У Новій Зеландії вперше за два місяці виявили випадок COVID-19
У Новій Зеландії повідомили про перший за останні два місяці випадок інфікування коронавірусом. Жінка, у якої виявили інфікування, повернулася з Європи.
Представники органів охорони здоров'я Нової Зеландії зазначили, що зараження коронавірусом виявили у 56-річної жінки, яка кілька місяців подорожувала Іспанією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Після повернення до Нової Зеландії вона пройшла обов'язкову двотижневу самоізоляцію, отримала два негативні результати тестів на COVID-19 та з 13 січня вільно подорожувала країною. Зокрема, разом із чоловіком вона відвідала Нортленд - північний регіон країни. Під час подорожі жінка завітала до найпопулярніших туристичних точок регіону, загалом відвідавши близько 30 місць.
Однак із часом жінці стало зле, вона відчувала легкі симптоми коронавірусного захворювання. Новий тест підтвердив здогадки про те, що вона заражена.
Наразі інфікована жінка та її чоловік перебувають на самоізоляції. Влада Нової Зеландії встановлює всі контакти жінки у період із 13 січня, а перелік місць, де вона перебувала, опублікували для попередження громадян.
Міністр Нової Зеландії з реагування на COVID-19 Кріс Гіпкінс зазначив, що зарано говорити про те, що хвороба знову поширилась у країні, та попросив людей не панікувати.
Наразі влада встановила чотирьох людей, із якими інфікована близько контактувала. Однак, як зазначає The Guadrian, близько шести сотень людей контактували із зараженою жінкою у готелі Pullman, де вона зупинялась, та в аеропорту.
Нагадаємо, Нова Зеландія стала чи не єдиною країною світу, де Новий рік відзначили майже як зазвичай, тобто без обмежень на зібрання людей, необхідної соціальної дистанції та масок.
У країні фактично вдалося позбутися коронавірусу ще влітку 2020 року. Після цього ситуація майже не погіршилася. Частково це пояснюють вдалою географією, через що контролювати кордони країні було досить легко. Розташована неподалік Австралія так само успішно стримала епідемію попри спорадичні сплески захворюваності.
Однак важливу роль у боротьбі з COVID-19 відіграла й комунікація влади. Прем’єрка Джасінда Ардерн особисто проводила щоденні брифінги про ситуацію з коронавірусом під час локдауну, де наголошувала на успіхах "нашої 5-мільйонної команди" в подоланні епідемії. Цей психологічний аспект, вважають дослідники Університету Вікторії, зміцнив довіру населення до влади та її рішень.
Загалом, за даними Університету Джонса Гопкінса, від початку епідемії у Новій Зеландії виявили 2 283 випадки зараження коронавірусом. Із них 25 виявились летальними.
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До речі, давненько тебе не було. Деактивували?
Бо іншої окрім нашої не існувало.
На кацапії панувала Орда.
А це дідовик відверто підримує фуйлушу.
Чисельність населення України (тис.)
на 1.01.2016 42760,5 -168.4 -0.39%
на 1.01.2017 42584,5 -176.0 -0.41%
на 1.01.2018 42386,4 -198.1 -0.47%
на 1.01.2019 42153,2 -233.2 -0.55%
на 1.01.2020 41902,4 -250.8 -0.59%
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/
За порівняльний період із січня по вересень смертність зменшилась. Буде річна статистика - тоді й будеш лякалки постить.
Такщо очевидна тенденція - на початок 2020 року Україна заходила з набагато нижчою смертністю ніж в 2019, але потім смертність почала зростати і на листопад - "З урахуванням раніше оприлюднених даних, у листопаді минулого року зафіксовано значне зростання кількості померлих порівняно з листопадом позаминулого року - на 35%, до 63,44 тис. осіб.".
Не в останню чергу завдяки закликам ковідодессидентів не носити маски і не дотримуватись карантинних обмежень. Дідовик тут аж з трусів вистрибував. От і Ви внесли свій внесок в цю ганебну справу...
Антип не розуміє, що мруть в більшості ті, котрі померли б від інших хвороб? Так я вже не перший раз пояснюю цю обставину. але впертість і зряплата за прославляння стєпашок рухають антипа по нехорошій дорозі.
На початку 2020 смертність була нижча за смертність на початку 2019. Чому тоді не помирали ті, "що мруть в більшості ті, котрі померли б від інших хвороб"?
Но кугутам невдомек, что на острове сделать карантин гораздо проще.
Кугутам невдомек, что один заболевший за несколько месяцев - это и есть результат полной изоляции островов.
Если бы в Украине ввели такие привентивные меры, как в Австралии и Японии, ты первым бы на стенку полез.
2. Небезпека аварій при вирощуванні вірусів та небезпека при викритті таких дій.
2. Здоровий глузд. Нова Зеландія і так збирається вакцинуватись. А ті, що перехворіли вакцинуватись не будуть принаймні в першій хвилі. Нащо фармкомпаніям ці втрати прибутків та ще й таким небезпечним та дорогим шляхом?
Но результат на лицо - в странах с жестким карантином и законопослушными гражданами эпидемия сошла на нет.
тест на антитіла тій курві робили?
А тих 9 захворівших, що виявили 22 січня вони що, акулам на корм віддали?
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/new-zealand/
А там ще і 20 січня ще 5 чоловік... і ще і ще...
Municipal Health Secretary of Brazil faking it like other heads of state.
После всех самоизоляций, карантинов и отрицательных тестов.