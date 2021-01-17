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Вчера в пункты обогрева обратилось более 800 человек, - ГСЧС

Вчера в пункты обогрева обратилось более 800 человек, - ГСЧС

В Украине продолжают работу пункты обогрева для населения, которые решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций развернули с начала прогнозируемого снижения температурных показателей в регионах страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Так, по состоянию на 17 января, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4 тыс. 836 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением - 4 тыс. 802 стационарных пункта, а ГСЧС - 34 мобильных пункта обогрева на базе палаток и транспортных средств.

В течение минувших суток, 16 января, в пункты обогрева обратилось 804 человека, из них 258 - в пункты ГСЧС.

Ранее со ссылкой на ГСЧС Цензор.НЕТ писал о том, что свыше 4 тысяч пунктов обогрева заработали в Украине.

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Автор: 

морозы (198) ГСЧС (5051)


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Топ комментарии
+2
Бомжі ЗМІ не читають.
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17.01.2021 09:26 Ответить
+1
І стопарь для сугрєву.
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17.01.2021 09:27 Ответить
+1
та ну її ту зиму! включайте вже весну! я нагулявся.

Вчера в пункты обогрева обратилось более 800 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9578
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17.01.2021 09:35 Ответить
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Адреса пунктов где в СМИ ?
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17.01.2021 09:20 Ответить
Бомжі ЗМІ не читають.
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17.01.2021 09:26 Ответить
https://nashkiev.ua/zhournal/rastouschiy-gorod/pounkty-obogreva-gde-ih-nayti-v-kieve.html Читай, если не в состоянии погуглить
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17.01.2021 11:05 Ответить
https://kievvlast.com.ua/news/stolichnye-vlasti-otkryli-punkty-obogreva-v-9-rajonah-kieva-adresa Еще
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17.01.2021 11:05 Ответить
Туда чай и телевизор.
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17.01.2021 09:26 Ответить
І стопарь для сугрєву.
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17.01.2021 09:27 Ответить
та ну її ту зиму! включайте вже весну! я нагулявся.

Вчера в пункты обогрева обратилось более 800 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9578
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17.01.2021 09:35 Ответить
Це кількість жертв держави у яких вкрали квартири?
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17.01.2021 10:00 Ответить
те кто вовремя не оплатил комуналку...
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17.01.2021 10:38 Ответить
4000 пунктов.. 800 человек.. Итого по 5 человек в пункт. Для этого обслуга пункта 2 человека круглосуточно, отопление кругосуточно... Не многовато ли? Может дешевле выдать тем, кому холодно по 5000 грн? Это будет гораздо дешевле.
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17.01.2021 10:07 Ответить
Есть у меня мечта... Чтобы вот в таком пункте обогрева встретились однажды все украинские олигархи. И чтобы хоть что-то привычно было, пусть им прислуживает зеленский. Чаек там подаст, сухари ржаные.
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17.01.2021 10:35 Ответить
 
 