій. Підтримую. Дуже цікава історія. А за одно потрібно обговорити історію з переобранням Глави делегації в ПАРЄ і те, які програмні пункти щодо поліпшення життя простих людей партія виконала", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем - Вашингтон вважає його "російським агентом".

Кулеба про санкції США проти Дубінського: На відносини між країнами не вплинули

санкції (12769) Слуга народу (2859) Дубінський Олександр (493) Качура Олександр (171)
Дубинский требует проведения внеочередного заседания фракции "СН" из-за введенных против него санкций США - Цензор.НЕТ 284Дубинский требует проведения внеочередного заседания фракции "СН" из-за введенных против него санкций США - Цензор.НЕТ 3040
15.01.2021 11:41 Відповісти
Всцялося сцикло зєбільне!

Дубинский требует проведения внеочередного заседания фракции "СН" из-за введенных против него санкций США - Цензор.НЕТ 2441
15.01.2021 11:38 Відповісти
Дубинский требует проведения внеочередного заседания фракции "СН" из-за введенных против него санкций США - Цензор.НЕТ 240
15.01.2021 11:40 Відповісти
Этого румынского пуделя пора усыплять, он гавкает не умолкая.
15.01.2021 14:57 Відповісти
Це ще тільки за тупий "собачий рот" схватили бо догавкався, а ще можуть схватити за те, яке під хвостом.
15.01.2021 15:16 Відповісти
Ой, вэй, давайте меня спасать!
15.01.2021 15:28 Відповісти
скажений пес коломойші: "таваріщ сталін Байден, праізошла чудовіщная ашібка" (с)
15.01.2021 15:41 Відповісти
Тупий собачий рот говорящей жопи коломойского.
15.01.2021 16:30 Відповісти
Мама любит рАстов....
15.01.2021 15:53 Відповісти
Сайт Дубинкого заблокировали по всему миру.

https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1350029552681185286
15.01.2021 16:28 Відповісти
Внєшнєє управлєніє воно таке
15.01.2021 17:51 Відповісти
Дубинский - умная фамилия - санкции США.
Тупицкий - гениальная фамилия - где санкции США?
15.01.2021 18:41 Відповісти
Щас клоунята примут постанову "Санкции, стой, раз-два" - и в США всё отменят. Дебилы блдь.
16.01.2021 01:26 Відповісти
баба яга против
29.03.2021 20:41 Відповісти
