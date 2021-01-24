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Новости Коронавирус и карантин
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В Новой Зеландии впервые за два месяца выявили случай COVID-19

В Новой Зеландии впервые за два месяца выявили случай COVID-19

В Новой Зеландии сообщили о первом за последние два месяца случае заражения коронавирусом. Женщина, у которой обнаружили инфицирование, вернулась из Европы.

Представители органов здравоохранения Новой Зеландии отметили, что заражение коронавирусом обнаружили у 56-летней женщины, которая несколько месяцев путешествовала по Испании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

После возвращения в Новую Зеландию она прошла обязательную двухнедельную самоизоляцию, получила два отрицательных результата тестов на COVID-19 и с 13 января свободно путешествовала по стране. В частности, вместе с мужем она посетила Нортленд - северный регион страны. Во время путешествия женщина посетила самые популярные туристические точки региона, в целом посетив около 30 мест.

Однако со временем женщине стало плохо, она чувствовала легкие симптомы коронавирусного заболевания. Новый тест подтвердил догадки о том, что она заражена.

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Сейчас инфицированная женщина и ее муж пребывают на самоизоляции. Власть Новой Зеландии устанавливает все контакты женщины в период с 13 января, а перечень мест, где она находилась, опубликовали для предупреждения граждан.

Министр Новой Зеландии по реагированию на COVID-19, Крис Хипкинс, отметил, что еще рано говорить о том, что болезнь снова распространилась в стране, и попросил людей не паниковать.

Сейчас власти установили четырех человек, с которыми инфицированная близко контактировала. Однако, как отмечает The Guadrian, около шести сотен человек контактировали с зараженной женщиной в отеле Pullman, где она останавливалась, и в аэропорту.

Напомним, Новая Зеландия стала едва ли не единственной страной мира, где Новый год отметили почти как обычно - то есть без ограничений на сборы людей, без необходимой социальной дистанции и масок.

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В стране фактически удалось избавиться коронавируса еще летом 2020 года - после этого ситуация почти не ухудшилась. Частично это объясняют удачной географией, из-за чего контролировать границы стране было относительно легко. Расположенная неподалеку Австралия так же успешно сдержала эпидемию, несмотря на спорадические всплески заболеваемости.

Однако важную роль в борьбе с COVID-19 сыграла и коммуникация власти. Премьер Джасинда Ардерн лично проводила ежедневные брифинги о ситуации с коронавирусом во время локдауна, в которых подчеркивала успехи "нашей пятимиллионной команды" в преодолении эпидемии. Этот психологический аспект, считают исследователи Университета Виктории, укрепил доверие населения к власти и ее решениям.

Всего, по данным Университета Джонса Хопкинса, c начала эпидемии в Новой Зеландии обнаружили 2 283 случая заражения коронавирусом. Из них 25 оказались летальными.

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Автор: 

карантин (16729) Новая Зеландия (81) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
объявить им интеллектуальный лохдаун и запретить продавать трусы, презервативы и батарейки... а чё...?
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24.01.2021 22:16
+5
Новая Зеландия, как и Австралия полностью прекратили международное сообщение.

Но кугутам невдомек, что на острове сделать карантин гораздо проще.
Кугутам невдомек, что один заболевший за несколько месяцев - это и есть результат полной изоляции островов.
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24.01.2021 22:29
+5
З тих кого я знав особисто- померло уже 16 чоловік.
До речі, давненько тебе не було. Деактивували?
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24.01.2021 22:45
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Правила форума Совет форумчан
Раз виявили то треба поголовна вакцинація .
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24.01.2021 22:09 Ответить
Це дуже тонка , невловима гра. Тут сміх і гріх
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24.01.2021 22:28 Ответить
админ Цензора шо там в Эндховене ? и чуток в Дании
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24.01.2021 22:11 Ответить
А что там?
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24.01.2021 22:18 Ответить
Как жить теперь?
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24.01.2021 22:13 Ответить
объявить им интеллектуальный лохдаун и запретить продавать трусы, презервативы и батарейки... а чё...?
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24.01.2021 22:16 Ответить
Как это? Все значит тесты отрицательные и снова значит Ковид? Может это местный так сказать вид Ковида. Но вообще маразм новостей о Страшном Вирусе с нулевой смертностью давно перестал удивлять, деньги так сказать не пахнут а бумага (экран) все стерпят.
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24.01.2021 22:26 Ответить
З тих кого я знав особисто- померло уже 16 чоловік.
До речі, давненько тебе не було. Деактивували?
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24.01.2021 22:45 Ответить
Жаль, очень жаль что не умерли все кого ты знаешь и ты вместе с ними. Ковиду больно и обидно ..... смертность в Украине за 20 год меньше чем за 19ый.... какой же он Пандемия ? Так что ты это...давай не подведи Ковид..... Кстати, а почему не 160 или 998? А то как то несолидно цифра смотрится....
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24.01.2021 23:16 Ответить
А тупе кацапське лайно для того тут і веде свою агітацію, щоб якнайбільше українців померло? Вважаєш себе з біса розумним?
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24.01.2021 23:19 Ответить
Тупе цапське лайно тебе на стайні з цапом робило вночі...
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25.01.2021 09:42 Ответить
Мене не цікавлять подробиці сексуального життя твоїх предків.
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25.01.2021 11:17 Ответить
Як ти руське з лайна народилося в лайно і підеш....
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25.01.2021 11:34 Ответить
Я то русЬкий, з Русі Київської. А от ти- кацап.
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25.01.2021 12:03 Ответить
Просто з Русі.
Бо іншої окрім нашої не існувало.
На кацапії панувала Орда.
А це дідовик відверто підримує фуйлушу.
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25.01.2021 12:16 Ответить
За що його і деактивували. Це повернувся, але гадаю не надовго.
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25.01.2021 12:26 Ответить
Ново вранье распространяете? Здорово ковид Вашу нервную систему потрепал...
Чисельність населення України (тис.)

на 1.01.2016 42760,5 -168.4 -0.39%
на 1.01.2017 42584,5 -176.0 -0.41%
на 1.01.2018 42386,4 -198.1 -0.47%
на 1.01.2019 42153,2 -233.2 -0.55%
на 1.01.2020 41902,4 -250.8 -0.59%

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/
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24.01.2021 23:53 Ответить
брехло знову вийшло на дорогу обману: Дідовик говорить про смертність, а антип про зменшення чисельності. А зменшення чисельності жителів може (і так воно і є) обумовлене міграційними процесами і зменшуванням народжуваності. Окрім власне смертності.
За порівняльний період із січня по вересень смертність зменшилась. Буде річна статистика - тоді й будеш лякалки постить.
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25.01.2021 07:00 Ответить
Полегшало? Ви справді вважаєте, що в 2020, коли більшість країн закрила кордони і зупинила цілі галузі бізнесу, з України виїхало більше гомадян, ніж в 2019?
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25.01.2021 07:39 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/716960.html В Україні за 11 місяців 2020 року померли 549,17 тис. осіб, що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, і народилися - 268,9 тис., що на 6,2% менше, повідомила Державна служба статистики України у понеділок.

Такщо очевидна тенденція - на початок 2020 року Україна заходила з набагато нижчою смертністю ніж в 2019, але потім смертність почала зростати і на листопад - "З урахуванням раніше оприлюднених даних, у листопаді минулого року зафіксовано значне зростання кількості померлих порівняно з листопадом позаминулого року - на 35%, до 63,44 тис. осіб.".
Не в останню чергу завдяки закликам ковідодессидентів не носити маски і не дотримуватись карантинних обмежень. Дідовик тут аж з трусів вистрибував. От і Ви внесли свій внесок в цю ганебну справу...
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25.01.2021 08:06 Ответить
порівнювати за один місяць - не коректно. але антипу на коректність начхати. Я вже сказав: буде річна статистика - от тоді й прославляй свій ковід.
Антип не розуміє, що мруть в більшості ті, котрі померли б від інших хвороб? Так я вже не перший раз пояснюю цю обставину. але впертість і зряплата за прославляння стєпашок рухають антипа по нехорошій дорозі.
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25.01.2021 08:47 Ответить
порівнювати за один місяць - не коректно". Ви що, багато хворіли в дитинстві? Не побачили ось цого "https://ua.interfax.com.ua/news/economic/716960.html В Україні за 11 місяців 2020 року померли 549,17 тис. осіб, що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року "
На початку 2020 смертність була нижча за смертність на початку 2019. Чому тоді не помирали ті, "що мруть в більшості ті, котрі померли б від інших хвороб"?
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25.01.2021 10:30 Ответить
Дякую за підтримку. Ковід живе лише в СМІ та уяві .....трошки тупих..
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25.01.2021 09:43 Ответить
Ну чому ж? Ковід 19 існує. Але небезпека його занадто перебільшена стараннями проплачених змі. Ось читаю: шо робииться в Іспанії - жах!!! Дивлюсь статистику летальності: така ж як і по всьому світові - 2%. Десь менша, десь більша. Істерія змі змушує людей через побоювання прагнути пошвидше вакцинуватися. І то багато і на заході попри наявність вакцини не поспішають. Правильно роблять. Навіть ті, що не проти вакцин в принципі: слід поспостерігати. Подивитися на обіцяний з усіх прасок і холлодильників успіх від щеплення.
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25.01.2021 10:08 Ответить
А факти куди діти? Ніде в Світі немає перевищення смертності 20 року , де Пандемія?
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25.01.2021 11:36 Ответить
Мимоволі згадую як ти пересрав коли твої діти похворіли. Звісно, тепер ти розумний, бо вони перенесли, та і ти переніс- без ускладнень. От тільки дарма ти такий самовпевнений, бо вже зареєстровані випадки повторного захворювання, та ще й важчих ніж першого разу. Так щаптом виграєш таки премію Дарвіна- відпишись, посміємося.
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25.01.2021 12:33 Ответить
Ну ты и дурачёк... ше за фигня?: Срешься ты когда свободного человека без намордника видишь.
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25.01.2021 13:52 Ответить
Ну-ну.... Подивлюся коли ти повторно інфікуєшся.
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25.01.2021 14:42 Ответить
Иди памперс поменяй а то Ковидом от тебя воняет...
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25.01.2021 15:39 Ответить
Ти парткі на попє пащупай.
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25.01.2021 15:52 Ответить
Не надо свои руские портки себе в жопу засовівать! Ты их лучше на ноги наматывай, так удобнее тебе ходить и лежать будет когда тебя лайкать будут .
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25.01.2021 17:34 Ответить
Заспокойся вже, ти нікому не цікавий.
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25.01.2021 17:47 Ответить
Я не лікар, проте 2 тих, кого я знаю, померли від ковід-19. Одна з них- жіночка 40 років.
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25.01.2021 12:41 Ответить
Я сам новині здивувався Саме з цим вірусом стільки протилежних свідчень. Враження, що їх декілька випустили.
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25.01.2021 06:50 Ответить
Капелюшок з фольги де можна прикупити?
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25.01.2021 12:43 Ответить
Новая Зеландия, как и Австралия полностью прекратили международное сообщение.

Но кугутам невдомек, что на острове сделать карантин гораздо проще.
Кугутам невдомек, что один заболевший за несколько месяцев - это и есть результат полной изоляции островов.
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24.01.2021 22:29 Ответить
Скажіть чи витримають нерви у фарм компаній шо там немає вірусу?
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24.01.2021 22:38 Ответить
А тебе не все равно?

Если бы в Украине ввели такие привентивные меры, как в Австралии и Японии, ты первым бы на стенку полез.
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24.01.2021 22:46 Ответить
а шо мішає насіяти вірусу після карантину, якщо виробництво вакцини поставлено на дуже високі можливості
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24.01.2021 22:51 Ответить
1. Законослухняність.
2. Небезпека аварій при вирощуванні вірусів та небезпека при викритті таких дій.
2. Здоровий глузд. Нова Зеландія і так збирається вакцинуватись. А ті, що перехворіли вакцинуватись не будуть принаймні в першій хвилі. Нащо фармкомпаніям ці втрати прибутків та ще й таким небезпечним та дорогим шляхом?
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24.01.2021 23:36 Ответить
Может то, что там не так много таких дебилов, как ты.

Но результат на лицо - в странах с жестким карантином и законопослушными гражданами эпидемия сошла на нет.
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24.01.2021 23:44 Ответить
ладно, будь в свому світі
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25.01.2021 07:10 Ответить
дивна поведінка тієї любительки подорожей: півроку насолоджувалася в спілкуванням із зараженими в Іспанії (більше мільйона заражених). Потім приїхала додому, за два тижні самоізоляції надоїло і рвонула тинятися по рідній країні.
тест на антитіла тій курві робили?
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25.01.2021 10:15 Ответить
Утопить ведьму !
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24.01.2021 22:38 Ответить
"У Новій Зеландії вперше за два місяці виявили випадок COVID-19."

А тих 9 захворівших, що виявили 22 січня вони що, акулам на корм віддали?

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/new-zealand/

А там ще і 20 січня ще 5 чоловік... і ще і ще...
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24.01.2021 22:56 Ответить
В Новій Зеландії не знають про статистику від ВОЗ, там якась маячня суцільна- хворих ніхто не бачить ,а по їх статистиці трупи прямо на вулицях валяються і нема кому збирати -всі померли
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24.01.2021 23:44 Ответить
То тільки мозок твій помер...
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24.01.2021 23:54 Ответить
У тебе навіть не жив.
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25.01.2021 00:26 Ответить
https://twitter.com/SulleyTruman/status/1352471870168297472

Municipal Health Secretary of Brazil faking it like other heads of state.
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25.01.2021 00:16 Ответить
Єто доказывает, что Ковид умеет самозарождаться в организме.

После всех самоизоляций, карантинов и отрицательных тестов.
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25.01.2021 00:27 Ответить
нет вирус может долго оставаться в верхнем отделе горла , легких и малого желудка . может вызывать повтороное заболевание и заражать окружающих .
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25.01.2021 02:30 Ответить
із горла в неї на тест зразки брали. Треба було, виходячи із Вашого твердження, заставити її сильно прокашлятися і взяти ще з легень. А що таке "малий желудок" і як туди добратися?
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25.01.2021 07:05 Ответить
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25.01.2021 07:02 Ответить
 
 