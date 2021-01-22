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Агента ФСБ РФ затримано в Кропивницькому, - СБУ. ВІДЕО + ФОТО

Агента ФСБ РФ затримано в Кропивницькому, - СБУ. ВІДЕО + ФОТО

Контррозвідники затримали жителя Кропивницького, який за завданням спецслужби країни-агресора збирав і передавав інформацію про військовослужбовців одного з підрозділів сил спеціальних операцій ЗС України, а також представників місцевих органів влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що агент, який також є керівником осередку забороненої комуністичної партії, залучив до протиправної діяльності близьку родичку та ще одного мешканця Кропивницького.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувались для збору та передачі розвідувальної інформації. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Також читайте: Обвинувальний акт щодо агента ФСБ РФ, який намагався влаштувати диверсію в Рівному, передано до суду, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Тривають невідкладні слідчі дії під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.

Агента ФСБ РФ затримано в Кропивницькому, - СБУ 01

Автор: 

Кропивницький (343) СБУ (12783) ФСБ (1449)


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Топ коментарі
+121
А деркача, дубинского, мертвеччука, рабиновича, бужанского и прочее дерьмо не заметили???? А дерьмак, сливший целую операцию??? Не враг, нет? Не агент?
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22.01.2021 09:52
+60
А по улице Банковой не проверяли, не ???
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22.01.2021 09:54
+52
А ещё я знаю про какую-то Ленку, которая собирала и выкладывала инфу о передвижении подразделений ВСУ в 14 году. Не в курсе, случайно, кто она такая, не ???
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22.01.2021 09:57
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Єто на обмен...
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22.01.2021 21:14 Відповісти
Лютый бред. А вед многие верят, судя по комментам...
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22.01.2021 21:38 Відповісти
это зря конечно...теперь сопленышу придется срочно его менять на горловского таксиста...)))
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22.01.2021 21:39 Відповісти
А люлей надеюсь дали?
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22.01.2021 21:48 Відповісти
3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго - тільки дебіли могли думати, що збирати персональні дані військовослужбовців вийде непоміченим.
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22.01.2021 22:02 Відповісти
Чому ніхто не займается Ворогами при нашій недолугій владі? 10 всього років? Розвідникам сересер Абелю в Англії і США вліпили 25 років,Маневичу в Італії - 16 років,а вони лише збирали інформацію і диверсій не проводили. А у нас диверсанти та шпигуни...лише ще подарунки не отримують від Діда Мороза під час оголошення вироку в суду і поцілунок в задницю не відбувається. При чому,в Англії не вязниця,твоїа ...Каторга. Так,а в тій же Росії ..самим порушникам кордону і навіть просто десидентам ,вліплюють по 20 років. Да,в країні іде Епоха ....до Дна Бездержавності. Загинув на свята ще один найдостойніший громадянин,воїн на передовій,а наш "Охвіс" ...язик в диверсантську задницю і засунув,промовчав,щоб агресора" нє бєспакоіть лішнімі вапросамі і валнєніямі".
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23.01.2021 05:59 Відповісти
пастор шлак на лыжах_))связной пыни штирлица
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23.01.2021 10:31 Відповісти
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