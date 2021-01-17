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Новини
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Учора в пункти обігріву звернулося понад 800 осіб, - ДСНС

Учора в пункти обігріву звернулося понад 800 осіб, - ДСНС

В Україні продовжують роботу пункти обігріву для населення, які рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розгорнули від початку прогнозованого зниження температурних показників у регіонах країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Зокрема, станом на 17 січня місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 836 пунктів обігріву:  місцевим самоврядуванням - 4 тис. 802 стаціонарні пункти, а ДСНС - 34 мобільні пункти обігріву на базі наметів і транспортних засобів.

Упродовж минулої доби, 16 січня, в пункти обігріву звернулося 804 людини, з них 258 - у пункти ДСНС.

Раніше з посиланням на ДСНС Цензор.НЕТ писав про те, що понад 4 тисяч пунктів обігріву запрацювали в Україні.

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Автор: 

морози (84) ДСНС (5192)


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Топ коментарі
+2
Бомжі ЗМІ не читають.
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17.01.2021 09:26 Відповісти
+1
І стопарь для сугрєву.
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17.01.2021 09:27 Відповісти
+1
та ну її ту зиму! включайте вже весну! я нагулявся.

Вчера в пункты обогрева обратилось более 800 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9578
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17.01.2021 09:35 Відповісти
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Адреса пунктов где в СМИ ?
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17.01.2021 09:20 Відповісти
Бомжі ЗМІ не читають.
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17.01.2021 09:26 Відповісти
https://nashkiev.ua/zhournal/rastouschiy-gorod/pounkty-obogreva-gde-ih-nayti-v-kieve.html Читай, если не в состоянии погуглить
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17.01.2021 11:05 Відповісти
https://kievvlast.com.ua/news/stolichnye-vlasti-otkryli-punkty-obogreva-v-9-rajonah-kieva-adresa Еще
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17.01.2021 11:05 Відповісти
Туда чай и телевизор.
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17.01.2021 09:26 Відповісти
І стопарь для сугрєву.
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17.01.2021 09:27 Відповісти
та ну її ту зиму! включайте вже весну! я нагулявся.

Вчера в пункты обогрева обратилось более 800 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9578
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17.01.2021 09:35 Відповісти
Це кількість жертв держави у яких вкрали квартири?
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17.01.2021 10:00 Відповісти
те кто вовремя не оплатил комуналку...
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17.01.2021 10:38 Відповісти
4000 пунктов.. 800 человек.. Итого по 5 человек в пункт. Для этого обслуга пункта 2 человека круглосуточно, отопление кругосуточно... Не многовато ли? Может дешевле выдать тем, кому холодно по 5000 грн? Это будет гораздо дешевле.
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17.01.2021 10:07 Відповісти
Есть у меня мечта... Чтобы вот в таком пункте обогрева встретились однажды все украинские олигархи. И чтобы хоть что-то привычно было, пусть им прислуживает зеленский. Чаек там подаст, сухари ржаные.
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17.01.2021 10:35 Відповісти
 
 