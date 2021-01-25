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Президент Польши Дуда призвал ЕС усилить санкции против РФ

Президент Польши Дуда призвал ЕС усилить санкции против РФ

Президент Польши Анджей Дуда призвал Европейский Союз ужесточить санкции в отношении России из-за ареста Алексея Навального и действий силовиков во время акций протеста 23 января.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, единственный способ избежать конфликта - это заставить соблюдать международное право.

"Единственный способ сделать это без винтовок, пушек и бомб - при помощи санкций. Поэтому мы готовы помочь достичь консенсуса по этому вопросу", - сказал Дуда.

Также он считает, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель должен пересмотреть свои намерения относительно визита в Россию в следующем месяце, если Кремль не освободит Навального, передает агентство AFP.

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Ранее пресс-секретарь госдепа Нед Прайс заявил, что США осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в российских городах.

Как сообщалось, 23 января в России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали 3181 человека. Сами силовики действовали грубо и применяли силу, оттесняя митингующих и задерживая их.

Автор: 

Польша (8405) протест (5857) санкции (11268) Евросоюз (17089) Навальный Алексей (855)


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яб этого варюгу да в очко Джабала Джабала Джабала!!!
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25.01.2021 10:43 Ответить
Сьогодні трубоукладчик на який вже наклали "санкції" приступив до роботи по укладанню труб газопроводу ***** на якого також накладені санкції! Побільше "санкцій" в маси пане президенте Дуда а ще не забудьте глибоке занепокоєння висловити!!!
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25.01.2021 08:55 Ответить
У США и Европы уже нет никакого морального права разглагольствовать про разгоны акций. Тем более у Польши с полутоталитарным консервативным режимом.

Президент Польши Дуда призвал ЕС усилить санкции против РФ - Цензор.НЕТ 3856
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25.01.2021 08:57 Ответить
Навальный *******, о чем свидетельствует его мнение по крымскому вопросу.
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25.01.2021 09:13 Ответить
Чому на Цензорі в україномовній версії Навальний названий Олексієм??? Він Алєксєй.
Prezydent komentował uwięzienie Aleksieja Nawalnego i ewentualne kroki, które może w tej kwestii podjąć Unia Europejska.
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25.01.2021 09:25 Ответить
Давно пора и по больше !
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25.01.2021 10:02 Ответить
 
 