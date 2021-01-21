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Нардепи закликали заборонити реєстрацію російської вакцини проти COVID-19

Нардепи закликали заборонити реєстрацію російської вакцини проти COVID-19

Депутати різних фракцій підтримали звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, секретаря РНБО Олексія Данілова і міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо заборони можливої ​​реєстрації російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила одна з авторів звернення, нардеп "Голосу" Ольга Стефанишина, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, звернення підписали понад 25 депутатів.

Автори звернення нагадують, що на відміну від низки інших вакцин, які закуповують уряди різних країн світу для вакцинації від COVID-19, безпечність та ефективність вакцини Sputnik V російського виробництва викликає сумніви у деяких міжнародних експертів "через відсутність оприлюднених попередніх результатів останньої фази клінічних випробувань вакцини, сумніви у достовірності матеріалів у відкритому доступі, а також серйозні недоліки самого процесу проведення клінічних випробувань вакцини".

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У зверненні наголошується, що національні експерти у сфері державних медзакупівель підтверджують недоцільність закупівлі вакцини Sputnik V в Україні також і з міркувань раціональності та ефективного використання бюджетних коштів. Зокрема, в сегменті векторних вакцин, до яких і входить Sutnik V, присутня значна конкуренція, включаючи, серед іншого, конкуруючі вакцини таких виробників, як AstraZeneca, Johnson&Johnson тощо.

Автори звернення наголошують, що, згідно з чинним законодавством, Кабмін може ініціювати засідання РНБО для розгляду питання загрози нацбезпеці України, пов'язані з можливістю ввезення, реєстрації та застосування в Україні вакцини російського виробництва (зокрема і Sputnik V) та ухвалення рішення про заборону такого ввезення, реєстрації і застосування.

Крім того, автори звернення просять Кабмін включити вакцину Sputnik V до переліку заборонених до ввезення в Україну товарів походженням із РФ.

Пропонується також у разі необхідності включити до переліку санкцій заборону на держреєстрацію вакцини російського виробництва в Україні, заборону ввезення на територію України будь-якої такої вакцини і будь-яких матеріалів, які можуть використовуватися для виробництва такої вакцини на території України незалежно від стадії технологічного процесу виробництва, а також заборонити передання технологій для виробництва.

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"Використання вакцини виробництва країни-агресора, яка веде військові дії проти України, є відвертим проявом зневаги до національних інтересів та державного суверенітету України як нації, що перебуває в стані збройного конфлікту з Російською Федерацією", - зазначено у зверненні.

Автор: 

вакцина (4419) ВР (14942) депутат (1771) росія (64946) Стефанишина Ольга нардеп (85)


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Топ коментарі
+9
як? Шо делать?Нардепы призвали запретить регистрацию российской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1172
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21.01.2021 17:27
+9
Это совершенно правильно: вражеский яд запретить!
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21.01.2021 17:31
+6
вакцинировали Киву, прямо в наглый рыбий глаз.
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21.01.2021 17:33
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як? Шо делать?Нардепы призвали запретить регистрацию российской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1172
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21.01.2021 17:27 Відповісти
вакцинировали Киву, прямо в наглый рыбий глаз.
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21.01.2021 17:33 Відповісти
до того насмотрелся порнухи, что на глазу сухой мозоль выскочил
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21.01.2021 18:04 Відповісти
Мертвечук не одобряет.
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21.01.2021 17:27 Відповісти
Это совершенно правильно: вражеский яд запретить!
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21.01.2021 17:31 Відповісти
В школах РАБссии снимают портреты КГБиста в классах...Рюсские это у вас очередная Перестройкия ?типа Ходорковский Навальный новую РАБссию сочинили???
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21.01.2021 17:32 Відповісти
И нефть, и газ, и дизель, бензин, уголь, ядерное топливо..............
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21.01.2021 17:32 Відповісти
И ветер, как подует от туда, сразу холодно.
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21.01.2021 17:40 Відповісти
и это тоже...но поочередно,сначала то,что имеет найбольшую опасность..
а в конце еще запретить кацапам ездить в Украину и отсоединить их от всемирной паутины
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21.01.2021 17:52 Відповісти
я допускаю реєстрацію тільки після того, як всі слуги іродів і зажопи провакцинуються новічком.
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21.01.2021 17:33 Відповісти
И всю партию "ЕС" провакцинировать новичком включая П.А. Порошенко
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21.01.2021 17:45 Відповісти
кацапа,не трынди... ты сначала свого ***** из бункера достань и завакцинируй
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21.01.2021 17:53 Відповісти
Нардепи закликали заборонити реєстрацію російської вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5309
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21.01.2021 17:35 Відповісти
Митенька кацап а за кого ты голосовал? Не забыл как ты тут был против мовы, армии и веры?! Но самое главное мы помним!
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21.01.2021 17:49 Відповісти
На каком то крутом корабле адмирал РАБссиянского фльота продал Японцам крутые ходовые винты стоимостью 100 миллионов банкоматов.... Верю...В 1989 года из Германии пригнали эшелон с сапогами и валенками в Смоленскую область...Тогда Германия послала вас на буй морской в целую морскую милю...
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21.01.2021 17:36 Відповісти
обращение к ……. Данилову / Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины : Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов. Секретарь в теме: он работал ветеринаром в «Зооуголке» городского парка.
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21.01.2021 17:38 Відповісти
"спутніка" таки хочеться ?
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21.01.2021 17:42 Відповісти
"спутніка" таки хочеться ?.- Нет./ Смысл коммента-правящий Украиной кодлан Коломойского, в лучшем случае, не профессионалы, дилетанты. В худшем-предатели и воры.
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21.01.2021 17:59 Відповісти
Я бы все вакцины запретила. Этот эксперимент давно провалился.
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21.01.2021 17:41 Відповісти
Более 25-ти...
25,5?
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21.01.2021 17:41 Відповісти
Президенты США Джо Байденко и Петр Порошенко придумали новую вакцину под названием "СССР сдох,сдохнет и РАБссия" цена одной дозы... 1 Мавзолей чЛЕНИНА поссал на Шарикова и забыл чЛенин Сралин живее рюсскава быдла...Аксиома)))
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21.01.2021 17:42 Відповісти
Агент КГБ Соколовский на грани провала
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21.01.2021 17:45 Відповісти
Рюсские,вам не повезло....Трамп уже не ваш,быдло долго не живет,а вот Джо Байденко ваш сраный Мавзолей похоронит с почестями...похлеще Рональда Рейгана и Раргерэт Татчер
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21.01.2021 17:46 Відповісти
Благодаря Байдену Россия теперь не только Крым и Донбасс оккупирует но и всю Украину целиком. Возрадуемся.
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21.01.2021 17:51 Відповісти
Не сцать, в США не президент правит, а сенат!
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22.01.2021 10:13 Відповісти
Вы еще Байдена не знаете, он вообще планировал отменить санкции
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21.01.2021 20:02 Відповісти
Еще 1 тема и я уехал в Харьков...
Президент РАБссии ТрамПутлер записался на прийом к Байдену...сеанс отсоса 1 часа...
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21.01.2021 17:49 Відповісти
А может надо созвать совет докторов, а не БезСЛАВНЫМ мутить воду. Спецы нашлись по корпоративам.
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21.01.2021 17:50 Відповісти
сколько стоит решение совета докторов у нас?
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22.01.2021 10:12 Відповісти
Приведенное обоснование запрета регистрации рос. вакцины по причине недостаточных клинических испытаний приводить нельзя! Через месяц-другой испытания в россии будут проведены, и тогда этот запрет потеряет свою силу. А он должен действовать по той причине, что вакцина от агрессора может представлять собой настоящее биологическое оружие.
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21.01.2021 18:04 Відповісти
Германия планирует закупить, а у вас всё нет регистрации.
на сайте и в твиттере кстати написано: 1я зарегистрированная вакцина в мире.
и никто не оспаривает, от чего так ?
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21.01.2021 20:01 Відповісти
Германия планирует закупить вакцину "спутник"? Может, с целью её уничтожения?
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21.01.2021 21:12 Відповісти
А рогозин планирует колонизировать Марс, меньше слушай кацапские новости!
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22.01.2021 10:12 Відповісти
Имена депутатов в студию!
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21.01.2021 19:10 Відповісти
Зачем называть вакциной, то что является элементом пропаганды и войны.
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22.01.2021 03:44 Відповісти
для пропаганды и войны с помощью кацапских гнид
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22.01.2021 10:16 Відповісти
Я требую разрешить фашистское зелье!
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22.01.2021 10:11 Відповісти
 
 