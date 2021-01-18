Ситуація загрожує припиненням послуг із теплопостачання населення і об'єктів соцсфери, - Кличко звернувся до Зеленського
Голова Асоціації міст України Віталій Кличко вимагає від Президента не допустити припинення теплопостачання населенню та об'єктам соцсфери через зростання ціни газу.
Про це повідомляє офіційний сайт АМУ, інформує Цензор.НЕТ.
У повідомленні відзначається, що Кличко закликав Президента України втрутитися у ситуацію з вартістю газу для ТКЕ, щоб не допустити кризи у системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів.
"Збільшення вартості природного газу для підприємств теплопостачання погіршить їхню спроможність його оплачувати. А недосягнення підприємствами ТКЕ рівня розрахунків у 90 відсотків спричинить припинення газопостачання з боку НАК "Нафтогаз України". Така ситуація загрожує припиненням послуг з теплопостачання в населених пунктах України населенню і об’єктам соціальної сфери.
Окрім того, значне зростання вартості комунальних послуг призведе до суттєвого збільшення видатків з державного бюджету на виплату пільг та субсидій, зростання заборгованості населення за комунальні послуги, а також до соціального незадоволення у суспільстві", – зазначається у зверненні.
В АМУ нагадують, що 18 січня 2021 року Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні встановив граничну ціну на природний газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн/куб. м та вартість послуги на розподіл природного газу не більше 1,79 грн/куб. м.
"Ухваливши таке рішення, Уряд розділив громадян України на дві категорії: тих, хто використовує природний газ для власних потреб, в тому числі індивідуального опалення, та тих, хто користується централізованим теплопостачанням, у вартість якого враховується ринкова ціна на природний газ", – зазначає у зверненні Віталій Кличко.
У грудні 2020 року газ коштував підприємствам ТКЕ 6103,1 грн/тис куб. м, але у тарифі на тепло для населення враховується вартість природного газу 4048,5 грн/тис. куб. м. Також постійно зростає вартість послуги з розподілу природного газу. Таке зростання газу підштовхує виробників тепла підвищувати ціни, але перегляд перегляд тарифів на теплопризведе до їхнього зростання майже у півтора рази.
В Асоціація нагадали, що ще 28 грудня 2020 року зверталися до прем’єр-міністра України Шмигаля з проханням не допустити зростання вартості природного газу для підприємств теплокомуненерго.
"На жаль, Уряд не почув аргументів і фактично переклав вирішення проблеми на органи місцевого самоврядування, тобто на бюджети територіальних громад. Але на місцевому рівні такі проблеми вирішити неможливо через відсутність механізму та коштів. Адже на кінець 2020 року заборгованість підприємств теплопостачання за спожитий природний газ вже склала 43,7 млрд грн, що майже на 9 млрд грн більше ніж на початок опалювального сезону", – наголосив Кличко.
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ДОКОЛЕ?
Приведу порівняльний аналіз тарифів , а ви вже самі й "допетраєте"...
Електроенергія
- на неокупованій частині-з квітня Кабмін планує розділити тарифи для домогосподарств на дві частини: все, що менше 300 кВт * год - по 1,68 грн за кВт * год (504 грн), а все, що вище - по 3,36 грн. (1041 грн за 310 квт/год)
- в днр. Вартість 1 кВт * год при використанні до 150 кВт * год на місяць становить 0,8 руб (30 українських копійок), при використанні від 150 до 800 кВт * год - 1,1 руб (40 українських копійок). Тобто за місяць люди, які спожили 150 кВт * год платять 120 руб (45 грн), ті, хто використовує, наприклад, 300 кВт * год - 240 руб (90 грн).
Газ
- на неокупованій частині-На січень 2021 року в Україні працює 55 постачальників газу. Їх пропозиції варіюються від 7 до 10,8 грн за кубометр газу (середня ціна - 9,04 грн за куб)
- в днр, Тарифи на газ для жителів залишаються без змін вже кілька років. В середньому Ціна газу для людей з лічильником коштуватиме 2,4 рублів за кубометр (це близько 1 грн), якщо без лічильника - 2,6 (1,1 грн). Але ціни в "республіці" встановлюються в залежності від обсягу річного споживання - якщо обсяг споживання перевищує 6000 кубометрів на рік, ціна буде досягати 7,2 руб (близько 3 грн).
Вода холодна
- на неокупованій частині-Середня по країні ціна - близько 23,6 грн за кубометр води (враховуючи і водопостачання, і водовідведення). Однак, в деяких містах ціни досягають навіть 35 грн. Відомо, що середня витрата холодної води на людину - близько 5 кубів на місяць. Виходить, сім'я з чотирьох осіб в Києві з 1 січня буде платити близько 500 гривень.
- в днр. Більше року вона становить 21,55 руб за метр кубічний - це приблизно 8 гривень за кубометр. Тобто, на сім'ю з чотирьох осіб піде близько 440 руб (168 грн).
Тепло
- на неокупованій частині-Після підвищення середньозважений тариф для поставок тепла населенню для 23 компаній склав 1121,71 грн / Гкал.
- в днр. Для сімей, у яких стоять лічильники, ціна на поставки тепла становить для 681,10 руб / Гкал (278 грн за місцевим курсом валют).
А тепер скажіть: Так чия окупація руйнівніша та страшніша для людей:
-Окупація Ордою Путіна - днр-лнр?
-Чи окупація Ордою ЗЕ - всієї України?
-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.
-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!
-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!
А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
А что делать с Конституцией? Ценообразование на газовом рынке Украины и приведение его к европейским стандартам нарушает её Конституцию?
икры стало не хватать.
всем.....
температура в +10 является экстремальной для человека, в такой квартире уже жить нельзя.
хорошо когда -35 за окном, а дома +25
влажность зашкаливает. человек еще больше мерзнет, дома начинают разрушатся.
https://mobile.twitter.com/BjHxCz3udYhKiOD
https://mobile.twitter.com/BjHxCz3udYhKiOD
Укргазвидобування повідомив, що продає газ для "Нафтогаз" по 2,95грн.
Коболева розстріляти.
https://mobile.twitter.com/archybbald Ю АРЧ https://mobile.twitter.com/archybbald @archybbald https://mobile.twitter.com/archybbald/status/1351095212957982728 8 ч
А Укргазвидобуток не повідомляє, що йому все літо забороняли закачувати газ в сховища навіть по 2,5грн.?..
давно такую уже не делают, сейчас идет горизонтальная разводка, на каждую квартиру со своим счетчиком и каким угодно прибором подачи (регулировки) тепла.
Что это такое?
Обычная 2-х трубная система + термостатические головки на радиаторах.
https://censor.net/ru/user/340177 - "Арзу"?
А не подыгрывать Ахметову, который потом поделится со всеми, кто участвовал.
Та к давайте, прекращайте подачу, отрезайте батареи и мы вас знать больше не хотим.
И вы останетесь со своими наккуй никому не нужными старыми трубами и старыми ТЕЦ.
Мы без вас проживём, а проживите вы без покупателей, маланские скоты.
Потери теплосетей составляют 40-60%. Плюс изношенные сети, требующие замены ... 80% оплаты за отопление теплосетями - деньги на ветер!
Утепление жилья, экономия ... при такой системе нецелесообразны.
Государственная программа даже не нужна. Есть частная инициатива. ОСББ пыталось отключиться (всё готово под индивидуальное отопление, горячая вода - газовые колонки, когда то было печное отопление, есть вентканалы). Год рассматривали - запретили.
Не дали именно отключиться. К заявлению не требовался проект нового отопления.
Вариантов отопления было несколько, включая крышную котельную.
А действительно!