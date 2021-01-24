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Новини Коронавірус і карантин
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У Новій Зеландії вперше за два місяці виявили випадок COVID-19

У Новій Зеландії вперше за два місяці виявили випадок COVID-19

У Новій Зеландії повідомили про перший за останні два місяці випадок інфікування коронавірусом. Жінка, у якої виявили інфікування, повернулася з Європи.

Представники органів охорони здоров'я Нової Зеландії зазначили, що зараження коронавірусом виявили у 56-річної жінки, яка кілька місяців подорожувала Іспанією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Після повернення до Нової Зеландії вона пройшла обов'язкову двотижневу самоізоляцію, отримала два негативні результати тестів на COVID-19 та з 13 січня вільно подорожувала країною. Зокрема, разом із чоловіком вона відвідала Нортленд - північний регіон країни. Під час подорожі жінка завітала до найпопулярніших туристичних точок регіону, загалом відвідавши близько 30 місць.

Однак із часом жінці стало зле, вона відчувала легкі симптоми коронавірусного захворювання. Новий тест підтвердив здогадки про те, що вона заражена.

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Наразі інфікована жінка та її чоловік перебувають на самоізоляції. Влада Нової Зеландії встановлює всі контакти жінки у період із 13 січня, а перелік місць, де вона перебувала, опублікували для попередження громадян.

Міністр Нової Зеландії з реагування на COVID-19 Кріс Гіпкінс зазначив, що зарано говорити про те, що хвороба знову поширилась у країні, та попросив людей не панікувати.

Наразі влада встановила чотирьох людей, із якими інфікована близько контактувала. Однак, як зазначає The Guadrian, близько шести сотень людей контактували із зараженою жінкою у готелі Pullman, де вона зупинялась, та в аеропорту.

Нагадаємо, Нова Зеландія стала чи не єдиною країною світу, де Новий рік відзначили майже як зазвичай, тобто без обмежень на зібрання людей, необхідної соціальної дистанції та масок.

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У країні фактично вдалося позбутися коронавірусу ще влітку 2020 року. Після цього ситуація майже не погіршилася. Частково це пояснюють вдалою географією, через що контролювати кордони країні було досить легко. Розташована неподалік Австралія так само успішно стримала епідемію попри спорадичні сплески захворюваності.

Однак важливу роль у боротьбі з COVID-19 відіграла й комунікація влади. Прем’єрка Джасінда Ардерн особисто проводила щоденні брифінги про ситуацію з коронавірусом під час локдауну, де наголошувала на успіхах "нашої 5-мільйонної команди" в подоланні епідемії. Цей психологічний аспект, вважають дослідники Університету Вікторії, зміцнив довіру населення до влади та її рішень.

Загалом, за даними Університету Джонса Гопкінса, від початку епідемії у Новій Зеландії виявили 2 283 випадки зараження коронавірусом. Із них 25 виявились летальними.

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Автор: 

карантин (18172) Нова Зеландія (105) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
объявить им интеллектуальный лохдаун и запретить продавать трусы, презервативы и батарейки... а чё...?
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24.01.2021 22:16
+5
Новая Зеландия, как и Австралия полностью прекратили международное сообщение.

Но кугутам невдомек, что на острове сделать карантин гораздо проще.
Кугутам невдомек, что один заболевший за несколько месяцев - это и есть результат полной изоляции островов.
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24.01.2021 22:29
+5
З тих кого я знав особисто- померло уже 16 чоловік.
До речі, давненько тебе не було. Деактивували?
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24.01.2021 22:45
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Раз виявили то треба поголовна вакцинація .
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24.01.2021 22:09 Відповісти
Це дуже тонка , невловима гра. Тут сміх і гріх
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24.01.2021 22:28 Відповісти
админ Цензора шо там в Эндховене ? и чуток в Дании
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24.01.2021 22:11 Відповісти
А что там?
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24.01.2021 22:18 Відповісти
Как жить теперь?
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24.01.2021 22:13 Відповісти
объявить им интеллектуальный лохдаун и запретить продавать трусы, презервативы и батарейки... а чё...?
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24.01.2021 22:16 Відповісти
Как это? Все значит тесты отрицательные и снова значит Ковид? Может это местный так сказать вид Ковида. Но вообще маразм новостей о Страшном Вирусе с нулевой смертностью давно перестал удивлять, деньги так сказать не пахнут а бумага (экран) все стерпят.
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24.01.2021 22:26 Відповісти
З тих кого я знав особисто- померло уже 16 чоловік.
До речі, давненько тебе не було. Деактивували?
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24.01.2021 22:45 Відповісти
Жаль, очень жаль что не умерли все кого ты знаешь и ты вместе с ними. Ковиду больно и обидно ..... смертность в Украине за 20 год меньше чем за 19ый.... какой же он Пандемия ? Так что ты это...давай не подведи Ковид..... Кстати, а почему не 160 или 998? А то как то несолидно цифра смотрится....
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24.01.2021 23:16 Відповісти
А тупе кацапське лайно для того тут і веде свою агітацію, щоб якнайбільше українців померло? Вважаєш себе з біса розумним?
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24.01.2021 23:19 Відповісти
Тупе цапське лайно тебе на стайні з цапом робило вночі...
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25.01.2021 09:42 Відповісти
Мене не цікавлять подробиці сексуального життя твоїх предків.
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25.01.2021 11:17 Відповісти
Як ти руське з лайна народилося в лайно і підеш....
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25.01.2021 11:34 Відповісти
Я то русЬкий, з Русі Київської. А от ти- кацап.
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25.01.2021 12:03 Відповісти
Просто з Русі.
Бо іншої окрім нашої не існувало.
На кацапії панувала Орда.
А це дідовик відверто підримує фуйлушу.
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25.01.2021 12:16 Відповісти
За що його і деактивували. Це повернувся, але гадаю не надовго.
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25.01.2021 12:26 Відповісти
Ново вранье распространяете? Здорово ковид Вашу нервную систему потрепал...
Чисельність населення України (тис.)

на 1.01.2016 42760,5 -168.4 -0.39%
на 1.01.2017 42584,5 -176.0 -0.41%
на 1.01.2018 42386,4 -198.1 -0.47%
на 1.01.2019 42153,2 -233.2 -0.55%
на 1.01.2020 41902,4 -250.8 -0.59%

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/
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24.01.2021 23:53 Відповісти
брехло знову вийшло на дорогу обману: Дідовик говорить про смертність, а антип про зменшення чисельності. А зменшення чисельності жителів може (і так воно і є) обумовлене міграційними процесами і зменшуванням народжуваності. Окрім власне смертності.
За порівняльний період із січня по вересень смертність зменшилась. Буде річна статистика - тоді й будеш лякалки постить.
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25.01.2021 07:00 Відповісти
Полегшало? Ви справді вважаєте, що в 2020, коли більшість країн закрила кордони і зупинила цілі галузі бізнесу, з України виїхало більше гомадян, ніж в 2019?
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25.01.2021 07:39 Відповісти
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/716960.html В Україні за 11 місяців 2020 року померли 549,17 тис. осіб, що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, і народилися - 268,9 тис., що на 6,2% менше, повідомила Державна служба статистики України у понеділок.

Такщо очевидна тенденція - на початок 2020 року Україна заходила з набагато нижчою смертністю ніж в 2019, але потім смертність почала зростати і на листопад - "З урахуванням раніше оприлюднених даних, у листопаді минулого року зафіксовано значне зростання кількості померлих порівняно з листопадом позаминулого року - на 35%, до 63,44 тис. осіб.".
Не в останню чергу завдяки закликам ковідодессидентів не носити маски і не дотримуватись карантинних обмежень. Дідовик тут аж з трусів вистрибував. От і Ви внесли свій внесок в цю ганебну справу...
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25.01.2021 08:06 Відповісти
порівнювати за один місяць - не коректно. але антипу на коректність начхати. Я вже сказав: буде річна статистика - от тоді й прославляй свій ковід.
Антип не розуміє, що мруть в більшості ті, котрі померли б від інших хвороб? Так я вже не перший раз пояснюю цю обставину. але впертість і зряплата за прославляння стєпашок рухають антипа по нехорошій дорозі.
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25.01.2021 08:47 Відповісти
порівнювати за один місяць - не коректно". Ви що, багато хворіли в дитинстві? Не побачили ось цого "https://ua.interfax.com.ua/news/economic/716960.html В Україні за 11 місяців 2020 року померли 549,17 тис. осіб, що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року "
На початку 2020 смертність була нижча за смертність на початку 2019. Чому тоді не помирали ті, "що мруть в більшості ті, котрі померли б від інших хвороб"?
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25.01.2021 10:30 Відповісти
Дякую за підтримку. Ковід живе лише в СМІ та уяві .....трошки тупих..
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25.01.2021 09:43 Відповісти
Ну чому ж? Ковід 19 існує. Але небезпека його занадто перебільшена стараннями проплачених змі. Ось читаю: шо робииться в Іспанії - жах!!! Дивлюсь статистику летальності: така ж як і по всьому світові - 2%. Десь менша, десь більша. Істерія змі змушує людей через побоювання прагнути пошвидше вакцинуватися. І то багато і на заході попри наявність вакцини не поспішають. Правильно роблять. Навіть ті, що не проти вакцин в принципі: слід поспостерігати. Подивитися на обіцяний з усіх прасок і холлодильників успіх від щеплення.
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25.01.2021 10:08 Відповісти
А факти куди діти? Ніде в Світі немає перевищення смертності 20 року , де Пандемія?
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25.01.2021 11:36 Відповісти
Мимоволі згадую як ти пересрав коли твої діти похворіли. Звісно, тепер ти розумний, бо вони перенесли, та і ти переніс- без ускладнень. От тільки дарма ти такий самовпевнений, бо вже зареєстровані випадки повторного захворювання, та ще й важчих ніж першого разу. Так щаптом виграєш таки премію Дарвіна- відпишись, посміємося.
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25.01.2021 12:33 Відповісти
Ну ты и дурачёк... ше за фигня?: Срешься ты когда свободного человека без намордника видишь.
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25.01.2021 13:52 Відповісти
Ну-ну.... Подивлюся коли ти повторно інфікуєшся.
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25.01.2021 14:42 Відповісти
Иди памперс поменяй а то Ковидом от тебя воняет...
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25.01.2021 15:39 Відповісти
Ти парткі на попє пащупай.
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25.01.2021 15:52 Відповісти
Не надо свои руские портки себе в жопу засовівать! Ты их лучше на ноги наматывай, так удобнее тебе ходить и лежать будет когда тебя лайкать будут .
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25.01.2021 17:34 Відповісти
Заспокойся вже, ти нікому не цікавий.
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25.01.2021 17:47 Відповісти
Я не лікар, проте 2 тих, кого я знаю, померли від ковід-19. Одна з них- жіночка 40 років.
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25.01.2021 12:41 Відповісти
Я сам новині здивувався Саме з цим вірусом стільки протилежних свідчень. Враження, що їх декілька випустили.
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25.01.2021 06:50 Відповісти
Капелюшок з фольги де можна прикупити?
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25.01.2021 12:43 Відповісти
Новая Зеландия, как и Австралия полностью прекратили международное сообщение.

Но кугутам невдомек, что на острове сделать карантин гораздо проще.
Кугутам невдомек, что один заболевший за несколько месяцев - это и есть результат полной изоляции островов.
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24.01.2021 22:29 Відповісти
Скажіть чи витримають нерви у фарм компаній шо там немає вірусу?
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24.01.2021 22:38 Відповісти
А тебе не все равно?

Если бы в Украине ввели такие привентивные меры, как в Австралии и Японии, ты первым бы на стенку полез.
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24.01.2021 22:46 Відповісти
а шо мішає насіяти вірусу після карантину, якщо виробництво вакцини поставлено на дуже високі можливості
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24.01.2021 22:51 Відповісти
1. Законослухняність.
2. Небезпека аварій при вирощуванні вірусів та небезпека при викритті таких дій.
2. Здоровий глузд. Нова Зеландія і так збирається вакцинуватись. А ті, що перехворіли вакцинуватись не будуть принаймні в першій хвилі. Нащо фармкомпаніям ці втрати прибутків та ще й таким небезпечним та дорогим шляхом?
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24.01.2021 23:36 Відповісти
Может то, что там не так много таких дебилов, как ты.

Но результат на лицо - в странах с жестким карантином и законопослушными гражданами эпидемия сошла на нет.
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24.01.2021 23:44 Відповісти
ладно, будь в свому світі
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25.01.2021 07:10 Відповісти
дивна поведінка тієї любительки подорожей: півроку насолоджувалася в спілкуванням із зараженими в Іспанії (більше мільйона заражених). Потім приїхала додому, за два тижні самоізоляції надоїло і рвонула тинятися по рідній країні.
тест на антитіла тій курві робили?
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25.01.2021 10:15 Відповісти
Утопить ведьму !
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24.01.2021 22:38 Відповісти
"У Новій Зеландії вперше за два місяці виявили випадок COVID-19."

А тих 9 захворівших, що виявили 22 січня вони що, акулам на корм віддали?

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/new-zealand/

А там ще і 20 січня ще 5 чоловік... і ще і ще...
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24.01.2021 22:56 Відповісти
В Новій Зеландії не знають про статистику від ВОЗ, там якась маячня суцільна- хворих ніхто не бачить ,а по їх статистиці трупи прямо на вулицях валяються і нема кому збирати -всі померли
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24.01.2021 23:44 Відповісти
То тільки мозок твій помер...
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24.01.2021 23:54 Відповісти
У тебе навіть не жив.
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25.01.2021 00:26 Відповісти
https://twitter.com/SulleyTruman/status/1352471870168297472

Municipal Health Secretary of Brazil faking it like other heads of state.
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25.01.2021 00:16 Відповісти
Єто доказывает, что Ковид умеет самозарождаться в организме.

После всех самоизоляций, карантинов и отрицательных тестов.
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25.01.2021 00:27 Відповісти
нет вирус может долго оставаться в верхнем отделе горла , легких и малого желудка . может вызывать повтороное заболевание и заражать окружающих .
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25.01.2021 02:30 Відповісти
із горла в неї на тест зразки брали. Треба було, виходячи із Вашого твердження, заставити її сильно прокашлятися і взяти ще з легень. А що таке "малий желудок" і як туди добратися?
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25.01.2021 07:05 Відповісти
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25.01.2021 07:02 Відповісти
 
 