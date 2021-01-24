В Новой Зеландии впервые за два месяца выявили случай COVID-19
В Новой Зеландии сообщили о первом за последние два месяца случае заражения коронавирусом. Женщина, у которой обнаружили инфицирование, вернулась из Европы.
Представители органов здравоохранения Новой Зеландии отметили, что заражение коронавирусом обнаружили у 56-летней женщины, которая несколько месяцев путешествовала по Испании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
После возвращения в Новую Зеландию она прошла обязательную двухнедельную самоизоляцию, получила два отрицательных результата тестов на COVID-19 и с 13 января свободно путешествовала по стране. В частности, вместе с мужем она посетила Нортленд - северный регион страны. Во время путешествия женщина посетила самые популярные туристические точки региона, в целом посетив около 30 мест.
Однако со временем женщине стало плохо, она чувствовала легкие симптомы коронавирусного заболевания. Новый тест подтвердил догадки о том, что она заражена.
Сейчас инфицированная женщина и ее муж пребывают на самоизоляции. Власть Новой Зеландии устанавливает все контакты женщины в период с 13 января, а перечень мест, где она находилась, опубликовали для предупреждения граждан.
Министр Новой Зеландии по реагированию на COVID-19, Крис Хипкинс, отметил, что еще рано говорить о том, что болезнь снова распространилась в стране, и попросил людей не паниковать.
Сейчас власти установили четырех человек, с которыми инфицированная близко контактировала. Однако, как отмечает The Guadrian, около шести сотен человек контактировали с зараженной женщиной в отеле Pullman, где она останавливалась, и в аэропорту.
Напомним, Новая Зеландия стала едва ли не единственной страной мира, где Новый год отметили почти как обычно - то есть без ограничений на сборы людей, без необходимой социальной дистанции и масок.
В стране фактически удалось избавиться коронавируса еще летом 2020 года - после этого ситуация почти не ухудшилась. Частично это объясняют удачной географией, из-за чего контролировать границы стране было относительно легко. Расположенная неподалеку Австралия так же успешно сдержала эпидемию, несмотря на спорадические всплески заболеваемости.
Однако важную роль в борьбе с COVID-19 сыграла и коммуникация власти. Премьер Джасинда Ардерн лично проводила ежедневные брифинги о ситуации с коронавирусом во время локдауна, в которых подчеркивала успехи "нашей пятимиллионной команды" в преодолении эпидемии. Этот психологический аспект, считают исследователи Университета Виктории, укрепил доверие населения к власти и ее решениям.
Всего, по данным Университета Джонса Хопкинса, c начала эпидемии в Новой Зеландии обнаружили 2 283 случая заражения коронавирусом. Из них 25 оказались летальными.
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До речі, давненько тебе не було. Деактивували?
Бо іншої окрім нашої не існувало.
На кацапії панувала Орда.
А це дідовик відверто підримує фуйлушу.
Чисельність населення України (тис.)
на 1.01.2016 42760,5 -168.4 -0.39%
на 1.01.2017 42584,5 -176.0 -0.41%
на 1.01.2018 42386,4 -198.1 -0.47%
на 1.01.2019 42153,2 -233.2 -0.55%
на 1.01.2020 41902,4 -250.8 -0.59%
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/
За порівняльний період із січня по вересень смертність зменшилась. Буде річна статистика - тоді й будеш лякалки постить.
Такщо очевидна тенденція - на початок 2020 року Україна заходила з набагато нижчою смертністю ніж в 2019, але потім смертність почала зростати і на листопад - "З урахуванням раніше оприлюднених даних, у листопаді минулого року зафіксовано значне зростання кількості померлих порівняно з листопадом позаминулого року - на 35%, до 63,44 тис. осіб.".
Не в останню чергу завдяки закликам ковідодессидентів не носити маски і не дотримуватись карантинних обмежень. Дідовик тут аж з трусів вистрибував. От і Ви внесли свій внесок в цю ганебну справу...
Антип не розуміє, що мруть в більшості ті, котрі померли б від інших хвороб? Так я вже не перший раз пояснюю цю обставину. але впертість і зряплата за прославляння стєпашок рухають антипа по нехорошій дорозі.
На початку 2020 смертність була нижча за смертність на початку 2019. Чому тоді не помирали ті, "що мруть в більшості ті, котрі померли б від інших хвороб"?
Но кугутам невдомек, что на острове сделать карантин гораздо проще.
Кугутам невдомек, что один заболевший за несколько месяцев - это и есть результат полной изоляции островов.
Если бы в Украине ввели такие привентивные меры, как в Австралии и Японии, ты первым бы на стенку полез.
2. Небезпека аварій при вирощуванні вірусів та небезпека при викритті таких дій.
2. Здоровий глузд. Нова Зеландія і так збирається вакцинуватись. А ті, що перехворіли вакцинуватись не будуть принаймні в першій хвилі. Нащо фармкомпаніям ці втрати прибутків та ще й таким небезпечним та дорогим шляхом?
Но результат на лицо - в странах с жестким карантином и законопослушными гражданами эпидемия сошла на нет.
тест на антитіла тій курві робили?
А тих 9 захворівших, що виявили 22 січня вони що, акулам на корм віддали?
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/new-zealand/
А там ще і 20 січня ще 5 чоловік... і ще і ще...
Municipal Health Secretary of Brazil faking it like other heads of state.
После всех самоизоляций, карантинов и отрицательных тестов.