Суд відправив комбата Лановенка під цілодобовий домашній арешт

Суд у Краматорську обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту командиру 37 батальйону Павлу Лановенку (позивний Морпіх).

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив Дмитро Коцюбайло, інформує Цензор.НЕТ.

У залі суду присутні народні депутати - Яна Зінкевич і Михайло Бондар, депутат Київради і помічник народного депутата Аліна Михайлова, командувач ОТГ "Схід" - Юрій Содоль і командир 56 бригади - Іванов, які виступали з клопотанням про взяття на поруки Морпіха.

Крім цього, письмовими заявами підтвердили готовність взяти Лановенка на поруки народні депутати - Соломія Бобровська, Роман Лозинський, Сергій Рахманін, Роман Костенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Судове засідання, яке тривало 12 годин і о 1:30 ночі Морпіх вийшов із залу суду під цілодобовий домашній арешт", - написав Коцюбайло.

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Нагадаємо, комбата Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 діб за підозрою у побитті старшого солдата-контрактника Лямцева. Медики констатували у Лямцева закриту травму живота з роздавлюванням селезінки, хвоста підшлункової залози і кореня грижі товстої кишки, йому зробили операцію. На момент надходження до лікарні Лямцев перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Лановенко факт побиття заперечує. Двоє свідків-лейтенантів чули розмову між комбатом і солдатом на підвищених тонах і чули звуки, схожі на звуки ударів, але самого побиття не бачили.



