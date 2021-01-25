Президент Польши Дуда призвал ЕС усилить санкции против РФ

Президент Польши Анджей Дуда призвал Европейский Союз ужесточить санкции в отношении России из-за ареста Алексея Навального и действий силовиков во время акций протеста 23 января.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, единственный способ избежать конфликта - это заставить соблюдать международное право.

"Единственный способ сделать это без винтовок, пушек и бомб - при помощи санкций. Поэтому мы готовы помочь достичь консенсуса по этому вопросу", - сказал Дуда.

Также он считает, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель должен пересмотреть свои намерения относительно визита в Россию в следующем месяце, если Кремль не освободит Навального, передает агентство AFP.

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Ранее пресс-секретарь госдепа Нед Прайс заявил, что США осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в российских городах.

Как сообщалось, 23 января в России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали 3181 человека. Сами силовики действовали грубо и применяли силу, оттесняя митингующих и задерживая их.