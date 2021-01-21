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Нардепы призвали запретить регистрацию российской вакцины от COVID-19

Нардепы призвали запретить регистрацию российской вакцины от COVID-19

Депутаты разных фракций поддержали обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и министру здравоохранения Максиму Степанову относительно запрета возможной регистрации российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила одна из авторов обращения, нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, обращение подписали более 25 депутатов.

Авторы обращения напоминают, что безопасность и эффективность вакцины Sputnik V вызывает сомнения "ввиду отсутствия обнародованных предварительных результатов последней фазы клинических испытаний вакцины, сомнения в достоверности материалов в открытом доступе, а также серьезных недостатков самого процесса проведения клинических испытаний вакцины".

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В обращении отмечается, что национальные эксперты подтверждают нецелесообразность закупки вакцины Sputnik V - ведь по этой же цене продаются конкурирующие вакцины AstraZeneca, Johnson & Johnson и других производителей.

Авторы обращения подчеркивают, что Кабмин может инициировать заседание СНБО для рассмотрения вопроса угрозы нацбезопасности Украины, связанной с возможностью ввоза, регистрации и применения в Украине вакцины российского производства (в том числе и Sputnik V) и принятия решения о запрете такого ввоза, регистрации и применения.

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Кроме того, авторы обращения просят Кабмин включить вакцину Sputnik V в перечень запрещенных к ввозу в Украину товаров происхождением из РФ.

Предлагается также при необходимости включить в перечень санкций запрет на госрегистрацию вакцины российского производства в Украине, запрет ввоза на территорию Украины любой такой вакцины и любых материалов, которые могут использоваться для производства такой вакцины на территории Украины независимо от стадии технологического процесса производства, а также запретить передачу технологий для производства.

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"Использование вакцины производства страны-агрессора, которая ведет военные действия против Украины, является откровенным проявлением пренебрежения к национальным интересам и государственному суверенитету Украины как нации, находящейся в состоянии вооруженного конфликта с Российской Федерацией", - указано в обращении.

Автор: 

вакцина (3815) ВР (29228) депутат (3310) россия (95381) Стефанишина Ольга нардеп (79)


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Топ комментарии
+9
як? Шо делать?Нардепы призвали запретить регистрацию российской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1172
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21.01.2021 17:27
+9
Это совершенно правильно: вражеский яд запретить!
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21.01.2021 17:31
+6
вакцинировали Киву, прямо в наглый рыбий глаз.
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21.01.2021 17:33
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як? Шо делать?Нардепы призвали запретить регистрацию российской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1172
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21.01.2021 17:27 Ответить
вакцинировали Киву, прямо в наглый рыбий глаз.
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21.01.2021 17:33 Ответить
до того насмотрелся порнухи, что на глазу сухой мозоль выскочил
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21.01.2021 18:04 Ответить
Мертвечук не одобряет.
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21.01.2021 17:27 Ответить
Это совершенно правильно: вражеский яд запретить!
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21.01.2021 17:31 Ответить
В школах РАБссии снимают портреты КГБиста в классах...Рюсские это у вас очередная Перестройкия ?типа Ходорковский Навальный новую РАБссию сочинили???
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21.01.2021 17:32 Ответить
И нефть, и газ, и дизель, бензин, уголь, ядерное топливо..............
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21.01.2021 17:32 Ответить
И ветер, как подует от туда, сразу холодно.
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21.01.2021 17:40 Ответить
и это тоже...но поочередно,сначала то,что имеет найбольшую опасность..
а в конце еще запретить кацапам ездить в Украину и отсоединить их от всемирной паутины
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21.01.2021 17:52 Ответить
я допускаю реєстрацію тільки після того, як всі слуги іродів і зажопи провакцинуються новічком.
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21.01.2021 17:33 Ответить
И всю партию "ЕС" провакцинировать новичком включая П.А. Порошенко
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21.01.2021 17:45 Ответить
кацапа,не трынди... ты сначала свого ***** из бункера достань и завакцинируй
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21.01.2021 17:53 Ответить
Нардепи закликали заборонити реєстрацію російської вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5309
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21.01.2021 17:35 Ответить
Митенька кацап а за кого ты голосовал? Не забыл как ты тут был против мовы, армии и веры?! Но самое главное мы помним!
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21.01.2021 17:49 Ответить
На каком то крутом корабле адмирал РАБссиянского фльота продал Японцам крутые ходовые винты стоимостью 100 миллионов банкоматов.... Верю...В 1989 года из Германии пригнали эшелон с сапогами и валенками в Смоленскую область...Тогда Германия послала вас на буй морской в целую морскую милю...
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21.01.2021 17:36 Ответить
обращение к ……. Данилову / Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины : Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов. Секретарь в теме: он работал ветеринаром в «Зооуголке» городского парка.
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21.01.2021 17:38 Ответить
"спутніка" таки хочеться ?
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21.01.2021 17:42 Ответить
"спутніка" таки хочеться ?.- Нет./ Смысл коммента-правящий Украиной кодлан Коломойского, в лучшем случае, не профессионалы, дилетанты. В худшем-предатели и воры.
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21.01.2021 17:59 Ответить
Я бы все вакцины запретила. Этот эксперимент давно провалился.
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21.01.2021 17:41 Ответить
Более 25-ти...
25,5?
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21.01.2021 17:41 Ответить
Президенты США Джо Байденко и Петр Порошенко придумали новую вакцину под названием "СССР сдох,сдохнет и РАБссия" цена одной дозы... 1 Мавзолей чЛЕНИНА поссал на Шарикова и забыл чЛенин Сралин живее рюсскава быдла...Аксиома)))
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21.01.2021 17:42 Ответить
Агент КГБ Соколовский на грани провала
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21.01.2021 17:45 Ответить
Рюсские,вам не повезло....Трамп уже не ваш,быдло долго не живет,а вот Джо Байденко ваш сраный Мавзолей похоронит с почестями...похлеще Рональда Рейгана и Раргерэт Татчер
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21.01.2021 17:46 Ответить
Благодаря Байдену Россия теперь не только Крым и Донбасс оккупирует но и всю Украину целиком. Возрадуемся.
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21.01.2021 17:51 Ответить
Не сцать, в США не президент правит, а сенат!
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22.01.2021 10:13 Ответить
Вы еще Байдена не знаете, он вообще планировал отменить санкции
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21.01.2021 20:02 Ответить
Еще 1 тема и я уехал в Харьков...
Президент РАБссии ТрамПутлер записался на прийом к Байдену...сеанс отсоса 1 часа...
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21.01.2021 17:49 Ответить
А может надо созвать совет докторов, а не БезСЛАВНЫМ мутить воду. Спецы нашлись по корпоративам.
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21.01.2021 17:50 Ответить
сколько стоит решение совета докторов у нас?
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22.01.2021 10:12 Ответить
Приведенное обоснование запрета регистрации рос. вакцины по причине недостаточных клинических испытаний приводить нельзя! Через месяц-другой испытания в россии будут проведены, и тогда этот запрет потеряет свою силу. А он должен действовать по той причине, что вакцина от агрессора может представлять собой настоящее биологическое оружие.
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21.01.2021 18:04 Ответить
Германия планирует закупить, а у вас всё нет регистрации.
на сайте и в твиттере кстати написано: 1я зарегистрированная вакцина в мире.
и никто не оспаривает, от чего так ?
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21.01.2021 20:01 Ответить
Германия планирует закупить вакцину "спутник"? Может, с целью её уничтожения?
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21.01.2021 21:12 Ответить
А рогозин планирует колонизировать Марс, меньше слушай кацапские новости!
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22.01.2021 10:12 Ответить
Имена депутатов в студию!
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21.01.2021 19:10 Ответить
Зачем называть вакциной, то что является элементом пропаганды и войны.
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22.01.2021 03:44 Ответить
для пропаганды и войны с помощью кацапских гнид
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22.01.2021 10:16 Ответить
Я требую разрешить фашистское зелье!
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22.01.2021 10:11 Ответить
 
 