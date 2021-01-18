Церемонію прощання із адвокатом Сергієм Нижним відвідали Зеленський, Єрмак, Разумков, Баканов, Данілов і Венедіктова

Публічна церемонія прощання з українським адвокатом Сергієм Нижним, який був співкеруючим партнером юридичної компанії HillMont Partners і входив до найближчого оточення президента України Володимира Зеленського, відбулася 18 січня в медичному центрі "Феофанія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням навидання "ГОРДОН".

Траурну церемонію відвідали Зеленський, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, глава Офісу президента України Андрій Єрмак, помічник президента Сергій Шефір, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, понад 70 народних депутатів, адвокатів, юристів. Згодом на кладовище приїхав міністр агрополітики Роман Лещенко.



На церемонії були секретар РНБО Олексій Данілов, голова СБУ Іван Баканов, головна прокурорка України Ірина Венедіктова, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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На прощання з Нижним прийшли відомі журналісти – засновник видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон, головна редакторка "Дзеркала тижня" Юлія Мостова.



Церемонію відвідав також колишній президент Грузії, ексгубернатор Одеської області, голова Виконавчого комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі. Із Вашингтона прилетів експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук.



Сергій Нижний народився 1980 року, він помер 14 січня після тяжкої хвороби. У Нижного залишилися дружина і троє дітей. Адвокат входив до найближчого оточення чинного президента України Володимира Зеленського. Зокрема, він консультував студію "Квартал 95", художнім керівником якої був Зеленський до обрання главою держави. Окрім того, він був одним зі спонсорів президентської кампанії Зеленського.

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2007 року Нижний балотувався до Верховної Ради за списком "Нашої України – Народної самооборони", але до парламенту не пройшов. Був помічником нардепа від НУНС Миколи Катеринчука.

2009-го Нижний здобув адвокатську ліцензію. Із 2016-го став одним із засновників юридичної компанії HillMont Partners. На сайті фірми зазначають, що Нижний спеціалізувався на супроводі комерційних, інвестиційних і транскордонних спорів. Пресслужба компанії називає його "одним із найсильніших судових юристів в Україні в найскладніших спорах між інвесторами і в конфліктах інвесторів із державою".



