"У Новій Зеландії вперше за два місяці виявили випадок COVID-19."

У Новій Зеландії повідомили про перший за останні два місяці випадок інфікування коронавірусом. Жінка, у якої виявили інфікування, повернулася з Європи.

Представники органів охорони здоров'я Нової Зеландії зазначили, що зараження коронавірусом виявили у 56-річної жінки, яка кілька місяців подорожувала Іспанією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Після повернення до Нової Зеландії вона пройшла обов'язкову двотижневу самоізоляцію, отримала два негативні результати тестів на COVID-19 та з 13 січня вільно подорожувала країною. Зокрема, разом із чоловіком вона відвідала Нортленд - північний регіон країни. Під час подорожі жінка завітала до найпопулярніших туристичних точок регіону, загалом відвідавши близько 30 місць.

Однак із часом жінці стало зле, вона відчувала легкі симптоми коронавірусного захворювання. Новий тест підтвердив здогадки про те, що вона заражена.

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Наразі інфікована жінка та її чоловік перебувають на самоізоляції. Влада Нової Зеландії встановлює всі контакти жінки у період із 13 січня, а перелік місць, де вона перебувала, опублікували для попередження громадян.

Міністр Нової Зеландії з реагування на COVID-19 Кріс Гіпкінс зазначив, що зарано говорити про те, що хвороба знову поширилась у країні, та попросив людей не панікувати.

Наразі влада встановила чотирьох людей, із якими інфікована близько контактувала. Однак, як зазначає The Guadrian, близько шести сотень людей контактували із зараженою жінкою у готелі Pullman, де вона зупинялась, та в аеропорту.

Нагадаємо, Нова Зеландія стала чи не єдиною країною світу, де Новий рік відзначили майже як зазвичай, тобто без обмежень на зібрання людей, необхідної соціальної дистанції та масок.

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У країні фактично вдалося позбутися коронавірусу ще влітку 2020 року. Після цього ситуація майже не погіршилася. Частково це пояснюють вдалою географією, через що контролювати кордони країні було досить легко. Розташована неподалік Австралія так само успішно стримала епідемію попри спорадичні сплески захворюваності.

Однак важливу роль у боротьбі з COVID-19 відіграла й комунікація влади. Прем’єрка Джасінда Ардерн особисто проводила щоденні брифінги про ситуацію з коронавірусом під час локдауну, де наголошувала на успіхах "нашої 5-мільйонної команди" в подоланні епідемії. Цей психологічний аспект, вважають дослідники Університету Вікторії, зміцнив довіру населення до влади та її рішень.

Загалом, за даними Університету Джонса Гопкінса, від початку епідемії у Новій Зеландії виявили 2 283 випадки зараження коронавірусом. Із них 25 виявились летальними.

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