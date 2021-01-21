Суд отправил комбата Лановенко под круглосуточный домашний арест

Суд в Краматорске избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста командиру 37 батальона Павлу Лановенко (позывной Морпех).

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Дмитрий Коцюбайло, информирует Цензор.НЕТ.

В зале суда присутствовали народные депутаты - Яна Зинкевич и Михаил Бондарь, депутат Киевсовета и помощник народного депутата Алина Михайлова, командующий ОТГ "Восток" - Юрий Содоль и командир 56 бригады - Иванов, которые выступали с ходатайством о взятии на поруки Морпеха.

Кроме этого письменными заявлениями подтвердили готовность взять Лановенко на поруки народные депутаты - Соломия Бобровская, Роман Лозинский, Сергей Рахманин, Роман Костенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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"Судебное заседание, которое длилось 12 часов и 1:30 ночи Морпех вышел из зала суда под круглосуточный домашний арест", - написал Коцюбайло.

Напомним, комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 дней по подозрению в избиении старшего солдата-контрактника Лямцева. Медики констатировали у Лямцева закрытую травму живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, ему сделали операцию. На момент поступления в больницу Лямцев находился в состоянии наркотического опьянения.

Лановенко отрицает факт избиения. Двое свидетелей-лейтенантов слышали разговор между офицером и солдатом на повышенных тонах и слышали звуки, похожие на звуки ударов, но самого избиения не видели.

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