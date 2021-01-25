Президент Польщі Дуда закликав ЄС посилити санкції проти РФ

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Європейський Союз посилити санкції щодо Росії через арешт Олексія Навального і дії силовиків під час акцій протесту 23 січня.

Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, єдиний спосіб уникнути конфлікту - це змусити дотримуватися міжнародного права.

"Єдиний спосіб зробити це без гвинтівок, гармат і бомб - за допомогою санкцій. Тому ми готові допомогти досягти консенсусу з цього питання", - сказав Дуда.

Також він вважає, що верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель повинен переглянути свої наміри щодо візиту в Росію в наступному місяці, якщо Кремль не звільнить Навального, передає агентство AFP.

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Раніше прессекретар держдепу Нед Прайс заявив, що США засуджують використання жорсткої тактики проти протестувальників і журналістів в російських містах.

Як повідомлялося, 23 січня в Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 людину. Самі силовики діяли грубо і застосовували силу, відтісняючи мітингувальників і затримуючи їх.