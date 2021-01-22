Агент ФСБ РФ задержан в Кропивницком, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
Контрразведчики задержали жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы страны-агрессора собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений сил специальных операций ВС Украины, а также представителей местных органов власти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что агент, который также является руководителем ячейки запрещенной коммунистической партии, привлек к противоправной деятельности близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого.
Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы, которые использовались для сбора и передачи разведывательной информации. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственные действия под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры.
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