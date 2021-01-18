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Новини Тарифи ЖКГ
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Ситуація загрожує припиненням послуг із теплопостачання населення і об'єктів соцсфери, - Кличко звернувся до Зеленського

Ситуація загрожує припиненням послуг із теплопостачання населення і об'єктів соцсфери, - Кличко звернувся до Зеленського

Голова Асоціації міст України Віталій Кличко вимагає від Президента не допустити припинення теплопостачання населенню та об'єктам соцсфери через зростання ціни газу.

Про це повідомляє офіційний сайт АМУ, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні відзначається, що Кличко закликав Президента України втрутитися у ситуацію з вартістю газу для ТКЕ, щоб не допустити кризи у системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів.

"Збільшення вартості природного газу для підприємств теплопостачання погіршить їхню спроможність його оплачувати. А недосягнення підприємствами ТКЕ рівня розрахунків у 90 відсотків спричинить припинення газопостачання з боку НАК "Нафтогаз України". Така ситуація загрожує припиненням послуг з теплопостачання в населених пунктах України населенню і об’єктам соціальної сфери.

Окрім того, значне зростання вартості комунальних послуг призведе до суттєвого збільшення видатків з державного бюджету на виплату пільг та субсидій, зростання заборгованості населення за комунальні послуги, а також до соціального незадоволення у суспільстві", – зазначається у зверненні.

В АМУ нагадують, що 18 січня 2021 року Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні встановив граничну ціну на природний газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн/куб. м та вартість послуги на розподіл природного газу не більше 1,79 грн/куб. м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна на газ не зміниться для споживачів, які мають вигідні річні контракти, - Шмигаль

"Ухваливши таке рішення, Уряд розділив громадян України на дві категорії: тих, хто використовує природний газ для власних потреб, в тому числі індивідуального опалення, та тих, хто користується централізованим теплопостачанням, у вартість якого враховується ринкова ціна на природний газ", – зазначає у зверненні Віталій Кличко.

У грудні 2020 року газ коштував підприємствам ТКЕ 6103,1 грн/тис куб. м, але у тарифі на тепло для населення враховується вартість природного газу 4048,5 грн/тис. куб. м. Також постійно зростає вартість послуги з розподілу природного газу. Таке зростання газу підштовхує виробників тепла підвищувати ціни, але перегляд перегляд тарифів на теплопризведе до їхнього зростання майже у півтора рази.

В Асоціація нагадали, що ще 28 грудня 2020 року зверталися до прем’єр-міністра України Шмигаля з проханням не допустити зростання вартості природного газу для підприємств теплокомуненерго.

"На жаль, Уряд не почув аргументів і фактично переклав вирішення проблеми на органи місцевого самоврядування, тобто на бюджети територіальних громад. Але на місцевому рівні такі проблеми вирішити неможливо через відсутність механізму та коштів. Адже на кінець 2020 року заборгованість підприємств теплопостачання за спожитий природний газ вже склала 43,7 млрд грн, що майже на 9 млрд грн більше ніж на початок опалювального сезону", – наголосив Кличко.

Також читайте: Мешканці кількох сіл у Чернівецькій області перекрили дороги, протестуючи проти підвищення тарифів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Зеленський (23642) Кличко (3505) опалення (907) Тарифи на газ (1055)


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Топ коментарі
+21
Ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению населения и объектов соцсферы, - Кличко обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 594
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18.01.2021 19:44
+20
Ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению населения и объектов соцсферы, - Кличко обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 7763
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18.01.2021 19:49
+18
Ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению населения и объектов соцсферы, - Кличко обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 3901
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18.01.2021 19:44
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Правила форума Рада форумчан
Все вiслюку плетут лапти. Да шо ж такое
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18.01.2021 19:43 Відповісти
Ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению населения и объектов соцсферы, - Кличко обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 3901
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18.01.2021 19:44 Відповісти
Дык, на отопление идет газ собственной добычи, при чем тут цена на рынке?
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18.01.2021 19:48 Відповісти
недра принадлежат нариду!!!
ДОКОЛЕ?
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18.01.2021 19:54 Відповісти
Як ми тарифами боремось за повернення окупованої частини Донбасу... і які "переваги" в жителів (нібито) неокупованої частини України перед жителями днр?

Приведу порівняльний аналіз тарифів , а ви вже самі й "допетраєте"...

Електроенергія

- на неокупованій частині-з квітня Кабмін планує розділити тарифи для домогосподарств на дві частини: все, що менше 300 кВт * год - по 1,68 грн за кВт * год (504 грн), а все, що вище - по 3,36 грн. (1041 грн за 310 квт/год)

- в днр. Вартість 1 кВт * год при використанні до 150 кВт * год на місяць становить 0,8 руб (30 українських копійок), при використанні від 150 до 800 кВт * год - 1,1 руб (40 українських копійок). Тобто за місяць люди, які спожили 150 кВт * год платять 120 руб (45 грн), ті, хто використовує, наприклад, 300 кВт * год - 240 руб (90 грн).

Газ

- на неокупованій частині-На січень 2021 року в Україні працює 55 постачальників газу. Їх пропозиції варіюються від 7 до 10,8 грн за кубометр газу (середня ціна - 9,04 грн за куб)

- в днр, Тарифи на газ для жителів залишаються без змін вже кілька років. В середньому Ціна газу для людей з лічильником коштуватиме 2,4 рублів за кубометр (це близько 1 грн), якщо без лічильника - 2,6 (1,1 грн). Але ціни в "республіці" встановлюються в залежності від обсягу річного споживання - якщо обсяг споживання перевищує 6000 кубометрів на рік, ціна буде досягати 7,2 руб (близько 3 грн).

Вода холодна

- на неокупованій частині-Середня по країні ціна - близько 23,6 грн за кубометр води (враховуючи і водопостачання, і водовідведення). Однак, в деяких містах ціни досягають навіть 35 грн. Відомо, що середня витрата холодної води на людину - близько 5 кубів на місяць. Виходить, сім'я з чотирьох осіб в Києві з 1 січня буде платити близько 500 гривень.

- в днр. Більше року вона становить 21,55 руб за метр кубічний - це приблизно 8 гривень за кубометр. Тобто, на сім'ю з чотирьох осіб піде близько 440 руб (168 грн).

Тепло

- на неокупованій частині-Після підвищення середньозважений тариф для поставок тепла населенню для 23 компаній склав 1121,71 грн / Гкал.

- в днр. Для сімей, у яких стоять лічильники, ціна на поставки тепла становить для 681,10 руб / Гкал (278 грн за місцевим курсом валют).

А тепер скажіть: Так чия окупація руйнівніша та страшніша для людей:

-Окупація Ордою Путіна - днр-лнр?

-Чи окупація Ордою ЗЕ - всієї України?
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18.01.2021 21:55 Відповісти
Яка різниця між євреєм -Мойсеєм, і євреєм ЗЕ?

-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.

-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!

-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!

А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
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18.01.2021 21:56 Відповісти
Давно я такой ахинеи не читал. Ещё напишите что разный газ по своей отдельной трубе подаётся.
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18.01.2021 19:57 Відповісти
😁
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18.01.2021 19:59 Відповісти
Газ один, а цены разные.
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18.01.2021 20:07 Відповісти
Вы продолжаете считать - что компании, которые добывают газ на территории Украины продают его значительно дешевле рыночной цены, и продают его "для отопления"?
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18.01.2021 20:21 Відповісти
а что вы предлагаете в таком случае делать с конституцией Украине в части недр и их принадлежности ?
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18.01.2021 22:29 Відповісти
В каком случае?
А что делать с Конституцией? Ценообразование на газовом рынке Украины и приведение его к европейским стандартам нарушает её Конституцию?
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18.01.2021 22:49 Відповісти
30 пет не туда идём.
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18.01.2021 23:26 Відповісти
Ну дык ,мы и майдайничаем за цену на нашему ринку! А ви шо імєлі ввіду!)))
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18.01.2021 23:09 Відповісти
Ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению населения и объектов соцсферы, - Кличко обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 594
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18.01.2021 19:44 Відповісти
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18.01.2021 19:53 Відповісти
У мне є скрин коментаря тутешнього ЗЕлоха на кшталт такого.
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18.01.2021 19:57 Відповісти
Да боты ведь! Писали это боты, причём тупорылые.
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18.01.2021 20:07 Відповісти
верю !

икры стало не хватать.
всем.....
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18.01.2021 20:18 Відповісти
Ситуація загрожує припиненням послуг із теплопостачання населення і об'єктів соцсфери, - Кличко звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 6084
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18.01.2021 20:57 Відповісти
ЄХ Вітааля, надо было меньше с Ермаком та его подружкой Джулиани договарываться - где сейчас Джулиани и где будет Ермак?
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18.01.2021 19:45 Відповісти
Это конечно плохо, зимой да без тепла.
температура в +10 является экстремальной для человека, в такой квартире уже жить нельзя.

хорошо когда -35 за окном, а дома +25
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18.01.2021 19:47 Відповісти
почему +10, при такой температуре +-2-3 градуса образуется конденсат от жизни человека.
влажность зашкаливает. человек еще больше мерзнет, дома начинают разрушатся.
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18.01.2021 20:08 Відповісти
Лапоть, и шо, разве тебя даже бояра не помогает? Не может быть!
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18.01.2021 22:13 Відповісти
+25, это много. Моя кошка этого не любит, форточку открываю.
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18.01.2021 20:29 Відповісти
Да, твоя "форточка" не одну бутылку приняла
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18.01.2021 22:16 Відповісти
Ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению населения и объектов соцсферы, - Кличко обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 7763
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18.01.2021 19:49 Відповісти
Мосейчучко, розскажи "мудрому наріду" як намазувати ЗЕльоні платіжки на хліб
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18.01.2021 20:20 Відповісти
Легко..

Ситуація загрожує припиненням послуг із теплопостачання населення і об'єктів соцсфери, - Кличко звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 4662
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18.01.2021 20:22 Відповісти
Захотели рынок газа при совковом централизованном отоплении, где нет возможности регулирования и экономии, теперь призывают. Цена растет газа, а эти предприятия ТКЭ продолжают дальше топить космос. У меня в доме 18-19 температура, а в городе до 28 доходит.
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18.01.2021 19:57 Відповісти
Кличко, руководить-это не мордобоем заниматься, тут мозги нужны. А, в прочем, в Киеве местное население и безмозглый устраивает, раз избрали руководить собой человека с отбитыми мозгами. Черновецкий ничему киевлян не научил, как и всю Украину Янукович.
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18.01.2021 19:59 Відповісти
https://mobile.twitter.com/BjHxCz3udYhKiOD Віктор @BjHxCz3udYhKiOD

https://mobile.twitter.com/BjHxCz3udYhKiOD
https://mobile.twitter.com/BjHxCz3udYhKiOD

Укргазвидобування повідомив, що продає газ для "Нафтогаз" по 2,95грн.

Коболева розстріляти.
https://mobile.twitter.com/archybbald Ю АРЧ https://mobile.twitter.com/archybbald @archybbald https://mobile.twitter.com/archybbald/status/1351095212957982728 8 ч

А Укргазвидобуток не повідомляє, що йому все літо забороняли закачувати газ в сховища навіть по 2,5грн.?..
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18.01.2021 20:04 Відповісти
тепло це от лукавого, с теплом и дурень зиму может пережить, пусть он без тепла попробует дотянуть до вясны
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18.01.2021 20:04 Відповісти
Ептель, Виталя, ты когда уже председателем успел стать?!
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18.01.2021 20:11 Відповісти
Віталіку! Дай йому в пику. Якщо це будуть транслювати по ТВ, згоден навіть скинутися на трансляцію. Благаю.
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18.01.2021 20:11 Відповісти
ага ,так тебе и высчитают
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18.01.2021 20:14 Відповісти
ну это в старых советских еще домах с вертикальной разводкой отопления.
давно такую уже не делают, сейчас идет горизонтальная разводка, на каждую квартиру со своим счетчиком и каким угодно прибором подачи (регулировки) тепла.
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18.01.2021 20:17 Відповісти
и каким угодно прибором подачи (регулировки) тепла.
Что это такое?
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18.01.2021 20:39 Відповісти
Посетите ежегодную выставку в Киеве, там представлены приборы и системы регулирования в 4-5 громадных повелионах. На Цензоре места маловато.
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18.01.2021 20:56 Відповісти
Я теплотехник.
Обычная 2-х трубная система + термостатические головки на радиаторах.
https://censor.net/ru/user/340177 - "Арзу"?
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18.01.2021 21:07 Відповісти
Пошла ответочка от Виталика.
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18.01.2021 20:20 Відповісти
Почему-то он не кричал, что в Киеве кочегарят когда на улице было +10. Болванище.
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18.01.2021 20:22 Відповісти
Веталь, так это твой босс Фирташ поднял цены на своих облгазах...беритесь за руку с сывочолым и снова чешите в Вену просить дешёвого газу или на фасоль налегайте, увеличивайте собственную добычу.
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18.01.2021 20:34 Відповісти
Гнати треба владу дебілів.
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18.01.2021 20:44 Відповісти
Такие вещи называются одним словом "саботаж" . Во все воремена свботажников расстреливали на месте.
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18.01.2021 23:17 Відповісти
Если у нерадивых поставщиков газ дорожает - надо покупать у других - это и есть рынок.
А не подыгрывать Ахметову, который потом поделится со всеми, кто участвовал.
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19.01.2021 01:00 Відповісти
Централизованное отопление - это такие ваши "услуги" ?
Та к давайте, прекращайте подачу, отрезайте батареи и мы вас знать больше не хотим.
И вы останетесь со своими наккуй никому не нужными старыми трубами и старыми ТЕЦ.
Мы без вас проживём, а проживите вы без покупателей, маланские скоты.
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19.01.2021 00:09 Відповісти
Юрист, который откроет фирму по оформлению отказа от теплоснабжения в многоквартирных домах, будет завален заказами.
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19.01.2021 01:04 Відповісти
зараз якщо назбирається 50+ мешканців за відключення,можна весь будинок відключити..
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19.01.2021 15:46 Відповісти
Может тогда избавимся от самой не эффективной системы теплоснабжения?
Потери теплосетей составляют 40-60%. Плюс изношенные сети, требующие замены ... 80% оплаты за отопление теплосетями - деньги на ветер!
Утепление жилья, экономия ... при такой системе нецелесообразны.
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19.01.2021 09:40 Відповісти
Для цього потрібна державна програма і що б вона запрацювала при владі повинні бути державники,а не ті,що в кабаре грають.
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19.01.2021 15:51 Відповісти
Государственная программа будет тогда, когда теплосети перестанут приносить черный доход чиновникам!
Государственная программа даже не нужна. Есть частная инициатива. ОСББ пыталось отключиться (всё готово под индивидуальное отопление, горячая вода - газовые колонки, когда то было печное отопление, есть вентканалы). Год рассматривали - запретили.
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19.01.2021 17:12 Відповісти
не всі вент канали розраховані на індивідуальне опалення,може тому не надали дозволу.
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19.01.2021 18:18 Відповісти
Дом построен в 50-х, было печное отопление в каждой квартире. Горячая вода и сейчас - газовые колонки.
Не дали именно отключиться. К заявлению не требовался проект нового отопления.
Вариантов отопления было несколько, включая крышную котельную.
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20.01.2021 08:54 Відповісти
""Приняв такое решение, правительство разделило граждан Украины на две категории: тех, кто использует природный газ для собственных нужд, в том числе индивидуального отопления, и тех, кто пользуется централизованным теплоснабжением, в стоимость которого учитывается рыночная цена на природный газ"

А действительно!
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19.01.2021 18:32 Відповісти
 
 