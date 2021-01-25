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Президент Польщі Дуда закликав ЄС посилити санкції проти РФ

Президент Польщі Дуда закликав ЄС посилити санкції проти РФ

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Європейський Союз посилити санкції щодо Росії через арешт Олексія Навального і дії силовиків під час акцій протесту 23 січня.

Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, єдиний спосіб уникнути конфлікту - це змусити дотримуватися міжнародного права.

"Єдиний спосіб зробити це без гвинтівок, гармат і бомб - за допомогою санкцій. Тому ми готові допомогти досягти консенсусу з цього питання", - сказав Дуда.

Також він вважає, що верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель повинен переглянути свої наміри щодо візиту в Росію в наступному місяці, якщо Кремль не звільнить Навального, передає агентство AFP.

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Раніше прессекретар держдепу Нед Прайс заявив, що США засуджують використання жорсткої тактики проти протестувальників і журналістів в російських містах.

Як повідомлялося, 23 січня в Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 людину. Самі силовики діяли грубо і застосовували силу, відтісняючи мітингувальників і затримуючи їх.

Автор: 

Польща (8489) протест (2397) санкції (11794) Євросоюз (13360) Навальний Олексій (612)


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яб этого варюгу да в очко Джабала Джабала Джабала!!!
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25.01.2021 10:43 Відповісти
Сьогодні трубоукладчик на який вже наклали "санкції" приступив до роботи по укладанню труб газопроводу ***** на якого також накладені санкції! Побільше "санкцій" в маси пане президенте Дуда а ще не забудьте глибоке занепокоєння висловити!!!
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25.01.2021 08:55 Відповісти
У США и Европы уже нет никакого морального права разглагольствовать про разгоны акций. Тем более у Польши с полутоталитарным консервативным режимом.

Президент Польши Дуда призвал ЕС усилить санкции против РФ - Цензор.НЕТ 3856
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25.01.2021 08:57 Відповісти
Навальный *******, о чем свидетельствует его мнение по крымскому вопросу.
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25.01.2021 09:13 Відповісти
Чому на Цензорі в україномовній версії Навальний названий Олексієм??? Він Алєксєй.
Prezydent komentował uwięzienie Aleksieja Nawalnego i ewentualne kroki, które może w tej kwestii podjąć Unia Europejska.
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25.01.2021 09:25 Відповісти
Давно пора и по больше !
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25.01.2021 10:02 Відповісти
 
 