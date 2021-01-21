Суд відправив комбата Лановенка під цілодобовий домашній арешт
Суд у Краматорську обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту командиру 37 батальйону Павлу Лановенку (позивний Морпіх).
Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив Дмитро Коцюбайло, інформує Цензор.НЕТ.
У залі суду присутні народні депутати - Яна Зінкевич і Михайло Бондар, депутат Київради і помічник народного депутата Аліна Михайлова, командувач ОТГ "Схід" - Юрій Содоль і командир 56 бригади - Іванов, які виступали з клопотанням про взяття на поруки Морпіха.
Крім цього, письмовими заявами підтвердили готовність взяти Лановенка на поруки народні депутати - Соломія Бобровська, Роман Лозинський, Сергій Рахманін, Роман Костенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Судове засідання, яке тривало 12 годин і о 1:30 ночі Морпіх вийшов із залу суду під цілодобовий домашній арешт", - написав Коцюбайло.
Нагадаємо, комбата Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 діб за підозрою у побитті старшого солдата-контрактника Лямцева. Медики констатували у Лямцева закриту травму живота з роздавлюванням селезінки, хвоста підшлункової залози і кореня грижі товстої кишки, йому зробили операцію. На момент надходження до лікарні Лямцев перебував у стані наркотичного сп'яніння.
Лановенко факт побиття заперечує. Двоє свідків-лейтенантів чули розмову між комбатом і солдатом на підвищених тонах і чули звуки, схожі на звуки ударів, але самого побиття не бачили.
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Але...
-Кандидат на посаду Держсекретаря Ентоні Блінкен, розповів про політику Білого дому на найближче майбутнє.
По-перше, найбільшим викликом для Америки, на думку Блінкена, є Китай. Він вважає, щодо Піднебесної необхідно впроваджувати політику з позиції сили.
По-друге, невідкладно потрібно реагувати на виклики збоку Росії. Зокрема, заблокувати будівництво "Північного потоку-2",
Третє. Наголосив важливості врегулювання відносин з Іраном.
Четверте. Блінкен запевнив, що залишається прихильником постачання до України летальних озброєнь. Втім, зазначив, що проблемою нашої держави є корупція та слабкі інституції.
Він буде жорстко наполягати на ефективному та результативному впровадження у дію антикорупційної інфраструктури.
ЗМІ наголошують:
- Банкова повинна визначитися на чиєму вона боці - США чи Росії.
-Американська адміністрація не буде терпіти впливу олігархів на державну політику в Україні.
-У відносинах з Вашингтоном дипломатія Зеленського перебуває у відвертій патовій ситуації, яку сама собі й створила. -Відсутність контактів високого рівня з новообраним президентом США протягом 78 днів - це майже вирок. Зеленський - токсичний, а "задні двері" для контактів з Києвом американська сторона застосовувати не буде.
-Схоже, на Банковій так і не зрозуміли, що стоїть за санкціями стосовно окремих "слуг народу" та російських агентів впливу в Україні, які стали чи не єдиним сигналом владі Зеленського
-Вашингтон не буде терпіти токсичних впливів на українську владу з боку окремих бізнес-партнерів. Тим більше тих, хто перебуває під слідством у Сполучених Штатах. Як і впливів, котрі підказують Банковій шукати ворогів всередині держави, серед політичних опонентів та патріотів України.
-Також Києву надається шанс серйозно взятися за забезпечення верховенства права в країні та за боротьбу з корупцією. Це питання про реформи, згортання чи перегляду яких ніхто в США терпіти не буде. На кону - сталість європейського та євроатлантичного розвитку української держави.
- США нагадують, що українська влада має вдатися до санкційних обмежень проти рупорів російської пропаганди та дезінформації в Україні, включно з їхніми власниками. Крок далеко не символічний, адже йдеться про національні інтереси держави.
- А також визначитися, чи готова українська сторона здійснити однозначні кроки, за якими можна буде забезпечити "сприятливий клімат" для можливого візиту президента України для майбутньої зустрічі з Байденом.
-Офіс президента Зеленського має зробити негайні та рішучі кроки, за якими Адміністрація президента Байдена визначить Зеленський є союзником американської Адміністрації на шляху відстоювання українського суверенітету у протистоянні з Кремлем, чи противником?
-Тому зараз головний виклик для президента України є дуже простим. Він полягає у необхідності розуміння нахабними олігархами, некомпетентною виконавчою владою того простого факту, що без переформатування влади й відмови від популізму в Україні, союзники можуть стати вироком для олігархічного та прокремлівського правління.
Відлік часу вже почався... - ЗМІ
Під час Другої Світової Війни сересерівські комбати мали право на розстріл!
А так ніякої дисципліни не буде, виходить так, що комбат повинен був наріку дозу дістать, щоб його не ламало, дурдом!!!
- Дисциплина в армии пропала тогда, когда ввели должность замполита...
сам к замполитам относился не очень
- А кому вы сделали хуже? Дома не убьют, тепло, сухо и пули не летают....
П.С. Вместо комбата надо в зону ООС отправить несколько судей, прокуроров и народных депутатов!