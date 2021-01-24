В Новой Зеландии впервые за два месяца выявили случай COVID-19

В Новой Зеландии сообщили о первом за последние два месяца случае заражения коронавирусом. Женщина, у которой обнаружили инфицирование, вернулась из Европы.

Представители органов здравоохранения Новой Зеландии отметили, что заражение коронавирусом обнаружили у 56-летней женщины, которая несколько месяцев путешествовала по Испании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

После возвращения в Новую Зеландию она прошла обязательную двухнедельную самоизоляцию, получила два отрицательных результата тестов на COVID-19 и с 13 января свободно путешествовала по стране. В частности, вместе с мужем она посетила Нортленд - северный регион страны. Во время путешествия женщина посетила самые популярные туристические точки региона, в целом посетив около 30 мест.

Однако со временем женщине стало плохо, она чувствовала легкие симптомы коронавирусного заболевания. Новый тест подтвердил догадки о том, что она заражена.

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Сейчас инфицированная женщина и ее муж пребывают на самоизоляции. Власть Новой Зеландии устанавливает все контакты женщины в период с 13 января, а перечень мест, где она находилась, опубликовали для предупреждения граждан.

Министр Новой Зеландии по реагированию на COVID-19, Крис Хипкинс, отметил, что еще рано говорить о том, что болезнь снова распространилась в стране, и попросил людей не паниковать.

Сейчас власти установили четырех человек, с которыми инфицированная близко контактировала. Однако, как отмечает The Guadrian, около шести сотен человек контактировали с зараженной женщиной в отеле Pullman, где она останавливалась, и в аэропорту.

Напомним, Новая Зеландия стала едва ли не единственной страной мира, где Новый год отметили почти как обычно - то есть без ограничений на сборы людей, без необходимой социальной дистанции и масок.

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В стране фактически удалось избавиться коронавируса еще летом 2020 года - после этого ситуация почти не ухудшилась. Частично это объясняют удачной географией, из-за чего контролировать границы стране было относительно легко. Расположенная неподалеку Австралия так же успешно сдержала эпидемию, несмотря на спорадические всплески заболеваемости.

Однако важную роль в борьбе с COVID-19 сыграла и коммуникация власти. Премьер Джасинда Ардерн лично проводила ежедневные брифинги о ситуации с коронавирусом во время локдауна, в которых подчеркивала успехи "нашей пятимиллионной команды" в преодолении эпидемии. Этот психологический аспект, считают исследователи Университета Виктории, укрепил доверие населения к власти и ее решениям.

Всего, по данным Университета Джонса Хопкинса, c начала эпидемии в Новой Зеландии обнаружили 2 283 случая заражения коронавирусом. Из них 25 оказались летальными.

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