Нардепы призвали запретить регистрацию российской вакцины от COVID-19

Депутаты разных фракций поддержали обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и министру здравоохранения Максиму Степанову относительно запрета возможной регистрации российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила одна из авторов обращения, нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, обращение подписали более 25 депутатов.

Авторы обращения напоминают, что безопасность и эффективность вакцины Sputnik V вызывает сомнения "ввиду отсутствия обнародованных предварительных результатов последней фазы клинических испытаний вакцины, сомнения в достоверности материалов в открытом доступе, а также серьезных недостатков самого процесса проведения клинических испытаний вакцины".

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В обращении отмечается, что национальные эксперты подтверждают нецелесообразность закупки вакцины Sputnik V - ведь по этой же цене продаются конкурирующие вакцины AstraZeneca, Johnson & Johnson и других производителей.

Авторы обращения подчеркивают, что Кабмин может инициировать заседание СНБО для рассмотрения вопроса угрозы нацбезопасности Украины, связанной с возможностью ввоза, регистрации и применения в Украине вакцины российского производства (в том числе и Sputnik V) и принятия решения о запрете такого ввоза, регистрации и применения.

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Кроме того, авторы обращения просят Кабмин включить вакцину Sputnik V в перечень запрещенных к ввозу в Украину товаров происхождением из РФ.

Предлагается также при необходимости включить в перечень санкций запрет на госрегистрацию вакцины российского производства в Украине, запрет ввоза на территорию Украины любой такой вакцины и любых материалов, которые могут использоваться для производства такой вакцины на территории Украины независимо от стадии технологического процесса производства, а также запретить передачу технологий для производства.

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"Использование вакцины производства страны-агрессора, которая ведет военные действия против Украины, является откровенным проявлением пренебрежения к национальным интересам и государственному суверенитету Украины как нации, находящейся в состоянии вооруженного конфликта с Российской Федерацией", - указано в обращении.