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Агент ФСБ РФ задержан в Кропивницком, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Агент ФСБ РФ задержан в Кропивницком, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Контрразведчики задержали жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы страны-агрессора собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений сил специальных операций ВС Украины, а также представителей местных органов власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что агент, который также является руководителем ячейки запрещенной коммунистической партии, привлек к противоправной деятельности близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого.

Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы, которые использовались для сбора и передачи разведывательной информации. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры.

Агент ФСБ РФ задержан в Кропивницком, - СБУ 01

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Автор: 

Кропивницький (540) СБУ (19861) ФСБ (1934)


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Топ комментарии
+121
А деркача, дубинского, мертвеччука, рабиновича, бужанского и прочее дерьмо не заметили???? А дерьмак, сливший целую операцию??? Не враг, нет? Не агент?
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22.01.2021 09:52
+60
А по улице Банковой не проверяли, не ???
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22.01.2021 09:54
+52
А ещё я знаю про какую-то Ленку, которая собирала и выкладывала инфу о передвижении подразделений ВСУ в 14 году. Не в курсе, случайно, кто она такая, не ???
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22.01.2021 09:57
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Єто на обмен...
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22.01.2021 21:14 Ответить
Лютый бред. А вед многие верят, судя по комментам...
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22.01.2021 21:38 Ответить
это зря конечно...теперь сопленышу придется срочно его менять на горловского таксиста...)))
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22.01.2021 21:39 Ответить
А люлей надеюсь дали?
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22.01.2021 21:48 Ответить
3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго - тільки дебіли могли думати, що збирати персональні дані військовослужбовців вийде непоміченим.
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22.01.2021 22:02 Ответить
Чому ніхто не займается Ворогами при нашій недолугій владі? 10 всього років? Розвідникам сересер Абелю в Англії і США вліпили 25 років,Маневичу в Італії - 16 років,а вони лише збирали інформацію і диверсій не проводили. А у нас диверсанти та шпигуни...лише ще подарунки не отримують від Діда Мороза під час оголошення вироку в суду і поцілунок в задницю не відбувається. При чому,в Англії не вязниця,твоїа ...Каторга. Так,а в тій же Росії ..самим порушникам кордону і навіть просто десидентам ,вліплюють по 20 років. Да,в країні іде Епоха ....до Дна Бездержавності. Загинув на свята ще один найдостойніший громадянин,воїн на передовій,а наш "Охвіс" ...язик в диверсантську задницю і засунув,промовчав,щоб агресора" нє бєспакоіть лішнімі вапросамі і валнєніямі".
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23.01.2021 05:59 Ответить
пастор шлак на лыжах_))связной пыни штирлица
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23.01.2021 10:31 Ответить
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