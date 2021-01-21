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Суд отправил комбата Лановенко под круглосуточный домашний арест

Суд отправил комбата Лановенко под круглосуточный домашний арест

Суд в Краматорске избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста командиру 37 батальона Павлу Лановенко (позывной Морпех).

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Дмитрий Коцюбайло, информирует Цензор.НЕТ.

В зале суда присутствовали народные депутаты - Яна Зинкевич и Михаил Бондарь, депутат Киевсовета и помощник народного депутата Алина Михайлова, командующий ОТГ "Восток" - Юрий Содоль и командир 56 бригады - Иванов, которые выступали с ходатайством о взятии на поруки Морпеха.

Кроме этого письменными заявлениями подтвердили готовность взять Лановенко на поруки народные депутаты - Соломия Бобровская, Роман Лозинский, Сергей Рахманин, Роман Костенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?": под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Судебное заседание, которое длилось 12 часов и 1:30 ночи Морпех вышел из зала суда под круглосуточный домашний арест", - написал Коцюбайло.

Напомним, комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 дней по подозрению в избиении старшего солдата-контрактника Лямцева. Медики констатировали у Лямцева закрытую травму живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, ему сделали операцию. На момент поступления в больницу Лямцев находился в состоянии наркотического опьянения.

Лановенко отрицает факт избиения. Двое свидетелей-лейтенантов слышали разговор между офицером и солдатом на повышенных тонах и слышали звуки, похожие на звуки ударов, но самого избиения не видели.

Также читайте: Доклад о конфликте в 37-м батальоне, из-за которого арестовали комбата Лановенко - "Морпеха". ДОКУМЕНТ

Суд отправил комбата Лановенко под круглосуточный домашний арест 01
Суд отправил комбата Лановенко под круглосуточный домашний арест 02

Автор: 

Краматорськ (2273) суд (25080) юстиция (758) мера пресечения (451) Лановенко Павел (12)


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Топ комментарии
+11
Так к тому все и идет, армия сидит в окопах и терпит обстрелы, денежное содержание мизерное, военкоматы пустые, нарид устал от войны пялится в телек на "сватов", да медведчука с мураевым и бондаренко слушает. През в Буковеле, Тупицкий прорывается на работу после Эмиратов, цирк на дроте. Словят какого ни будь нарика, уговорят контракт подписать, тот хер на службу ложит, а комбата в тюрьму упекли, шизуха, идиотизм, нет нормальных слов...
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21.01.2021 18:59
+8
та ні,він мав цьому наркоманові дати ще дозу,та приставити до нього солдат,щоб того,раптом не поранили.
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21.01.2021 18:12
+7
Жалко комбата!
Під час Другої Світової Війни сересерівські комбати мали право на розстріл!
А так ніякої дисципліни не буде, виходить так, що комбат повинен був наріку дозу дістать, щоб його не ламало, дурдом!!!
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21.01.2021 18:35
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Такой мог и убить, а так всего лёгкие телесные повреждения.
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21.01.2021 17:59 Ответить
та ні,він мав цьому наркоманові дати ще дозу,та приставити до нього солдат,щоб того,раптом не поранили.
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21.01.2021 18:12 Ответить
А по твоему пристрелить?
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21.01.2021 18:15 Ответить
Я б цього торчка розірвав би від сраки до горла! У бойових умовах, коли від дій (бездіяльності) цього наркоши залежить життя твоїх підлеглих, та й твоє теж, нормальний офіцер мав би цю гидоту розтріляти перед строєм, без суда й слідства! Слава Україні!
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21.01.2021 19:41 Ответить
Щоб у тих лейтенантів у підрозділі були одні наріки і аватари!!!! Щасливої їм служби!
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21.01.2021 18:10 Ответить
Так к тому все и идет, армия сидит в окопах и терпит обстрелы, денежное содержание мизерное, военкоматы пустые, нарид устал от войны пялится в телек на "сватов", да медведчука с мураевым и бондаренко слушает. През в Буковеле, Тупицкий прорывается на работу после Эмиратов, цирк на дроте. Словят какого ни будь нарика, уговорят контракт подписать, тот хер на службу ложит, а комбата в тюрьму упекли, шизуха, идиотизм, нет нормальных слов...
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21.01.2021 18:59 Ответить
ЛАНОВЕНКО должен знать....почему избит его солдат...Если бы я была судьей---я бы оставила Лановенко отбывать наказание и присудила бы --ПОЖИЗНЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО..так решают вопрос в Европе
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21.01.2021 18:23 Ответить
То що в Європі теж наркота з автоматами в Ірані воювала, ААААААА,мабуть такі всі в ізраїльтян,ТАК!!!!
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21.01.2021 18:53 Ответить
не смеши..в армии оружие доверяют наркоманам
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21.01.2021 19:28 Ответить
Щось не зрозуміло,чого я смішу? **В АРМІЇ ДОВІРЯЮТЬ ЗБРОЮ НАРКОМАНАМ** ТАК ЦЕ ЩО--ВІРНО робиться?
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21.01.2021 20:38 Ответить
ну отож...я тебя сумела убедить ---что комбат ЛАНОВЕНКО где то нарушил ЗАКОНи не принял меры ...ЧТО орУжие почему то оказалось в наркомана...ты сам ето произнес я етого тоже не могу понять
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21.01.2021 22:00 Ответить
В інавгураційній промові Байден не говорив про зовнішньополітичні пріоритети США - Тобто 46-й президент США не зробив жодного відвертого сигналу ані Китаю, ані Росії, ані Україні.

Але...

-Кандидат на посаду Держсекретаря Ентоні Блінкен, розповів про політику Білого дому на найближче майбутнє.
По-перше, найбільшим викликом для Америки, на думку Блінкена, є Китай. Він вважає, щодо Піднебесної необхідно впроваджувати політику з позиції сили.
По-друге, невідкладно потрібно реагувати на виклики збоку Росії. Зокрема, заблокувати будівництво "Північного потоку-2",
Третє. Наголосив важливості врегулювання відносин з Іраном.
Четверте. Блінкен запевнив, що залишається прихильником постачання до України летальних озброєнь. Втім, зазначив, що проблемою нашої держави є корупція та слабкі інституції.
Він буде жорстко наполягати на ефективному та результативному впровадження у дію антикорупційної інфраструктури.

ЗМІ наголошують:

- Банкова повинна визначитися на чиєму вона боці - США чи Росії.
-Американська адміністрація не буде терпіти впливу олігархів на державну політику в Україні.

-У відносинах з Вашингтоном дипломатія Зеленського перебуває у відвертій патовій ситуації, яку сама собі й створила. -Відсутність контактів високого рівня з новообраним президентом США протягом 78 днів - це майже вирок. Зеленський - токсичний, а "задні двері" для контактів з Києвом американська сторона застосовувати не буде.

-Схоже, на Банковій так і не зрозуміли, що стоїть за санкціями стосовно окремих "слуг народу" та російських агентів впливу в Україні, які стали чи не єдиним сигналом владі Зеленського
-Вашингтон не буде терпіти токсичних впливів на українську владу з боку окремих бізнес-партнерів. Тим більше тих, хто перебуває під слідством у Сполучених Штатах. Як і впливів, котрі підказують Банковій шукати ворогів всередині держави, серед політичних опонентів та патріотів України.
-Також Києву надається шанс серйозно взятися за забезпечення верховенства права в країні та за боротьбу з корупцією. Це питання про реформи, згортання чи перегляду яких ніхто в США терпіти не буде. На кону - сталість європейського та євроатлантичного розвитку української держави.
- США нагадують, що українська влада має вдатися до санкційних обмежень проти рупорів російської пропаганди та дезінформації в Україні, включно з їхніми власниками. Крок далеко не символічний, адже йдеться про національні інтереси держави.
- А також визначитися, чи готова українська сторона здійснити однозначні кроки, за якими можна буде забезпечити "сприятливий клімат" для можливого візиту президента України для майбутньої зустрічі з Байденом.
-Офіс президента Зеленського має зробити негайні та рішучі кроки, за якими Адміністрація президента Байдена визначить Зеленський є союзником американської Адміністрації на шляху відстоювання українського суверенітету у протистоянні з Кремлем, чи противником?
-Тому зараз головний виклик для президента України є дуже простим. Він полягає у необхідності розуміння нахабними олігархами, некомпетентною виконавчою владою того простого факту, що без переформатування влади й відмови від популізму в Україні, союзники можуть стати вироком для олігархічного та прокремлівського правління.

Відлік часу вже почався... - ЗМІ
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21.01.2021 18:34 Ответить
Жалко комбата!
Під час Другої Світової Війни сересерівські комбати мали право на розстріл!
А так ніякої дисципліни не буде, виходить так, що комбат повинен був наріку дозу дістать, щоб його не ламало, дурдом!!!
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21.01.2021 18:35 Ответить
В советской армии говорили так:
- Дисциплина в армии пропала тогда, когда ввели должность замполита...
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21.01.2021 19:25 Ответить
погоны носил ? замполиты нужны , очень нужны ( особенно при зачистках ) , именно они показывают и рассказывают какого врага надо мочить , а какого нет
сам к замполитам относился не очень
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21.01.2021 23:10 Ответить
да...ты своими рассуждениями похож на руссских и путина...Сначала КОМБАТ расстреливал...ПОТОМ КОМБАТА РАССТРЕЛИВАЛИ....плять ссср
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21.01.2021 19:39 Ответить
Ты в армии служил? Я о том, что командира в армии лишили права наказывать нерадивых солдат..
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21.01.2021 20:58 Ответить
командир-имеет право наказывать только своих детей....и то только в странах ссср...В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ---ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВА.и может быть наказан ТОЛЬКО ЗАКОНОМ.
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21.01.2021 21:50 Ответить
Зелёные гниды - ликвидаторы украинской армии.
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21.01.2021 19:01 Ответить
Сидит КОМБАТ дома и думает:
- А кому вы сделали хуже? Дома не убьют, тепло, сухо и пули не летают....
П.С. Вместо комбата надо в зону ООС отправить несколько судей, прокуроров и народных депутатов!
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21.01.2021 19:24 Ответить
Это невозможно, у них у всех грыжи, плоскостопие от рождения, и справка из дурдома...
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21.01.2021 20:38 Ответить
ПРОСТО АРМИЯ--ЭТО РАБОТА...и не всем она по душе
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21.01.2021 22:04 Ответить
Зеленскому и Тупицкому точно не по душе, там другие приоритеты.
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22.01.2021 16:21 Ответить
 
 