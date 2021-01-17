Вчера в пункты обогрева обратилось более 800 человек, - ГСЧС

В Украине продолжают работу пункты обогрева для населения, которые решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций развернули с начала прогнозируемого снижения температурных показателей в регионах страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Так, по состоянию на 17 января, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4 тыс. 836 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением - 4 тыс. 802 стационарных пункта, а ГСЧС - 34 мобильных пункта обогрева на базе палаток и транспортных средств.

В течение минувших суток, 16 января, в пункты обогрева обратилось 804 человека, из них 258 - в пункты ГСЧС.

Ранее со ссылкой на ГСЧС Цензор.НЕТ писал о том, что свыше 4 тысяч пунктов обогрева заработали в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время холодов в Киеве будут работать 32 пункта обогрева, - Кличко