Агента ФСБ РФ затримано в Кропивницькому, - СБУ. ВІДЕО + ФОТО

Контррозвідники затримали жителя Кропивницького, який за завданням спецслужби країни-агресора збирав і передавав інформацію про військовослужбовців одного з підрозділів сил спеціальних операцій ЗС України, а також представників місцевих органів влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що агент, який також є керівником осередку забороненої комуністичної партії, залучив до протиправної діяльності близьку родичку та ще одного мешканця Кропивницького.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувались для збору та передачі розвідувальної інформації. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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Тривають невідкладні слідчі дії під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.