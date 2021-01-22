За добу від COVID-19 у Києві вилікувалися рекордні 2 854 людини, померли 14, виявили 507 нових випадків, - Кличко

Від початку пандемії коронавірусу в столиці вже 125 342 людей захворіли на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"У Києві за минулу добу виявили 507 хворих на коронавірус. Померли 14 осіб. Всього за період пандемії в столиці 2 260 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 125 342", - сказав Кличко.

Серед захворілих: 282 жінки віком від 18 до 88 років і 3 дівчинки від 14 до 17 років. А також 216 чоловіків віком від 18 до 91 року і 6 хлопчиків від 11 до 16 років. Захворіли, зокрема, 16 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 37 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за добу в Києві 2854 людини. Це найбільша кількість видужалих за період пандемії. Всього коронавірус побороли 55 000 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 98, у Дніпровському - 72, і в Святошинському районі - 71 випадок.