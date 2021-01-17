Учора в пункти обігріву звернулося понад 800 осіб, - ДСНС

В Україні продовжують роботу пункти обігріву для населення, які рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розгорнули від початку прогнозованого зниження температурних показників у регіонах країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Зокрема, станом на 17 січня місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 836 пунктів обігріву: місцевим самоврядуванням - 4 тис. 802 стаціонарні пункти, а ДСНС - 34 мобільні пункти обігріву на базі наметів і транспортних засобів.

Упродовж минулої доби, 16 січня, в пункти обігріву звернулося 804 людини, з них 258 - у пункти ДСНС.

Раніше з посиланням на ДСНС Цензор.НЕТ писав про те, що понад 4 тисяч пунктів обігріву запрацювали в Україні.

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