Церемонію прощання із адвокатом Сергієм Нижним відвідали Зеленський, Єрмак, Разумков, Баканов, Данілов і Венедіктова
Публічна церемонія прощання з українським адвокатом Сергієм Нижним, який був співкеруючим партнером юридичної компанії HillMont Partners і входив до найближчого оточення президента України Володимира Зеленського, відбулася 18 січня в медичному центрі "Феофанія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням навидання "ГОРДОН".
Траурну церемонію відвідали Зеленський, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, глава Офісу президента України Андрій Єрмак, помічник президента Сергій Шефір, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, понад 70 народних депутатів, адвокатів, юристів. Згодом на кладовище приїхав міністр агрополітики Роман Лещенко.
На церемонії були секретар РНБО Олексій Данілов, голова СБУ Іван Баканов, головна прокурорка України Ірина Венедіктова, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
На прощання з Нижним прийшли відомі журналісти – засновник видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон, головна редакторка "Дзеркала тижня" Юлія Мостова.
Церемонію відвідав також колишній президент Грузії, ексгубернатор Одеської області, голова Виконавчого комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі. Із Вашингтона прилетів експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Сергій Нижний народився 1980 року, він помер 14 січня після тяжкої хвороби. У Нижного залишилися дружина і троє дітей. Адвокат входив до найближчого оточення чинного президента України Володимира Зеленського. Зокрема, він консультував студію "Квартал 95", художнім керівником якої був Зеленський до обрання главою держави. Окрім того, він був одним зі спонсорів президентської кампанії Зеленського.
2007 року Нижний балотувався до Верховної Ради за списком "Нашої України – Народної самооборони", але до парламенту не пройшов. Був помічником нардепа від НУНС Миколи Катеринчука.
2009-го Нижний здобув адвокатську ліцензію. Із 2016-го став одним із засновників юридичної компанії HillMont Partners. На сайті фірми зазначають, що Нижний спеціалізувався на супроводі комерційних, інвестиційних і транскордонних спорів. Пресслужба компанії називає його "одним із найсильніших судових юристів в Україні в найскладніших спорах між інвесторами і в конфліктах інвесторів із державою".
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https://glavcom.ua/news/pomer-blizkiy-soratnik-i-yurist-zelenskogo-730538.html
https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/blog-post.html Зеленский, как центр государственной коррупции
Зеленский пришел во власть на волне борьбы с "коррупцией" власти предыдущей. "Барыги" "Все украли", "Свинарчуки", "весна придет - сажать будем" - все это мутным потоком текло изо всех коломойских "СМИ". Весна давно прошла, пришла зима и сотрясаемая коррупционными скандалами всех мастей и оттенков власть Зеленского уже отчаянно бореться не за то, чтобы "посадить барыг Порошенко", а за то чтобы не дать посадить своих барыг, торгующими должностями и законами как пирожками вразнос. Еще будучи только кандидатом в президенты Зеленский вовсю пользовался теневыми схемами и источниками финансирования своей избирательной кампании, щедро оплачивая из них услуги и мероприятия. Все об этом знает не только "вице-премьер" двух правительств Федоров которого в реале видят пару недель в год и нависающий над Зеленским всезнающий Аваков, который никуда исчезать не собирается. Данные вопросы уже давно есть предметом рассмотрения американской юстиции в лице министерства юстиции США, которое спокойно и кропотливо собирает материалы и отписки Зеленского по этим вопросам. (*1)В данный момент речь уже идет не о каких-то отдельных фактах, или коррупционных решениях Зеленского. Речь идет о создании глобальной, государственной системы коррупции, с привлечением и непосредственным участием не только самого Зеленского и его окружения, но и членов правительства и депутатов партии Зеленского. Речь идет уже о фактах с схемах имеющих в нашем законодательстве юридическое обозначение "организованная преступность". В США это называется "преступная ассоциация". Вовсе не зря Канцлерский Суд штата Делавэр при рассмотрении в общем то обычного спора двух хозяйственных субъектов обнаружил факты позволившие ему в декабре 2019 года на основании "...принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дело исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" Применения данного акта является признаком того, что суд усматривает в действиях отдельных лиц, организаций и в наличествующих доказательствах факт устойчиво существующей преступной структуры. За прошедший год можно констатировать только одно - именно Зеленский становится центром устойчиво существующей коррупционной структуры. ...
шедевр"Сваты" с украинофобом Добронравовым в эфир "Г+Г".
Грудень 2019 року.
"Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України" адвокату Солодку Євгенію, що вів справу колишнього народного депутата Олександра Єфремова.
"Указ Президент України № 920/2019. Про присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України" За значний особистий внесок у розбудову правової держави, забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян, високий професіоналізм постановляю: присвоїти почесне звання "Заслужений юрист України" Солодку Євгенію Вікторовичу, адвокатові, місто Київ", - йдеться в указі.
Нагадаємо, Євгеній Солодко був адвокатом у https://www.unn.com.ua/uk/news/1837224-luganskiy-sud-vkotre-vidklav-rozglyad-spravi-yefremova справах Олександра Єфремова , а також https://www.unn.com.ua/uk/news/1759912-sud-prodovzhit-slukhati-spravu-lavrinovicha-19-listopada Олександра Лавриновича та https://www.unn.com.ua/uk/news/1176003-apelyatsiyniy-sud-perenis-rozglyad-skargi-volgi-na-15-sichnya Василя Волги ."
Це всеодно, що Зеленського порівнювати з ****** чи Трампом або завод Маяк з Бостон Динамікс.
Яка країна, такі й кооперативи.
Кто знает, что это чудо делало в Вашингтоне? И как оно туда попало?