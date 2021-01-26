Верховний Суд 15 березня розгляне касацію на вирок Януковичу

Касаційний кримінальний суд Верховного суду повідомляє засудженого експрезидента України Віктора Януковича про те, що 15 березня 2021 року буде розглянута скарга його адвокатів на вирок Оболонського районного суду м.Києва та ухвалу Київського апеляційного суду, повідомляється в "Урядовому кур'єрі".

"Відповідно до ухвали від 15 січня 2021 року розгляд кримінального провадження за касаційними скаргами захисників... які діють в інтересах засудженого Януковича на вирок Оболонського районного суду Києва від 24 січня 2019 року та ухвалу Київського апеляційного суду від 2 жовтня 2020 року... призначено до розгляду в Касаційному кримінальному суді Верховного Суду на 11:00 15 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні, підписаному суддею Верховного Суду Андрієм Чистиком, розміщеному в газеті "Урядовий кур'єр" у розділі "Оголошення" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

Окремим повідомленням цей самий суддя офіційно повідомляє Януковичу про дату та місце розгляду касації Касаційним кримінальним судом.

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Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.

Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.

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Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.

За державну зраду експрезидента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.

Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в експрезидента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.

1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.

За даними Офісу Генерального прокурора, стосовно президента-втікача Віктора Януковича діє друге рішення про заочний арешт, також суд виніс постанову про його затримання для обрання запобіжного заходу.

2 жовтня Київський апеляційний суд залишив в силі вирок Оболонського райсуду. У свою чергу адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що рішення Київського апеляційного суду буде оскарженню в Верховному суді.